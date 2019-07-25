 Ідея федералізації Донбасу та Придністров'я - пастка Москви, - Сікорський

Таку думку на засіданні Комітету закордонних справ Європарламенту висловив представник Європейської народної партії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Саме так він прокоментував слова прем’єр-міністра Молдови Майї Санду, яка на парламентських слуханнях у Брюсселі заявила, що новообраний уряд країни відкидає можливість "федералізації" в контексті Придністровської кризи.

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"Я був дуже радий почути підтвердження вашого інтелектуального підходу, шановна прем’єр-міністр, коли ви говорили про небезпеку федералізму для Придністров’я. Тому що ідея зробити у Придністров’ї та на Донбасі контрольовані Росією анклави є спробою надати цим анклавам можливість впливати, або навіть більше - домінувати в геостратегічній орієнтації цілої країни. Ви маєте бути добре поінформовані про цю пастку", - зазначив Сікорський.

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