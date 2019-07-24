 З початку доби обстрілів позицій Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано, втрат немає, - пресцентр

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

"З початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 липня Збройні сили України дотримувалися усталеного режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по українських захисниках з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї. Втрат з української сторони не зафіксовано.

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