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 Політика України
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Все про:Нацполіція (7908) Шевченко Артем (130)

 Поліція відкрила понад 300 кримінальних справ за порушення на виборах

Правоохоронці не зафіксували серйозних порушень у ході парламентських виборів, а за фактами порушень, які зафіксували, порушили понад 300 кримінальних проваджень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського ТБ заявив представник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

За його словами, кількість кримінальних проваджень ще збільшується, їх "може вже" більш як 350.

"Але головні результати з розслідування кримінальних проваджень ще попереду, я маю на увазі у вигляді підозр і обвинувальних актів до суду", - додав Шевченко.

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Він зазначив, що в цілому система МВС впоралася з проведенням виборів.

"У нас фактично не було якихось надзвичайних, серйозних або критичних інцидентів або постраждалих істотно після якихось насильницьких дій. І власне насильницьких дій фактично майже не було. Порушення були, але це не критично. Не було насильства, не було зіткнень. Не було крові, не було сутичок - це головне", - підкреслив Шевченко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139491
 
 
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А щодо системних фальсифікацій виборів нема інформації?
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ПІДКУП ВИБОРЦІВ

29.03.19 Порошенко зловжив адмінресурсом і не зміг
розділити посадову й агітаційну діяльність, - ОПОРА

https://censor.net.ua/ua/news/3119362/*********************************************************************************************

- використання в
передвиборчій агітації соцвиплат і бюджетних програм

- поєднання
передвиборчої агітації та офіційних заходів

- використання
сайтів РДА та притягнення чиновників місцевих органів влади до агітації за
чинного президента.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3119362
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Слышали уже не первый раз - не зафиксировали . И , главное , все честно , не придерешься . Только вот " не зафиксировали " , совсем не значит , что нарушений не было .
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