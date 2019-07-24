 Поліція відкрила понад 300 кримінальних справ за порушення на виборах

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського ТБ заявив представник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.
За його словами, кількість кримінальних проваджень ще збільшується, їх "може вже" більш як 350.
"Але головні результати з розслідування кримінальних проваджень ще попереду, я маю на увазі у вигляді підозр і обвинувальних актів до суду", - додав Шевченко.
Він зазначив, що в цілому система МВС впоралася з проведенням виборів.
"У нас фактично не було якихось надзвичайних, серйозних або критичних інцидентів або постраждалих істотно після якихось насильницьких дій. І власне насильницьких дій фактично майже не було. Порушення були, але це не критично. Не було насильства, не було зіткнень. Не було крові, не було сутичок - це головне", - підкреслив Шевченко.
29.03.19 Порошенко зловжив адмінресурсом і не зміг
розділити посадову й агітаційну діяльність, - ОПОРА
https://censor.net.ua/ua/news/3119362/*********************************************************************************************
- використання в
передвиборчій агітації соцвиплат і бюджетних програм
- поєднання
передвиборчої агітації та офіційних заходів
- використання
сайтів РДА та притягнення чиновників місцевих органів влади до агітації за
чинного президента.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3119362