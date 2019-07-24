 Зеленський провів переговори з італійським прем'єром Конте - говорили про економіку і вирок нацгвардійцю Марківу

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу президента.
"Глава держави подякував Італії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, відзначивши важливість збереження режиму санкцій щодо РФ як дієвого механізму забезпечення виконання Москвою Мінських домовленостей", - наголошується в повідомленні.
Конте привітав Володимира Зеленського з переконливою перемогою на виборах.
Співрозмовники обговорили розвиток торговельно-економічних відносин двох країн та міжлюдських контактів. Президент переказав запрошення Президенту Італійської Республіки відвідати Україну з візитом. Також обговорювався нещодавній вирок суду м. Павії громадянину України Віталію Марківу за звинуваченням у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.
"Глава держави запропонував правову допомогу України у проведенні ґрунтовної спільної експертизи обставин смерті Андреа Роккеллі. Він висловив стурбованість невиправдано жорстким рішенням суду та підкреслив важливість неупередженого розгляду цієї справи італійським Апеляційним судом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Його засудили до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
Отмечается, что президент проинформировал участников встречи о ситуации с уголовными делами открытыми прот ив экс президента Петра Порошенко.Внимательно выслушав Украинского Президента послы заверили,что попытки Порошенка просить политубежище в ихних странах будут тщетными,и в случае бегства последнего в эти страны он будет выдан Украине по первому требованию правоохранительных органов.
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Как так?Просили 17 а дали 24.
ЧЬЕ приглашения он передал? бенино или путино???
вот что значит марионетка..)))))