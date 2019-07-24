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 Політика України, За кордоном
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 ЄС закликає Росію звільнити політв'язня Гриба і надати йому доступ до спеціального медичного лікування, - Косьянчич

Європейський Союз закликає Росію негайно звільнити українського політв'язня Павла Гриба, засудженого до шести років позбавлення волі.

Про це йдеться в заяві офіційного представника глави європейської дипломатії Федеріки Могеріні Майї Косьянчич, передає Цензор.НЕТ.

"Гриб страждає на дуже серйозне захворювання, яке може стати небезпечним для життя в будь-який момент. Однак у порушення постанови Європейського суду з прав людини українським лікарям не дозволили його побачити. Ми очікуємо, що йому буде надано негайний доступ до спеціального медичного лікування", - зазначається в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС відреагував на вирок українському політв'язню Грибу: Він мусить бути негайно звільнений

В ЄС зазначили, що всі незаконно затримані Росією громадяни України, зокрема захоплені в листопаді минулого року моряки, мають бути негайно звільнені.

Як повідомлялося, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ ухвалив обвинувальний вирок П.Грибу, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. В останньому слові він, зокрема, сказав, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні в терористичній діяльності.

23 липня військова колегія Верховного суду РФ визнала "законним" вердикт Північно-Кавказького окружного військового суду українському політв'язню Павлу Грибу.

МЗС України закликає міжнародну спільноту засудити неправомірне рішення російського суду щодо громадянина України П. Гриба і вимагати безумовного звільнення всіх громадян України, яких кремлівський режим тримає в заручниках на території Росії та в окупованому українському Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хвороба Гриба прогресує, етапування - шлях до смерті, - батько політв'язня

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139498
 
 
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на колінах закликають! Слабкі та нікчемні кідараси!
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Щас ********* обеспокоенно все бросят и будут выполнять призывы озабоченной косячичЄС закликає Росію звільнити політв'язня Гриба і надати йому доступ до спеціального медичного лікування, - Косьянчич - Цензор.НЕТ 7462
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