 Росія систематично і широкомасштабно втручалася у вибори в США, - Мюллер у Конгресі. ВIДЕО

На слуханнях в Юридичному комітеті Палати представників США він підтвердив, що його слідчі дійшли висновку про те, що уряд Росії систематично та широкомасштабно втручався у президентські вибори у США 2016 року, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Зокрема, законодавці почули підтвердження того, що тодішній голова передвиборчої кампанії Пол Манафорт ділився з Костянтином Климником, якого звіт незалежного прокурора США пов'язав із спецслужбами Росії, інформацією про стратегію кампанії кандидата Трампа та результатами опитування американських виборців у критично важливих для перемоги штатах.
Спецпрокурор Мюллер також підтвердив, що між представниками передвиборчої команди Трампа та російськими агентами за цей час відбулося 126 контактів.
"Американський народ дізнався про кілька речей. По-перше, росіяни хотіли, щоб Трамп переміг. По-друге, Росія провела систематичну та широкомасштабну кіберкампанію. Росіяни зламали комп’ютери Демократичного Національного Комітету і отримали доступ до передвиборчої стратегії демократів. Голова передвиборчої кампанії республіканців зустрічався з російськими агентами і неодноразово надавав їм внутрішню інформацію, результати опитувань та інформацію про виборчі настрої у ключових штатах. У той час, коли росіяни купляли місця для реклами та розповсюджували пропаганду з метою впливу на результати виборів, вони були озброєні інсайдерською інформацією, яку вони вкрали, зламавши комп’ютери демократів, та яку їм надав голова передвиборчого штабу Трампа Пол Манафорт", - підсумувала інформацію, отриману під час слухань, конгресменка-демократка Зоі Лофґрен.
Нагадаємо, в березні 2019 року команда Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес. Але зв’язків між передвиборчим штабом президента США Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли. При цьому Мюллер не дійшов однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю.
Москва свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.
Картина вообще складывается на редкость. И фамилия художника уже просвечивается. Российская школа художеств.
ссылка на репорт
Экономика штатов пока что растёт, и это всё что нужно знать о перевыборах.
Если бы либерали не мешали с первых дней его правления, возможно было бы даже лучше.
первый - ху..йла любит до беспамяти.
второй - хамовитый шо ховайся, сразу на личности и ну сразу погремухи раздавать.
к сожалению 1й никого здесь не интересует, кроме украинской диаспоры.
2му его выборцы даже аплодируют, ну как везде и в Украине тоже - хто хамовитее тот и самец.
опять же - чисто мое мнение....
Так же любят, как и США, куда беженцами стремятся вместе с нигирийцами, сначала через океан в Южную Америку, а потом, потайными тропами, через Мексику - в заветную Флориду.
не оказию же с охарой и сандерсом избирать - демократы в хламе, нет там никого.
Байден? - его поезд давно ушел ...
т.е. ситуация такая - у республикацев доня - ну хоть пол стакана дерьма.
у демократов тупой ноль на сегодня....
а значит раньше 2024 глухо как в танке.
а економика да растет - рыжему в плюс - никуда не деться...
его ли ето заслуга или так звезды стали? - не знаю, но факт есть факт.
короче наш клован вашего сделает на раз два три, если без музыцирования....
А какая была кандидатура, какая кандидатура.
Блондинка с низким голосом, которая "спасала мир".
Гуглите Elizabeth Holms и ее компания Theranos - и наслаждайтесь.
Какие люди в нее вложились, какие люди вложились, все "сливки" демократов.
Сам дедушко Байден "слезу пускал", мол, перед нами - лаборатория будущего (дедушко нужно очечки у Юлии Владимировны позаимствовать, те очечки, которые без диоптрий, в них насквозь все видно без рентгена).
Сам Обама привечал, вместе с дедушкой Клинтоном.
Ну, и бывшие госсекретари тоже помогали посильно своими миллионами.
Ну кто же мог подумать, что так все дело обернется.
Ну кто же мог себе такое представить из бывшых хуманитариев.
Как не дать, из рта вынешь - и им отдашь.
Особенно пластелинцам.
когда другие не в дырку в земле ходят и не в говне живут.
Либералы так и не поняли, проблема в них, у них слишком явно начинает проявляться злобная харя тоталитарных систем из прошлого века, вместо приятного лица демократии.
Но бабуля, слава труду, наконец то на заслуженном отдыхе.
И что характерно - никаких новых кандидатов-в-демократы нет, не подготовили.
Горюшко-горе.
Надо им Пелози выдвинуть что ли, детей пугать.
-Нащо?
-Тодi переможе.Бо за китайца нихто не проголосуэ.
демократы потратили сотни миллиардов долларов и обосрались, теперь истерят
Трамп взял власть по праву самого умного, решительного и "эффективного" человека, который взбаламутит "вашингтонское болото" и "сделает Америку снова великой"
кто влиял на результаты выборов 2016-го и 2018-го годов
https://www.youtube.com/watch?v=OnCKCtmT_Fo&t=7s
Портнов с охраной из автоматчиков впереди на белом коне. Плебс хавает аж бегом.