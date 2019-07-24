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 Політика України
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Все про:Кононенко (151) Мосійчук (199) Дубінський (1)

 Дубінський переміг Кононенка на окрузі №94 у Київській області

Кандидат від "Слуги народу", журналіст телеканалу "1+1" Олександр Дубінський з великим відривом здобув перемогу в окрузі №94. Крім нього, там балотувалися нардепи VIII скликання Ігор Кононенко та Ігор Мосійчук.

Про це свідчать результати підрахунку 100% голосів, які містить цей сайт ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.

За Олександра Дубінського проголосували 40,94% виборців (30 781 голос). Ігор Кононенко посів друге місце, отримавши підтримку 12,02% виборців (9 036 голосів).

На цьому ж окрузі балотувався як самовисуванець нардеп Ігор Мосійчук. 18 липня він заявив, що знімає свою кандидатуру. За словами Мосійчука, йому пропонували роль технічного кандидата, який працював би на перемогу Кононенку. А він вдав, що погодився, але незадовго до виборів вирішив вивести інтриганів на чисту воду і обіцяв подати заяви в поліцію і в ДБР.

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Проте, прізвище Мосійчука було в бюлетені. За нього проголосували 420 осіб - це 0,55% виборців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139493
 
   
 Топ коментарі
 
редкосный ублюдок называющий "Слава Украине" нацистским приветствием
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Выплодок дамбаского сепара и брат причастного к сбитию mh-17... Можно поздравить зубожилых. Достойный выбор.
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Этот Дерминский будет сидеть в ВР! Украинофоб и сепар! Та шоб вы там все провалились, кто за него голосовал.
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Продажна журнашлюха колмойші
п.с. Я не парашенобот.
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Тепер Кононенко можна висувати звинувачення,проводити обшук,конфісковувати майно і виносити кримінальний вирок.Коли і хто це буде робити?
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Ты смотри как порошки за лысую ****** Кононенко обиделись. Теперь ясно кто зарплату выдавал
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Гроші. Прямо так и написано. Что, зебилята, непонятного? Не можете прочесть, возьмите зеркальце. Это может помочь разобраться в написанном.
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Вот же Дубинский врезал по самому больному месту между ногами 8%-й порохоботовской гидре. Отрезал у нее кононенко, очень важную и болезненную часть, которая потратила немерянное количество бабла, что-бы пройти на своем округе. Завизжали, как черти, крутящиеся возле котлов со смолой. Просто какая-то изнаночная новостная ветка получилась про преступника и негодяя Дубинского. Оно и понятно. Для этой порохоботовской швали все украинские граждане, которые выбрали ЗЕ тоже преступники.
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предательская прокацапская ЗЕбилятня уже откровенно защищает сепаров пипец..манкурты кацапы..
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http://politica.com.ua/posle-nochnyx-falsifikacij-sbezhala-predsedatel-okruzhnoj-komissii-na-okruge-kononenko-dubinskogo/
Исчезла председатель Окружной избирательной комиссии 94 округ Светлана Цыганий. Об этом сообщил нардеп Игорь Мосийчук.
"После того как ночью практически за руку на фальсификации избирательной документации (подмена представление на членов УИК от ВО «Самопомощь» на людей Игоря Кононенко), было поймано голову ОИК 94 в / о Светлану Цыганий, она вызвала себе скорую помощь.
Тогда же ночью Цыганий была госпитализирована в больницу Украинки с подозрением на гипертонический криз. Утром палата Цыганий оказалась пустой и врачи не могут ее найти.
Главная версия: сбежала от неминуемого ареста !!!..))
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Дубинский победил Кононенко на округе №94 в Киевской области

ну а кононенко Купит дубинскаго потом уже готового в раде.

и шо??

кто-то сомневается??

ахахаха
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читаю испражнения порохоботов! ублюдки! вас скоро начнут пи*дить по настоящему - уж сильно просите...и давно!
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любитель сепаров радуеца что сепары во власть прошли. КОзлоомордый цапчик это тебя скоро валить будут.
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вот это пинок для лживого поросенка, лучшего кореша политически завалили
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Коня поимели, Дубинский прошел.
Свиноботам что серпом по яйцам.
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Вонючие рабы! Смерды! Как можно было избрать депутатом еврея сепаратист, сына манкурта, брата донецкого террориста!!!! Вы вонючие Смерды хоронили своих детей, братьев, родственников! И за тем их предать! Будьте вы прркляты!!!!
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Ох, как бомбит у порохатой свиноты. Прям фонтан вперемешку с болью, ложью и оскорблениями.
Как же здорово, что мы уже который месяц подряд громим опостылевший за 5 лет порохатый свинарник, попутно наблюдая его агонию и медленную кончину.
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офицер! возьми пистолет и пойди в дальнюю комнату!))))))))))))))))
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А лучше так - возьми пистолет и завали сепара дубинского и парочку зебилок впридачу, они вообще расходный материал.
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Как же так! Ближайший соратник и подельник свынячего мародера пролетел))
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Я так понимаю что вся ЗЕбильная гниль сепарская скоро и ***** радоваца будет как сейчас радуеца Дубинскому сепару украинофобу. ВОт и вскрылась козломордая сепарская сущность ЗЕбилятни...Им всё равно что будет с Украиной им Рашка нужна и царь.
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@бала жаба гадюку, киевские телепузики решили поменять вора кононенко, на сепара и ручного бениного пропагандона.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДубінський переміг Кононенка на окрузі №94 у Київській області
 
 
 
 
 
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