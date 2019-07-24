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 Політика України
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Все про:Данилов (3) контрабанда (959) Луганщина (1785) ОДА (633) РНБО (536)

 Призначений заступник секретаря РНБО Данілов ще 15 років тому пропонував стріляти на ураження по машинах російських контрабандистів, - журналіст Капустін

Призначення Олексія Данілова на пост заступника глави РНБО - одне з найбільш несподіваних і найвдаліших призначень президента Зеленського за останні дні.

Про це пише у Facebook журналіст Андрій Капустін. В середині двотисячних він працював радником з питань ЗМІ Данілова, який тоді обіймав пост голови Луганської ОДА, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Повірте, що, якби недопрезидент Ющенко не збив Данілова з посади губернатора, тому що Данілов пройшов за квотою Тимошенко, то є великий відсоток ймовірності, що ОПГ "ЛНР" взагалі могло сьогодні і не бути ...", - написав Капустін.

"Достатньо згадати, як Данілов неодноразово і вкрай категорично наполягав на нарадах, щоб прикордонники почали стріляти на ураження по машинах, які ганяють з Росії контрабанду ... Але, оскільки тодішній командир прикордонного загону їздив на вихідні в Ростов - паритися в лазні зі своїм російським колегою, то, як ви розумієте, ні про яку стрільбу по годувальникові й мови бути не могло ... Тому що контрабандний товар могли хіба що заарештувати ... з тим, щоб трохи пізніше повернути обуреним пацанам мало не з вибаченнями ...", - додав журналіст.

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За словами Капустіна, "без особливого ентузіазму" до ідеї вогню на ураження по контрабандистах поставився і тодішній секретар РНБО Петро Порошенко.

"Мені довелося бути з ним в одному вертольоті, коли ця істота здійснювала обліт кордону ... І з повітря було більш ніж добре видно, що умовна межа між двома країнами була, як павутиною, покрита коліями контрабандного транспорту - від легких "Газелей" до важких армійських бензовозів ... За перегін через кордон контрабандного бензовоза тоді водилам платили аж 25 гривень ... Що непогано характеризувало ситуацію з робочими місцями в області ...", - згадує Капустін.

"Треба було бачити обличчя Порошенка, коли йому доповідали, що тільки через Краснодон кожен день проходить контрабанди на мільйон доларів ... Судячи з відчуженої мрійливості цієї особи, в черепній коробці тодішнього секретаря РНБО грав зведений контрабасний оркестр ... До речі, саме після цього візиту потоки контрабанди через Луганський ділянку кордону зросли в рази ... ", - додав журналіст.

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За словами Капустіна, Данілов не влаштовував Ющенка тим, що "пройшов за квотою Тимошенко".

"Але, якщо б недопрезидент не збив Данілова, думаю, що він би все одно зумів переломити ситуацію і перекрити кордон ... А заодно довів би до логічного фіналу справи проти Тихонова і Єфремова ... Того самого, що ініціював створення "ЛНР", якого відпустили з в'язниці, і на чиїх руках кров тисяч жертв ... Причому, Єфремова було за що надовго закривати вже тоді ... Але недопрезидент Ющенко, збиваючи Тимошенко, на той момент вже щосили цілувався в ясна зі своїм тезком-шапкокрадом ... ", - міркує Капустін.

"Здається, що Олексій, який як ніхто в Києві, знає зсередини ситуацію в ОРДЛО, все це пам'ятає ... І його призначення дасть нехай і не найпублічніше, але більш ніж ефективне вирішення багатьох проблем ... Льошо, жгі!!!!", - підсумував журналіст.

Призначений заступник секретаря РНБО Данілов ще 15 років тому пропонував стріляти на ураження по машинах російських контрабандистів, - журналіст Капустін 01
Призначений заступник секретаря РНБО Данілов ще 15 років тому пропонував стріляти на ураження по машинах російських контрабандистів, - журналіст Капустін 02
Призначений заступник секретаря РНБО Данілов ще 15 років тому пропонував стріляти на ураження по машинах російських контрабандистів, - журналіст Капустін 03
Призначений заступник секретаря РНБО Данілов ще 15 років тому пропонував стріляти на ураження по машинах російських контрабандистів, - журналіст Капустін 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139466
 
