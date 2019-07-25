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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 За кордоном
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 Росія систематично і широкомасштабно втручалася у вибори в США, - Мюллер у Конгресі. ВIДЕО

Колишній спецпрокурор Роберт Мюллер, який майже протягом двох років розслідував втручання Росії у вибори США та закиди про можливу змову команди Трампа з Кремлем, свідчив у Конгресі.

На слуханнях в Юридичному комітеті Палати представників США він підтвердив, що його слідчі дійшли висновку про те, що уряд Росії систематично та широкомасштабно втручався у президентські вибори у США 2016 року, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трампу можна буде висунути обвинувачення, коли він покине пост президента США, - Мюллер. ВIДЕО

Зокрема, законодавці почули підтвердження того, що тодішній голова передвиборчої кампанії Пол Манафорт ділився з Костянтином Климником, якого звіт незалежного прокурора США пов'язав із спецслужбами Росії, інформацією про стратегію кампанії кандидата Трампа та результатами опитування американських виборців у критично важливих для перемоги штатах.

Спецпрокурор Мюллер також підтвердив, що між представниками передвиборчої команди Трампа та російськими агентами за цей час відбулося 126 контактів.

"Американський народ дізнався про кілька речей. По-перше, росіяни хотіли, щоб Трамп переміг. По-друге, Росія провела систематичну та широкомасштабну кіберкампанію. Росіяни зламали комп’ютери Демократичного Національного Комітету і отримали доступ до передвиборчої стратегії демократів. Голова передвиборчої кампанії республіканців зустрічався з російськими агентами і неодноразово надавав їм внутрішню інформацію, результати опитувань та інформацію про виборчі настрої у ключових штатах. У той час, коли росіяни купляли місця для реклами та розповсюджували пропаганду з метою впливу на результати виборів, вони були озброєні інсайдерською інформацією, яку вони вкрали, зламавши комп’ютери демократів, та яку їм надав голова передвиборчого штабу Трампа Пол Манафорт", - підсумувала інформацію, отриману під час слухань, конгресменка-демократка Зоі Лофґрен.

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Нагадаємо, в березні 2019 року команда Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес. Але зв’язків між передвиборчим штабом президента США Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли. При цьому Мюллер не дійшов однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю.

