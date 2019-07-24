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Все про:Зеленський (2217) інавгурація (163) Луньов (4)

 Рефлекторна помилка, - командувач ССО Луньов пояснив, чому не віддав честь Зеленському на інавгурації

Командувач Сил спеціальних операцій України Ігор Луньов пояснив, що не віддав честь президенту Володимиру Зеленському в день його інавгурації через "рефлекторну помилку".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ніякого подвійного дна у цих діях немає. Це рефлекторна дія без будь-якого підтексту. Ті, хто проходив службу в армії, знають, що при перебуванні в розгорнутому одношеренговому строю рука до головного убору не прикладається. Незважаючи на те, що нас інструктували. Але це суто рефлекторна моя необачність", - сказав Луньов.

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Нагадуємо, 20 травня на інавгурації президента України Володимира Зеленського. Луньов і глава Служби безпеки України Василь Грицак не віддали йому честь, порушивши протокол.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139474
 
 
 Топ коментарі
 
"Это рефлекторное действие" не отдавать честь....... сами знаете кому Рефлекторная ошибка, - командующий ССО Лунев пояснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации - Цензор.НЕТ 8108



У командующего ССО правильные рефлексы!
Виват, генерал Лунев !
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оно очень мелкое, злопамятное и мстительное
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хороший рефлекс на ворога, правильний
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а зебоба все забыть не может и достает человека)))
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оно очень мелкое, злопамятное и мстительное
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Предложите ему пройти тест на разговорную украинскую речь, не?
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Он и шаурмой за такое можид бросить)) За такое оскорбление то)
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Такая же паскудь как и все мелкое. Очень его смущает мэр столицы.
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сто пудов.начались наезды.поэтому и оправдывается так же как и Полторак
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хороший рефлекс на ворога, правильний
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"Это рефлекторное действие" не отдавать честь....... сами знаете кому Рефлекторная ошибка, - командующий ССО Лунев пояснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации - Цензор.НЕТ 8108



У командующего ССО правильные рефлексы!
Виват, генерал Лунев !
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Dust
"Это рефлекторное действие" не отдавать честь....... сами знаете кому

Рефлекторная ошибка, - командующий ССО Лунев пояснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации - Цензор.НЕТ 4340

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Луня! Если нет у тебя честаи..то ка её и отдавать?
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Валера а кто ты и кто он шо за честь его пукать будешь?
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"Рефлекторная ошибка"-так Зелемойского еще никто не называл.
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Ну все. Наш маленький генераліссімус може спатки спокійно.
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вы уверены ? Рефлекторная ошибка, - командующий ССО Лунев пояснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации - Цензор.НЕТ 1417

нацгвардецы корды-шморды Сабакяна VS ССО - ставлю на ССО
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Лера лососем тунца.педро великий пецриоты завтра на лыжи станет.и как вы будете без него то жить...без вождя...без финансирования.
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Чтобы не пришлось этого "педро великого пецриота" в скором будущем перепрашивать, чмо ты необразованное
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А прикинь завтра на лыжи не встанет, во тебе сосать то прийдется
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сосать ему в любом случае прийдеться
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милай, его и хоронить в армейских бутсах будут !

