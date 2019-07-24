 Сили спецоперацій першими в ЗСУ досягли сумісності з НАТО й отримали сертифікацію, - Луньов

Про це заявив на брифінгу напередодні Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ командувач Сил спеціальних операцій генерал-лейтенант Ігор Луньов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"ССО першими серед інших видів військ Збройних сил досягли сумісності з НАТО та здобули сертифікацію НАТО на участь у операціях сил швидкого реагування", - сказав він.
За словами Луньова, Сили спецоперацій є самодостатнім бойовим організмом, який спроможний виконувати поставлені завдання, зокрема, непритаманні іншим видам Збройних сил.
Командувач також повідомив, що представники ССО пройшли стажування у 14 країнах, беруть участь у міжнародних миротворчих операціях.
Як повідомлялося, Сили спеціальних операцій - наймолодша та найсучасніша складова Збройних сил України, заснована у січні 2016 року.
ССО комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій, що проводить командування ССО.
День Сил спеціальних операцій ЗСУ відзначають в Україні 29 липня згідно з указом президента від 26 липня 2016 року.
для "политически чувствительных операций ......" им и калашей с 5,64 хватит
Герус сказал, что это выстрел в ногу, если прекратить торговлю с паРашей.
Зелемойский сказал в Канаде, что в Украине реформы успешно реализуются 30 месяцев.
У Порошенко в десятки тысяч раз в офшоре меньше, чем у Зелемойского.
Порошенко не Вальцман и команда его была не еврейская, хотя зерада утверждала обратное.
Так
за чтопротив чего плохого зелекторат голосовал за Зелемойского?
Але чи не є то зараз марною тратою сил та часу?
Зелебобіки ж не збираються вступати в НАТО, а тільки співпрацювати.
Довідково: З НАТО співпрацювали і Кучма і овощ. Що з того вийшло - всі знають.
Владимиру Александровичу Косяку-у..
не сыпьте соль на рану-у-у-у
она ещё болит..
Хто на Канари, а хто до Москви на звіт до кума.