Москва свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139504
 
   
 Топ коментарі
 
Мотиви для втручання у американські вибори на росії були, тому цьому можна вірити. Інша справа вибори у нас в Україні, де теж була зацікавленість росії у результатах виборів. Мабуть ще буде дослідження щодо втручання росії та їхніх виборчих маніпуляцій.
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Спасибо, господин Мюллер. Трампа не посадят, но и не переизберут. А самое главное, что ничего подобного в Америке больше не повторится, теперь никакой кремблевский хрен не будет иметь возможности влиять на выборы. Трампнаш был первым и последним.
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А зато И. о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что вмешательства России в парламентские выборы в Украине не зафиксировано ! 😎. Верим ? 😉
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Мотиви для втручання у американські вибори на росії були, тому цьому можна вірити. Інша справа вибори у нас в Україні, де теж була зацікавленість росії у результатах виборів. Мабуть ще буде дослідження щодо втручання росії та їхніх виборчих маніпуляцій.
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Петя и Ко, с мотивами вляпались в историю с воборами в США или без, как считаешь?
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Про Пєтю немає відомостей щодо його втручання в американські вибори, а Луценко довів свої слова і Йованич прибрали. Тому скоріше вляпався у це діло янукович і його Манафорт.
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я тут ссылку оставил ниже, тоже VoA, там как раз информация про Луценко, ну Луценко конечно самостоятельно действовал и Петя ничего не ведал о том, что Луценко делал. Ещё была история с Шокиным подобная, просто совпадение, и Петя совсем не причём
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Формально Пєтя за своїми посадовими обов'язками не мав права втручатися у роботу прокурора. Тому, якщо немає доказів втручання, то він цим не займався.
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а без формальностей всем понятно чья креатура и Шокин, и Луценко, так же всем без формальностей понятно чей адвокат Джулиани
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А в случае чего Луценко тоже на себя вряд ли всю вину возьмёт
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тут интересно вот что, как так получается, что Петины интересы в США совпали с интересами агрессивного соседа за забором...
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Тут интересно все - от украинского газового флера у этой истории до двух посланцев Джулиани с рожами классических жуликов.
Картина вообще складывается на редкость. И фамилия художника уже просвечивается. Российская школа художеств.
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вряд ли эта история закончится этими слушаниями
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То Трамп все таки их, недаром в Рашке ликовали.
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А зато И. о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что вмешательства России в парламентские выборы в Украине не зафиксировано ! 😎. Верим ? 😉
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Дебил он! А петикам кто платит? Наверное, пока доказать не может...
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Это ты про зомбаков с красными шариками ? 😁
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есть люди, которые поставили цель несмотря на эмоциональные страдания изучить и проанализировать данный "контент".
ссылка на репорт
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Тобто мова не йде, що втручання не було. Дійсно, що таких порушень не зафіксували, але у подальшому можуть знайти ці порушення.
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А за чьё бабло скуплены украинские каналы ? 😱
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Різних олігархів, але це не є доказом втручання росії у вибори.
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Правильно, это вмешательство прямо в мозг избирателям !
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Сравним. В США - были зафиксированы 126 контактов республиканцев с россиянами. В Украине - не зафиксирован полет в Россию и встреча с премьером Медведевым Медведчука, Бойко и т.п. 😁😁😁
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после периода отпусков предвидеться новые благо несущие, те которые на пользу.
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Ага, а то как же! Трамп прямо сгорает от желания...
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Спасибо, господин Мюллер. Трампа не посадят, но и не переизберут. А самое главное, что ничего подобного в Америке больше не повторится, теперь никакой кремблевский хрен не будет иметь возможности влиять на выборы. Трампнаш был первым и последним.
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На чём основываются надежды что Трампа не переизберут? Пока что у него почти 50% поддержки.
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Популистов не переизбирают, да они вообще долго не живут .
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Пока не скажется на карманах избирателей пофиг популист или нет.
Экономика штатов пока что растёт, и это всё что нужно знать о перевыборах.
Если бы либерали не мешали с первых дней его правления, возможно было бы даже лучше.
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у дони два больших недостатка
первый - ху..йла любит до беспамяти.
второй - хамовитый шо ховайся, сразу на личности и ну сразу погремухи раздавать.
к сожалению 1й никого здесь не интересует, кроме украинской диаспоры.
2му его выборцы даже аплодируют, ну как везде и в Украине тоже - хто хамовитее тот и самец.
опять же - чисто мое мнение....
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На том, что Трамп против выдачи злобным папуасам гражданства и пособий как в великой Европе ))
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Эта тема волнует только тех, кто на расеи, у них какой-то животный страх и ненависть к «понаехавшим» папуасам в Европу и Америку. Мы, украинцы, ксенофобией не страдаем и понаехавшие нас не волнуют.
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То есть, вы не против мужа который оплатит кастрацию ваших дочерей, а на вас оденет мешок с дырками для глаз?
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Не против - это пока в Украину Африка не перехала массово, причем самая дикая мусульманская Африка, самая отпетая.
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Сомалийцы очень женскую кастрацию *********, по слухам.
Так же любят, как и США, куда беженцами стремятся вместе с нигирийцами, сначала через океан в Южную Америку, а потом, потайными тропами, через Мексику - в заветную Флориду.
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доню переизберут, мое мнение.
не оказию же с охарой и сандерсом избирать - демократы в хламе, нет там никого.
Байден? - его поезд давно ушел ...
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Неужели нет достойной кандидатуры? Пошукайте кого-нибудь другого кроме Трампа,
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у демов нет.
