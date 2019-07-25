 ЦВК опрацювала 99,76% протоколів: "Слуга народу" - 43,17% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,02% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,11% (23), "Голос" - 5,83% (17)

На сайті Центральної виборчої комісії опубліковано результати підрахунку протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Слуга народу" отримала 43,17% (6 292 596 голосів) - 124 мандати;
"Опозиційна платформа - За життя" - 13,02% (1 897 424 голоси) - 37 мандатів;
"Батьківщина" - 8,18% (1 193 460 голосів) - 24 мандати;
"Європейська Солідарність" - 8,11% (1 182 181 голос) - 23 мандати;
"Голос" - 5,83% (850 002 голоси) - 17 мандатів.
Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 4,01%, "Сила і честь" - 3,82%, "Опозиційний блок" - 3,02%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,41%, "Партія Шарія" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Громадянська позиція" - 1,04%.
Зазначимо, що для створення коаліції у Верховній Раді необхідно щонайменше 225 мандатів. "Слуга народу" згідно з підрахунком набирає 43,16% голосів і отримує 124 місця за списками і 130 місць за мажоритарними округами (разом - 254), тому пропрезидентська сила може створити так звану "монокоаліцію".
"Опозиційна платформа - За життя" згідно з набраним відсотком голосів отримує 37 місць за списками і 6 за "мажоритаркою" (разом 43), "Батьківщина" набирає - 24 місця за списками і 2 за "мажоритаркою" (разом 26), "Європейська Солідарність" - 23 місця за списками і 2 - за "мажоритаркою" (разом 25), у партії "Голос" буде 17 місць за списками і 3 - за мажоритарними округами (разом 20).
Інші партії, які не долають 5-відсотковий прохідний бар'єр, отримають 10 місць за мажоритарними округами, а самовисуванці - 46.
Во власть идут отдать концы
надеждам здешнего народа
танцоры, клоуны, певцы
и приколист голобородый.
Не спит ночами ЦВК,
проценты голосов рахуя
от лохтората-дурачка,
что был и сдохнет обалдуем.
Зажравшиеся от народа
Им верили одни глупцы
Служившие в Минстець по порохобота.
А воняли - то как на "Цензоре" ... как смердили ...
Шокопараша сумел объединить самых злобных, самых брехливых и самых агрессивных писак в количестве около 450 особей, но вот в стратегии обкакался.
"Цензор" засрали, а выборы - просрали.