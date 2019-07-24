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 Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1089) Філатов (184)

 Мораторій на вирубування дерев, вулиця Магомаєва та річковий трамвай, - Філатов підбив підсумки сесії міськради Дніпра

24 липня у Дніпрі відбулася 47-ма чергова сесія міськради. Це - останнє засідання цьогорічного літнього сезону. Депутатам вдалося дійти згоди щодо низки важливих для міста питань.

"Сьогодні міська рада дала згоду на взяття кредиту. Це звичайна технічна операція, тут немає ані зради, ані перемоги. Міська рада працює, міське господарство працює. Інші територіальні громади беруть і більші кредити. Я в цьому не бачу нічого надзвичайного, як наші колеги намагаються уявити. Єдине, що хочу сказати – якщо нам це дозволить збільшити "подушку" для реалізації робіт, то потім шляхом подальших перестановлень всередині департаментів, направимо ці гроші на благоустрій доріг, тротуарів, на які жаліються люди, та на облаштування внутрішньоквартальних доріг, тому що проїзні магістралі ми привели до ладу, а з дворовими – є проблеми", - зазначив Борис Філатов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Міський голова також розповів, що у мерії задовольнили петицію громадян щодо заборони вирубування та кронування здорових дерев.

"Я підтримав цю ініціативу, оскільки допоки цю історію не заморозити, підлеглі не зможуть знайти спільну мову з інтересантами (забудовниками, підприємцями) та прийняти нормальний порядок, щоб врахувати інтереси всіх, у тому числі громадськості, екологів та, в першу чергу, жителів територіальної громади. Це питання перезріло", - додав Борис Філатов.

Від також підкреслив, - якщо люди побачать, що до осінньої сесії підприємці спилюють дерева, необхідно одразу звертатися до поліції. Зі свого боку виконком міськради не ухвалюватиме рішення щодо цього питання, однак за погодженими раніше - роботи завершать.

Крім цього, після сесійного рішення новостворений департамент парків і рекреації міськради візьметься за впорядкування зелених зон. А ще Дніпро отримує у власність вісім квартир, котрі передає забудовник "Рубікон Моноліт". Житло індивідуальним порядком видаватимть тим, хто цього потребує. Місто також прийняло у комунальну власність п’ять гуртожитків.

Борис Філатов зауважив, що це питання не вирішувалось десятиліттями. Серед інших рішень сесії – залучити до перевірок гамірних нічних закладів державне підприємство "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я".

Воно юридично має право замірювати рівень шуму.

Разом з цим, у мерії Дніпра приватизували ще дев’ять приміщень, які перебувають у комунальній власності.

Також депутати підтримали перейменування вулиці 8 Березня на честь співака Мусліма Магомаєва.

"Хочеться привітати нашу дружню азербайджанську спільноту. У Дніпрі проживає близько 30 тис. азербайджанців. Мусліма Магомаєва люблять не лише азербайджанці, а й наші батьки. Насправді у Дніпрі вулиць 8 Березня було три. Ми обрали кращу, котра розташована у Соборному районі", - сказав Борис Філатов.

А ще – від завтра у Дніпрі запрацює безкоштовне річкове таксі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139495
 
   
 Топ коментарі
 
Незалежно від політичних уподобань Боря вже підзаїбав усіх.
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Надеюсь, что доживу до того времени, когда улицам присвоят тупо номера и народ перестанет реагировать на эти дурацкие членодвижения и вот такие "уличные" спекулянты будут отправляться прямиком на свалку.
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И вот, когда чел погиб, но был героем, то его код-номер присваивается улице и усё
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Надеюсь, что доживу до того времени, когда улицам присвоят тупо номера и народ перестанет реагировать на эти дурацкие членодвижения и вот такие "уличные" спекулянты будут отправляться прямиком на свалку.
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Да фамилия и имена тоже глупость, QR на лбу код будет достаточно для учета, или штрих-код на руке
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И вот, когда чел погиб, но был героем, то его код-номер присваивается улице и усё
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Сначала вырубил пол города, а когда запахло жареным начал из себя борца за природу разыгрывать...
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на Короленко жители протестовали против вырубки здоровых деревьев, все спилено и выдолблены пеньки в течении прошлой недели спасибо филатову
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А как не убрав 50 летние тополя менять канализацию проводку и прочие коммуникации ?эти тополя скоро бы сами начали падать
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Во- первых, там платаны были. Во-вторых, они были абсолютно здоровые и падать ближайшие лет 30 точно не собирались...
А баечки про канализацию, это наскоро собранная версия для народа, когда начался кипишь вокруг деревьев
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там жителям абы протестовать..для них там пешеходную зону делают, а им все не так... мы комунальщикам платим сами чтоб возле офиса деревья кронировали, что б машины не побило, а как на яворницкого пилят куча активистов выбигает абы поорать...
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Это лишний раз подтверждает что Днепр и его население это провинциальный колхоз, наскоро состряпанный из голодных крестьян и диковатых северных приезжих, те которые с мордовским акцентом но одиннарот.
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Незалежно від політичних уподобань Боря вже підзаїбав усіх.
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Цікавий в тебе підпис.Це ім'я,прізвище чи поганяло?Так,я з Дніпра.А шо?
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Это проблемы Днепра и ее жителей. Остальных украинцев это не волнует.
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Об отключении горячей воды ЛЕТОМ на 2 недели в Киеве регулярно пишут все новостные ленты .На фига ?при том что централизованной горячей воды в остальной Украине нет с конца 90х
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Что-то после яркой истории с мостом, Филатов все чаще стал появляться в СМИ с разными предложениями и заявлениями..
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Це щоб ЗЁ не забував, що у них парі - якщо Філ встигне міст здати до 14 вересня, то ЗЁ має знайти гроші на новий аеропорт.
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Коли б тільки держказначество, яке не при ділах, не перекрило фінансування
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Сколько деревьев посадил Филатов?
Сколько деревьев посадили жители?
В этом и нюанс, когда все на халяву, ничего не ценится. Иначе никто не дал бы уничтожать деревья.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоМораторій на вирубування дерев, вулиця Магомаєва та річковий трамвай, - Філатов підбив підсумки сесії міськради Дніпра
 
 
 
 
 
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