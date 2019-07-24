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 Політика України
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 Кабмін вніс на затвердження РНБО нові санкції проти Росії

Кабінет міністрів України внесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо розширення санкційного переліку підприємств.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні уряду, передає пресслужба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

"Чергові санкції стосуються низки юридичних осіб, залучених до процесу будівництва магістрального газопроводу "Краснодарський Край – Крим", незаконного видобутку вуглеводнів на захоплених українських родовищах, в тому числі, родовищах, що знаходяться в межах материкового шельфу України", - йдеться в повідомленні відомства.

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Зазначається, що в список санкцій потрапили 18 юридичних осіб, зареєстрованих на території Російської Федерації, і ще 6 - зареєстрованих на території анексованого Криму.

Також, до санкційного списку потрапили підприємства, які залучені до постачання матеріалів, обладнання та послуг заводу оборонно-промислового комплексу Російської Федерації "АТ "Завод Фіолент", що розташований на території тимчасово окупованого Криму. Серед них підприємства, які зареєстровані на території РФ, Китайської Народної Республіки, Республіки Туреччина та Боснії і Герцеговини.

"Такі дії з боку зазначених юридичних осіб сприяють легітимації незаконної окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя Російською Федерацією, а також створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України", - зауважили в МінТОТ.

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У відомстві зазначили, що запровадження санкцій до усіх причетних підприємств, задіяних до процесу будівництва магістрального газопроводу "Краснодарський Край – Крим" та незаконного видобутку вуглеводнів на захоплених українських родовищах створить підгрунття для подальших дій з метою обмеження або припинення економічних відносин з країнами Європейського Союзу та Сполученими Штатами Америки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139499
 
