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 Суспільство
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Все про:Кабмін (2961) оборона (666)

 Оборонне замовлення формуватимуть по-іншому: уряд змінив порядок

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

"24 липня Кабінет Міністрів України ухвалив розроблені Мінекономрозвитку зміни до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням", - йдеться в повідомленні.

Тепер проект основних показників оборонного замовлення Мінекономрозвитку буде направляти в РНБО для схвалення.

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На наступному етапі, після схвалення РНБО основні показники оборонного замовлення надходять до Уряду, що приймає рішення про їх затвердження, погодивши їх з профільним Комітетом Верховної Ради України.

Урядова постанова також визначає, що коригування вже затверджених основних показників оборонного замовлення буде здійснюватися Кабінетом міністрів також за погодженням з профільним Комітетом Верховної Ради.

Очікується, що реалізація цього рішення удосконалить і встановить чітку послідовність порядку схвалення, затвердження основних показників оборонного замовлення і внесення змін до них.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139487
 
 
 Топ коментарі
 
а ака же кормиться станут свиньи свиновальца? как же заводик соевая свинонаковальня?
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стец-трындец и три года не прошло, как великолепный гнося отдуплился с этим постановлением, а до этого у него просто велосипеда не было
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"Відкриваю новини і читаю, що: "Президент України Володимир Зеленський призначив заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова."
Це як страшний сон, який не може зупинитись, ти намагаєшся прокинутись і нічого не виходить.
Данілова мало хто пам'ятає в Україні, але в Луганську його всі дуже добре знають. Це не просто місцевий царьок, корупціонер або звичайний держиморда, це бандит, який пережив Доброслава і успішно заправляв справами ще тривалий час. А в 90ті це треба було вміти вижити. Мало хто залишився."
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а ака же кормиться станут свиньи свиновальца? как же заводик соевая свинонаковальня?
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Свиноковальня уже миролюбно продана рыгу Тигипко под застройку за 300 млн вечнозеленых гривень. Рвать когти и заметать следы тоже надо уметь.
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https://www.youtube.com/watch?v=KQ6LS3BTa8A
«Украинский военный летчик Юрий Булавка показал высший пилотаж на самолете Су-27 на авиашоу Royal International Air Tattoo 2019 в Великобритании. Наш военный летчик победил в номинации "лучший высший пилотаж". Выступление украинца на фестивале было признано "самым лучшим и красивым пилотажем на боевом самолете".
Іноземці у захваті:
ARoyal Focker: Give the pilot a pay raise! That was a graceful and smooth display.
Keith Tarrier: Awesome... hopefully some day I can visit RIAT
Yahya *******: Awesome,full of talent maneuvers,,brilliant pilot and fighter,
і «унилий висєр» брацца луї
Андрей Кузин: Это советский самолёт, а не украинский. Скоро сгниют последние, которые там остались. »
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Гросі вже треба до Турції їхати за трусами,щоб торгувати у Вінниці,а він у оборонку лізе))
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його партія отримала більше 2% на виборах...тепер на 25 млн від держави можна провадити партійну і політичну роботу
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стец-трындец и три года не прошло, как великолепный гнося отдуплился с этим постановлением, а до этого у него просто велосипеда не было
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все эти минэконом работают на себя, как при совке.
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А тут про це ніхто не знає. Пишуть не маючи інформації та самого документу🙄
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Ну теперь ждать новой зимней формы 2 года как пить дать
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Головне, щоб ці роботи виконувалися. А то знайдеться що робити, гроші..., а тут оці показники, формалізм... і армію без цієї роботи.
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Б...я! Ни как не определятся, чем занять СНБО. СНБО совсем про доугое. Какое отношение иммеет СНБО к бюджету? Совсем потерялись обезьянки.
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Похоже Петины недопредприятия-прокладки от денег министерства обороны будут изолированы.Удача повернулась к мародеру задом.И это прекрасно.
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"Відкриваю новини і читаю, що: "Президент України Володимир Зеленський призначив заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова."
Це як страшний сон, який не може зупинитись, ти намагаєшся прокинутись і нічого не виходить.
Данілова мало хто пам'ятає в Україні, але в Луганську його всі дуже добре знають. Це не просто місцевий царьок, корупціонер або звичайний держиморда, це бандит, який пережив Доброслава і успішно заправляв справами ще тривалий час. А в 90ті це треба було вміти вижити. Мало хто залишився."
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ось, при петрі такого не було, щоб джавеліни вивозили
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Источники волонтерских движений? Это бабки у подъезда чтоли ? 😂
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...https://hyser.com.ua/community/103813-skandal-goda-dzhaveliny-peredannye-ukraine-amerikancami-tayno-nachali-vyvozit-iz-strany
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Зебобики продают джавелины ...

ПТРК Javelin збираються вивезти з країни через те, що в Міноборони не змогли забезпечити на складах місця, які б відповідали технічним стандартам зберігання комплексів
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то есть вся оборонка будет контролироваться парашкой через банду зели
излишки продать...
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Супер идея, расейской ********* конечно. Отличный вариант как приостановить и остановить полностью некоторые закупки. Агенты фсб на ключевых постах Украины. 2011-2013 повторяется.
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Цікаво прочитати юридичний постатейний аналіз цього документа, а не повідомлення про його зміну🐸
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Денис Казанський

@den_kazansky3 ч

На ЗИКе сейчас переполох. В Луганскую область отправляют несколько съёмочных групп на 105-й округ, где проиграл брат Медведчука. Пытаются вбросить тему, что на округе были фальсификации. Всем каналам Медведчука дана задача максимально качать тему, делать прямые включения.
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При Совке была специальная военная должность контролера на заводах ВПК и этих офицеров готовили еще в училищах.
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Капец оборонке! ПУЙЛОВСКИЕ НАЙМИТЫ ОСТАВЯТ АРМИЮ НЕ ТОЛЬКО БЕЗ ОРУЖИЯ ,НО И БЕЗ ТРУСОВ.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоОборонне замовлення формуватимуть по-іншому: уряд змінив порядок
 
 
 
 
 
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