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Все про:Білорусь (803) Туреччина (878) дипломати (224)

 У білоруського дипломата стріляли в Туреччині

У столиці Туреччини Анкарі чоловік відкрив стрілянину по раднику посольства Білорусі в Туреччині з адміністративних питань Олександру Поганшеву, важко поранивши дипломата.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Hurriyet.

Нападник, який, за даними видання, виявився відставним турецьким військовим, наклав на себе руки.

Поганшева доставили в лікарню з кульовим пораненням у важкому стані.

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Турецькі ЗМІ повідомляють, що нападник був сусідом дипломата і вони ворогували.

Чоловік напав на дипломата, коли він гуляв зі своїм 13-річним сином поруч із білоруським посольством.

У посольстві Білорусі заявили, що чоловік, який напав на Поганшева, був психічно неврівноваженим.

Син дипломата не постраждав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139502
 
   
 Топ коментарі
 
Отстрел русскомирских дипломатов.
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И ещё ...в Московию бегут в основном предатели, коррупционеры и те кто не желает жить по законам той страны ,где проживает...Експрезидент Киргизстану втік до Росії.
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беларусь это продолжение парашки, а за парашка всех уже достала. не хотелось бы чтобы беларусь засосало когда титаник парашки тонуть будет
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В последние годы в Турции отстрел дипломатов становится популярным видом спорта...
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Є підтвердження, що конфлікт був побутовий?
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Ну да, русских в мире нигде не любят. Русские это объясняют то бытовухой, то непонятно откуда взявшейся русофобией, то глобальным торжеством фашизма в планетарном масштабе. А причина - в хамском поведении самих русских.
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Дійсно, бо для росіянина образа людини нічого не вартує і він її сприймає "битовухою". Але для турка це серйозна справа, особливо коли насміхаються над нацією, або релігією.
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И ещё ...в Московию бегут в основном предатели, коррупционеры и те кто не желает жить по законам той страны ,где проживает...Експрезидент Киргизстану втік до Росії.
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Экс-президент Кыргызстана уже семь лет живет в Беларуси. Известно, что первое время Курманбек Бакиев находился в резиденции Плавно, о которой недавно рассказывал сам президент. А на днях в интервью радио «Свабода» Бакиев признался: весной собирается переехать в дом, который строил в Минске пять лет.
Читать полностью: https://realty.tut.by/news/offtop-realty/534606.html
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беларусь это продолжение парашки, а за парашка всех уже достала. не хотелось бы чтобы беларусь засосало когда титаник парашки тонуть будет
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Раніше я писав версію, що вони можливо ворогували бо турок сприймав його як росіянина і бачив злочини у Сирії, або чув образи в бік турок чи щось про курдів...
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Советник посольства попутал географию - он должен был находится в в Зимбабве.
...хотя, хотя и там его могли бы бросить в котёл, где местное племя варит обед У білоруського дипломата стріляли в Туреччині - Цензор.НЕТ 7981




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