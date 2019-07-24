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 Сили спецоперацій першими в ЗСУ досягли сумісності з НАТО й отримали сертифікацію, - Луньов

Сили спеціальних операцій першими серед інших видів військ Збройних сил України досягли сумісності з НАТО.

Про це заявив на брифінгу напередодні Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ командувач Сил спеціальних операцій генерал-лейтенант Ігор Луньов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ССО першими серед інших видів військ Збройних сил досягли сумісності з НАТО та здобули сертифікацію НАТО на участь у операціях сил швидкого реагування", - сказав він.

За словами Луньова, Сили спецоперацій є самодостатнім бойовим організмом, який спроможний виконувати поставлені завдання, зокрема, непритаманні іншим видам Збройних сил.

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Командувач також повідомив, що представники ССО пройшли стажування у 14 країнах, беруть участь у міжнародних миротворчих операціях.

Як повідомлялося, Сили спеціальних операцій - наймолодша та найсучасніша складова Збройних сил України, заснована у січні 2016 року.

ССО комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій, що проводить командування ССО.

День Сил спеціальних операцій ЗСУ відзначають в Україні 29 липня згідно з указом президента від 26 липня 2016 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139468
 
   
 Топ коментарі
 
то зрадник і російський шпигун Петя Україні таку свиню підклав, да, зелебони ?
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барыга у них все украл, були голі босі, а при зеле за 2 недели сертификат получили!
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Хто є Тепер,якщо нова влада буде робити розворот,її швидко прийде кінець.
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Гарно, хлопці, вас чекає генерал Забродський для великих справ ! Силы спецопераций первыми в ВСУ достигли совместимости с НАТО и получили сертификацию, - Лунев - Цензор.НЕТ 3566
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......"для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций ......" Силы спецопераций первыми в ВСУ достигли совместимости с НАТО и получили сертификацию, - Лунев - Цензор.НЕТ 5610
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Тепер потрібно ще закупити нормальну зброю для ССО.
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да ну!
для "политически чувствительных операций ......" Силы спецопераций первыми в ВСУ достигли совместимости с НАТО и получили сертификацию, - Лунев - Цензор.НЕТ 1146 им и калашей с 5,64 хватит Силы спецопераций первыми в ВСУ достигли совместимости с НАТО и получили сертификацию, - Лунев - Цензор.НЕТ 1135
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ребята, главное определить цель, а потом ее можно и саперной лопаткой промеж глаз Сили спецоперацій першими в ЗСУ досягли сумісності з НАТО й отримали сертифікацію, - Луньов - Цензор.НЕТ 6348
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Хто є Тепер,якщо нова влада буде робити розворот,її швидко прийде кінець.
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біготні "а ля Янукович" вже не буде...... Силы спецопераций первыми в ВСУ достигли совместимости с НАТО и получили сертификацию, - Лунев - Цензор.НЕТ 7227
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С твоими "аргументами" ( Похмеляйтесь більше, кацапська тварь ) надо было в Слуги народа идти, зебылы бы даже анализы не утаили от восторга.
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то зрадник і російський шпигун Петя Україні таку свиню підклав, да, зелебони ?
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Не підказуйте хай працюють, їм за те платять...
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Да.Получается из ваших слов,что у Порошенко не получилось оставить память о себе только плохими делами.Помимо его воли случалось и что то правильное и хорошее.Это вам моё ёрничание в ответ на ваше.
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А что именно плохое оставил после себя Порошенко?
Герус сказал, что это выстрел в ногу, если прекратить торговлю с паРашей.
Зелемойский сказал в Канаде, что в Украине реформы успешно реализуются 30 месяцев.
У Порошенко в десятки тысяч раз в офшоре меньше, чем у Зелемойского.
Порошенко не Вальцман и команда его была не еврейская, хотя зерада утверждала обратное.
Так за что против чего плохого зелекторат голосовал за Зелемойского?
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барыга у них все украл, були голі босі, а при зеле за 2 недели сертификат получили!
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Хдопці мододці!
Але чи не є то зараз марною тратою сил та часу?
Зелебобіки ж не збираються вступати в НАТО, а тільки співпрацювати.
Довідково: З НАТО співпрацювали і Кучма і овощ. Що з того вийшло - всі знають.
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Владимир Саныч армию к НАТО подтянули . Больше некому . .
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не сыпьте соль на рану-у-у-у
Владимиру Александровичу Косяку-у..
не сыпьте соль на рану-у-у-у
она ещё болит..
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А який сенс в цих війскових.? У Нас не війна а окопні маневри.
Хто на Канари, а хто до Москви на звіт до кума.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСили спецоперацій першими в ЗСУ досягли сумісності з НАТО й отримали сертифікацію, - Луньов
 
 
 
 
 
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