 Чоловік російської пропагандистки Скабєєвої приїхав знімати ремонт моста в Станиці Луганській, - заступник голови ЛОВЦА Клименко. ФОТО

Про це написав у Facebook заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Демонтаж бетонних споруд між КПВВ "Станиця Луганська" та зруйнованим мостом відбувається під пильним наглядом камери російського пропагандиста з каналу "Россия1" Євгена Попова. Більш відомого, як чоловік та партнер ведучої програми "60 минут" Ольги Скабєєвої", - написав Клименко.
"Не знаю, яку оцінку надасть команда фейкотворців та провокаторів цій події, але буду слідкувати за інформацією. Просто цікаво, який негатив можна "вижати" з миротворчих ініціатив України", - додав він.
Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однією з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганській. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.
До наступного засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, запланованого на 31 липня, українська сторона зобов'язалася підготувати план відновлення моста.
Якщо би воно підвищувало б врожайність нашої землі - питань би не було.
Прощавайте!
Утилізувати підераса!
"А ну іді сюдой, казьол!!!111!1"
ривает как приоритетные ему что там у хахлов главнее
Ось вам приклад живої ілюстрації - ************, Сікельови, Осоловєєви... Кілька роликів дадуть картину кацапської пропаганди більш переконливо, ніж сухе (немов у поганому підручнику) "під час гібридної войни потужно працювала свинособача система масової дезінформації в ЗМІ".
Хоча... на кацапщині... може, за їхніми стандартами вона "афігєнная красотка"...
Логічний колапс і ступор Скаби - вона не вміє скласти аркуш паперу
не стало нидерландского и американского актера, режиссера Рутгера Улсена Хауэра, 75лет...
(кто постарше помнит)
RIP
************: Malorussian edition, так би мовити
Щось чи то фінське, чи то африканське )))))))
Скоріше друге - чомусь згадалися оці парфуми-гомосексуалісти
Логічний колапс Скаби: як запхати бюлетень в урну?