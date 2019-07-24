 З початку доби обстрілів позицій Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано, втрат немає, - пресцентр

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
"З початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 23 липня Збройні сили України дотримувалися усталеного режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по українських захисниках з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї. Втрат з української сторони не зафіксовано.
не расслабляться...
Наталія Юсупова з Oleg Vahrushev.
2 год ·
Сделайте репост пожалуйста, в Киеве новый борт с ранеными. Я прошу СМИ помогать нам в распространении информации. Много скорых пронеслись по столичному шоссе, есть раненые очень тяжелые. Война не заканчивается, много погибших и много раненых. Каждый день доктора делают сложнейшие операции и мед персонал заботится о воинах, при этом все ещё есть недостающие позиции. Сдать кровь можно в центре крови , ул Госпитальная 18, понедельник-четверг с 9-12.//www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya .