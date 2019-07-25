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Все про:обстріл (5360) поранення (1479) Донбас (12587) операція Об'єднаних сил (1414)

 "Режим тиші" на Донбасі знову порушено: ворог обстріляв позиції ЗСУ в районі Причепилівки, поранено одного українського воїна, - ОС

24 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися сталого режиму припинення вогню, проте сьогодні, 25 липня, противник здійснив один обстріл у районі Причепилівки, унаслідок чого було поранено одного українського воїна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, за минулу добу втрат з українського боку не зафіксовано.

"Від початку поточної доби Збройні сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Причепилівки з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець дістав поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку хлібного перемир'я зафіксовано 410 порушень режиму припинення вогню, - ОБСЄ

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - повідомили в пресцентрі ОС.

Нагадаємо, 23 липня незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли з гранатометів і стрілецької зброї українські позиції в районі н.п. Луганське.

Режим тиші на Донбасі знову порушено: ворог обстріляв позиції ЗСУ в районі Причепилівки, поранено одного українського воїна, - ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139510
 
 
 Топ коментарі
 
В первых рядах на передке должны находиться те, кто запретил давать ответку. Они нам гранаты - мы им цветочки. Бред
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Одужання пораненому воїну і всім бійцям, які зараз знаходяться в лікарняних закладах.
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"Режим тишины" на Донбассе снова нарушен...
Ай-яй-яй! Какая неожиданность. Кто бы мог подумать...
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Ті самі граблі, спробуйте нормально навішать без попередження і всяких норм і глухий мороз! У кацапів - нас там нєт, у нас - хто всрався?
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У відповідь до терористів має прилітати ударний БПЛА і знищувати всіх терористів без порушення режиму припинення вогню! Нам потрібні новий рід військ - війська безпілотної розвідки та ураження!
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Одужання пораненому воїну і всім бійцям, які зараз знаходяться в лікарняних закладах.
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В первых рядах на передке должны находиться те, кто запретил давать ответку. Они нам гранаты - мы им цветочки. Бред
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то есть уклонынецы и избеганцы от призыва? - здоровая мысль.
а еще лучше их главнокомандуючими понавыбирать.....
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Где должен быть командир? Впереди, на лихом коне. (с) Чапаев
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камандир должен быть сзади - а то свои ненароком шмальнут за скотство....
от не служили вы...
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вже понавибіралі( у нас головнокомандувач ізбіганец і четиреждиуклоніст(
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Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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А від чого у сфері паратистів ті смерті б дуть? Кінцівки відірвані? Ми дотримуємося тиші. Не стріляємо. Тупо.
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нас обстреляли а ответки нет??????????????
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Просто : соблюдаем условия прекращения огня :
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Опять СЛУГА НАРОДА на войне наживается!
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Нужно отвести войска за Днепр, а еще лучше распустить армию. Нет армии - нет войны
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ну и где "надо просто перестать стрелять"?
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Скажіть, а на пораненого українського воїна вже завили кримінальне провадження за новими директивами ЗЕ?
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Можливо, скоро почнуть заводити. Злісний порушник перемир'я, незаконно знаходився за межами своєї в/ч у мирному регіоні з забороненою зброєю калібром більше ніж рогатка; провокував жопочленців, розмовляючи українською. Притісняв русскачєлюстних. Не виконував наказ "пєрєстать стрєлять".
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Не переробиш порохоботиків-"на крові" лайки заробляють, Зелю звинувачуючи.Свинство,що з них візьмеш,окрім калу.
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Черговий бот команди Федорова?
Ви вже дiстали стрiлки переводити на "папередникiв".
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"Режим тишины" на Донбассе снова нарушен...
Ай-яй-яй! Какая неожиданность. Кто бы мог подумать...
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Один раз в день. Вспомните сколько было раньше.
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А вот скажи ка нам, о великий математик: что больше одно нарушение и один раненый или десять нарушений и ни одного раненого или погибшего с нашей стороны?
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Лучше ты мне скажи, как статист, сколько в среднем было в день погибших и раненых до этого перемирия?
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Быдло антисемитское засунь свою гавно себе обратно в 21.
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Хто антисеміт?Я антисеміт?Я до арабів,вірмен,грузинів нормально ставлюсь.Жидяра,ти нічого не переплутало?
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Тиха капітуляція, мирна здача України ***** - заощадили москалям трільйони доларів і врятували життя десятків тисяч московських вояків. Геніальний план, ***** до такого не міг додуматись, відчувається інтелект богоізбранного народа. Напевне за 40% вони це роблять разом, а йолопи віддали їм аж 43% + 13% агентам ФСБ. Вже незабаром будете мати московський юденрат, в якому протягом години шурша манжетами ЗАКОННО Україна стане якимось там юго-западним федеральним округом новороссии.
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Скоріше буде тиха скупка країни каломойшами і здача в оренду мацкалям
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Одужання пораненному воїну України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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300 лет война идет
- воевать дальше
- победить
- или капитулировать
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Да как же так?!! Никогда такого не было и вот опять!
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Было гораздо больше нарушений, да и с жертвами; а не одно в день, как сейчас.
Надо как можно быстрее начинать разводить стороны подальше друг от друга.
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Я так не считаю, ибо долго перемирие без разведения не удержать.
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Снимите розовые очки. С российскими оккупантами просто не возможно перемирие.
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Посмотрим. Я не люблю предсказаний, но к преположениям отношусь спокойно.
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От скажіть, а хтось чекав іншого від вжопучлєнцєв-********?
Тільки не зрозуміло, в чому полягає геніальність плана нової влади? Продемонструвати, що кацапи є створіннями, яким не можна довіряти? - Так це й так відомо з середньовіччя. Чи примусити наших вояків звикнути до того, що на обстріли не можна відповідати?
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Было гораздо больше нарушений, а не одно в день, как сейчас.
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Ждем когда нарушители понесут "персональную ответственность"
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А мы им в ответ построим мост и демонтируем укрепления!
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Чому не пишуть про те, що в Ст.Лугаганську приїхав чоловік "зливного бачка", і вів репортаж про демонтаж українських оборонних споруд? В той же час до мосту не пустили наших проектувальників, пригрозивши їм зброєю.
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продержалось перемирие чуть меньше 2-х суток...фсе!
даже один выстрел - это уже не перемирие (плюс одно ранение у нашего)
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Было намного больше нарушений, да и с жертвами; а не одно в день.
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согласен...частично
(там наши погибали от подрывах на минах, скрытно установленных, почти у наших окопов...на протоптанных тропках.... вражескими ДРГ... там, вроде, не от обстрелов...ну как-то так)
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Ну да: от десятков к одному в день пришли.
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Ви чотки з мантрами перебираєте? За кожною щерниною одна і та ж мантра. А вам дотепер не зрозуміло, що це лише "проба пера". Беруть "на слабо". Коли впевняться, що відповіді немає, тоді і почнуть з усіх стволів. Недаремно вони насичують вогневими засобами передок. А наші фортифікаційні споруди розбирають. Тепер щодо зменшення обстрілів. Читайте вчорашній звіт ОБСЄ. Там цифра у десятки разів більша за 22 липня. А наші теж подали один обстріл. Тепер почнуть приховувати замість того, щоб відбити будь-яке бажання в років, завдаючи випереджальних ударів. Оце і лише це є дієвим
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А вы в армию нострадамусов записались? Я к спекулятивным предположениям не прислушиваюсь.

