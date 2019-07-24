 Рефлекторна помилка, - командувач ССО Луньов пояснив, чому не віддав честь Зеленському на інавгурації

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ніякого подвійного дна у цих діях немає. Це рефлекторна дія без будь-якого підтексту. Ті, хто проходив службу в армії, знають, що при перебуванні в розгорнутому одношеренговому строю рука до головного убору не прикладається. Незважаючи на те, що нас інструктували. Але це суто рефлекторна моя необачність", - сказав Луньов.
Нагадуємо, 20 травня на інавгурації президента України Володимира Зеленського. Луньов і глава Служби безпеки України Василь Грицак не віддали йому честь, порушивши протокол.
У командующего ССО правильные рефлексы!
Виват, генерал Лунев !
"Это рефлекторное действие" не отдавать честь....... сами знаете кому
нацгвардецы корды-шморды Сабакяна VS ССО - ставлю на ССО
долгих лет и успешной карьеры генералу Луневу !
и стрелять на поражение тоже.... рефлекторно
В таких случаях ищут - откуда ноги растут, если кто-то что-то заявляет...
https://censor.net.ua/news/3139452/za_ispolzovanie_simvoliki_ukrainskih_natsionalistov_v_belarusi_vvedena_ugolovnaya_otvetstvennost/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_70978509&d1e=1&u=003852e2d3c81568&d=censor.net.ua
но я тебя там не вижу... или там срать щоколадом неуместно ?
пусть попробуют. как бы не икнулось в нужное время
"За использование символики украинских националистов в Беларуси введена уголовная ответственность ……"
Я уверен на все 100% , ты личинка лукашенковская, лживый ПОЦреот , шилокрут и интриган .
Ты оленина кацапская залезла на украинский сайт что бы гадить и выплёскивать свою кацапскую желчь. А все кто тебя тут "лайкает" такие же тупорылые олени .
😏
воскликнул павлов вот собаки
слюну салфеткой подобрав
переключив ТВ-рекламу
где снова пиво и шашлык
а вот у командующего, ни чем нибудь, а ССО - нет!
Пустых похвал ненужных хор,
И жалкий лепет оправданья:
Судьбы свершился приговор.😖
Без рояля не узнал)
рефлексы офицера не позволяют отдавать честь уклонисту.
даже после инструктажа..)))
Всё правильно сказано. Поэтому руку надо было приложить к головному убору Зели, а при его отсутствии- к горлу...