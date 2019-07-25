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 Від початку липня на водоймах України загинуло 122 особи, від початку року - 774, - ДСНС

23 липня, на водоймах України загинуло 10 громадян. Від початку липня - 122 особи, з яких 12 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, на Хмельниччині, близько 15 год. 23 липня на ставку в лісовому масиві в смт Ярмолинці, потонув хлопчик, 2016 року народження, який був залишений без нагляду дорослих.

У столиці вночі 24 липня на р. Дніпро у Подільському районі міста відділенням водолазних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС м. Києва вилучено з води та передано працівникам поліції тіло чоловіка, 1981 року народження, який потонув унаслідок падіння з катера під час відпочинку на річці.

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Своєю чергою на Херсонщині, а саме на р. Інгулець у с. Краснолюбецьк Великоолександрівського району, водолазами ДСНС знайдено, вилучено з води та передано працівникам поліції тіло дівчинки, 2011 року народження, яка потонула ще 22 липня під час купання.

Загалом від початку року на водоймах країни вже загинули 774 людини, з яких 81 - діти. При цьому врятовано 308 людей, зокрема 42 дитини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139511
 
 
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В жизни давно я понял
Кроется гибель где,
В пиве никто не тонет,
Тонут всегда в воде.
Реки, моря, проливы,
Сколько от них вреда,
Губит людей не пиво,
Губит людей вода. (с)
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чапаева среди них жаль не было, не ту реку переплывал, умер бы как настоящий комдив.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку липня на водоймах України загинуло 122 особи, від початку року - 774, - ДСНС
 
 
 
 
 
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