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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:вибори (4385) результат (52) ЦВК (749)

 ЦВК опрацювала 99,76% протоколів: "Слуга народу" - 43,17% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,02% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,11% (23), "Голос" - 5,83% (17)

За результатами опрацювання 99,76% протоколів у Верховну Раду IX скликання потрапляють п'ять політичних партій.

На сайті Центральної виборчої комісії опубліковано результати підрахунку протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Слуга народу" отримала 43,17% (6 292 596 голосів) - 124 мандати;

"Опозиційна платформа - За життя" - 13,02% (1 897 424 голоси) - 37 мандатів;

"Батьківщина" - 8,18% (1 193 460 голосів) - 24 мандати;

"Європейська Солідарність" - 8,11% (1 182 181 голос) - 23 мандати;

"Голос" - 5,83% (850 002 голоси) - 17 мандатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центрвиборчком прийняв 46 протоколів із "мокрими" печатками

Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 4,01%, "Сила і честь" - 3,82%, "Опозиційний блок" - 3,02%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,41%, "Партія Шарія" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Громадянська позиція" - 1,04%.

ЦВК опрацювала 99,76% протоколів: Слуга народу - 43,17% (124 мандати), ОП - За життя - 13,02% (37), Батьківщина - 8,18% (24), Євросолідарність - 8,11% (23), Голос - 5,83% (17) 01

Зазначимо, що для створення коаліції у Верховній Раді необхідно щонайменше 225 мандатів. "Слуга народу" згідно з підрахунком набирає 43,16% голосів і отримує 124 місця за списками і 130 місць за мажоритарними округами (разом - 254), тому пропрезидентська сила може створити так звану "монокоаліцію".

"Опозиційна платформа - За життя" згідно з набраним відсотком голосів отримує 37 місць за списками і 6 за "мажоритаркою" (разом 43), "Батьківщина" набирає - 24 місця за списками і 2 за "мажоритаркою" (разом 26), "Європейська Солідарність" - 23 місця за списками і 2 - за "мажоритаркою" (разом 25), у партії "Голос" буде 17 місць за списками і 3 - за мажоритарними округами (разом 20).

Інші партії, які не долають 5-відсотковий прохідний бар'єр, отримають 10 місць за мажоритарними округами, а самовисуванці - 46.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139509
 
   
 Топ коментарі
 
такого "успеха" даже Ющенко не имел, если учитывать - два телеканала+ботофермы+коалиция в вр+админ ресурс... Петя лучший, поздравляю его
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Пёс будет лаять, а Украина двигаться вперёд.
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Слушайте друзья, а вам не кажется что корпорация "Рошен" это вообще не детище порошенкИ? Ну потому что очень успешная. А порошенко бедоносец, ну есть такие люди, к чему не прикоснутся, всё в одно место, или в цвет говна. Всё что порошенко сделал за эти пять лет с нами и Украиной, тому показатель. Это же сплошная стогнация. Вся ця мова, віра, армія, це все блеф. Мне сегодня одна дамочка из Ванкувера в группе "ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ПРЕЗИДЕНТ УКРАІНИ" написала-а чого твій Зеленський, якщо він не краде на армії не зупинить війну....Я вдруг вспомнила, что цыганки знают трёхэтажные маты, у меня тут проблемы, а жаль. Я даже не буду обсуждать тему сытой диаспоры любящую порошенку. Мне бы вам бл%ди один вопрос задать. А ви уявляєте собі, щоб зробив Зеленський з Полтароком, якби під час війни при ньому вибухнув хоч один військовий склад? 5 !!!!!! П'ять військових складів ... і тиша ..... а корпорація Рошен процвітає. Так ким він був? молдавським кондитером або українським головнокомандувачем......Питання ще є? Він нас всіх зробив!!! Подивіться на цього придурка який себе Черчиллем уявив.....
Наталья Абрамова
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Це камчатські-чукотські. Їм вже скоро спати лягать.
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Наші силовики кажуть що втручань у вибори з боку московії не було, а це що за б....тство? Під іп України повно кацапів на цн, людина яка не розуміє що таке підміна ір заплутається на цн повністю, вчора під новиною, в цівільну машину жіночка вгатила на вело, кацапи під нашим ір вже розслідували, винесли вирок і засудили поліцію, авакова приплели.....як таке може бути?
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Прикол в том, что если бы Петин Парубий не выделывался и отменили мажоритарку, как просил Зеля, то сегодня у Слуги не было моно коалиции.
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Петя ,Парубий и вся их гоп компания привыкли кидать всех вокруг и друг друга,на нормальное предложение отреагировали ,как на хитрость и обманули сами себя, очень хорошо ,что этот политический мусор вымели
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Интересно Порошенко будет объединятся с своим партнёром медведчуком или будет дальше комедию играть в патриота
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Вчера ЮВТ вьіигрьівала у Педро 0.06% , а сегодня 0.07% . Мелочь вроде , но показательная. Жаль , что во второй тур Тимошенко не вьішла , дебатьі бьіли бьі гораздо содержательнее и интереснее. Имхо
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Юля вийшла у другий тур. Пєця домахлював собі1-2 млн. голосів. Весь фактаж махлювань є в штабах Юлі. Але в суд вони не пішли, бо це було б помилкою. Тільки затягнуло б другий тур і все одно Юля програла б Вовіку у другому.
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Закроют минстець, уйдут порохоботы, без дураков скучно.
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Цифры ЦВК говорят что никуда не уйдут. Их под 1,2 млн. Понятно, что далеко не все активные, но и у малой части хватит энергии что бы ещё долго народ веселить. Зарядил их Петро за 5 лет не на один амп/час.))
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Порохоботами принято считать проплаченых юзеров из минстця, которых тут около 20 и у каждого по несколько ников. Остальные просто запутались в их пропаганде.
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Беніамін Клаптик

