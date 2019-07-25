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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Події
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Все про:вибори (4385) МВС (1284) Шевченко Артем (130)

 Серйозних порушень на виборах не було, бо МВС діяло превентивно, зокрема направляло спецпризначенців, - Шевченко

Правоохоронці відправили групи спецпризначенців на гелікоптерах на виборчі округи №50 та №64 як превентивні заходи для недопущення правопорушень.

Про це в ефірі програми "Нині вже" на Громадському заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

На запитання, чому правоохоронці задіяли групи спецпризначенців, хоча, за словами того ж Шевченка, серйозних порушень на виборах не було, речник МВС відповів: "Так їх тому то і не було, що ми вчасно робили превентивні заходи, зокрема посилення групами спецпризначення і швидке перекидання їх за допомогою системи авіабезпеки МВС, і мало це в тому числі ефект".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція відкрила понад 300 кримінальних справ за порушення на виборах

Шевченко додав, попри те, що в цих округах і ще в двох "є потенційні проблеми щодо перерахунку голосів, або є певне зволікання у встановленні результатів", цими діями поліція показала тим, хто, "можливо, мав якісь наміри" влаштувати безлади і правопорушення, що "цього не варто робити".

"У нас вистачить сил і засобів, а головне - рішучості і політичної волі - стримати всі можливі правопорушення і довести до логічного завершення ті кримінальні провадження, які вже розпочаті", - резюмував він.

Нагадаємо, 22 липня в Покровську почалася акція протесту через підрахунок голосів, унаслідок чого виборча комісія не працювала.

23 липня Нацполіція направила в Донецьку область спецпризначенців тактико-оперативного реагування патрульної поліції для посилення місцевої поліції.

Також читайте: ЦВК припинила повноваження голови ОВК №207 на Чернігівщині Преснякової, яка перешкоджала роботі комісії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139505
 
 
 Топ коментарі
 
Щариковы снова приходят к власти. Уже забыли что это такое за 28 лет? Забыли о их 70 летнем правлении? Ничего скоро вспомните, у них в голове ничего не изменилось. Все взять отобрать и поделить. Сожрать, просрать и искать следующего:

"Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа", член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская назвала первоочередные антикоррупционные инициативы президентской партии, среди которых - введение инструмента ГРАЖДАНСКОЙ КОНФИСКАЦИИ незаконных активов чиновников. Об этом она сказала во время конференции "Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?", передает Укринформ.

Ну-ну, второй Венесуэлы захотелось?
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В Украине появился «спецназ»? Окей. Осталось завести ОМОН, учредить Центр «Э» и переименовать СБУ в ФСБ. Твоё российское завтра - уже сегодня!
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Щариковы снова приходят к власти. Уже забыли что это такое за 28 лет? Забыли о их 70 летнем правлении? Ничего скоро вспомните, у них в голове ничего не изменилось. Все взять отобрать и поделить. Сожрать, просрать и искать следующего:

"Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа", член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская назвала первоочередные антикоррупционные инициативы президентской партии, среди которых - введение инструмента ГРАЖДАНСКОЙ КОНФИСКАЦИИ незаконных активов чиновников. Об этом она сказала во время конференции "Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?", передает Укринформ.

Ну-ну, второй Венесуэлы захотелось?
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понимаю шо большинство за перемены, но почему для етого нужно выбирать кретина?
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как МВД следило, так и выбрали. Кому-то нужны тупокнопкодавы
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а само нарушений на выборах не было, что имелось ввиду
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" Серьезных нарушений на выборах не было, потому что МВД действовало превентивно..."
О! ВОТ ЭТО "ЧЁТКО" СКАЗАНО! "ВЫБОРЫ" ПРОВОДИЛО МВД!
ОНИ СНОВА "ГЛАВНЫЕ" ("ЦЕНТРОВЫЕ")


...
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загнуться, это тоже большая перемена в жизни...
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а кто будет против захвата зелей вдасти, тому беркут на вертолете
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ну ладно - окенгурировали.
може теперь откороновать? - мальчик явно претендует.
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В Украине появился «спецназ»? Окей. Осталось завести ОМОН, учредить Центр «Э» и переименовать СБУ в ФСБ. Твоё российское завтра - уже сегодня!
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все думаю, но никак не решаюсь спросить,
а если 250+ избраных зекандидатов отправляют на курсы для взрослых,
то никак незя всех летех, утвержденных президендом на военные посты,
отправить на 2х месячные курсы генералов?
а отказников, вроде преза, на 3х месячные маршальские?
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Зеленський похвалив Авакова словами Тимошенко

"І окремо хочу подякувати міністру, пану Авакову. Мені здається, це вперше в історії нашої країни, коли міністерство, поліція працювали не на окремого кандидата, а працювали на країну, захищали інтереси України. Дякую всім, дякую кожному", - сказав Зеленський ...
------------------------------------------------------------------Через деякий час.....

"У Рівному затримали і затягли до міліції двох неповнолітніх за одиночний пікет із плакатом про "імпічмент"
Заступник голови Ради заявила, що за часів президентства Порошенка мітингарів не чіпали.

"Ні" поліцейській державі!": люди зібралися біля будівлі МВС через затримання активістів у Рівному

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116 порушень свободи слова зафіксовано в Україні за перше півріччя цього року

Уперше за останні три роки ІМІ зафіксував в Україні випадок убивства журналіста. 20 червня в лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров, який так і не вийшов з медикаментозної коми після травневого нападу.
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Єдине що зробило позитивне МВС. Сабаков хоче залишитися, але його попруть. Сьогодні знову в Сумах в багажнику патрульного авто виявили труп чоловіка з численними забоями. Поліція знову вбиває.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСерйозних порушень на виборах не було, бо МВС діяло превентивно, зокрема направляло спецпризначенців, - Шевченко
 
 
 
 
 
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