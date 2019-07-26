EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  20119  359
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4394) результат (53) ЦВК (751)

 ЦВК опрацювала 99,94% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,04% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17)

За результатами опрацювання 99,94% протоколів у Верховну Раду IX скликання потрапляють п'ять політичних партій.

На сайті Центральної виборчої комісії опубліковано результати підрахунку протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Слуга народу" отримала 43,16% (6 301 974 голоси) - 124 мандати;

"Опозиційна платформа - За життя" - 13,04% (1 904 850 голосів) - 37 мандатів;

"Батьківщина" - 8,18% (1 195 566 голосів) - 24 мандати;

"Європейська Солідарність" - 8,1% (1 183 674 голоси) - 23 мандати;

"Голос" - 5,82% (851 191 голос) - 17 мандатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК прийняла протоколи зі 184 із 199 територіальних виборчих округів

Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 4,01%, "Сила і честь" - 3,82%, "Опозиційний блок" - 3,03%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,41%, "Партія Шарія" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Громадянська позиція" - 1,04%.

ЦВК опрацювала 99,94% протоколів: Слуга народу - 43,16% (124 мандати), ОП - За життя - 13,04% (37), Батьківщина - 8,18% (24), Євросолідарність - 8,1% (23), Голос - 5,82% (17) 01

Зазначимо, що для створення коаліції у Верховній Раді необхідно щонайменше 225 мандатів. "Слуга народу" згідно з підрахунком набирає 43,16% голосів і отримує 124 місця за списками і 130 місць за мажоритарними округами (разом - 254), тому пропрезидентська сила може створити так звану "монокоаліцію".

"Опозиційна платформа - За життя" згідно з набраним відсотком голосів отримує 37 місць за списками і 6 за "мажоритаркою" (разом 43), "Батьківщина" набирає - 24 місця за списками і 2 за "мажоритаркою" (разом 26), "Європейська Солідарність" - 23 місця за списками і 2 - за "мажоритаркою" (разом 25), у партії "Голос" буде 17 місць за списками і 3 - за мажоритарними округами (разом 20).

Інші партії, які не долають 5-відсотковий прохідний бар'єр, отримають 10 місць за мажоритарними округами, а самовисуванці - 46.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139509
 
 
 Топ коментарі
 
такого "успеха" даже Ющенко не имел, если учитывать - два телеканала+ботофермы+коалиция в вр+админ ресурс... Петя лучший, поздравляю его
 показати весь коментар
 
Пёс будет лаять, а Украина двигаться вперёд.
 показати весь коментар
 
Порохоботовское г-но отправили на х. Теперь вот им остается сидеть за границей суча ножками прикрываясь иностранными флажками и картиночками заниматься. Для Украины эта порохоботовская гниль больше и на х. не нужна. Только останется ее по тюрьмам за мародерство рассадить во главе с бывшим главнокоманувачем.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
Порошенко це Ротшильди, хочу бачити як Шварцбарди наїдуть на Ротшильдів.
 показати весь коментар
 
Вчерашний инциндент показал, что скоро мародеру начнут элементарно бить морду на улице
 показати весь коментар
 
 
Все, що я можу з цього приводу сказати... А зелєбобіки дійсно тут прям подуріли від жовчі, батхерт жорстокий...
 показати весь коментар
 
 
Це ви, порохоботи, кругом дурієте. А нормальні люди спокійно констатують - 24% очікувано і впевнено перетворились на 8%. І друге місце перетворилось аж на четверте. Судячи з усього, воно так і було у першому турі президентських виборів.
 показати весь коментар
 
 
Порошенко своей демагогией ,что он единственный патриот ,прикрылся патриотической идеей, и у настоящих патриотов откусил кусок электората.Был бы патриотом ,не выводил бы бабки в офшоры.
 показати весь коментар
 
 
Твердий шанкр та інші.
"Свобода" себе дискредитувала Тягнибоку треба було піти ще 2 роки тому з посади.
Решта крайніх була розчіплена радікалом. А свято місце пустим не буває.
 показати весь коментар
 
Что такое Свобода? Она еще 5 лет назад сделала Майдан и подохла.
 показати весь коментар
 
