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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, За кордоном
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 Росія поширює дезінформацію про вибори у ВР і намагається переконати світ, що Україна залишається корумпованою, - Чолій

Російська дезінформація щодо виборів до Верховної Ради намагається переконати світ у тому, що Україна була і залишається корумпованою державою.

Про це під час брифінгу в Києві сказав голова Міжнародної наглядової місії Світового конгресу українців на виборах 2019 року в Україні Євген Чолій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Ми спостерігали роботу ЗМІ. Ми проводили медіамоніторинг 20 мовами і ми дивилися на те, як працює дезінформація про вибори, про ситуацію в Україні. Ми хотіли перевірити і поділитися даними про те, як російська дезінформація працює ... 22 липня Regnum опублікував статтю російською мовою під назвою "Вибори в Раду були названі найбільш закритими в історії", - зазначив Чолій.

За його словами, в статті цитується російський чиновник, який стверджує, що "судячи з кількості порушень процедури, вибори 21 липня не можна назвати виборами".

Також дивіться: Парламентські вибори, що відбулися, підкреслили підтримку українцями демократичних ідеалів, - спікер Держдепу США Ортагус. ДОКУМЕНТ

"Ця стаття пропонує дезінформацію, що поширюється по світу і спонсорується російською пропагандою, намагається переконати світ у тому, що Україна була і залишається корумпованою державою. Всі, хто проводив моніторинг виборів в Україні, могли побачити, що це насправді - повна брехня з боку Росії ", - сказав керівник спостерігачів.

Нагадаємо, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. Всього в Україні створено 199 виборчих округів і зарубіжний виборчий округ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139494
 
 
 Топ коментарі
 
Читать рассуждения кацапов о выборах, это все равно
что читать комментарии кастратов о журнале Playboy... Россия распространяет дезинформацию о выборах в ВР и пытается убедить мир, что Украина остается коррумпированной, - Чолий - Цензор.НЕТ 2004
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До выборов - это была не дезинформация. Коррупция, порох, коррупция, цены, свинарчуки. Сразу после выборов - все хорошо, прекрасная маркиза. И цен нет, и коррупция пропала, рассосалась. А ведь скоморох только успел, что отчитать чертей и покупаться в море. Наверное все в море смыло. Разве не чудо? О сколько нам открытий чудных, готовит Скомороха дух...Вы еще удивитесь, на шо этот дух способен. Он и не такие чудеса способен вытворять. Вот только вряд ли это понравится тем, кому эти чудеса уготовлены.
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Читать рассуждения кацапов о выборах, это все равно
что читать комментарии кастратов о журнале Playboy...
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Результати виборів не подобаються... Москалям і свині порошенку - і це не збіг! А закономірність
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Корупція, це діло тонке, і ніякі коміки її перемогти напевно не зможкть.
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ага, слипый сказав - побачым, глухый сказав - почуем.
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Василь Довганенко 7230397a

Корупція, це діло тонке, і ніякі коміки її перемогти напевно не зможуть.
Росія поширює дезінформацію про вибори у ВР і намагається переконати світ, що Україна залишається корумпованою, - Чолій - Цензор.НЕТ 9924

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На кремлёвские фейки ответим контрфейками: "Путин испортил воздух на саммите G8"
Росія поширює дезінформацію про вибори у ВР і намагається переконати світ, що Україна залишається корумпованою, - Чолій - Цензор.НЕТ 375
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поменяй этому утырку флаг , он к флагу Украины отношения не имеет .
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такида. его место на кацапском сриколоре.
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Ты шо гниду приклеил к Украинскому флагу? Низззя так
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Ця морда на українському стязі ну зовсім неможлива річь.
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Я что каких либо изменений пока не заметил. А то, что Украина одна из самых коррупмированных как минимум в Европе, это печальный факт
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Дон Эскобар
Я что каких либо изменений пока не заметил.
Хоча трохи застаріла інформація, однак дійсно - нічого не змінилося...

Росія поширює дезінформацію про вибори у ВР і намагається переконати світ, що Україна залишається корумпованою, - Чолій - Цензор.НЕТ 3558

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Коротше кажучи - не гірше ніж при Петі.
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Опа.
Покращання детектед