Во власть идут отдать концы
надеждам здешнего народа
танцоры, клоуны, певцы
и приколист голобородый.

Не спит ночами ЦВК,
проценты голосов рахуя
от лохтората-дурачка,
что был и сдохнет обалдуем.
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Во власти были подлецы
Зажравшиеся от народа
Им верили одни глупцы
Служившие в Минстець по порохобота.
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Петр Алексеевич Порошенко был избран Вседержителем, чтобы стать украинским Гедеоном и защитить Украину от набегов российских православных агрессоров из рпц мп Кирилла Гундяева, но местные Иуды зазомбированные ток-шоу Ольхи Суха беевой за килограмм гречневой крупы и 820 грамм подсолнечного масла предали его. Мы молимся, чтобы иуд постигла судьба евангельского Иуды. Аминь!
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А порохоботы визжали. что Слуге народа и 190 депутатов - "влажные мечты", а тут целых 254, в10(!) РАЗ больше, чем у пса.
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У порошни просто природой заложено визжать. Бухать и визжать. Алкаш Петя, алкашка гонтарева,алкашка Геращенко... Ну а что алкаши обычно делают.. только верещат.. а потом слюни на полу.
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Сєкта обіжених і опущєних порохоботів скукожилася до 8%.
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це ж який улюбленець пеця у своєго соєвого лохторату що за нього проголосувало аж 8 з гаком відсотків - де ж нарадна любов до "спасітєля"...?
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Говорят Педро позвал парубия на ковер. За то что-то это его инициатива была не поддержать закон зеленского про мажоритарку. Так бы Петя мав не 24 депутата а 40... Ну короче порошня опять сама себе лапы отстрелила
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Теперь Коломойский будет грести бабло и двигать страну в Россию, так как на него завели дело в США.
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Зекоманда костьми ляжет,а не выдаст Штатам своего куратора-махинатора..
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Оказывается шокобрехофуфлыжников не 9, а 8 процентов ...
А воняли - то как на "Цензоре" ... как смердили ...
Шокопараша сумел объединить самых злобных, самых брехливых и самых агрессивных писак в количестве около 450 особей, но вот в стратегии обкакался.
"Цензор" засрали, а выборы - просрали.
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Дуже вправно і принизливо народ впорався з владою корупционерів і мародерів від Пороха. Тепер народ очікує обіцяних судів і посадок. Тепер черга тримати своє слово новій владі від Зелі. Подивимось, які у неї будуть складатися відносини з народом. Час пішов...
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У опаблока было 38 депутатов, стало 37. Если мажоритарщики не добавятся.
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"Олигарх Ринат Ахметов поставил задачу собрать до 70 мажоритарщиков от "Слуги народа" для перехода в другие фракции. Об этом в Facebook пишет экс-нардеп Александр Онищенко."
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Против этого готовится закон об отзыве депутатов.
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Коррупция появилась на земле вместе с появлением первых государств.Естественно чиновники которые появились с первыми государствами,святым делом для себя считали бороться с коррупцией,- при этом не забывая набивать свои кубышки и сказочно обогащаться.С тех пор прошло этак 10-20 тысяч лет.Все те чиновники давно умерли,-а коррупция живет.И тут приходит весь такой в белом.
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Тем не менее есть государства где коррупция минимальна, например страны ЕС, и где она в порядке вещей, например Раша. Все завит от культуры и ментальности, ну и конечно от правоохранительных органов и законов.
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К сожалению ментальность на выборах не выбирают.
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ментальность формируется обстоятельствами (законами).
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Одна из причин коррупции это законы позволяющие неоднозначное толкование чиновниками.
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Новости на ближайщий месяц: Цик обработала 99,89%...Цик обработала 99,9998%....Цик обработала 99,99999998....%
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Пока зебилы радуются победе СН на выборах, холодная вода для населения может подорожать на 15%. Все никак Порох не угомонится))))
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Какое милое ликование зебилов!)))Что будете делать если Ельдорадо не настанет?Мир не черно-белый,он имеет не только много оттенков, но и много цветов!Петя не идеален,но точно ли будет лучше зеленый котик в мешке?В общем спрошу еще раз:-что будете делать если "зе" не изменит эту "УЖАСНУЮ" ситуацию в стране?Если хуже таки станет?
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для радости нормального человека достаточно видеть кислые рожи порохоботов, как ты.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК опрацювала 99,76% протоколів: "Слуга народу" - 43,17% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,02% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,11% (23), "Голос" - 5,83% (17)
 
 
 
 
 
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