долгих лет и успешной карьеры генералу Луневу !
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Я ему верю, что рефлекторно, но он - молодец.
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рефлекторно
и стрелять на поражение тоже.... рефлекторно Рефлекторная ошибка, - командующий ССО Лунев пояснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации - Цензор.НЕТ 5890
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Какая разница? Чел назначен командующим ООС независимо от рефлексов, и это главное. Оценивались качества офицера, а не всякая лабуда. Не понимаю чего все так возбудились в погоне за черной кошкой, которой нет.
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На "верху" так просто словами не бросаются и каждое имеет смысл, а он, к тому же, - военнослужащий.
В таких случаях ищут - откуда ноги растут, если кто-то что-то заявляет...
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да не оправдывайся уже, а то вдруг выяснится, что ты потом отдал свою честь ему тет-а-тет в туалете
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Правильный рефлекс. Военный "откосившему" честь не отдает
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Рефлекторная... Рвотный рефлекс проявился Рефлекторная ошибка, - командующий ССО Лунев пояснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации - Цензор.НЕТ 8953
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такому зепрезу только пендали отдавать
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Ну и к чему эти жалкие оправдания спустя 2 месяца.
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2 месяца ждал обещанного реванша. пришлось прибегнуть к откату.
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Да , он прям жил и служил шоб оправдаться перед шмарклей.
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Він просто не знав, що йому робити - в руку цілувати си кланятись. А треба було просто честь віддати.
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Зебил и Ко, злобная и злопамятная тварь - загнобят человека.....
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человек - полный сил генерал ССО
пусть попробуют. как бы не икнулось в нужное время Рефлекторная ошибка, - командующий ССО Лунев пояснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации - Цензор.НЕТ 7148
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На рефлекторному рівні рука не піднялась.
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Подивишся,як зелена ********** ******* МО.Послухаєш,як срані з понтом хєнєрали підлизують салабону-дезертиру.І починаєш біситись через те,що якісь гниди сміють називати себе офіцерами.
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так завжди було, противились тому лише кілька відомих полководців - Суворов, наприклад.
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Слухай,йди ти...на південь зі своїм Суворовим.
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Суворов весь надувной пропагандой кацапьей
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В армии строгая иерархия подчинения, а зебилы избрали ему такого Верховного главнокомандующего...
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Зараз я розплачусь і пожалію його...Тьху,гидота.
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слышь ты бубель картофельный, а почему нет никаких твоих высеров под новостями из твоей бульбашии ?
"За использование символики украинских националистов в Беларуси введена уголовная ответственность ……"
Я уверен на все 100% , ты личинка лукашенковская, лживый ПОЦреот , шилокрут и интриган .
Ты оленина кацапская залезла на украинский сайт что бы гадить и выплёскивать свою кацапскую желчь. А все кто тебя тут "лайкает" такие же тупорылые олени .
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слыш ты, лишнехромосомный,наши с первых дней Майдана у вас были, 2-й убитый на Майдане - наш, наши с первых дней в добробатах, и среди "киборгов" наши, теперь в АТО... а где вы были когда у нас с 90-х бои(камнями, забрасывали. ******и ментов, ментовские машины переворачивали... как у вас в 14м где вы были?, где ты су*ка был в 2010 , когда в Минске стояли бтэры, роSSийские спец подразделения, и самое большое количество ментов (рашей оплачиваемое) в МИРЕ было согнано в Минск, когда армию подтянули к Минску. - Больше 1000 (тысячи) арестованных, оч много раненых. 6 кандидатов в президенты были избиты и арестованы , одного в тюрьму из реанимации забрали. Так где были вы, и ты конкретно? А про сожжённые вами вместе с рашиками и жамойтами деревни вспомним?, их этих Хатыней больше 600, + не полностью уничтоженные. и как челобитную рашскому ***** написали помним, а потом нас вы (казаки) вырезали и всё для раши и немцев. А от Орды освободили вас мы =ВКЛ=Беларусь, вы вошли раньше жамойтав - литувисов нвнешних Мы сами никогда в рашу не входили, в отличии от вас. нас оккупировали - немка катя2, австрия и пруссия, с вашей помощью Так, что лучше закрой рот. - "сябр"
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Если проблемы с рефлексами значит пора на пенсию, а то вдруг в ответственный момент рефлекс не сработает !
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***
воскликнул павлов вот собаки
слюну салфеткой подобрав
переключив ТВ-рекламу
где снова пиво и шашлык
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Как раз у собачки Павлова рефлексы работают!
а вот у командующего, ни чем нибудь, а ССО - нет!
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Голова на плечах людини - не тільки для того, щоб нею їсти , віддавати команди та покривати беретом.. Голова - ще й для того щоб нею мислити..
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Я не бачу шеренги, шеренга - це плече до плеча..
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К чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужных хор,
И жалкий лепет оправданья:
Судьбы свершился приговор.😖
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Сказал бы честно.
Без рояля не узнал)
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Ниче порохня, подождите. Мародер еще не такое запоет. Мол хватал бабло чисто рефлекторно, без злого умьісла
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ну. я бы не стал так безапелляционно заявлять в заметке, посвященной неотданию чести преЗику генералом ССО
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Не генерал,а гидота,обісрався та почав ліпити відмазки,перевірять його рефлекси
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Гидоту твоя мамаша на свет родила, фуфел пустой и сцикливый.
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Всё сделал правильно, а теперь ссыканул за своё будущее Отмаз засчитан!
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Зачем ему этот отмаз? Ведь он все равно назначен командующим ООС, значит, смотрели на его качества как офицера, а не на формальности.
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Придурковатые порохоботы... Отдал честь или не отдал, а все равно назначен командующим ССО, то есть ничего личного, только дела.
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эта типа отмазка с насмешкой...)))
рефлексы офицера не позволяют отдавать честь уклонисту.
даже после инструктажа..)))
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с каких это пор военные обязаны слугам честь отдавать ?
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"Те, кто проходил службу в армии, знают, что при нахождении в развернутом строю из одной шеренги рука к головному убору не прикладывается".

Всё правильно сказано. Поэтому руку надо было приложить к головному убору Зели, а при его отсутствии- к горлу... Рефлекторная ошибка, - командующий ССО Лунев пояснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации - Цензор.НЕТ 3987
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Не, нас начфиз учил пальцем в глаз, просовуеш за переносицей и вынимаешь со вторым
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Рефлекторная ошибка - услышав голос, называвший Украину проституткой, нажать на спусковой крючок. А не отдать честь клоуну - не ошибка, а нормальная реакция офицера.
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Дезертиру Зеленскому и уклонисту, настоящий офицер честь не отдаёт. А отдают честь дезертиру, те офицеры у которых самых чести нет.
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Пипец попал чувак!Вова такие проколы не забывает.
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не варто роздмухувати вогонь, головнокомандувач з генералом розберуться. Важливий не початок, а кінець справи.
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А шо страшно что ли?Даже интересно как никто на боевого генерала бровки похмурит
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Генерал просто сказок от порохопропагандонов наслушался, а теперь посмотрел на реальность и сделал выводы )
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а можливо генерал випадково бачив як вова грає на піаніно.
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Хлудов: Плохой солдат! Ты хорошо начал, а кончил скверно. Валяешься в ногах? Повесить его! Я не могу на него смотреть! (с) "Бег"
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А кому честь отдавать, Голохвастому?
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Прахоботы опять набросили на вентилятор. Не могут дня без зрады.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРефлекторна помилка, - командувач ССО Луньов пояснив, чому не віддав честь Зеленському на інавгурації
 
 
 
 
 
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