Тобто, газпромівський проект Свобода зробила Майдан, а казали американці...
 показати весь коментар
 
Це добре, не все так погано, якщо людина мислить.
 показати весь коментар
 
Не сделала "Свобода" самого главного-не стащила Пороха с бульдозера,хоть и хотела.А почему?Тягнибок не дал-думал Петя не кинет,а Петя кинул,как лоха,но пацанов-свободовцев добробатов к тому времени на фронте 2/3 уже перебили.Кто виноват?Не знаю,но рукоположенний диаконом МП Петро Порошенко еще в 2009-м году уж точно имел для патриотов особий план на 2014-ий год и он вам о нем не расскажет-засцит,поскольку медальки "За освобождение Крима" у арессора х'ла уже отлитими год как лежали в кремлевсом сейфе.
 показати весь коментар
 
Дурний люд тішиться з результатів виборів, а холодна вона подорожчає на 15 %. Про тарифний геноцид вже по ТБ не говорять.
Кінець епохи бідності, що ще скажеш)))
 показати весь коментар
 
 
Ще одна Сивіла кумська вилізла! Брись під лавку!
 показати весь коментар
 
Чого Сивіла, подорожання холодної вчора анонсували.
 показати весь коментар
 
Подорожает или нет еще неизвестно а вот газ уже подешевел на 27% что намного важнее воды.
 показати весь коментар
 
Влітку? Безперечно, а в січні сніг подешевіє.
 показати весь коментар
 
Свобода снята с довольствия Газпрома . Нехай Тягнисрака теперь на завод устраивается . Он хоч шо нибудь умеет делать , кроме как газпромовские денежки тратить ЦВК опрацювала 99,76% протоколів: "Слуга народу" - 43,17% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,02% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,11% (23), "Голос" - 5,83% (17) - Цензор.НЕТ 8016
 показати весь коментар
 
 
У Петра Порошенко с его количеством голосов в Раде уже не будет возможности влиять на что-то. Кроме как - "иметь" трибуну, чтобы критиковать новую власть. А еще порохоботские фермы начнут подхватывать все эти обвинения и массово тиражировать. То есть, Порошенко безусловно поведет информационную войну против Зеленского.

Также, неофициально Петр Алексеевич планирует координировать свою деятельность с Виктором Медведчуком - они с двух сторон будут противодействовать новому президенту. У бывшего президента есть согласованный еще раньше, перед президентскими выборами, план, согласно которому Петр Алексеевич собирался быть президентом, лидер Украинского выбора - спикером, а Юрий Бойко - премьером. Этот сценарий они и будут реализовывать, любым способом устраняя Зеленского.
 показати весь коментар
 
 
эко тебя с утра несет . откуда такая инфа ? сам придумал или Шарий рассказал ? ЦВК опрацювала 99,94% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,04% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17) - Цензор.НЕТ 5242
 показати весь коментар
 
 
А что для этих пророчеств надо иметь какую-то секретную информацию? Это и без брехуна - шария ясно как божий день.
 показати весь коментар
 
 
план, согласно которому Петр Алексеевич собирался быть президентом, все закінчилось, на першому ж пункті лажа.
 показати весь коментар
 
 
а при чем тут пророчества ? товарисч выдал инфу категорично и безапеляционно . так понимаю лично присутствовал при составлении этой многоходовки или как минимум читал стенограмму встречи
 показати весь коментар
 
Смешно читать коментарии фанклуба зелебобо.Вам уже 4000 зелени зарплату сделали?Крым и донбасс уже вернулись в Украину?Коррупция подолана?Свинорчуки за гратами?Чемк вы радуетесь чудики?А,Порошенко сняли!
 показати весь коментар
 
 
не читай, в чем проблема? или уже заплачено за высер и надо высраться на форуме?
 показати весь коментар
 
 
Ага, заплачено, но только кому? Сергей Коваль оставил один комментарий на этой странице, а Вы - пять. ЦВК опрацювала 99,94% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,04% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17) - Цензор.НЕТ 8333
 показати весь коментар
 
ты мой поклонник? следишь за моими выступлениями? дать автограф?
 показати весь коментар
 
