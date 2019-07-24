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 Центрвиборчком прийняв 46 протоколів із "мокрими" печатками

Після перерви в роботі ЦВК для подальшої обробки прийняла оригінали протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів України ще від 5 окружних виборчих комісій.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

"Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування від ОВК 5 територіальних виборчих округів: № 64 (Житомирська область), № 160 (Сумська область), № 165 (Тернопільська область), № 187 (Хмельницька область), № 219 (місто Київ)", - йдеться в повідомленні.

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Таким чином, станом на 18:30 24 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування від ОВК 46 ОВО.

Нагадаємо, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. Всього в Україні створено 199 виборчих округів і зарубіжний виборчий округ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139486
 
 
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Выступление украинца было признано "самым лучшим и красивым пилотажем на боевом самолете".
Украинский военный летчик Юрий Булавка показал высший пилотаж на самолете Су-27 на авиашоу Royal International Air Tattoo 2019 в Великобритании. Видео филигранного полета украинского летчика опубликовал Tonkatsu298 в YouTube.
Наш военный летчик победил в номинации "лучший высший пилотаж". Выступление украинца на фестивале было признано "самым лучшим и красивым пилотажем на боевом самолете".
Отметим, что помимо Булавки на боевых самолетах выступили еще 24 представителя других стран Европы.»
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