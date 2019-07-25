 Росія систематично і широкомасштабно втручалася у вибори в США, - Мюллер у Конгресі. ВIДЕО

На слуханнях в Юридичному комітеті Палати представників США він підтвердив, що його слідчі дійшли висновку про те, що уряд Росії систематично та широкомасштабно втручався у президентські вибори у США 2016 року, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

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Зокрема, законодавці почули підтвердження того, що тодішній голова передвиборчої кампанії Пол Манафорт ділився з Костянтином Климником, якого звіт незалежного прокурора США пов'язав із спецслужбами Росії, інформацією про стратегію кампанії кандидата Трампа та результатами опитування американських виборців у критично важливих для перемоги штатах.

Спецпрокурор Мюллер також підтвердив, що між представниками передвиборчої команди Трампа та російськими агентами за цей час відбулося 126 контактів.

"Американський народ дізнався про кілька речей. По-перше, росіяни хотіли, щоб Трамп переміг. По-друге, Росія провела систематичну та широкомасштабну кіберкампанію. Росіяни зламали комп’ютери Демократичного Національного Комітету і отримали доступ до передвиборчої стратегії демократів. Голова передвиборчої кампанії республіканців зустрічався з російськими агентами і неодноразово надавав їм внутрішню інформацію, результати опитувань та інформацію про виборчі настрої у ключових штатах. У той час, коли росіяни купляли місця для реклами та розповсюджували пропаганду з метою впливу на результати виборів, вони були озброєні інсайдерською інформацією, яку вони вкрали, зламавши комп’ютери демократів, та яку їм надав голова передвиборчого штабу Трампа Пол Манафорт", - підсумувала інформацію, отриману під час слухань, конгресменка-демократка Зоі Лофґрен.

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Нагадаємо, в березні 2019 року команда Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес. Але зв’язків між передвиборчим штабом президента США Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли. При цьому Мюллер не дійшов однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю.

Москва свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.