Из моего поста Вы сделали такой вывод, потому что я слежу за комментариями. Тогда кто Вы, если из Вашего поста следует, что Вы следите за высерами? ЦВК опрацювала 99,94% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,04% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17) - Цензор.НЕТ 9453 Мне автографы от таких деятелей не нужны.
 показати весь коментар
 
 
верные ПЕСдаунцы до сих пор не хотят верить глазам своим...
 показати весь коментар
 
 
Порошенко назвал партию ЕС, а народ показал ему фигу. Представляете что теперь думают в Европейском союзе?
 показати весь коментар
 
 
Оппозиционный блок к Зе-коалиции - Зопа.
 показати весь коментар
 
Интересно чем займется Турчинов. Вернется в свою церковь? А козак Гаврилюк? Он же до Майдана безработным был.
 показати весь коментар
 
"С 2008 года проживал в своем селе Яровка, занимаясь подсобным хозяйством, параллельно подрабатывал."
 показати весь коментар
 
Ну і, Ярівка село Хотинського району, підсобне господарство це зо 3 га землі, куди ще йти працювати, я з 2,5 га маю 25 000 євро на рік. Хотинський район це сади, до 2014 Хотинський сам забезпечував Москву сливками, грушками, яблуками, тепер Турцію.
 показати весь коментар
 
Бо не росте, та й зі збутом проблеми, грецький турки забирають на Оман.
 показати весь коментар
 
С очень в Польше растет,а в Украине не растет,а как вообще обстоят дела с воровством,сады охраняются или местные не воруют?
 показати весь коментар
 
Хорошее дело подсобным хозяйством не назовут. Такой герой Майдана, а даже ты без понятия чем он занимался. Я знаю людей которые на бумаге владеют всякими га, а на деле бомжи бомжами.
 показати весь коментар
 
Це ж моя область, там всі цим займаються, любий колгоспник офіційно безробітний.
 показати весь коментар
 
Целая область безработных колхозников. В этом вся проблема украинской экономики. Проснитесь, на дворе 21-й век.
 показати весь коментар
 
Трупчинов создает в Украине новую церковь святого Петра Мальдивского, рассчитывает на миллион больных на всю голову прихожан
 показати весь коментар
 
Оно, конечно ничего не решает, но приятно - "песиків" даже Юля Владимировна "сделала".
 показати весь коментар
 
 
Как это не решает ? У Юльчика на 1 голос больше , чем у петробудки .
 показати весь коментар
 
 
Шёл третий день гуляний ,, невообразимой радости и пьянящего веселья , по поводу события всепланетарного масштаба , а конкретно - Люлия Уладимировна "сделала" Петра Лексеича аж на фантастические -0.06 % . УРЯ таварищи , этапабеда .! ЦВК опрацювала 99,94% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,04% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17) - Цензор.НЕТ 7310 . ЦВК опрацювала 99,94% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,04% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17) - Цензор.НЕТ 7310 ЦВК опрацювала 99,94% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,04% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17) - Цензор.НЕТ 7310 .
 показати весь коментар
 
Порошенко уже прячется от обысков НАБУ,диабетик оказался ещё трусом,жалкое убоюество
 показати весь коментар
 
 
Цікавий метод, ховатись від НАБУ в ДБР на допиті.
 показати весь коментар
 
 
В Европу свалил,типа стратегические консультации,как повестку НАБУ увидел
 показати весь коментар
 
Так він вчора на допиті був в Труби, проспав?
 показати весь коментар
 
 
есть вероятность, что таки не кровати поменяют, а персонал..?
 показати весь коментар
 
 
Отрьів Тимошенко от партии ПОПа растет с 0.06% до 0.08%. Мелочь , вроде , но с большим смьіслом !
 показати весь коментар
 
Порошенко з всіма своїми тролями вже погоду не роблять. Тут інша біда. Вовік скурвивсь. Почав брехати журналістам радіо "Свобода". Щось мутить з Пінчуком, а каже, що не зустрічавсь. А Пінчук - напівросійський олігарх.
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК опрацювала 99,94% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,04% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17)
 
 
 
 
 
 вгору