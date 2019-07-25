 Серйозних порушень на виборах не було, бо МВС діяло превентивно, зокрема направляло спецпризначенців, - Шевченко

Про це в ефірі програми "Нині вже" на Громадському заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.
На запитання, чому правоохоронці задіяли групи спецпризначенців, хоча, за словами того ж Шевченка, серйозних порушень на виборах не було, речник МВС відповів: "Так їх тому то і не було, що ми вчасно робили превентивні заходи, зокрема посилення групами спецпризначення і швидке перекидання їх за допомогою системи авіабезпеки МВС, і мало це в тому числі ефект".
Шевченко додав, попри те, що в цих округах і ще в двох "є потенційні проблеми щодо перерахунку голосів, або є певне зволікання у встановленні результатів", цими діями поліція показала тим, хто, "можливо, мав якісь наміри" влаштувати безлади і правопорушення, що "цього не варто робити".
"У нас вистачить сил і засобів, а головне - рішучості і політичної волі - стримати всі можливі правопорушення і довести до логічного завершення ті кримінальні провадження, які вже розпочаті", - резюмував він.
Нагадаємо, 22 липня в Покровську почалася акція протесту через підрахунок голосів, унаслідок чого виборча комісія не працювала.
23 липня Нацполіція направила в Донецьку область спецпризначенців тактико-оперативного реагування патрульної поліції для посилення місцевої поліції.
"Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа", член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская назвала первоочередные антикоррупционные инициативы президентской партии, среди которых - введение инструмента ГРАЖДАНСКОЙ КОНФИСКАЦИИ незаконных активов чиновников. Об этом она сказала во время конференции "Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?", передает Укринформ.
Ну-ну, второй Венесуэлы захотелось?
О! ВОТ ЭТО "ЧЁТКО" СКАЗАНО! "ВЫБОРЫ" ПРОВОДИЛО МВД!
ОНИ СНОВА "ГЛАВНЫЕ" ("ЦЕНТРОВЫЕ")
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може теперь откороновать? - мальчик явно претендует.
а если 250+ избраных зекандидатов отправляют на курсы для взрослых,
то никак незя всех летех, утвержденных президендом на военные посты,
отправить на 2х месячные курсы генералов?
а отказников, вроде преза, на 3х месячные маршальские?
"І окремо хочу подякувати міністру, пану Авакову. Мені здається, це вперше в історії нашої країни, коли міністерство, поліція працювали не на окремого кандидата, а працювали на країну, захищали інтереси України. Дякую всім, дякую кожному", - сказав Зеленський ...
------------------------------------------------------------------Через деякий час.....
"У Рівному затримали і затягли до міліції двох неповнолітніх за одиночний пікет із плакатом про "імпічмент"
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"Ні" поліцейській державі!": люди зібралися біля будівлі МВС через затримання активістів у Рівному
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116 порушень свободи слова зафіксовано в Україні за перше півріччя цього року
Уперше за останні три роки ІМІ зафіксував в Україні випадок убивства журналіста. 20 червня в лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров, який так і не вийшов з медикаментозної коми після травневого нападу.
Труп в багажнику патрульного авто Суми.