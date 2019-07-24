 Дубінський переміг Кононенка на окрузі №94 у Київській області

Про це свідчать результати підрахунку 100% голосів, які містить цей сайт ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.
За Олександра Дубінського проголосували 40,94% виборців (30 781 голос). Ігор Кононенко посів друге місце, отримавши підтримку 12,02% виборців (9 036 голосів).
На цьому ж окрузі балотувався як самовисуванець нардеп Ігор Мосійчук. 18 липня він заявив, що знімає свою кандидатуру. За словами Мосійчука, йому пропонували роль технічного кандидата, який працював би на перемогу Кононенку. А він вдав, що погодився, але незадовго до виборів вирішив вивести інтриганів на чисту воду і обіцяв подати заяви в поліцію і в ДБР.
Проте, прізвище Мосійчука було в бюлетені. За нього проголосували 420 осіб - це 0,55% виборців.
Классика
п.с. Я не парашенобот.
Исчезла председатель Окружной избирательной комиссии 94 округ Светлана Цыганий. Об этом сообщил нардеп Игорь Мосийчук.
"После того как ночью практически за руку на фальсификации избирательной документации (подмена представление на членов УИК от ВО «Самопомощь» на людей Игоря Кононенко), было поймано голову ОИК 94 в / о Светлану Цыганий, она вызвала себе скорую помощь.
Тогда же ночью Цыганий была госпитализирована в больницу Украинки с подозрением на гипертонический криз. Утром палата Цыганий оказалась пустой и врачи не могут ее найти.
Главная версия: сбежала от неминуемого ареста !!!..))
ну а кононенко Купит дубинскаго потом уже готового в раде.
и шо??
кто-то сомневается??
ахахаха
Свиноботам что серпом по яйцам.
Как же здорово, что мы уже который месяц подряд громим опостылевший за 5 лет порохатый свинарник, попутно наблюдая его агонию и медленную кончину.