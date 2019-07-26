 ЦВК опрацювала 99,94% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,04% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17)

На сайті Центральної виборчої комісії опубліковано результати підрахунку протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Слуга народу" отримала 43,16% (6 301 974 голоси) - 124 мандати;

"Опозиційна платформа - За життя" - 13,04% (1 904 850 голосів) - 37 мандатів;

"Батьківщина" - 8,18% (1 195 566 голосів) - 24 мандати;

"Європейська Солідарність" - 8,1% (1 183 674 голоси) - 23 мандати;

"Голос" - 5,82% (851 191 голос) - 17 мандатів.

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Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 4,01%, "Сила і честь" - 3,82%, "Опозиційний блок" - 3,03%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,41%, "Партія Шарія" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Громадянська позиція" - 1,04%.

Зазначимо, що для створення коаліції у Верховній Раді необхідно щонайменше 225 мандатів. "Слуга народу" згідно з підрахунком набирає 43,16% голосів і отримує 124 місця за списками і 130 місць за мажоритарними округами (разом - 254), тому пропрезидентська сила може створити так звану "монокоаліцію".

"Опозиційна платформа - За життя" згідно з набраним відсотком голосів отримує 37 місць за списками і 6 за "мажоритаркою" (разом 43), "Батьківщина" набирає - 24 місця за списками і 2 за "мажоритаркою" (разом 26), "Європейська Солідарність" - 23 місця за списками і 2 - за "мажоритаркою" (разом 25), у партії "Голос" буде 17 місць за списками і 3 - за мажоритарними округами (разом 20).

Інші партії, які не долають 5-відсотковий прохідний бар'єр, отримають 10 місць за мажоритарними округами, а самовисуванці - 46.