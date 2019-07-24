 ЄС закликає Росію звільнити політв'язня Гриба і надати йому доступ до спеціального медичного лікування, - Косьянчич

Про це йдеться в заяві офіційного представника глави європейської дипломатії Федеріки Могеріні Майї Косьянчич, передає Цензор.НЕТ.

"Гриб страждає на дуже серйозне захворювання, яке може стати небезпечним для життя в будь-який момент. Однак у порушення постанови Європейського суду з прав людини українським лікарям не дозволили його побачити. Ми очікуємо, що йому буде надано негайний доступ до спеціального медичного лікування", - зазначається в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС відреагував на вирок українському політв'язню Грибу: Він мусить бути негайно звільнений

В ЄС зазначили, що всі незаконно затримані Росією громадяни України, зокрема захоплені в листопаді минулого року моряки, мають бути негайно звільнені.

Як повідомлялося, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ ухвалив обвинувальний вирок П.Грибу, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. В останньому слові він, зокрема, сказав, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні в терористичній діяльності.

23 липня військова колегія Верховного суду РФ визнала "законним" вердикт Північно-Кавказького окружного військового суду українському політв'язню Павлу Грибу.

МЗС України закликає міжнародну спільноту засудити неправомірне рішення російського суду щодо громадянина України П. Гриба і вимагати безумовного звільнення всіх громадян України, яких кремлівський режим тримає в заручниках на території Росії та в окупованому українському Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хвороба Гриба прогресує, етапування - шлях до смерті, - батько політв'язня