EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  1390  31
Все про:Зеленський (2217) Італія (307) Марків (60) Конте Джузеппе (7)

 Зеленський провів переговори з італійським прем'єром Конте - говорили про економіку і вирок нацгвардійцю Марківу

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Ради міністрів Італійської Республіки Джузеппе Конте, в ході якої співрозмовники обговорили розвиток торговельно-економічних відносин двох країн і міжлюдських контактів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу президента.

"Глава держави подякував Італії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, відзначивши важливість збереження режиму санкцій щодо РФ як дієвого механізму забезпечення виконання Москвою Мінських домовленостей", - наголошується в повідомленні.

Конте привітав Володимира Зеленського з переконливою перемогою на виборах.

Читайте також: Є величезні недопрацювання з боку українського слідства. Я не хочу розповідати, що це "політичне замовлення" і "слід Росії", - Зеркаль про справу Марківа

Співрозмовники обговорили розвиток торговельно-економічних відносин двох країн та міжлюдських контактів. Президент переказав запрошення Президенту Італійської Республіки відвідати Україну з візитом. Також обговорювався нещодавній вирок суду м. Павії громадянину України Віталію Марківу за звинуваченням у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

"Глава держави запропонував правову допомогу України у проведенні ґрунтовної спільної експертизи обставин смерті Андреа Роккеллі. Він висловив стурбованість невиправдано жорстким рішенням суду та підкреслив важливість неупередженого розгляду цієї справи італійським Апеляційним судом", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Справа Марківа має стати предметом розмови між президентом України Зеленським і прем'єр-міністром Італії Конте", - Аваков

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Його засудили до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139488
 
   
 Топ коментарі
 
Захарченко з Гіві знайшла.
 показати весь коментар
 
Президент Владимир Зеленский встретился с группой послов стран "Большой семерки" по поддержке реформ в Украине и главами представительств Европейского Союза и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 24 июля.
Отмечается, что президент проинформировал участников встречи о ситуации с уголовными делами открытыми прот ив экс президента Петра Порошенко.Внимательно выслушав Украинского Президента послы заверили,что попытки Порошенка просить политубежище в ихних странах будут тщетными,и в случае бегства последнего в эти страны он будет выдан Украине по первому требованию правоохранительных органов.
Источник. Зеленский провел переговоры с итальянским премьером Конте - говорили об экономике и приговоре нацгвардейцу Маркиву - Цензор.НЕТ 9474
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
та не...надо было ролик снять убедительный и отправить итальянцу
 показати весь коментар
 
 
Президент Владимир Зеленский встретился с группой послов стран "Большой семерки" по поддержке реформ в Украине и главами представительств Европейского Союза и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 24 июля.
Отмечается, что президент проинформировал участников встречи о ситуации с уголовными делами открытыми прот ив экс президента Петра Порошенко.Внимательно выслушав Украинского Президента послы заверили,что попытки Порошенка просить политубежище в ихних странах будут тщетными,и в случае бегства последнего в эти страны он будет выдан Украине по первому требованию правоохранительных органов.
Источник. Зеленский провел переговоры с итальянским премьером Конте - говорили об экономике и приговоре нацгвардейцу Маркиву - Цензор.НЕТ 9474
 показати весь коментар
 
 
Порох...всегда и везде Порох.... то что Зеля дурак Порох виноват... то что набрали в Раду шоблу и кретинов опять же Порох виноват.... кругом виноватый Порох...а Зеля не он еще роль не выучил до конца...у него Слуга народа сезон 4 и останний...
 показати весь коментар
 
 
Бррр вы хоть перечитайте что за бред вы написали какой кандидат в какие презижденты октябрь 2013 год жена у вас что все смешалось в доме Облонских...
 показати весь коментар
 
Виникають питання до виборців: чому і цей раз голосували на емоціях? Чи не є такий політичний метод масовою фальсифікацією?
 показати весь коментар
 
Я что то не помню, чтобы призывали в 2019 голосовать в один тур, чтобы спасти страну
 показати весь коментар
 
І що Зеленському відповів Конте? Як вони розуміли один одного? Нічого не зрозуміти з цього пропагандистського матеріалу.
 показати весь коментар
 
 
приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключенияИсточник: https://censor.net.ua/n3139488

Как так?Просили 17 а дали 24.
 показати весь коментар
 
 
Це як Медведчук був адвокатом Стуса і просив більше, ніж прокурор.
 показати весь коментар
 
 
новина двотижневої давності, не знав?
 показати весь коментар
 
 
Знав.Без подробиць.Але суддя шукає "золоту середину" між запитами сторін захисту і звинувачення.А цей додав від себе.
 показати весь коментар
 
нормальний суддя - так.... але це ж якийсь циган-українофоб
 показати весь коментар
 
 
На что итальянский Премьер ответил, что в Италии судебная власть не подчиняется Правительству. Нужно было раньше задом шевелить.
 показати весь коментар
 
якщо дійде справа до Європейського суду, то Марківу ще й компенсацію виплатять за безпідставне утримання під вартою стільки часу
 показати весь коментар
 
 
Простой вопрос. А ты когда нибудь обращался в ЕСПЧ.? Внимательно посмотри сколько подано туда жалоб и сколько рассмотрено.
 показати весь коментар
 
Есть и особые для них случаи, время рассмотрения ускоряется.
 показати весь коментар
 
Зеленскому рассказали, что он дурак полный.
 показати весь коментар
 
 
"Также глава государства передал приглашение президенту Итальянской Республики посетить Украину с визитом Источник: https://censor.net.ua/n3139488 "
ЧЬЕ приглашения он передал? бенино или путино???
вот что значит марионетка..)))))
 показати весь коментар
 
 
Пресслужба офиса Президента заканчивала теже факультеты, что и сам Клоун. Юлька Пендель ещё та грамотейка...
 показати весь коментар
 
 
Интересно, что с Клоуном можно о экономике говорить?
 показати весь коментар
 
Зеленский провел переговоры с итальянским премьером Конте /результат тот же что и после разговоров в Брюсселе и с Путиным.Для Украины-нулевой.А его собеседникам было интересно посмотреть и поговорить с первым в мире президентом, умеющим играть на пианино без рук. Конте есть с кем поговорить серьёзно: Конте заверил Путина, что работает над отменой санкций ЕС.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський провів переговори з італійським прем'єром Конте - говорили про економіку і вирок нацгвардійцю Марківу
 
 
 
 
 
 вгору