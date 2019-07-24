 Чоловік російської пропагандистки Скабєєвої приїхав знімати ремонт моста в Станиці Луганській, - заступник голови ЛОВЦА Клименко. ФОТО

Про це написав у Facebook заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Демонтаж бетонних споруд між КПВВ "Станиця Луганська" та зруйнованим мостом відбувається під пильним наглядом камери російського пропагандиста з каналу "Россия1" Євгена Попова. Більш відомого, як чоловік та партнер ведучої програми "60 минут" Ольги Скабєєвої", - написав Клименко.

"Не знаю, яку оцінку надасть команда фейкотворців та провокаторів цій події, але буду слідкувати за інформацією. Просто цікаво, який негатив можна "вижати" з миротворчих ініціатив України", - додав він.

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Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однією з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганській. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.

До наступного засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, запланованого на 31 липня, українська сторона зобов'язалася підготувати план відновлення моста.







