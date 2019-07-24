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 Політика України
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Все про:Порошенко (9504) ДБР (385)

 У ДБР заявляють, що Порошенко є фігурантом 11 кримінальних проваджень, а в "Європейській Солідарності" це заперечують

У Держбюро розслідувань кажуть, що п'ятий президент фігурує в 11 справах, а в партії "Європейська Солідарність" стверджують, що ДБР немає жодного провадження проти Петра Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, в пресслужбі ДБР Громадському ТБ повідомили, що Порошенко фігурує в низці проваджень, хоча підозр йому не оголошували.

"Громадянин Портнов звернувся з низкою заяв щодо фактів, до яких причетний Порошенко як ще чинний президент. Виходить так, що за цими фактами наведеними ми відкрили справи. Так, підозри ще не вручено, але він є фігурантом 11 кримінальних проваджень", — сказав прессекретар Бюро Максим Білоусенко.

Він додав, що фабула, тобто зміст заяв, частково може відрізнятися залежно від провадження.

"Наприклад, заява щодо вчинення злочину найвищими посадовими особами держави, тобто, в заявах про нього (Порошенка, — ред.) йдеться", — пояснив представник ДБР.

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У заяві "ЄС" говориться, що під час візиту Порошенка в ДБР 24 липня там йому підтвердили, що стосовно нього "немає ніяких проваджень".

Зазначимо, що в пресслужбі "ЄС" також розповіли, що адвокат Порошенка підкреслив "необхідність відповідальності колишнього соратника Віктора Януковича Андрія Портнова за постійні витоки інформації з Державного бюро розслідувань і щодо завідомо неправдивих повідомлень про злочини".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139484
 
   
 Топ коментарі
 
Ничего, сменится генпрокупор и в ГПУ еще несколько дел заведут.))
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Ray‏ @Ray_net_ua 4 ч.4 часа назад

Мародеры в бегах - соцсети
В Киеве обыскивают офис корпорации Порошенко-Свинарчука.
НАБУ пришли с обысками в «Богдан Моторс» на Рыбальском полуострове в Киеве.
Обыски проводятся в рамках дела Укрэксимбанка.
В «Богдан Моторс» подтвердили факт проведения обысков. Скрин из соцсетей.
В ГБР заявляют, что Порошенко является фигурантом 11 уголовных производств, а в "Европейской солидарности" это отрицают - Цензор.НЕТ 2521
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Пошел бы добровольно сдался,признал свои деяния... Прихватил свойх друзей ии однопартийцев
Отсидел бы пару тройку лет
И вышел бы с чистой совестью
Но нет,надо чтобы насильно и с помпой сесть в тюрягу
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А Перша Леди когда отсидит пару-тройку за то, что субсидию, бедняжечка, брала у «Немецкой порноактрисы», пока её муж Зелюшок скрывал доходы Квартала по офшорам и наличие виллы в Италии и пентхауса в Ливадии? И муженька пусть прихватит, уклонение от налогов это не только грех но и преступление ведь.
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На суді теж буде все заперечувати
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Не дождусь, чтобы он повозражал уже тюрьме! У ДБР заявляють, що Порошенко є фігурантом 11 кримінальних проваджень, а в "Європейській Солідарності" це заперечують - Цензор.НЕТ 2242 Я даже готов выразить ему большую обеспокоенность! У ДБР заявляють, що Порошенко є фігурантом 11 кримінальних проваджень, а в "Європейській Солідарності" це заперечують - Цензор.НЕТ 4531
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на жаль це питання навіть не на місяці, а на роки
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Это понятно, старые связи и большие деньги очень замедлят этот процесс, но то, что ночные кошмары не дают ему спокойно спать - это уже плюс! У ДБР заявляють, що Порошенко є фігурантом 11 кримінальних проваджень, а в "Європейській Солідарності" це заперечують - Цензор.НЕТ 4135
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И что важно ни кто из них не врет . Ни ГБР . ни ЕС.
"Против" Порошенко может не быть дел (то есть нет дел где он обвиняемый),
НО Быть "фигурантом" (к примеру свидетелем или пострадавшим) - Порошенко - вполне может.
Так что в очередной раз играют словами, а народ ни зрена не врубаясь о чем речи - несет пургу -
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Барыгу, со свинарником,- на нары! У ДБР заявляють, що Порошенко є фігурантом 11 кримінальних проваджень, а в "Європейській Солідарності" це заперечують - Цензор.НЕТ 1429
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Эй, «Борис Зе», а кто же последние 2 месяца наживается на войне? Всё еще Барыга или уже Новые Лица?
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Мозги совсем отрафированы? "Зе", ещё не при полной власти... У ДБР заявляють, що Порошенко є фігурантом 11 кримінальних проваджень, а в "Європейській Солідарності" це заперечують - Цензор.НЕТ 2537Воровские схемы барыги уйдут при новой Раде и новом правительстве..
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Ой, йой, йой! Такий талановитий і пройдисвіт Пєця, що у шахрайський спосіб продерся у лідери України і підвісив всі фінансові потоки країни на корупційні схеми, так і не збільшив свої статки? Може він не такий вже і талановитий шахрай? Чи може ми накрадені гроші цього шахрая не там шукаємо?
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Лише 11? Одна бабка-зебілка на базарі казала "Порошенко 17 разів Конституцію порушив". Може нехай ДБР її розшукає та допитає як свідка? Бабка продає сливи та абрикоси на одноденних ярмарках, кликуха "Циганка".
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Зе білята набігли. ой як їм пєця пече))) а як пече портнову та його друганю богдану! а як бєня недавольний! але нічьо, пеця ще немало їм докладе невдобств, тай Зе бобікі матимуть зарплату. вони ж не можуть доперти шо не варто пилити гілку на якій сидять...хоча шо тут дивного, ум то атсуствуєт
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Так получается что Мародер назначил соратника Портнова керувать ГБР?????А теперь кому то предъявы кидает?
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Все эти дела, скорей всего, шалости Портнова , а всерьёз за Петю ещё никто не брался .... да и не будут озвучивать если действительно будет чего-то серьёзное ..
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"пеця ще немало їм докладе невдобств" - единственное Петро может создать неудобство - ото объявить в тюрьме голодовку!
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Петру посидіти на дієті, доречі, дуже було б не зайве. Це йому додало б декілька років життя. Але під наглядом дієтологів, звісно.
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В країні, в якій не проводять паради,
Не зради заради, а світлих ідей
В будинку Верховної Слугонаради
Триває звичайний парламентський день.

