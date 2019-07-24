 Оборонне замовлення формуватимуть по-іншому: уряд змінив порядок

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
"24 липня Кабінет Міністрів України ухвалив розроблені Мінекономрозвитку зміни до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням", - йдеться в повідомленні.
Тепер проект основних показників оборонного замовлення Мінекономрозвитку буде направляти в РНБО для схвалення.
На наступному етапі, після схвалення РНБО основні показники оборонного замовлення надходять до Уряду, що приймає рішення про їх затвердження, погодивши їх з профільним Комітетом Верховної Ради України.
Урядова постанова також визначає, що коригування вже затверджених основних показників оборонного замовлення буде здійснюватися Кабінетом міністрів також за погодженням з профільним Комітетом Верховної Ради.
Очікується, що реалізація цього рішення удосконалить і встановить чітку послідовність порядку схвалення, затвердження основних показників оборонного замовлення і внесення змін до них.
«Украинский военный летчик Юрий Булавка показал высший пилотаж на самолете Су-27 на авиашоу Royal International Air Tattoo 2019 в Великобритании. Наш военный летчик победил в номинации "лучший высший пилотаж". Выступление украинца на фестивале было признано "самым лучшим и красивым пилотажем на боевом самолете".
Іноземці у захваті:
ARoyal Focker: Give the pilot a pay raise! That was a graceful and smooth display.
Keith Tarrier: Awesome... hopefully some day I can visit RIAT
Yahya *******: Awesome,full of talent maneuvers,,brilliant pilot and fighter,
і «унилий висєр» брацца луї
Андрей Кузин: Это советский самолёт, а не украинский. Скоро сгниют последние, которые там остались. »
Це як страшний сон, який не може зупинитись, ти намагаєшся прокинутись і нічого не виходить.
Данілова мало хто пам'ятає в Україні, але в Луганську його всі дуже добре знають. Це не просто місцевий царьок, корупціонер або звичайний держиморда, це бандит, який пережив Доброслава і успішно заправляв справами ще тривалий час. А в 90ті це треба було вміти вижити. Мало хто залишився."
ПТРК Javelin збираються вивезти з країни через те, що в Міноборони не змогли забезпечити на складах місця, які б відповідали технічним стандартам зберігання комплексів
излишки продать...
Денис Казанський
@den_kazansky3 ч
На ЗИКе сейчас переполох. В Луганскую область отправляют несколько съёмочных групп на 105-й округ, где проиграл брат Медведчука. Пытаются вбросить тему, что на округе были фальсификации. Всем каналам Медведчука дана задача максимально качать тему, делать прямые включения.