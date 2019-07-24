 Кабмін вніс на затвердження РНБО нові санкції проти Росії

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні уряду, передає пресслужба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

"Чергові санкції стосуються низки юридичних осіб, залучених до процесу будівництва магістрального газопроводу "Краснодарський Край – Крим", незаконного видобутку вуглеводнів на захоплених українських родовищах, в тому числі, родовищах, що знаходяться в межах материкового шельфу України", - йдеться в повідомленні відомства.

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Зазначається, що в список санкцій потрапили 18 юридичних осіб, зареєстрованих на території Російської Федерації, і ще 6 - зареєстрованих на території анексованого Криму.

Також, до санкційного списку потрапили підприємства, які залучені до постачання матеріалів, обладнання та послуг заводу оборонно-промислового комплексу Російської Федерації "АТ "Завод Фіолент", що розташований на території тимчасово окупованого Криму. Серед них підприємства, які зареєстровані на території РФ, Китайської Народної Республіки, Республіки Туреччина та Боснії і Герцеговини.

"Такі дії з боку зазначених юридичних осіб сприяють легітимації незаконної окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя Російською Федерацією, а також створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України", - зауважили в МінТОТ.

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У відомстві зазначили, що запровадження санкцій до усіх причетних підприємств, задіяних до процесу будівництва магістрального газопроводу "Краснодарський Край – Крим" та незаконного видобутку вуглеводнів на захоплених українських родовищах створить підгрунття для подальших дій з метою обмеження або припинення економічних відносин з країнами Європейського Союзу та Сполученими Штатами Америки.