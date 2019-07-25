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 Політика України, Здоров'я
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Все про:декларація (551) Мінздоров'я (904) фінансування (544) реформи (1610)

 Додатковий 1 млрд гривень направили на оплату послуг у медзакладах первинної допомоги, - МОЗ

Кабінет міністрів України перерозподілив один мільярд гривень на оплату послуг у медзакладах, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри.

Відповідну постанову ухвалили на засіданні уряду 24 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

За даними Міністерства охорони здоров'я, уже понад 28 млн українців обрали свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра для своїх дітей.

"Через дуже високу динаміку укладання декларацій виникла потреба у додатковому фінансуванні на гарантовану оплату послуг первинної медичної допомоги Національною службою здоров‘я. Зазначимо, що кожен українець уперше отримав можливість вільно обирати сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів - 70% задоволені спеціалістом, якого обрали, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг"", - йдеться в повідомленні.

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У міністерстві нагадали, що всі комунальні заклади первинної допомоги перейшли на фінансування за принципом "гроші йдуть за пацієнтом" - вони отримують кошти за послуги, які надають пацієнтам. Дохід залежить від обсягу роботи.

"В ефективних закладах первинної допомоги, які долучилися до трансформації, зарплати медичних працівників зросли в 2-4 рази. Для багатьох лікарів, медсестер та медбратів первинки це відображається в зарплаті в понад 10, 15 і 20 тисяч гривень", - заявляють у МОЗ.

Національна служба здоров’я України, за даними Міністерства охорони здоров'я, з початку року виплатила закладам первинної допомоги понад 9,6 мільярда гривень за договором.

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У 2020 році має запрацювати програма медичних гарантій, до якої увійдуть послуги первинної, спеціалізованої амбулаторної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстрена, паліативна та реабілітаційна допомога, а медичні заклади усіх рівнів перейдуть на модель фінансування Національної служби здоров’я згідно із Законом "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139508
 
   
 Топ коментарі
 
опять порох тебе в штаны насрал
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не, у нас 73% ылиты, тока шото не помогает, в лифтах насцано
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1 млрд чтобы справиться с высокой динамикой заключения деклараций... локшина
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Зеля тут каким боком, кабмин уже новый и вместо "вечного" и.о. министра Супрун уже министр без и.о.?
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не, у нас 73% ылиты, тока шото не помогает, в лифтах насцано
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первичная помощь наиважнейшая, будь то ранения или там, шо другое без войны...
деньги + квалифицированые врачи - многих спасут.
а самое главное скорость оказания помощи,
если быстро - шансы высоки,
если завтра после обеда? - можно не выезжать...
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*********** із невідкладною. У нашому випадку первинна це не щвидка допомога, а сімейні лікарі... така собі п'ята нога для зайця...
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врач должен любить людей....
ну какой же ты врач? - ты гандон....
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В 2018-ом ВЫШЕЛ УТРОМ ...И "ОЧНУЛСЯ _ ГИПС, ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ"...БОЖЕ! КАКИЕ ТАМ СКОТСКИЕ УСЛОВИЯ!!! И ТАМ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ Л Ю Б О Й ...
В СМЫСЛЕ, ТАМ НЕ ГРИВЕН МИЛЛИАРД, А ДОЛЛАРОВ. И НЕ ОДИН.
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порошенко нас лишил медицины...
денег нет...
зато есть деньги на партии...
это все при порошенко и находятся идиоты, которые за него голосуют...
теперь будешь умирать и платить налоги за партию шария...
нет слов!
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Вообще-то это БольшойМен с бабой Улей с их идиотской идеей ОТГ. Маленькие села почти лишились медицинских пунктов, идет отток населения оттуда. Скоро будем иметь только Киев и одну большую диаспору в Польше.
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Порошенко лишил напрочь мозгов и совести порохоботов. Впрочем, явление не новое. Вспоминаем "вождей". Вождизм - это дело такое, весьма токсичное для общества. Хоть ссы в глаза...
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Надо разделять,что плохого и что хорошего он сделал.А то получается он получил страну-лялю и довел ее до зубожиння.
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Деятельность пороха в качестве президента ни чем не отличается от принципов деятельности наших медиков: высосал деньги и отправил в морг. Все, что было плохо, стало еще хуже, а то, что стало лучше по мнению порохоботов - пустой треп и демагогия.
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Сама ідея реформи Супрун помилкова, замість страхової медицини вона створює якесь полурадянське лайно.
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Страхова медицина в нас є.Я сплачую страховку сам членам своєї родини і співробітникам фірми.Питання,чи багатоив країні людец можуть собі це дозволити?До речі в Германії страховка десь 15відсотків від зарплатні.
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Спасибо , сказали главбухи, оформив ещё десяток мертвых душ, выписывая себе премии по 50000. В сейфе приготовлена задачка для КРУ. Все довольны. Только врач думает, почему почему он пошел учиться на врача, за свои деньги покупать оборудование и искать помощи у богатых родственников больного.
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