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 Політика України, За кордоном
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 США планують активніше діяти щодо питання України, щоб уникнути конфлікту в Європі, - посол в ОБСЄ Гілмор

Адміністрація Трампа здійснює нові кроки, щоб показати дипломатичну силу і приборкати ескалацію напруги, через зусилля Росії залякати Україну, а також через окупацію Криму.

Про це розповів ексгубернатор штату Вірджинія і новий посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Зрештою, Сполучені Штати справді потребують безпеки та миру в Європі, - заявив Гілмор в інтерв'ю The Washington Examiner. - Тепер це справді не так. Тому метою є краще впроваджувати американську політику, додавши наш голос до миру та стабільності на континенті".

Посол наголосив, що планує відіграти провідну роль у врегулювання питання зростання напруги в Європі через дії Росії, і відзначив унікальну роль, яку може зіграти ОБСЄ як організація, що об'єднує 57 країн.

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"Це - організація, яка може дозволити Європі зосередитись на справді серйозних питаннях війни та миру, які постали сьогодні перед Європою", - заявив Гілмор.

"Метою, очевидно, є зберегти мир та суверенітет народів Європи і не дозволити розпочатись новому конфлікту, який може статися з огляду на поведінку росіян. Звичайно, це проявляється в Україні", - наголосив посадовець.

США займатимуть активну позицію в організації, запевняє Гілмор: "Від мене хочуть активної позиції, а не пасивно стояти і робити що скажуть. Від мене хочуть активності та лідерства, коли це можливо".

Серед інших питань, яким планує приділити увагу новопризначений посадовець, - захист прав людини, свободи виборів, зростання можливостей для жінок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139507
 
   
 Топ коментарі
 
Простою мовою, без "єзуїтської" стилістики, американець прямо натякає, що доля конфлікту українців з москвою не буде вирішуватися євросоюзом одноосібно, а лише в тандемі з США. В принципі це хороша новина, оскільки в української дипломатії з'являється простір для маневру. Інша справа, чи є для цього політична воля та дипломатичні кадри відповідного рівня аби цим скористатися.
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На скільки я розуміюся.Ви технік по КАЙДАНКАХ? Кого колонізували Штати? Чеченів,якутів,бурятів всім місця не вистарчить написати.Ась? Ідіть краще погуляйте па дікім степям Забайкалья.Хоч крадене але є де розвернутися.
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будут продавливать зелю на мырные переговоры с моторолами, хотя такое г-но как зеля и продавливать не в напряг
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Мародёра продавили 10 мая.Через неделю 17 мая за 5-ть дней до инагурации Зели Комитет Министов большинством голосов вернул рашу в ПАСЕ,но шавки мальдивского такими же,как ты сказал выше словами опустили Украину ниже плинтуса-явно хотели июльского утверждения раши,чтобы отказать обозревателям ПАСЕ и сфальсифицироать выборы хотя-бы в парламент.Реванш не прошёл,но на 0,5% улутьшил их позиции,а дальше что? Снова Зеля им зелёную соплю в рот засунул-глотают не проглотят?Ущербные -что с таких взять?Запад приветствует выборы.Обьявляйте Запад агентом кремля,лузеры!
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если бы ето сказал представитель Белого дома или Конгресса.
... а так прочитали забыли.
обсе, ето та же пасе, шо с кацапией взасос.
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Простою мовою, без "єзуїтської" стилістики, американець прямо натякає, що доля конфлікту українців з москвою не буде вирішуватися євросоюзом одноосібно, а лише в тандемі з США. В принципі це хороша новина, оскільки в української дипломатії з'являється простір для маневру. Інша справа, чи є для цього політична воля та дипломатичні кадри відповідного рівня аби цим скористатися.
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А что может ЮБСЕ? Только лапшу на уши повесить.
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Само не хоче і не зможе бо там одноосібно рулюють кацапи , вважаючи ОБСЄ "своєю коровою для доїння " . Але ,якщо це дійсно так , то Штатам потрібно за щось зачепитись . Тільки це якось каламутно , бо для цього є Будапештський меморандум . А от в цьому аспекті весь світ, за загальною мовчазною згодою , робить вигляд що путєн їх обілляв їх не г-ном , а "Шанель №5" .
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якут,иди бей тюленей и паси оленей ,трешься тут ,негодяй...
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Колонизация Украины продолжается.
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На скільки я розуміюся.Ви технік по КАЙДАНКАХ? Кого колонізували Штати? Чеченів,якутів,бурятів всім місця не вистарчить написати.Ась? Ідіть краще погуляйте па дікім степям Забайкалья.Хоч крадене але є де розвернутися.
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Ми підтримуємо Україну, щоб наші солдати не гинули в Європі - чиновник НАТО.
США планируют активнее действовать по вопросу Украины, чтобы избежать конфликта в Европе, - посол в ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 5982
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Не буде цього року таких фоток.
Зеля боїться популярної армії, це його конкурент.
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Но смысл такой. РФ должна завязнуть в Украине так,что бы даже не помышляла о ЕС.
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Если бы они не влезли, подонки, то у нас вообще никакого конфликта не было бы.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСША планують активніше діяти щодо питання України, щоб уникнути конфлікту в Європі, - посол в ОБСЄ Гілмор
 
 
 
 
 
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