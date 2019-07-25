 "Режим тиші" на Донбасі знову порушено: ворог обстріляв позиції ЗСУ в районі Причепилівки, поранено одного українського воїна, - ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, за минулу добу втрат з українського боку не зафіксовано.
"Від початку поточної доби Збройні сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї", - йдеться в повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Причепилівки з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець дістав поранення.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - повідомили в пресцентрі ОС.
Нагадаємо, 23 липня незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли з гранатометів і стрілецької зброї українські позиції в районі н.п. Луганське.
а еще лучше их главнокомандуючими понавыбирать.....
от не служили вы...
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Нужно отвести войска за Днепр, а еще лучше распустить армию. Нет армии - нет войны
Ви вже дiстали стрiлки переводити на "папередникiв".
Ай-яй-яй! Какая неожиданность. Кто бы мог подумать...
- воевать дальше
- победить
- или капитулировать
Надо как можно быстрее начинать разводить стороны подальше друг от друга.
Тільки не зрозуміло, в чому полягає геніальність плана нової влади? Продемонструвати, що кацапи є створіннями, яким не можна довіряти? - Так це й так відомо з середньовіччя. Чи примусити наших вояків звикнути до того, що на обстріли не можна відповідати?
даже один выстрел - это уже не перемирие (плюс одно ранение у нашего)
(там наши погибали от подрывах на минах, скрытно установленных, почти у наших окопов...на протоптанных тропках.... вражескими ДРГ... там, вроде, не от обстрелов...ну как-то так)
22-го было больше, а стало меньше. Дальше что?
Надо как можно быстрее начинать разводить стороны подальше друг от друга и запускать в промежье ОБСЕ и иже с ним.
Я в курсе, что пока в принципе перемирие соблюдается. Посмотрим, что будет дальше. Будет день и будет пища для обсуждения.
В России продолжает расти площадь лесных пожаров. Накануне она превысила 2 миллиона гектаров - на 25 июля, горит 2256983 га. И большая ее часть (2109815 га) находится на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда, где работы по тушению не имеют смысла.
Значительная часть всех возгораний приходится на Красноярский край, Якутию и Иркутскую область. Пожары в этих регионах привели к серьезному ухудшению экологической ситуации. Едким дымом и запахом гари уже несколько дней окутана большая часть Сибири - Красноярский край и Иркутская область, Хакасия, Кемеровская, Томская, Новосибирская, Омская области и Алтайский край. А с утра дымка появилась уже и на Урале - в Тюменской, Курганской и Челябинской областях,.
2)Зняття депутатської недоторканності - і арешт медведчука і компанії, а також - порошенко і компаніїї.