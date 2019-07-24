EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 За кордоном
  11618  57
Все про:затримання (2955) Кубань (9) Росія (19047) українці (1045)

 Росія незаконно затримала українське судно в порту Єйська із 14 українцями на борту

Причина затримання - незадовільний технічний стан плавзасобу і затримки з виплатою зарплати. Росіяни запевняють, що вже відправили трьох українців додому і збираються відправити інших.

Повідомлення про затримання судна Lizori під прапором Молдови поширив Російський професійний союз моряків, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

Судно затримали через незадовільний технічний стан та невиплату екіпажу зарплат. За даними Міжнародної федерації транспортних робітників, які наведені в повідомленні профспілки, сума заборгованості - $ 11,23 тис.

Дивіться також: "Вийшов з дому побігати і купити дружині квіти. Зараз, як дурень, у трусах, перебуваю в поліції", - в Москві знову затримали Навального. ВIДЕО

На борту Lizori перебували 14 громадян України. Трьох із них ще напередодні, 23 липня, відправили додому, повідомила інспектор Міжнародної федерації транспортних робітників у Росії Ольга Ананьїна. "Українське судно, український екіпаж. На борту перебуває 14 членів екіпажу, всі вони громадяни України", - сказала вона.

За даними ТАСС, судно належить компанії DonbassTransitService Ltd (ТОВ "Донбасстранзитсервіс"). Ця організація розташована в Маріуполі. Компанія є індивідуальним членом Міжнародної федерації експедиторських асоціацій c 2001 року, сертифікована Російським морським регістром судноплавства, а ліцензія Мінтрансу України видана роком пізніше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139500
 
 
 Топ коментарі
 
Это братаны от темы уводят главной своих таким способом. Только вот вылезло что северные корейцы захватили моряков РФ и держат в тяжёлых условиях уже около 10 дней. В РФ тишина была глухаринная. Пуздра корейского трогать нельзя---братан ведь. А бабы нарожают. Но вот вроде вчера уже вылезло в СМИ---кое где закипать стало. Списки требуют, родня кинулась. Будем посмотреть. Вот так бумеранг возвращается всегда---ему бумерангу ведь похер----полетал и обратно! Опа -ча!
 показати весь коментар
 
С каких это пор кацапов интересует выплата зарплаты украинцам ? 😵
 показати весь коментар
 
Мариуполь проголосовал "За життя"- все вопросы к куму Медведчука.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это на реке Дон задержали. Кстати на фото мост через Дон в районе города Лиски, Воронежск обл.
 показати весь коментар
 
 
Но судно то не украинское, чего переживать.
 показати весь коментар
 
"...судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО "Донбасстранзитсервис"). Эта организация расположена в Мариуполе."
 показати весь коментар
 
 
Мариуполь проголосовал "За життя"- все вопросы к куму Медведчука.
 показати весь коментар
 
 
І не тільки Маріуполь, родичі тих моряків - більше всього також за нього голосували. Можливо це розіграний спектакль, хто за наших голосує, тих ми відразу відпускаємо.
 показати весь коментар
 
С каких это пор кацапов интересует выплата зарплаты украинцам ? 😵
 показати весь коментар
 
 
а в турции в беларусского дипломата стреляли.в тяжелом состоянии
 показати весь коментар
 
 
Бытовуха. Очень наглый был дипломат. 😁
 показати весь коментар
 
 
Это братаны от темы уводят главной своих таким способом. Только вот вылезло что северные корейцы захватили моряков РФ и держат в тяжёлых условиях уже около 10 дней. В РФ тишина была глухаринная. Пуздра корейского трогать нельзя---братан ведь. А бабы нарожают. Но вот вроде вчера уже вылезло в СМИ---кое где закипать стало. Списки требуют, родня кинулась. Будем посмотреть. Вот так бумеранг возвращается всегда---ему бумерангу ведь похер----полетал и обратно! Опа -ча!
 показати весь коментар
 
 
ото монголоїдів мокшанців плющить від українців! напевно бандерівців шукають? телепні.
 показати весь коментар
 
 
я помню когдато в далеком 1995 году при потверждении должности) начальник погранконтроля прикалывался и вопрос задавал описание паспорта моряка молдовы или монголии)) а потом в 2003 судно зашло под молдавским флагом порт приписки Кишинев))
а еще через два года появилось судно под флагом монголии порт приписки Уланбатор)))))
 показати весь коментар
 
 
Регистрируют суда в Молдове,потому что под украинским флагом работать не удобно,особенно заходить в Украину
 показати весь коментар
 
