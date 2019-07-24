 Оборонне замовлення формуватимуть по-іншому: уряд змінив порядок

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

"24 липня Кабінет Міністрів України ухвалив розроблені Мінекономрозвитку зміни до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням", - йдеться в повідомленні.

Тепер проект основних показників оборонного замовлення Мінекономрозвитку буде направляти в РНБО для схвалення.

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На наступному етапі, після схвалення РНБО основні показники оборонного замовлення надходять до Уряду, що приймає рішення про їх затвердження, погодивши їх з профільним Комітетом Верховної Ради України.

Урядова постанова також визначає, що коригування вже затверджених основних показників оборонного замовлення буде здійснюватися Кабінетом міністрів також за погодженням з профільним Комітетом Верховної Ради.

Очікується, що реалізація цього рішення удосконалить і встановить чітку послідовність порядку схвалення, затвердження основних показників оборонного замовлення і внесення змін до них.