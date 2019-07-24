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 Чоловік російської пропагандистки Скабєєвої приїхав знімати ремонт моста в Станиці Луганській, - заступник голови ЛОВЦА Клименко. ФОТО

Співробітник пропагандистського телеканалу "Росія-1", чоловік пропагандистки Скабєєвої Євген Попов приїхав робити репортаж про відновлення зруйнованого моста в Станиці Луганській.

Про це написав у Facebook заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Демонтаж бетонних споруд між КПВВ "Станиця Луганська" та зруйнованим мостом відбувається під пильним наглядом камери російського пропагандиста з каналу "Россия1" Євгена Попова. Більш відомого, як чоловік та партнер ведучої програми "60 минут" Ольги Скабєєвої", - написав Клименко.

"Не знаю, яку оцінку надасть команда фейкотворців та провокаторів цій події, але буду слідкувати за інформацією. Просто цікаво, який негатив можна "вижати" з миротворчих ініціатив України", - додав він.

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Чоловік російської пропагандистки Скабєєвої приїхав знімати ремонт моста в Станиці Луганській, - заступник голови ЛОВЦА Клименко 01

Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однією з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганській. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.

До наступного засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, запланованого на 31 липня, українська сторона зобов'язалася підготувати план відновлення моста.

Чоловік російської пропагандистки Скабєєвої приїхав знімати ремонт моста в Станиці Луганській, - заступник голови ЛОВЦА Клименко 02
Чоловік російської пропагандистки Скабєєвої приїхав знімати ремонт моста в Станиці Луганській, - заступник голови ЛОВЦА Клименко 03
Чоловік російської пропагандистки Скабєєвої приїхав знімати ремонт моста в Станиці Луганській, - заступник голови ЛОВЦА Клименко 04
Чоловік російської пропагандистки Скабєєвої приїхав знімати ремонт моста в Станиці Луганській, - заступник голови ЛОВЦА Клименко 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139482
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро будет он в Киеве , спасибо зебилам за это!
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Класна посада, "чоловік зливного бачку".
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да нахрен вообще эта новость нужна, какое то дерьмо приехало и столько визгу вокруг него
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А ты бы захотел, при "жене"-ведьме? Ей фамилию на суккубова менять надо. Полное соответствие внешности и внутренней ведьмы.
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Скабеева покажет мост и расскажет, что его специально укрепляют для возможности проезда по нему танков НАТО.
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Скоро будет он в Киеве , спасибо зебилам за это!
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Зебилы сделали это вместе, ещё дороги и всю инфраструктуру донбасянам восстанавливать теперь за украинские деньги
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да нахрен вообще эта новость нужна, какое то дерьмо приехало и столько визгу вокруг него
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З Вашою оцінкою згоден, але справа в тому що гівно топче нашу землю!
Якщо би воно підвищувало б врожайність нашої землі - питань би не було.
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Если писать о каждом гавне, которое сейчас топчет землю в Украине, то не хватит времени просто фамилии одни только прочесть, достаточно разного выкопоставленного гавна, с украинским гражданством, которое не только землю, а и граждан Украины топчет, пользуюсь своим высоким служебным положением, о них лучше больше писать, чем про всяких пришлых расейских ********** мелочного калибра
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Не хорошо так о своих друзьях говорить, а то ***** домой не пустит!)))
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отвали балбес, ты тут известная порохнявая **********, поэтому никто на твои высеры личного характера не реагирует
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Я не коментую маячню пацієнтів дурдому.
Прощавайте!
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так у этой "красавицы" еще и муж имеется ? Муж российской пропагандистки Скабеевой приехал снимать ремонт моста в Станице Луганской, - замглавы ЛОВГА Клименко - Цензор.НЕТ 9247
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В будущем, тебя броник не спасет, тварь макшанская.
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і що снайпера не знайшлося? оце був би сюжет...
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Класна посада, "чоловік зливного бачку".
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З життя подружжя *************:
"А ну іді сюдой, казьол!!!111!1"
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На второй фотке, на заднем плане, пожилая ватная парочка восторженно лыбится глядя на этого прапагандона - звезда из телевизора в их ***** приехала, жизнь не зря прошла, будут теперь внукам рассказывать, как живого Скабеева видели. Убогие...
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мразь и он и она, снайпер пусть не промахнется.
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АФАНАСИЙ-МУЖ СЛИВНОГО БОЧКА.... бугагагага
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муж пропогандистки скабеевой в ***** освещать затопление посёлоков и пожар сосвертями в детском лагере не рассмат
ривает как приоритетные ему что там у хахлов главнее
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Походу Вазелин налаживает мосты с кацапней недолго осталось Украине
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Бедные люди... Обсуждаем новость, что чей-то муж куда-то приехал.
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Да кто тебя заставляет, не обсуждай,займись делом
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А це, до речі, небезпечний підхід - дивитися лише на стратегічний макрорівень, не звертаючи уваги на деталі реальності. Приблизно як вивчати історію війни, просто дивлячись на карту зі стрілками - така-то армія почала наступ, прорвала фронт, втрат у супротивника стільки-то, своїх втрат стільки-то... Сухі цифри, сухі схеми, наче в мемуарах совкового маршала - з ними можна втратити реальну картину жаху, трагедії, звитяги і горя... а все це складається з отаких "незначних" епізодів.
Ось вам приклад живої ілюстрації - ************, Сікельови, Осоловєєви... Кілька роликів дадуть картину кацапської пропаганди більш переконливо, ніж сухе (немов у поганому підручнику) "під час гібридної войни потужно працювала свинособача система масової дезінформації в ЗМІ".
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З коментів на Youtube-каналі нашої цукерочки Янінки (😍) - звертаю увагу, автор дав вільний permission на використання сліва.