Коррупция побеждена.
Ура товагищи.
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Карлик возмущен выбором Украинского народа если такое произойдет в Казлостане то его повесят в тот же день на Красной площади публично и это будет Национальным праздником...
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Так вот откуда финансируются соевые зрадоботы. В принципе, ничего удивительного, особенно после призывов насильственно валить новую власть - все становится на свои места.
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До выборов - это была не дезинформация. Коррупция, порох, коррупция, цены, свинарчуки. Сразу после выборов - все хорошо, прекрасная маркиза. И цен нет, и коррупция пропала, рассосалась. А ведь скоморох только успел, что отчитать чертей и покупаться в море. Наверное все в море смыло. Разве не чудо? О сколько нам открытий чудных, готовит Скомороха дух...Вы еще удивитесь, на шо этот дух способен. Он и не такие чудеса способен вытворять. Вот только вряд ли это понравится тем, кому эти чудеса уготовлены.
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До речі, в світових рейтингах корупції за 2018 рік Україна на кращих позиціях, ніж при Янику у 2013 (хоча гірше, ніж при Ющі), але про це ніхто чомусь не говорив...
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Очень важно, как все это подается в СМИ. Потому все пошло так, как пошло. И сейчас зебилам придется выбрать: либо ДО - было враньем, либо ПОСЛЕ они просто не хотят писать про то же по причине того, что это будет привязано к любимому скомороху. Ведь очевидно, ничто никуда не исчезло. Только теперь все это на совести(точнее ее отсутствии) уже новых властей, и Зеленского в частности.
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Ошибаетесь.
Тут будет третий вариант.
Коррупция была,а после избрания зе вся сплыла.
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ага, офигено "хорошо", ты или дурак, или просто им прикидываешься. Разуй глаза, и внимательно посмотри вокруг, всё как было, всё так и осталось.
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Можно подумать , что кого-то нужно убеждать в том , что Украина коррумпирована ...
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Воно-то так, але коли про це говорить ще більш корумпована Рашка, то це звучить нємножко па-дибільнаму...
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То братаны северные буровят про наши выборы с понтом на весь мир. На самом деле для своих, красиво заворачивая в красивую бумажку застарелую какашку! Там и так бродить стало кое где. В мире всё знают и без нас и тем более без кацапских вбросов.
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А ведь в этом свинососы вторят московским ублюдкам.
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я знову ж, в 2961-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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а слабо рашикам віднайти корупцію в себе ?
чи вже всю побороли ?
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країна вщент пограбована.
звичайно, там корупції немає, бо народові нічого не належить.
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Ой а на сайте такая пропаганда тоже распространяется
Российская, говорите? 😁
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Чья бы корова мычала. В РФ вообще нет выборов, точней выборы без выбора.
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а там и какркарррупцыи нету...виолончели сами за океан эвакуируются )
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По его словам, в статье цитируется российский чиновник, который утверждает, что "судя по количеству нарушений процедуры, выборы 21 июля нельзя назвать выборами". Источник: https://censor.net.ua/n3139494

Он даже на ЦН пишет
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И по какой-то необъяснимой случайности модерация эти тексты в упор не замечает.
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війна, работоргівля і піратство - все як за Шекспіром

Ольга Рев‏ @Olha_Rev 3 ч.3 часа назад

Яка цікава новина. ***** узаконив філії колоній при великих підприємствах\держ.будівництвах + створення спеціальних гуртожитків для засуджених до примусових робіт. Думаю,вкалувати й вмирати в рабстві на нових рузьге БАМах будуть не буряти, а українці. #ВиЗробилиЦеРазом, ублюдки
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ну дык...главная байка кацапни-каркаркаррруцыя.своему то охлосу про виолончели запрещает разговарить
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Не стоит верить кацапской дезинформации . Другое дело слова Президента Украины Владимипа Зеленского : " Украина - актриса немецких фильмов для взрослых которая за деньги дает и спереди и сзади . " В этих словах Президента Зеленского мы ощущаем его любовь к Украине и беспокойство за ее судьбу .
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я к стати не видел ни одной посадки свиней или свиновальца. так что это можо воспринимать как коррупцию.
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времени у штейнов давно нету. кредит этого ресурса уже исчерпан. или осенью новый майдан.
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может и так. майдан против штейнов и свиновальцев и антимайдан за мордву и свиновальцев.
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кого ты хочешь привести к власти на крови? Росія поширює дезінформацію про вибори у ВР і намагається переконати світ, що Україна залишається корумпованою, - Чолій - Цензор.НЕТ 3440 неужели чистопородистых овчарок?
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как может паРаша рассуждать о выборах если у нее нет выборов
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Выбор всегда есть,просто они текут по течению
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это не значит..что они информированы о существовнии выборов..
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Информированы намного лучше
Раше нужно показать миру,что у них положение с демократией намного выше ,чем в Украине
Поэтому везде трубят о том,что Украина не самодостаточная и ей нужен поводырь в лице раши
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Оказывается, рашке нужна коррумпированная Украина, чтобы на мировой арене говорить об этом, оправдывая свои грязные дела против нас. И петя лихо справлялся с таким заданием.
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красномордый никто и завут его никак. у него бабло забрать и он превратится в абсолютный ноль. но штейны этого не делают.
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О том что Украина остается коррумпированной, к сожвлению, ни для кого не секрет
Мыльные пузыри, которые пускает новая власть пока ничего не стоят
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Но и власти особой у новой власти нет
После сентября увидим как поведет себя
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а кого это интересует? есть или нету? народ требует от штейнов посадки свиней а не тупых реприз.
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Но ты же понимаешь,что это невозможно при старой раде и прокуратуре
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Спасибо за простые слова. Устал долбо-юнышам пояснять.
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Зеля не допустит коррупцию. Вон он как строго о ней:
Росія поширює дезінформацію про вибори у ВР і намагається переконати світ, що Україна залишається корумпованою, - Чолій - Цензор.НЕТ 1426
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РПЦ в Украине пропогандирует непотопляемую московско ордынскую коррупцию, при этом московско ордынское КУМОВСТВО не духовное ,а больше является родством ради выгоды и это КУМОВСТВО разъедает Украину изнутри
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Krychek‏ @Krychek5 2 ч.2 часа назад