Ідуть, марширують в сесійную залу
Славетні нащадки впливових родин,
Знайомі батьків прибиральниць "Кварталу"
І п'ять журналістів "1+1".

У спікера графік напружений вранці -
Бо треба зайти розібратись в буфет,
Де двом наймолодшим народним обранцям
Без паспорта знов не дають сигарет!

Поважні вусаті дядьки з "Батьківщини"
В сортирі лупцють "слугу"-тамаду
За фразу "А щас, дорогіє мущіни,
Ідіть викупати свою молоду!"

Поглянеш у залу - і око радіє,
Усіх соціальний витримує ліфт:
Борець, ресторатор, чувак від Андрія,
Штангіст, гандболіст, онаніст, популіст!

Зайдеш за колону - налито по чарці,
Димок від мангалу роздражнює ніс...
Шашличник пробився по мажоритарці,
А бармен - за виборчим списком проліз!

Пронизливо, наче пожежна сирена,
Касирка з сільпа в міховому манто
Реве на всю залу: "Охрана, отмєна!
Я шото нажала, а ето нє то!"...

Щасливе майбутнє чекає нас, схоже,
В усій цій безкраїй зеленій красі:
Хоч букви у партії знає не кожен,
Писати закони готові усі!

Юрко КОСМИНА
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ЗеЛя будет драпать на ростов.очень скоро
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я в лёгком "недоумении"...-""Гражданин Портнов обратился с рядом заявлений по фактам, к которым причастен Порошенко как еще действующий президент.Источник: https://censor.net.ua/n3139484 с-ка-Портнов-тварь рыговская теперь топит "Пороха"...да он сам сидеть давно должен с Ефремовым в одной камере...Луцику -огромное "СПАСИБО"...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ ДБР заявляють, що Порошенко є фігурантом 11 кримінальних проваджень, а в "Європейській Солідарності" це заперечують
 
 
 
 
 
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