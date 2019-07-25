 Серйозних порушень на виборах не було, бо МВС діяло превентивно, зокрема направляло спецпризначенців, - Шевченко

Про це в ефірі програми "Нині вже" на Громадському заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

На запитання, чому правоохоронці задіяли групи спецпризначенців, хоча, за словами того ж Шевченка, серйозних порушень на виборах не було, речник МВС відповів: "Так їх тому то і не було, що ми вчасно робили превентивні заходи, зокрема посилення групами спецпризначення і швидке перекидання їх за допомогою системи авіабезпеки МВС, і мало це в тому числі ефект".

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Шевченко додав, попри те, що в цих округах і ще в двох "є потенційні проблеми щодо перерахунку голосів, або є певне зволікання у встановленні результатів", цими діями поліція показала тим, хто, "можливо, мав якісь наміри" влаштувати безлади і правопорушення, що "цього не варто робити".

"У нас вистачить сил і засобів, а головне - рішучості і політичної волі - стримати всі можливі правопорушення і довести до логічного завершення ті кримінальні провадження, які вже розпочаті", - резюмував він.

Нагадаємо, 22 липня в Покровську почалася акція протесту через підрахунок голосів, унаслідок чого виборча комісія не працювала.

23 липня Нацполіція направила в Донецьку область спецпризначенців тактико-оперативного реагування патрульної поліції для посилення місцевої поліції.

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