т.е. ситуация такая - у республикацев доня - ну хоть пол стакана дерьма.
у демократов тупой ноль на сегодня....
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найдем достойного республиканца но не сейчас а в 2024 году
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Пенс вроде и понянул бы, но против дони не двинется,
а значит раньше 2024 глухо как в танке.
а економика да растет - рыжему в плюс - никуда не деться...
его ли ето заслуга или так звезды стали? - не знаю, но факт есть факт.
короче наш клован вашего сделает на раз два три, если без музыцирования....
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Понятно. Но, в любом случае: Боже, береги Америку! А с Трампом или без, то такое. Американцам виднее.
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Была, но вышла из строя.
А какая была кандидатура, какая кандидатура.
Блондинка с низким голосом, которая "спасала мир".
Гуглите Elizabeth Holms и ее компания Theranos - и наслаждайтесь.
Какие люди в нее вложились, какие люди вложились, все "сливки" демократов.
Сам дедушко Байден "слезу пускал", мол, перед нами - лаборатория будущего (дедушко нужно очечки у Юлии Владимировны позаимствовать, те очечки, которые без диоптрий, в них насквозь все видно без рентгена).
Сам Обама привечал, вместе с дедушкой Клинтоном.
Ну, и бывшие госсекретари тоже помогали посильно своими миллионами.
Ну кто же мог подумать, что так все дело обернется.
Ну кто же мог себе такое представить из бывшых хуманитариев.
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Ваша мечта по превращению США в СССР-2, ну, как любимая EC, может быть исполнится после 3-й мировой войны, когда все будут бегать с палками и камнями.
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Во дурак, взял и рассказал свою мечту. Вы там с палками и камнями уже бегаете по бескрайним просторам скрепной засрандии.
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Да, да, "я из скрепной засрандии", но это не изменит реальности, тебе ничего не достанется из того что либералы тратят на арабов с африканцами. Так что, зря надеешься.
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Арабы с африканцами кьют.
Как не дать, из рта вынешь - и им отдашь.
Особенно пластелинцам.
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Питання поставлено невірно. Спочатку президент поважає народ, а потім - народ президента. Тому й розглядуємо все те ж питання, чому Зеленський хороший. Поки рівень хорошості Зеленського = 0. А раз він не хороший, значить поганий.
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кацапия и будет вмешиваться по одной простой причине - плохо кацапам,
когда другие не в дырку в земле ходят и не в говне живут.
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Конечно, кацапия будет делать мерево во всей Европе. Но с Америкой у неё этот номер больше не пройдёт.
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Россию совсем не уважают. «Израиль» атаковал в Сирии российский радиоэлектронный центр : http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/07/24/118308/rossiyu-sovsem-ne-uvazhayut--izrail-atakoval-v-sirii-rossijskij-radioelektronnyj-tsentr.shtml
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исраэль мыролюбствует с русней не по реформистски.
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Північні корейці затримали російське судно, турки підстрелили союзного дипломата, Ізраїль знищив російську радіоточку, гарні друзі в москалів.
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Первоклашка, отмудохал десятиклассника. Респект и уважуха А вообще, постеснялись бы американцы так себя опускать. предоставлял им информацию, результатов опросов, вот это пипец вмешательство.Источник: https://censor.net.ua/v3139504
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Конечно же это политическая перепалка двух партий, никакого вмешательства не было, возможно попытка, так я уверен не первый раз. Как-то повлиять на выборную систему США очень, очень сложно из-за её устройства. Это нужно такие ресурсы чтобы повлиять на результаты выборов по каждому штату. И потом на самом деле выиграть выбор популярности это ещё не означает выиграть выборы електоральных выборщиков. Так что это нужно было бы ещё как-то повлиять на 538 електоральных выборщиков. Кто этому поверит?
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А как иначе оправдать проигрыш святой Клинтон? ))
Либералы так и не поняли, проблема в них, у них слишком явно начинает проявляться злобная харя тоталитарных систем из прошлого века, вместо приятного лица демократии.
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Денег вложили много.
Но бабуля, слава труду, наконец то на заслуженном отдыхе.
И что характерно - никаких новых кандидатов-в-демократы нет, не подготовили.
Горюшко-горе.
Надо им Пелози выдвинуть что ли, детей пугать. Россия систематически и широкомасштабно вмешивалась в выборы в США, - Мюллер в Конгрессе - Цензор.НЕТ 9722
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Трампу, треба себе в спаринг партнёры,на выборы,вывести якогось китайца куме.Як Петя выводил Медведчука.
-Нащо?
-Тодi переможе.Бо за китайца нихто не проголосуэ.
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трамп неувиноватый, это все что вам надо знать про мюллера
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Русские дикари трахнули цитадель демократии.
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Цивілізації завжди програвали варварам.
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А на Донбасі знов рогаті порушили режим припинення -...чогось!! є пораненний, ось так рогаті втручаються в Україні!!!! здохне клята масковія!!!!
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А в Україні Московія не тільки втручається а бере участь.
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Если сопли будут жевать с рашей, то не только в выборы будут вмешиваться. История давно показала как надо вести с рашей, на примере союза.
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у путлера кишка тонка вмешиваться в американские выборы
демократы потратили сотни миллиардов долларов и обосрались, теперь истерят
Трамп взял власть по праву самого умного, решительного и "эффективного" человека, который взбаламутит "вашингтонское болото" и "сделает Америку снова великой"

кто влиял на результаты выборов 2016-го и 2018-го годов

https://www.youtube.com/watch?v=OnCKCtmT_Fo&t=7s
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Если после этого заявления Мюллера не выдадут очередной пакет "животворящих санкций" кацапам, то это будет плевок в сторону США! Ждем!
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Выборы в Америке да. В Украине другая интересная технология: обвинения в коррупции, и чем больше, тем лучше. Яценюка так завалили, Ющенко недавно попытались, но пузырь лопнул. С Турчиновым не справились, не нарыли ничего. Сейчас разгоняют на Порошенко.
Портнов с охраной из автоматчиков впереди на белом коне. Плебс хавает аж бегом.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосія систематично і широкомасштабно втручалася у вибори в США, - Мюллер у Конгресі. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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