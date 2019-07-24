 У ДБР заявляють, що Порошенко є фігурантом 11 кримінальних проваджень, а в "Європейській Солідарності" це заперечують

Як передає Цензор.НЕТ, в пресслужбі ДБР Громадському ТБ повідомили, що Порошенко фігурує в низці проваджень, хоча підозр йому не оголошували.
"Громадянин Портнов звернувся з низкою заяв щодо фактів, до яких причетний Порошенко як ще чинний президент. Виходить так, що за цими фактами наведеними ми відкрили справи. Так, підозри ще не вручено, але він є фігурантом 11 кримінальних проваджень", — сказав прессекретар Бюро Максим Білоусенко.
Він додав, що фабула, тобто зміст заяв, частково може відрізнятися залежно від провадження.
"Наприклад, заява щодо вчинення злочину найвищими посадовими особами держави, тобто, в заявах про нього (Порошенка, — ред.) йдеться", — пояснив представник ДБР.
У заяві "ЄС" говориться, що під час візиту Порошенка в ДБР 24 липня там йому підтвердили, що стосовно нього "немає ніяких проваджень".
Зазначимо, що в пресслужбі "ЄС" також розповіли, що адвокат Порошенка підкреслив "необхідність відповідальності колишнього соратника Віктора Януковича Андрія Портнова за постійні витоки інформації з Державного бюро розслідувань і щодо завідомо неправдивих повідомлень про злочини".
Отсидел бы пару тройку лет
И вышел бы с чистой совестью
Но нет,надо чтобы насильно и с помпой сесть в тюрягу
"Против" Порошенко может не быть дел (то есть нет дел где он обвиняемый),
НО Быть "фигурантом" (к примеру свидетелем или пострадавшим) - Порошенко - вполне может.
Так что в очередной раз играют словами, а народ ни зрена не врубаясь о чем речи - несет пургу -
Еще как врут
Не зради заради, а світлих ідей
В будинку Верховної Слугонаради
Триває звичайний парламентський день.
Ідуть, марширують в сесійную залу
Славетні нащадки впливових родин,
Знайомі батьків прибиральниць "Кварталу"
І п'ять журналістів "1+1".
У спікера графік напружений вранці -
Бо треба зайти розібратись в буфет,
Де двом наймолодшим народним обранцям
Без паспорта знов не дають сигарет!
Поважні вусаті дядьки з "Батьківщини"
В сортирі лупцють "слугу"-тамаду
За фразу "А щас, дорогіє мущіни,
Ідіть викупати свою молоду!"
Поглянеш у залу - і око радіє,
Усіх соціальний витримує ліфт:
Борець, ресторатор, чувак від Андрія,
Штангіст, гандболіст, онаніст, популіст!
Зайдеш за колону - налито по чарці,
Димок від мангалу роздражнює ніс...
Шашличник пробився по мажоритарці,
А бармен - за виборчим списком проліз!
Пронизливо, наче пожежна сирена,
Касирка з сільпа в міховому манто
Реве на всю залу: "Охрана, отмєна!
Я шото нажала, а ето нє то!"...
Щасливе майбутнє чекає нас, схоже,
В усій цій безкраїй зеленій красі:
Хоч букви у партії знає не кожен,
Писати закони готові усі!
Юрко КОСМИНА