Сегодня экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, лишенный неприкосновенности из-за подозрений в коррупции, сбежал в Москву на частном самолете. И конечно же Пыня за него вступился. Ну а кто сомневался что вор вора покрывать не будет? Ещё и в Ростове его поселит.
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ну,когда побежит-посигналишь...а то вы причитаете отб этом уже пять лет.надоели
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Пять лет рулил петруся и он никак не мог себя садить
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а это шо,как то мешало вам причитать? ))) и ща не мешает.продолжайте
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Зеленському треба вчитись, вчитись і вчитись.
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Такої брехні міг набрехати лише злодійський єврейський клоун.
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нельзя писать еврейский клоун. это не мыролюбно. нужно писать лицо щироукраинской реформаторской национальности.
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згода, клоуни не мають національності, треба казати злодій.
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злодий это шыкаладный глаз - свиновальц?
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злодій - той, хто тут бреше, що вже поборов корупцію
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Ні, ну взагалі це так і є, хоча кацапія така сама
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То есть когда "суммы" согласовываются вообще втихаря, как у ватовонючем "рейхе", то это уже не коррупция, а благородный договор.
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Якщо корупцію вже подолано, то куди йдуть кошти КОЖНОГО підприємця? (Я не маю на увазі податки.) Можливо через деякий час їх повернуть власникам?!
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Когда куйло в 14-м увидел презом порошенко, он себе локоть сгрыз за то что в крым влез, все ведь можно было откатить по тихой ширке с торг партнером то, после крыма народ не дал бы.
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****, я живу в городе Сумы. У нас мэр дважды судим за коррупцию. Ефремова сегодня выпустили на свободу. В парламенте будет пятьдесят сепаратистов. Дайте мне пулемет. Не убить, очистить
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Не только коррумпированной, но ещё превратилась в цирк-шапито для клоунов.
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так уже точно, в тренде ничего про коррупцию ротердам и гандзюк нет, все пучком
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Якщо будуть продовжуватися розмови - Україна довго не протягне.
Всі мародери, казнокради, корупціонери, агенти, диверсанти, зрадники ... мають сісти надовго. Це буде їх героїчний громадянський вклад в побудову нової, сильної, квітучої України.
Кожен з них, виходячи з цюпи, зможе з гордістю сказати, що зробив все, що міг , для блага своєї улюбленої Батьківщини.
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А про свої вибори вони не хочуть розповісти... влаштували в себе абсурд https://www.youtube.com/watch?v=pBeg8Uf_rp0
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Не знаю про голос из России насчёт самой коррумпированной страны про Украину, но ещё вице-президент Байден про это самое сказал с трибуны Верховной Рады совсем в недалеком прошлом. Также, смело было сказано про это национальное достоинство в блоге Белая Африка на Цензоре - точнее не скажешь. Как были взяточники - так и остались. Даже МВФ заявил, что 2% ВВП в Украине поглощает коррупция. Так что, против факта не попрешь, даже если опрокину него говорят оттуда.
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Так це не тільки МВФ, це і баба Ганя може таке сказати.
Якщо офіційна статистика розказує про щорічний ріст ВВП 2-3%, а, насправді, купівельна спроможність населення і його життєвий рівень знижуються, так це і є той ріст ВВП, який поглинає корупція.
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тото же 2% ВВП корупции а 90% ВВП откаті чиновникам МВФ и в палестині
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ктото тута боярішник курит
нах кому то доказівать совершенно очевидніе всему миру известніе вещи
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Правильно всё поропутано!Результаты выборов не нравятся путаноботным=Результаты выборов не нравятся пороботным.Совпадение?Не думаю!А доказать девиз путан "Умру за Путана!"-СЛАБО?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосія поширює дезінформацію про вибори у ВР і намагається переконати світ, що Україна залишається корумпованою, - Чолій
 
 
 
 
 
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