Муж российской пропагандистки Скабеевой приехал снимать ремонт моста в Станице Луганской, - замглавы ЛОВГА Клименко - Цензор.НЕТ 704
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Какого х ера Украина вообще там что-то строит для этих кацапских уродов?Что денег так много и некуда девать? Или надо как-то официально разворовать европейские подачки?
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Ох лол, толи ещё будет, по всей Украине дорог нет и небудет, зато дамбасянам будут восстанавливать
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а кто его пустил на территорию Украины и дал аккредитацию? Если ЛДН/ДНР уже независимые государства и пустили пропагандона сами так чего они хотят обратно в Украину с особым статусом?
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Дикое племя стой стороны,морды ордынские сунут сюды!
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Я хренею!Только,что одна из этих показала свое истинное лицо,а эти остолопы, опять восстановление моста обещают.Какой мост?Какое восстановление?У вас вообще есть хоть какая то честь?А кто вам дал право, на народные деньги,финансировать сепаров?
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мордовская рожа !снайпера ему не хватает, чтоб солью в дурную голову ему влупил, може поумнеет собака !!
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Афоня, зря уехал. Через девять месяцев у тебя родится чужой ребёнок. Представляете, как он своей благоверной уже надоел. Нельзя работать вместе с мужем, 24 часа в сутки сливной бачок смотрит на эту морду, теперь понятно, почему она такая злая.
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Це ж хто такий невибагливий, щоб вдмухнути скабі?
Хоча... на кацапщині... може, за їхніми стандартами вона "афігєнная красотка"... Чоловік російської пропагандистки Скабєєвої приїхав знімати ремонт моста в Станиці Луганській, - заступник голови ЛОВЦА Клименко - Цензор.НЕТ 4544
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Welt, це українців вона лякає, а для кацапів - це ж звИзда.
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А оце ось дивлюся - і знову іржу неначе Лавров. "Бюллетени в урну могут запихнуть не все"
Логічний колапс і ступор Скаби - вона не вміє скласти аркуш паперу
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Чому цим під.арасам сєпараторним будують новий міст,коли у нас через Дністер забиті сваї уже з десяток років і ніхто нічого не робить? Машини їздять по старому мосту з такими дірами,що можна голову засунути. Відгородити їх 6-ти метровою стіною і нехай там гавкають із-за "парєбріка".Зла уже не вистачає.
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Ну все, війна закінчена, українці й росіяне дружньо будують Міст Дружби через болото близ Станиці Луганської
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Мразям сепарськім нічого будувати не потрібно - тільки добивати скотів.
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Где это видано, где это слыхано папа снимает, а мама сдаёт.
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""Не знаю, какую оценку даст команда провокаторов и создателей фейков этому событию" так они не только фейки создают, они еще и великого пу восхваляют и это событие будет преподнесено именно так, что "миротворческие усилия россии наконец-то начали исполняться, что Украина вынуждена прислушаться к голосу Донбасса, что партия "войны" потерпела поражение, что все украинцы за дружбу и т.д.
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Человек-прокладка Скабеев ничего нового,кроме паскудства, рассказать не может.
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Чоловік російської пропагандистки Скабєєвої приїхав знімати ремонт моста в Станиці Луганській, - заступник голови ЛОВЦА Клименко - Цензор.НЕТ 5272

