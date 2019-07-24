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 З початку доби обстрілів позицій Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано, втрат немає, - пресцентр

З півночі і до вечора 24 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці не відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

"З початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

З початку доби обстрілів позицій Обєднаних сил на Донбасі не зафіксовано, втрат немає, - пресцентр 01

Нагадаємо, 23 липня Збройні сили України дотримувалися усталеного режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по українських захисниках з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї. Втрат з української сторони не зафіксовано.

Читайте також: Від початку хлібного перемир'я зафіксовано 410 порушень режиму припинення вогню, - ОБСЄ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139477
 
 
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Не 4, вчера там со стрелковым оружием была небольшая заварушка. Скорее сравнительно тихо.
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Ну понятно что за каждым пьяным орком не уследить, но отдельные случаи из стрелкового это ерунда.
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неее... мертветчук с иркой лучше договаривались!!!
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уже слышали, ниче небыло, ва обсе 400 нашло
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Плавно переходим к выборам при контроле веччно слепого и глухой ОБСЕ при открытой границе. И что получим???
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Не получиться у Украины нет столько денег, чтобы платить донбасским донам
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Кто то врет...
Наталія Юсупова з Oleg Vahrushev.
2 год ·

Сделайте репост пожалуйста, в Киеве новый борт с ранеными. Я прошу СМИ помогать нам в распространении информации. Много скорых пронеслись по столичному шоссе, есть раненые очень тяжелые. Война не заканчивается, много погибших и много раненых. Каждый день доктора делают сложнейшие операции и мед персонал заботится о воинах, при этом все ещё есть недостающие позиции. Сдать кровь можно в центре крови , ул Госпитальная 18, понедельник-четверг с 9-12.//www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya .
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Скорей всего.. ОБСЕшники пишут что зафиксировали много взрывов за сутки... сепары в своих соц сетях так же пишут про серьезные боестолкновения и двух погибших в их рядах.
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Щось чимось тхне,мабуть забрехались штабні...смерть расіянським окупантам!!!!!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗ початку доби обстрілів позицій Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано, втрат немає, - пресцентр
 
 
 
 
 
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