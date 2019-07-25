 Ідея федералізації Донбасу та Придністров'я - пастка Москви, - Сікорський

Таку думку на засіданні Комітету закордонних справ Європарламенту висловив представник Європейської народної партії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Саме так він прокоментував слова прем’єр-міністра Молдови Майї Санду, яка на парламентських слуханнях у Брюсселі заявила, що новообраний уряд країни відкидає можливість "федералізації" в контексті Придністровської кризи.
"Я був дуже радий почути підтвердження вашого інтелектуального підходу, шановна прем’єр-міністр, коли ви говорили про небезпеку федералізму для Придністров’я. Тому що ідея зробити у Придністров’ї та на Донбасі контрольовані Росією анклави є спробою надати цим анклавам можливість впливати, або навіть більше - домінувати в геостратегічній орієнтації цілої країни. Ви маєте бути добре поінформовані про цю пастку", - зазначив Сікорський.
- Шо всі?
- такий маленький, ну такий хазяйновитий...
Будем воевать на Восточном Фронте
до последнего Украинца!
100 лет столетней войне алой и белой роз !
А не такие ( как и "мы") там уже не живут.
Это международное преступление из юрисдикции Гаагского трибунала,за которое никто не понесет ответственности,как и за другие преступления.
Потому что своих садить нельзя.
Только петиных друзей.
Хоть это и про коррупцию Юля сказала,но принцип одинаковый.
До оккупации таких требований не было.
А у тебя другие сведения?
Черное то белое и наобоорот?
Не исключено что просто засланный казачок.
На Донбассе нет.
Или вы про Евремова и прочее лайно?
Им без разницы лишь бы от корыта не отлучали.
Поэтому это требование федерализации я не учитываю.
Мы же о демократии ( власти народа) говорили,а не об охлократии.
"Слуги народа"?
Да нет они как раз на изьявление народа ссылаются.
Говорят что нарид право имеет изьявлять делание по поводу в каком государстве он хочет жить : в Украине или в раше.
Слуги этого самого нарида как раз и считают себя выбранными этим самым наридом демократическим способом,а не манипуляциями.
Мазураш 203 округ Черновцы считает что это демократия когда народ решает в каком ему государстве жить.
Если "Схiд" хочет жить в раше значит это выбор народа.
А вы про каких то олигархов....
Перовое и главное- Divide et impera (Divide ut regnes) - разделяй и властвуй.
Формула «разделяй и властвуй» впервые составлена македонским царем Филиппом (359-336 г. до н. э.), отцом Александра Македонского.
Формуле «разделяй и властвуй» противопоставляется другая: «пока мы едины, мы непобедимы»- это и есть корень, который возродит древо..
Источник: https://censor.net.ua/n3139512
ЛНР и ДНР, два таких близких и независимых народа, разделенных одной таможенной границей.
законопроект №9438 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права" был зарегистрирован в парламенте 20 декабря 2018 года.
В июне 2019 года прошел первое чтение.
В приоритетах нынешней власти как это очевидно он не стоит.
Следим за развитием ситуации
Целью законопроекта является обеспечение криминализации так называемых основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления); обеспечение выполнения международных обязательств относительно предупреждения безнаказанности указанных преступлений; совершенствование правового режима уголовной ответственности за пытки в соответствии с требованиями современного международного права.
НОВОСТИ
УКРАИНА6 июня 2019 17:53
В Украине за преступления против человечности не предусмотрено уголовной ответственности - прокурор
Это усложняет процесс документирования таких преступлений и исключает возможность привлечения к ответственности лиц, виновных в их совершении, подчеркивает Гюндуз Мамедов.
Славянск Деловой
В действующем уголовном законодательстве Украины преступления, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда, есть лишь три статьи Уголовного кодекса: 437 - планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны; 438 - нарушение законов и обычаев войны; и 442 - геноцид, пишет в своей статье для ZN.UA прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.
Прокурор отмечает, что в то же время за преступления против человечности УК Украины на сегодня не предусматривает уголовной ответственности, что значительно усложняет процесс документирования таких преступлений и исключает возможность привлечения к ответственности лиц, виновных в их совершении, в рамках национальной системы правосудия.
"Так, например, отдельными преступлениями против человечности, предусмотренными пунктами i) и h) ч. 1 статьи 7 Римского статута МУС, является насильственное исчезновение людей и преследование любой идентифицируемой группы или общности по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным или другим мотивам", - пишет Мамедов
подали в декабре 2018, первое чтение в июне 2019 - не шибко то прошлая власть его торопила, и нехрен на новую власть теперь валить
Первоаначальной коалиции.
А что бы принимать законы нужно 226 голосов.
Ситуативная коалиция с рыгами на которой существовал парламент с 2015 года наверное не могла принять такие законы.
Вы сделали это разом.
Теперь с новым парламентом это закон пройдет или не пройдет вопрос конечно интересный,когда рыгов там большинство.
Потом была создана коалиция,которая просуществовала до конца 2015 года.
Экскурс в историю для забывчивых.
Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была основана 27 ноября 2014 года. В ее составе были фракции "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Объединения "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины". Всего в ее составе были 302 нардепа. Через некоторое время фракции "Самопомочи", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.
Что еще нужно для характеристики правления Педро ?
А без лояльного президенту парламнта он ничего не может,как показала необходимость досрочных выборов в парламент в 2019 году де факто противоречащих конституции.
Развал коалиции это было начало реванша.
Я уже на это даже внимание не обращаю.
Как то там совсем о другом мы говорили.
Вы смысла не удовили разговора?
Тут закон не принимается во внимание потому что здравый смысл вам что то подсказывает.
Точно так же здравый смысл подсказывал что любые досрочные выборы при президенте Порошенко или при президенте Зеленском полезет реванш.
Поэтому здравый смысл подсказывал их не проводить в 2015 году,когда положение Украины было значительно хуже.
Мы же говорили о том почему при президенте Порошенко не был принят такой закон.
Я и поясняю товарищу что для принятия законов нужен парламент.
При де факто коалицией с рыгами принять такой закон было сложно.
А "европейская" просуществовала всего несколько месяцев.
Роспуск рады за полгода до срочных выборов запрещен.
Решения КС лично у меня к ним отношение двоякое.
С одной стороны это суд,а с другой стороны еще при президенте Януковиче он показал себя как не судебная,а политически ( т.е. политической целесообразеостью) мотивированная инстанция.
27 июля в Краматорске пройдет панихида по убитому в 2014 году наемниками РФ украинскому школьнику Степану Чубенко.
восстановление своими силами /домбасом /
а то востановим им захочется автономии '
после ВОВ домбас восстанавливали и строили всей страной
на это они заточены /автономия /
и своих пенсионеров и других льготников за счёт средств автономии
а то править буде мы а содержать вся Украина