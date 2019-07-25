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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, За кордоном
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Все про:Придністров'я (156) Росія (19047) Сікорський (7) Донбас (12587) федералізація (10)

 Ідея федералізації Донбасу та Придністров'я - пастка Москви, - Сікорський

Теза про федералізацію окупованих РФ регіонів Молдови та України є пасткою, яку підготувала Москва, намагаючись позбавити ці країни можливості самим визначати власну геостратегічну орієнтацію.

Таку думку на засіданні Комітету закордонних справ Європарламенту висловив представник Європейської народної партії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Саме так він прокоментував слова прем’єр-міністра Молдови Майї Санду, яка на парламентських слуханнях у Брюсселі заявила, що новообраний уряд країни відкидає можливість "федералізації" в контексті Придністровської кризи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія - єдина можлива реальна загроза для Польщі, - Сікорський

"Я був дуже радий почути підтвердження вашого інтелектуального підходу, шановна прем’єр-міністр, коли ви говорили про небезпеку федералізму для Придністров’я. Тому що ідея зробити у Придністров’ї та на Донбасі контрольовані Росією анклави є спробою надати цим анклавам можливість впливати, або навіть більше - домінувати в геостратегічній орієнтації цілої країни. Ви маєте бути добре поінформовані про цю пастку", - зазначив Сікорський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Особливий статус" у заявах політиків означатиме федералізацію України за російським сценарієм, - Клімкін. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139512
 
   
 Топ коментарі
 
Сторічна і війна роз це різні війни, чому москалі настільки неосвідчені?
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- Діду москалі на місяць полетіли!
- Шо всі?
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- Діду? То в тій ямезі москалів складать будемо?
- такий маленький, ну такий хазяйновитий... Идея федерализации Донбасса и Приднестровья - ловушка Москвы, - Сикорский - Цензор.НЕТ 7167
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Ну, да , конечно !
Будем воевать на Восточном Фронте

до последнего Украинца!
100 лет столетней войне алой и белой роз !
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Сторічна і війна роз це різні війни, чому москалі настільки неосвідчені?
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Татаромордва,идитенах из Украины и война сразу же закончится ,подонки,дичь...
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Все правильно он говорит.
А не такие ( как и "мы") там уже не живут.
Это международное преступление из юрисдикции Гаагского трибунала,за которое никто не понесет ответственности,как и за другие преступления.
Потому что своих садить нельзя.
Только петиных друзей.

Хоть это и про коррупцию Юля сказала,но принцип одинаковый.
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ловушек много, но их не боятся бойскауты ЗЕ, порешают если что...Украина большая...
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Любому недогосударству федерализация представляет собой грозу потери государственности полностью. Но вот что-то, к примеру, ни Швейцария, ни Германия, ни уж тем более США в эту "ловушку" не попали. Может все же не стоит валить все проблемы с больной головы на здоровую? Как там чувствует себя закон о местном самоуправлении?
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Наверное потому что их федеральные единицы не оккупированы другим государством?
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Надо четко отличать причину от следствия.
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Причина оккупация,следствие - требование федерализации.
До оккупации таких требований не было.
А у тебя другие сведения?
Черное то белое и наобоорот?
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А задолго до оккупации уголовные дела открывали в связи с этим. Не?
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По Крыму что то там было с "президентом крыма".
Не исключено что просто засланный казачок.
На Донбассе нет.
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В новейшей истории у вас пробелы. Намекну. Съезд в Северодонецке. 2004 год.
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Сьезд рабочих и крестьян надо понимать?
Или вы про Евремова и прочее лайно?
Им без разницы лишь бы от корыта не отлучали.
Поэтому это требование федерализации я не учитываю.
Мы же о демократии ( власти народа) говорили,а не об охлократии.
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Зато его учитывают другие. (А где вы, кстати, эту "власть народа" обнаружили? Или вы олигархов народом называете?)
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Кто "другие"?
"Слуги народа"?
Да нет они как раз на изьявление народа ссылаются.
Говорят что нарид право имеет изьявлять делание по поводу в каком государстве он хочет жить : в Украине или в раше.