 
Під українським прапором незручно заходити в Україну?
 показати весь коментар
 
 
Когда заходишь в Голландию под голландским флагом флагстэйт контрол и все власти помогают экипажу,когда заходишь под Украинским в Украину все пытаются ободрать,кто сколько может
 показати весь коментар
 
 
Тепер зрозумів, може й так, наші чинуші самі "чесні".
 показати весь коментар
 
 
а що там не зрозуміло? До своїх відношення, як до скотини.
 показати весь коментар
 
у нас таможня своих так драла что капец!! когда на оформление судно шли и ежели экипаж Украина.Это было капец можно было в смок рум идти и спать ложиться,как минимум таможня часа 3 мурыжить будет!
 показати весь коментар
 
Все обдирают,начиная с санвластей и заканчивая пожарником,я такого даже в Африке не встречал
 показати весь коментар
 
 
Стоимость судозахода в любой украинский порт самая высокая в мире. Портовые сборы космические, а обслуживание и инфраструктура ниже плинтуса. Взимается восемь! сборов: административный, канальный, маячный, корабельный, причальный, швартовый, якорный, санитарный. И это только официальная часть поборов. В порту Южном за балкер Capsize берут порядка 400 тыс. USD, в то время, когда судозаход в Констанцу составляет порядка 100 тыс. USD, а в турецкие порты порядка 65 тыс. USD. Риторический вопрос напрашивается сам собой: "где деньги, Зин?" И так в любой отрасли. Удивляет, что с нами еще хоть кто-то в мире общается.
 показати весь коментар
 
 
А я думал судно - это то, шо в больнице под кровать ставят
 показати весь коментар
 
Не, ну в море тоже можно встретить подобное Росія незаконно затримала українське судно в порту Єйська із 14 українцями на борту - Цензор.НЕТ 9539
 показати весь коментар
 
Уже существует ОАО "Белорусское морское пароходство". Есть речники. Вероятно и в море скоро будет белорусский флаг.
 показати весь коментар
 
 
Я думаю никто не вправе запретить белорусам купить хоть нефтетанкер. И повесить на него свой флаг. А наличие у государства выхода к морю вообще не принципиально.
 показати весь коментар
 
Якась маячня, що має московія до виплати платні українським морякам і які російські закони порушено?
 показати весь коментар
 
 
это "мелкая" месть Украине за задержаный Северной Кореей траулер раши...(по той же причине...))))))))))))
 показати весь коментар
 
 
ну ваще то там причина - нарушение границы, конкретно корейцы утверждают за нарушение запретной военной зоны. А так как на борту находится парочка южных корейцев, то вполне понятно почему их уже как нежелю мурыжат. запросто могут и шпионаж пророть.
 показати весь коментар
 
 
Ага - самостійно встановила воєнну зону 50 км.
Московія так само може встановити зону в 5 тис. км.
Очевидно що в обох випадках це незаконно як і затримання Українских військових кораблів у Керченській протоці.
Але коли Північна Корея дає ляпаса московії - я аплодую!
 показати весь коментар
 
 
нагло вероломно напали на косяк скрепной кильки...
 показати весь коментар
 
 
За@бали вже ті українці, що постійно лізуть в рашу.
 показати весь коментар
 
 
Ребята, панику не разводите почем зря. Это обычная процедура, Port State Control называется. Судну 47 лет и этим все сказано. Ничего страшного в этом нет
 показати весь коментар
 
 
Это смотря сколько порт стэт контрол запросит
 показати весь коментар
 
 
И оно еще двигается? Эти жабодавы потенциальная угроза жизни моряков. И за какое время эта задолженность ? За 10 дней? За 5?
 показати весь коментар
 
 
Люди до сих пор не понимают, что война идет...
 показати весь коментар
 
 
Істрія звичайно не про море, але ми колись у Чопі розклали покривало і почали різати ковбаску з жартами та реготом на клумбі, прямо біля площадки для шмона, куди нас загнали митники. Виявляється що, достатньо 5 хвилин для догляду, хоча до цього ми чекали митника дві години.
 показати весь коментар
 
Ну техническое состояние судна еще можно понять но какое им дело до задержки зарплат.
 показати весь коментар
 
Украине с пиратством пора заканчивить а для этог нужен флот. Кто только не захва тывает украинских моряков то иритрийцы то с Параши. Должны быть флот и яйца 😎
 показати весь коментар
 
Кстати а где крылатые ракеты Турчинова ,надо бы , чтобы третья сила шмальнула по мосту😁
 показати весь коментар
 
К врагу, который в тебя стреляет торговать может идти только дебил или предатель. Так что не жалко.
 показати весь коментар
 
 
А чого вони там "шастали" ?????? Власників під суд....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосія незаконно затримала українське судно в порту Єйська із 14 українцями на борту
 
 
 
 
 
 вгору