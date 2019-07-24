 У ДБР заявляють, що Порошенко є фігурантом 11 кримінальних проваджень, а в "Європейській Солідарності" це заперечують

Як передає Цензор.НЕТ, в пресслужбі ДБР Громадському ТБ повідомили, що Порошенко фігурує в низці проваджень, хоча підозр йому не оголошували.

"Громадянин Портнов звернувся з низкою заяв щодо фактів, до яких причетний Порошенко як ще чинний президент. Виходить так, що за цими фактами наведеними ми відкрили справи. Так, підозри ще не вручено, але він є фігурантом 11 кримінальних проваджень", — сказав прессекретар Бюро Максим Білоусенко.

Він додав, що фабула, тобто зміст заяв, частково може відрізнятися залежно від провадження.

"Наприклад, заява щодо вчинення злочину найвищими посадовими особами держави, тобто, в заявах про нього (Порошенка, — ред.) йдеться", — пояснив представник ДБР.

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У заяві "ЄС" говориться, що під час візиту Порошенка в ДБР 24 липня там йому підтвердили, що стосовно нього "немає ніяких проваджень".

Зазначимо, що в пресслужбі "ЄС" також розповіли, що адвокат Порошенка підкреслив "необхідність відповідальності колишнього соратника Віктора Януковича Андрія Портнова за постійні витоки інформації з Державного бюро розслідувань і щодо завідомо неправдивих повідомлень про злочини".