Слуги этого самого нарида как раз и считают себя выбранными этим самым наридом демократическим способом,а не манипуляциями.
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Конкретно.
Мазураш 203 округ Черновцы считает что это демократия когда народ решает в каком ему государстве жить.
Если "Схiд" хочет жить в раше значит это выбор народа.
А вы про каких то олигархов....
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Ловушки, идеи, и далее по тестам причины, следствия - ВСЕ ЭТО ВТОРОСТЕПЕННО.
Перовое и главное- Divide et impera (Divide ut regnes) - разделяй и властвуй.
Формула «разделяй и властвуй» впервые составлена македонским царем Филиппом (359-336 г. до н. э.), отцом Александра Македонского.
Формуле «разделяй и властвуй» противопоставляется другая: «пока мы едины, мы непобедимы»- это и есть корень, который возродит древо..


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"Потому что идея сделать в Приднестровье и на Донбассе контролируемые Россией анклавы является попыткой придать этим анклавам возможность влиять, или даже больше - доминировать в геостратегической ориентации целой страны."
Источник: https://censor.net.ua/n3139512

ЛНР и ДНР, два таких близких и независимых народа, разделенных одной таможенной границей.
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В порядке информирования общественности:

законопроект №9438 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права" был зарегистрирован в парламенте 20 декабря 2018 года.
В июне 2019 года прошел первое чтение.
В приоритетах нынешней власти как это очевидно он не стоит.
Следим за развитием ситуации

Целью законопроекта является обеспечение криминализации так называемых основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления); обеспечение выполнения международных обязательств относительно предупреждения безнаказанности указанных преступлений; совершенствование правового режима уголовной ответственности за пытки в соответствии с требованиями современного международного права.
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бла-бла-бла-бла-бла-бла
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Будет вам в Гааге блаблабла очень долго и больно рано или поздно,но обязательно будет ,негодяи!
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Пояснения для чего это нужно:

НОВОСТИ
УКРАИНА6 июня 2019 17:53
В Украине за преступления против человечности не предусмотрено уголовной ответственности - прокурор
Это усложняет процесс документирования таких преступлений и исключает возможность привлечения к ответственности лиц, виновных в их совершении, подчеркивает Гюндуз Мамедов.

Славянск Деловой
В действующем уголовном законодательстве Украины преступления, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда, есть лишь три статьи Уголовного кодекса: 437 - планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны; 438 - нарушение законов и обычаев войны; и 442 - геноцид, пишет в своей статье для ZN.UA прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

Прокурор отмечает, что в то же время за преступления против человечности УК Украины на сегодня не предусматривает уголовной ответственности, что значительно усложняет процесс документирования таких преступлений и исключает возможность привлечения к ответственности лиц, виновных в их совершении, в рамках национальной системы правосудия.

"Так, например, отдельными преступлениями против человечности, предусмотренными пунктами i) и h) ч. 1 статьи 7 Римского статута МУС, является насильственное исчезновение людей и преследование любой идентифицируемой группы или общности по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным или другим мотивам", - пишет Мамедов
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нормальная власть этот Закон должна была принять еще в 2014
подали в декабре 2018, первое чтение в июне 2019 - не шибко то прошлая власть его торопила, и нехрен на новую власть теперь валить
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Коалиции не было с 2015 года

Первоаначальной коалиции.
А что бы принимать законы нужно 226 голосов.
Ситуативная коалиция с рыгами на которой существовал парламент с 2015 года наверное не могла принять такие законы.
Вы сделали это разом.

