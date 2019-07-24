 Росія поширює дезінформацію про вибори у ВР і намагається переконати світ, що Україна залишається корумпованою, - Чолій

Про це під час брифінгу в Києві сказав голова Міжнародної наглядової місії Світового конгресу українців на виборах 2019 року в Україні Євген Чолій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
"Ми спостерігали роботу ЗМІ. Ми проводили медіамоніторинг 20 мовами і ми дивилися на те, як працює дезінформація про вибори, про ситуацію в Україні. Ми хотіли перевірити і поділитися даними про те, як російська дезінформація працює ... 22 липня Regnum опублікував статтю російською мовою під назвою "Вибори в Раду були названі найбільш закритими в історії", - зазначив Чолій.
За його словами, в статті цитується російський чиновник, який стверджує, що "судячи з кількості порушень процедури, вибори 21 липня не можна назвати виборами".
"Ця стаття пропонує дезінформацію, що поширюється по світу і спонсорується російською пропагандою, намагається переконати світ у тому, що Україна була і залишається корумпованою державою. Всі, хто проводив моніторинг виборів в Україні, могли побачити, що це насправді - повна брехня з боку Росії ", - сказав керівник спостерігачів.
Нагадаємо, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. Всього в Україні створено 199 виборчих округів і зарубіжний виборчий округ.
что читать комментарии кастратов о журнале Playboy...
Корупція, це діло тонке, і ніякі коміки її перемогти напевно не зможуть.
Я что каких либо изменений пока не заметил.
Хоча трохи застаріла інформація, однак дійсно - нічого не змінилося...
Покращання детектед
Коррупция побеждена.
Ура товагищи.
Тут будет третий вариант.
Коррупция была,а после избрания зе вся сплыла.
чи вже всю побороли ?
звичайно, там корупції немає, бо народові нічого не належить.
Российская, говорите? 😁
Он даже на ЦН пишет
Ольга Рев @Olha_Rev 3 ч.3 часа назад
Яка цікава новина. ***** узаконив філії колоній при великих підприємствах\держ.будівництвах + створення спеціальних гуртожитків для засуджених до примусових робіт. Думаю,вкалувати й вмирати в рабстві на нових рузьге БАМах будуть не буряти, а українці. #ВиЗробилиЦеРазом, ублюдки
Раше нужно показать миру,что у них положение с демократией намного выше ,чем в Украине
Поэтому везде трубят о том,что Украина не самодостаточная и ей нужен поводырь в лице раши
Мыльные пузыри, которые пускает новая власть пока ничего не стоят
После сентября увидим как поведет себя
Сегодня экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, лишенный неприкосновенности из-за подозрений в коррупции, сбежал в Москву на частном самолете. И конечно же Пыня за него вступился. Ну а кто сомневался что вор вора покрывать не будет? Ещё и в Ростове его поселит.
Всі мародери, казнокради, корупціонери, агенти, диверсанти, зрадники ... мають сісти надовго. Це буде їх героїчний громадянський вклад в побудову нової, сильної, квітучої України.
Кожен з них, виходячи з цюпи, зможе з гордістю сказати, що зробив все, що міг , для блага своєї улюбленої Батьківщини.
Якщо офіційна статистика розказує про щорічний ріст ВВП 2-3%, а, насправді, купівельна спроможність населення і його життєвий рівень знижуються, так це і є той ріст ВВП, який поглинає корупція.
нах кому то доказівать совершенно очевидніе всему миру известніе вещи