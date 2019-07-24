 Судно під прапором Молдови з 14 українцями на борту затримала на Кубані влада РФ

Повідомлення про затримання судна Lizori під прапором Молдови поширив Російський професійний союз моряків, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

Судно затримали через незадовільний технічний стан та невиплату екіпажу зарплат. За даними Міжнародної федерації транспортних робітників, які наведені в повідомленні профспілки, сума заборгованості - $ 11,23 тис.

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На борту Lizori перебували 14 громадян України. Трьох із них ще напередодні, 23 липня, відправили додому, повідомила інспектор Міжнародної федерації транспортних робітників у Росії Ольга Ананьїна. "Українське судно, український екіпаж. На борту перебуває 14 членів екіпажу, всі вони громадяни України", - сказала вона.

За даними ТАСС, судно належить компанії DonbassTransitService Ltd (ТОВ "Донбасстранзитсервіс"). Ця організація розташована в Маріуполі. Компанія є індивідуальним членом Міжнародної федерації експедиторських асоціацій c 2001 року, сертифікована Російським морським регістром судноплавства, а ліцензія Мінтрансу України видана роком пізніше.