22-го было больше, а стало меньше. Дальше что?

Надо как можно быстрее начинать разводить стороны подальше друг от друга и запускать в промежье ОБСЕ и иже с ним.
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Ага! Помрій. Як до вас, зачарованих ніяк не дійде, що ключі від миру у пуцина в руках. А миру йому НЕ ПОТРІБНО!!! І НІЯКИЙ ЗЄЛЯ ЦЬОГО ЩМІНИТИ НЕ МОЖЕ. А ось підігріванням пуцину лише занапастить хлопців. І я тобі це нагадаю. Дуже швидко. Про твої рожеві мрії.
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Не важно у кого эти ключи. Надо создавать ситуацию, когда ключникам будет тяжело пользоваться этими ключами, а оставить всё, как было - путь к моделям Абхазии, Приднестровья и ЮО.
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Важко щось доводити глухонімому. Ти в курсі, що ворог насичує свій передок вогневими засобами вже не криючись? Не квітами, не кіосками з пивом і шаурмою, а важким озброєнням? А, про що це я. Тобі ж зі Штатів не видно.
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Говорят со стороны виднее. Жить можно где угодно, но при этом мы здесь все читаем Цензор и другие СМИ.

Я в курсе, что пока в принципе перемирие соблюдается. Посмотрим, что будет дальше. Будет день и будет пища для обсуждения.
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ага, замість 10 всього 1 в голову-прогрес(
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По факту - да, ибо 1<10. Посчитайте сколько было погибших и раненых до того.
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/// наше - горіть у пеклі москалі (с)... начинает "срабатывать"
В России продолжает расти площадь лесных пожаров. Накануне она превысила 2 миллиона гектаров - на 25 июля, горит 2256983 га. И большая ее часть (2109815 га) находится на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда, где работы по тушению не имеют смысла.
Значительная часть всех возгораний приходится на Красноярский край, Якутию и Иркутскую область. Пожары в этих регионах привели к серьезному ухудшению экологической ситуации. Едким дымом и запахом гари уже несколько дней окутана большая часть Сибири - Красноярский край и Иркутская область, Хакасия, Кемеровская, Томская, Новосибирская, Омская области и Алтайский край. А с утра дымка появилась уже и на Урале - в Тюменской, Курганской и Челябинской областях,.
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Когда Зеленский прекратит наживаться на войне.
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Одне з найважливіших умов припинення війни - 1)заборона всіх проросіійскіх каналів, що належать медведчуку та його бізнес партнеру- порошенко.

2)Зняття депутатської недоторканності - і арешт медведчука і компанії, а також - порошенко і компаніїї.
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Багато хто надіявся,що війна закінчится.Вони не розуміють.що просто так,московити не відступляться.
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Цензор.НЕТНовиниПодії"Режим тиші" на Донбасі знову порушено: ворог обстріляв позиції ЗСУ в районі Причепилівки, поранено одного українського воїна, - ОС
 
 
 
 
 
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