не стало нидерландского и американского актера, режиссера ‎Рутгера Улсена Хауэра, 75лет...
(кто постарше помнит)
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Светлая память. Сильный был актёр. Его «Попутчика» никогда не забуду.
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«Попутчик» был первый фильм с его участием, который я посмотрела. Поэтому запомнила на всю жизнь.
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"Леди-ястреб", "Плоть и кровь", "Игра на выживание" "По лезвию ножа", "Зов предков"........
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А последний фильм с его участием « Побег из Собибора» совсем недавно смотрела.
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Оце дійсно сумно. Один з великих акторів - фактурний такий суворий скандинав...
RIP
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Я бы дал очеред в верх, посмотреть как эта шавка вонючая путина обсерится при этом !
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Ты бы ему очень помог в создании целого цикла пропагандистских телепередач... Чоловік російської пропагандистки Скабєєвої приїхав знімати ремонт моста в Станиці Луганській, - заступник голови ЛОВЦА Клименко - Цензор.НЕТ 3588
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Скабєєва була б непоганою ведучою на каналі 1+1.
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Мосійчук.
************: Malorussian edition, так би мовити
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"*********" - зачітна очепятка Чоловік російської пропагандистки Скабєєвої приїхав знімати ремонт моста в Станиці Луганській, - заступник голови ЛОВЦА Клименко - Цензор.НЕТ 8767
Щось чи то фінське, чи то африканське )))))))
Скоріше друге - чомусь згадалися оці парфуми-гомосексуалісти
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бл,какое оно доходное - ручки,как соломинки..самец,сразу видно,что крутой мен в жизни ничего тяжелее своего членика в руки не брал..
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Я представляю этого ватного артиста Скабеева,что он может,жена у него не чо, я бы с ней спел бы песню , "Была ї мати .березой лозою .щоби не лягала, верхом ...."
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Пузо жирное из-под броника торчит. Кстати, муж сливного бачка - один среди толпы в бронежилете.
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Нужно найти итальянца (боевика ЛНР),чтобы он исполнил свой долг.)))
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скабеев не хочет приехать во Львов поснимать та даже в Харьков или Полтаву ....нам даже не надо номер дома .достаточно название города
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У цієї ********** чоловік є? Я думав, що воно їбеться тільки з портретом свого фюрера. Мабуть, з портретом їбуться таки вдвох
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЧоловік російської пропагандистки Скабєєвої приїхав знімати ремонт моста в Станиці Луганській, - заступник голови ЛОВЦА Клименко. ФОТО
 
 
 
 
 
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