Теперь с новым парламентом это закон пройдет или не пройдет вопрос конечно интересный,когда рыгов там большинство.
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В 2014 году в конце года прошли выборы в Раду.
Потом была создана коалиция,которая просуществовала до конца 2015 года.
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Как это было.
Экскурс в историю для забывчивых.
Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была основана 27 ноября 2014 года. В ее составе были фракции "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Объединения "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины". Всего в ее составе были 302 нардепа. Через некоторое время фракции "Самопомочи", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.
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Страной управляло правительство , не являющееся легитимньім ввиду отсутствия коалиции в парламенте , вьі єто хотели сказать ? А ведь єто надругательство над основньіми принципами демократии , и с єтим г. Украина шла в ЄС и НАТО !?
Что еще нужно для характеристики правления Педро ?
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Я хотел сказать что "европейская" коалиция просуществовала де факто несколько месяцев в 2015 году.
А без лояльного президенту парламнта он ничего не может,как показала необходимость досрочных выборов в парламент в 2019 году де факто противоречащих конституции.
Развал коалиции это было начало реванша.
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Досрочньіе вьіборьі в Раду необходимо бьіло проводить три года назад , но некоторьіе хитросделанньіе предпочли надругаться не только над законом , но и над здравьім смьіслом. Итог : потерянньіе годьі для всей Украиньі.
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Досрочные выборы менее чем за полгода до срочных это разве не надругательство?

Я уже на это даже внимание не обращаю.
Как то там совсем о другом мы говорили.
Вы смысла не удовили разговора?
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Нет , досрочньіе вьіборьі , инициированньіе новьім президентом , єто возвращение к принципам демократии и здравому смьіслу. Результатьі вьіборов показали , что крьісьі бьіли застигнутьі врасплох и не смогли єффективно принять контрмерьі , не успели...
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Распускать Раду за полгода до срочных выборов запрещено.
Тут закон не принимается во внимание потому что здравый смысл вам что то подсказывает.
Точно так же здравый смысл подсказывал что любые досрочные выборы при президенте Порошенко или при президенте Зеленском полезет реванш.
Поэтому здравый смысл подсказывал их не проводить в 2015 году,когда положение Украины было значительно хуже.
Мы же говорили о том почему при президенте Порошенко не был принят такой закон.
Я и поясняю товарищу что для принятия законов нужен парламент.
При де факто коалицией с рыгами принять такой закон было сложно.
А "европейская" просуществовала всего несколько месяцев.
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Благими пожеланиями вьіложена дорога в ад . Порошенко и его однокорьітники держались за кресла, забив болт на нєньку , отсюда и проблема , которую мастерски решил Зеленский. Єлементарно...
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Вы вымощенную дорогу в ад Зеленским в упор не вилите.
Роспуск рады за полгода до срочных выборов запрещен.
Решения КС лично у меня к ним отношение двоякое.
С одной стороны это суд,а с другой стороны еще при президенте Януковиче он показал себя как не судебная,а политически ( т.е. политической целесообразеостью) мотивированная инстанция.
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Заявление Санду зависят от желании аудитории (публики) где она их произносит.Пока что слова Санду это только сотрясение воздуха и ничего более.Она лицо контролируемая Кремлем и замаскированная под демократом.
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Десь так як і в нас . Хоча до сьогодні відверто про адіннарот гарант ще не заявляв , але це питання часу . Там вже все погоджено з бєнджі , який вважає що " рассія здесь ніпрічом" .
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Зебил и Ко, не надейтесь, ничто не забыто и никто не забыт!...

27 июля в Краматорске пройдет панихида по убитому в 2014 году наемниками РФ украинскому школьнику Степану Чубенко.
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Ну да получаются ножницы новороссии и между ножницами бродит кум от кремлёвского Фюрера Медведчук
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Нужно Новоазовск освобождать , потому что его заняли российские войска в открытую,а потом понавезли пьяных шахтёров в автобусах и сказали что это ваша шахтёрская земля,а мы за вашими задницами будем стоять и наблюдать действия украинской власти.
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Это и так всем здравомыслящим людям понятно.
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граница должна сохраняться пограничниками Украины
восстановление своими силами /домбасом /
а то востановим им захочется автономии '
после ВОВ домбас восстанавливали и строили всей страной
на это они заточены /автономия /
и своих пенсионеров и других льготников за счёт средств автономии
а то править буде мы а содержать вся Украина
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниІдея федералізації Донбасу та Придністров'я - пастка Москви, - Сікорський
 
 
 
 
 
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