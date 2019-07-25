 "Режим тиші" на Донбасі знову порушено: ворог обстріляв позиції ЗСУ в районі Причепилівки, поранено одного українського воїна, - ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, за минулу добу втрат з українського боку не зафіксовано.

"Від початку поточної доби Збройні сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Причепилівки з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець дістав поранення.

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"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - повідомили в пресцентрі ОС.

Нагадаємо, 23 липня незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли з гранатометів і стрілецької зброї українські позиції в районі н.п. Луганське.