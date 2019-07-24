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Все про:Велика Британія (1024) Джонсон Борис (105)

 Борис Джонсон офіційно став новим главою уряду Великої Британії

Новообраний лідер Консервативної партії Великої Британії Бориc Джонсон відвідав Букінгемський палац і отримав аудієнцію у королеви Єлизавети II.

Про це повідомляє пресслужба королівської сім'ї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Королева прийняла високоповажного члена парламенту Бориса Джонсона сьогодні вдень і запропонувала йому сформувати нову Адміністрацію. Пан Джонсон прийняв пропозицію Її Величності і поцілував їй руку після призначення його прем’єр-міністром та Першим лордом казначейства", – йдеться в повідомленні Букінгемського палацу.

Таким чином, Джонсон офіційно заступив на посаду прем’єр-міністра Сполученого королівства.

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Пресслужба королівської родини також зазначає, що цього ж дня королева прийняла попередницю Джонсона на посаді лідера Консервативної партії і прем’єр-міністра Терезу Мей і затвердила її відставку.

23 липня стало відомо, що новим лідером Консервативної партії замість Терези Мей, а відтак – прем’єр-міністром Великої Британії стане Борис Джонсон. Його підтримали 87% зі 160 000 членів Консервативної партії.

Новому прем'єрові Великої Британії 55 років, він - випускник Оксфордського університету, додає "Бі-бі-сі".

В останнє десятиліття Борис Джонсон був одним з провідних політиків Консервативної партії. З 2008 до 2016 року він був мером Лондона, а в 2016-2018 роках обіймав посаду міністра закордонних справ Великої Британії в уряді Терези Мей.

Під час референдуму по Brexit в 2016 році він був "обличчям" кампанії за вихід Британії з ЄС.

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Борис Джонсон виступає за те, щоб змінити угоду з ЄС про вихід з інтеграційного об'єднання, а якщо цього не вийде - пропонує виходити з ЄС без угоди вже 31 жовтня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139479
 
   
 Топ коментарі
 
Для нас это очень хорошая новость. Джонсон на дух не переносит кацапское говно
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Чому розвал, англосакси завжди були окремо.
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Для нас это очень хорошая новость. Джонсон на дух не переносит кацапское говно
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А кто ему развал Европы проплатил ? Абама ? 😂
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Чому розвал, англосакси завжди були окремо.
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ага, прогноз, в случае брексита без договора, потери ежегодно суммы в 50 миллиардов фунтов - "окремо", ну очень "окремо"...
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поверь, если мр. Брексит решит, что можно и без соглашения покинуть ЕС, Британии будет не до вас...
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Ещё один с 3мя классами, дурачок, как там погода в челябинске?
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Собираешься свалить в Челябу ? 😵. Удачи ! 😁
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Ты чего это свою родную говень с большой буквы пишешь?В украине так не говорят, кстати,как там у вас с унитазами,говорят больная тема для вас,вы всё на дырку
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Но то что Борис любит под€б@ть Путина, это факт ! 👍
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первымы, со вступлением в должность, бориса и джонсона поздравили зорян и шкиряк.
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 5 ч.5 часов назад

Ми всі ще живі свідки. Ми маємо згадати.
Ось гречкою засівати першим придумав Черновецький. А хто з політиків придумав агітаційні концерти зі звьоздами? Хто той герострат?
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"Народ Великобритании устал ждать, время действовать. Мы покинем (ЕС) 31 октября безо всяких "если" и безо всяких "но", - заявил Джонсон.
При этом он пообещал выработать новое и лучшее соглашение с ЕС.
"Мы не хотим выхода без сделки. Но ведь разумно проводить подготовку на случай такого развития событий", - добавил Джонсон.
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как гражданин ФРГ, могу сказать - Боря, иди гуляй. или сделка а-ля Тереза Мей, или no deal, раз мозгов нет.
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ну разберётесь как-нибудь, жёстко или не очень, развязка вопроса уже скоро судя по всему
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Там игра сильная и крупная, нам обсуждать нет смысла. Но Джонсона называют вторым Черчилем, но нам важнее его крепко не любовь к кацапам. Типичный англосакс---продуманый зараза. Такие только в шахматы играют, даже когда играют в карты.
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я не обсуждаю, я процитировал его заявление после официального вступления в должность.
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Як не мене - схожий чимось на сера Вінстона Черчіля та англійського бульдога..
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І ПТУ не закінчував, а вже прем'єр. Вчіться народ, як можна стати прем'єром, не закінчивши ПТУ. Халява.
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Вот мне интересно, а у твоего ***** какое образование? Школ у вас нет, ремесленое разве что, завклубом,это сила
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Та то фигня ,, у нас вон - в армии не служил ,, и уже говнокоманувач . ! Борис Джонсон официально стал новым главой правительства Великобритании - Цензор.НЕТ 1079 .
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То титул в додаток, він на то не обирався. А в ТІЙ армії не було сенсу служити. Диплом алканавта можна при бажанні й на цивілці отримати.
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Так его же в ЭТУ , говорят - четырежды! вызывали повесткой . .
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так він зайнятий був - смішив головнокомандувача по телевізору.
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Аа-а .. Борис Джонсон офіційно став новим главою уряду Великої Британії - Цензор.НЕТ 1325 !! Ну тогды да . Это ж в корне меняет дело . Это же ,, совсем не ТО , пальТО . Поважна прычына ,, корпоратиф , йолки-палки . Борис Джонсон офіційно став новим главою уряду Великої Британії - Цензор.НЕТ 6351 .
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Куда уж, Итонскому колледжу и Баллиол-колледжу (основанному в 1269 году) Оксфордского университета до ПТУ .
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У орков траур и разочарование. После Мей пришел лучший
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А твои ублюдки неграмотные интересуются кто там в Британии стал премьером?
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Эксцентричный хлопчина. Обещает наконец вывести Британию оттуда, куда Украина только мечтает вступить. Представляете масштаб пропасти?)))
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Это точно слуга народа, пока мэром Лондона был ездил на велосипеде
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мені подобається публічний політичний статус Джонсона по-англійські розміркований, але одночасно непередбачуваний. У часи гибридних викликів те, що треба
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Тепер путін ховайся. Опустить (в прямому сенсі) тебе Борис, за давньою традицією Оксфордського інкубатора.
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Борис Трамп и Дональд Джонсон - два дебила это сила. Даже внешне похожи, как из одной пробирки.)) Политический кризис на Западе из-за отсутствия компетентных кадров.
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Та ты шо,баран запоребриковый,правда сущая?
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Трамп, Зеленский, теперь Джонсон. Клоунам попёрло.
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БОріс,справжній Великобританський бандерівець ,вірю в нього ,допомагатиме Україні
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Можливо відмінять вам дегенератам візи,будете на полях у лордів працювати,на більше не сподівайтесь.
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_Путлер поимел Джонсона, та понесла и выродила брексит. Путлер этому уродцу папаша, а Джонсон - мамаша.
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Хоть одна хорошая новость за последнее время..
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономБорис Джонсон офіційно став новим главою уряду Великої Британії
 
 
 
 
 
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