   
 Топ коментарі
 
надо вентиль закрутить и европеуским партнерам выразить озабоченость. Как только выкинут рашку из ПАСЕ, можно чуток открутить... Кабмин внес на утверждение СНБО новые санкции против России - Цензор.НЕТ 919
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Первая проверочка для зелёной масти ! 😂
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пасе ничего не решает и не решала, это место тупо попистеть и озаботиться.
А свиньи наши волну подняли только потому что они под видом участия в этом пасье за казенный счет шастали в гейропу.
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надо вентиль закрутить и европеуским партнерам выразить озабоченость. Как только выкинут рашку из ПАСЕ, можно чуток открутить... Кабмин внес на утверждение СНБО новые санкции против России - Цензор.НЕТ 919
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Не-не, обрезать с концами, никаких условий !
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трубу обрезать и пустить бетон на встречу
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ну,не знаю.этож больно и потом родить не сможешьКабмін вніс на затвердження РНБО нові санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 970
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А газовые трубы из ********* такие чувствительные, думаешь?
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пасе ничего не решает и не решала, это место тупо попистеть и озаботиться.
А свиньи наши волну подняли только потому что они под видом участия в этом пасье за казенный счет шастали в гейропу.
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І з цієї щасливої нагоди посольство рф зняло зі своїх парканів колючий дріт.
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Кабмін старий, СНБО нове. Якась тут невідповідність.
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Ну вот как тут срочно придумать,ещё и в позднее время,почему Зеля-плохой?Бедные петьки...
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ні, треба придумати, чому він хороший. Тому що смішний?
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Не надо ничего придумывать.Надо оценивать строго по делам.
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ні, спочатку йде думка - потім справа. Якщо діло без думки - то це хіба яка дурість.
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Не-не-не.Наших политиков нужно оценивать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по делам.Трындёж,который вы называете думкой,уже не катит.Наелись.Хватит.
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та я не про триндьож кажу, а про думку. Ти просто думки ніколи не слухав може. От якщо нічого вигадати, чому він хороший, значить Зеленський поганий. Хіба не так? Кризис жанру. То згадаймо, чому ми його обрали і чому про Зеленського нема чого хорошого сказати. Тарифи високі. Ціни ростуть. Грошей у людей мало. Набрано Раду, яку Зеленський збирається чомусь вчити. Планів нуль. Творчості нуль.
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Это просто какой-то бред...Спишем на позднее время суток...
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именно поэтому вам уже НИЧЕГО не говорят заранее, а просто ставят перед фактом.
Волкер предупреждал, что назначать Богдана не есть гут? предупреждал. Зеленский послушал и сделал по-своему. партнеры предупреждали, что звонить ***** напрямую нехорошо? предупреждали. Зеленский позвонил. каждый раз когда он так делает, он фактически плюет в лицо тем, кто его предупреждает о чем-то своим ТРЫНДЕЖОМ. так вот, не обижайтесь, если вас однажды пошлют всех вместе в известном направлении не смотря на ваши просьбы. такие ДЕЛА...
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то не аргументи, послати можуть і вас. Від того хто кого пошле - результат не змінеться.
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а вы собираетесь какие-то аргуманты Зеленскому приводить? я уверен, что это уже делали и Волкер и партнеры. не помогает. президент хочет сам рулить. наверное, ему никто не сказал, что Украина парламентско-президентская республика.
а результат может сильно измениться. особенно для того, кого пошлют.
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Спустіться на землю, чи то в Україну. Україна олігархічна республіка. З нульовим результатом. Тому в кінцевому варіанті результат рівний нулю, навіть якщо пошлють.
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Украина не может быть вечно олигархической. рано или поздно прдется принимать решение куда двигаться. именно за это идет борьба и тут нулевой суммы быть не может.
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ну це вже інше питання. Поки що вона олігархічна, і ЄС не створює ніяких зусиль, щоб це змінити, скоріше навпаки.
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Як там бізнес депутата опзж мертветчука в московії поживає? Мо на нього теж санкції не завадило би накласти?
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5 лет мародерства и обмана
А войну на себе испытали,так что не по адресу
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"Среди них предприятия, зарегистрированные на территории РФ, Китайская Народная Республика, Республики Турция и Боснии и Герцеговины."
Смело. С другой стороны, а почему бы и нет?
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50-летний житель ЯкутииАлександр Габышев уже полгода пешком идет в Москву с другого конца России вместе с собакой и верным попутчиком-хроникером по имени Ворон. С собой у шамана тележка с разборной юртой, печка и спальник, а в Москве он хочет свергнуть Путина, пишет "Настоящее время".
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к стати этот якут очень правильный и считает мордовское ***** - *****м. Таким людям и Украинское гражданство давать нужно, если он попросит.
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якщо ***** жмуранути зібрався то нехай автостопом до ********* добирається скоріше.
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а взагалі-то шамани усіляких **** повинні жмурити не виходячи з юрти. Всунув кістку з рибини в ляльку-мотанку,щось побурмотів під нюхало -і ****о має копита відкинути від серцевого нападу. а пішком нєфіг там ходити-забухане бидло може збити на дорозі і по шаману.
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он и так идет пешком с дальнего востока в стан улуса джучи. И к стати он прошол уже больше 2000 км. И люди на всем пути ему помогают.
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Первая проверочка для зелёной масти ! 😂
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Дай, Бог, не последние .
А ввести санкции против запоребрикового бузинеса в Украине?!
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так Луцик же ВЖЕ ДАВНО заявив , що Бойко до тих вишок не причетний !
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кловун санкції нє утвєрдіт, бо на росії живе багато українців.
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так Порошенко так і не наклав санкції на Фіолєнт, всі базари та магазини завалені кацапським і сєпарськими єлектроінструментами та побутовою технікою.
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Главный вызов Зеленского, который убьет его рейтинг если этим вопросом не заняться уже срочно...
Этой зимой Украина рискует замёрзнуть
http://www.profinance.ru/news/2019/07/24/btpm-etoj-zimoj-ukraina-riskuet-zamyorznut.html
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так кацапи допоможуть Порошенко завалити рейтинг Зеленського
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він сам його завалить, якщо це пітання не почнуть розглядати негайно і максимально публічно для европейских медіа... це фактично другий фронт...
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