   
 Топ коментарі
 
знатно лизнул...небось в пресссекретари метит
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Это он в целях маскировки предлагал, а на самом деле будет сливать страну кацапам. Настоящие патриоты и ворогы кремля строят в кацапии свои кондитерские фабрики.
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В жодній країні немає кримінальних грунтових автобанів через державний кордон, де потрібно стріляти по машинам, щоб зупинити водія! На будь якому кордоні є якісь бетонні споруди які унеможливлюють пересування транспорту без дозволу прикордонників. Це тільки в Україні досі кордон нічим не позначений на місцевості і дізнатись що ти перетнув кордон можна тільки по GPS
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ещё одна моська решила потявкать.
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Цензору більше нема чого постити ?
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Пєтька- скотиняка, повинний сидіди років 30, і що тут нового?
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Для порохоскота все новое,такого они не ожидали.Думали,что Мародер на вечно
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тупА, кацапа. держи талончик на 11.80.
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Тупу кацапу ты в зеркале видишь,когда смотришь туда и вату на голове поправляешь утром.11,80-это в минстеце вам платят?Немного,Скоро на вылет,пойдешь коровам хвосты крутить
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так це ти какаділ за спиною стоїш, добре будемо знати кацарилий.
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знатно лизнул...небось в пресссекретари метит
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Здається жодна країна не стріляє по автомобілям контрабандистів. Чи стріляє?
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В жодній країні немає кримінальних грунтових автобанів через державний кордон, де потрібно стріляти по машинам, щоб зупинити водія! На будь якому кордоні є якісь бетонні споруди які унеможливлюють пересування транспорту без дозволу прикордонників. Це тільки в Україні досі кордон нічим не позначений на місцевості і дізнатись що ти перетнув кордон можна тільки по GPS
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хм, так це чия вина, що дороги не заасфальтували? Грунтові дороги і доріжки через кордони багато де є. В європі взагалі кордонів майже не має. Народ з однієї країни їде в іншу, щоб купити в супермаркетів продуктів на неділю, бо там дешевше, й ніхто не штрафує, й не стріляє.
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Потрібно було на тих дорогах побудувати бетонні тетраподи або бетонні надолби і блокувати будь якій автомобільний рух по тих дорогах! Для цього потрібно було запланувати гроші в бюджеті і виконати роботи - ось і все! Але навіть цього не змогли!
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і не тільки того, бездіяльність зашкалює. Легше нічого не робити й гроші з общака красти.
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але ти тупий і дурний, ну поставив ти на тій грунтовій дорозі бетонні тетраподи або бетонні надолби, а що заважатиме їх об'їхати, а що заважатиме віддятгути їх в сторону, от тобі, твоя тупість, а контрабандистам пофіг. кордон з парашою має бути у виді бетонної стніи з ровом, і по ту сторону залитий бетоном під верх, як в анекдоті.
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Це погано що керівник Данілов не зміг ефективно впливати на прикордонників, СБУ та міліцію для припинення контрабанди! Губернатор який не може знайти інструментів впливу на ситуацію це поганий губернатор! Потрібно було діяти, якщо прикордонники відмовлялись зупиняти контрабанду, потрібно було змінювати прикордонників, потрібно було писати доповідні записки Президенту, уряду, СБУ, ДПСУ, ГПУ. Людина яка бачить проблему і не може її вирішити це не ефективний губернатор! Ефективний губернатор перекопав би польові дороги і побудував би там бетонні тетраподи і ніхто б нікуди не їздив! Але цього не сталось і ми маємо війну! В цій війні є і частина відповідальності Данілова, як колишнього очільника Луганської ОДА! Пропонувати стріляти це не саме розумне рішення, завдання губернатора зробити так щоб стріляти було не потрібно!
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Насколько помню перекапывали . где то на сутки двое хватало . а бензовозами возила мелочь всякая . там раз в месяц трубопроводы находили проложенные и заправки во дворах - вот где размах был
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Для того щоб унеможливити проїзд вантажівок є безліч способів, можна закопати бетонний прикордонний стовп посередині дороги і написати що це державний кордон, а за знищення цього стовпа буде відповідальність як за знищення обладнання державного кордону і ніхто той стовп чіпати не буде! Можна викопати протитанкову траншею і викласти її бетонними плитами і ніхто її вже не зариє! А якщо зариє, то знайти хто зарив і посадити! Достатньо посадити кількох людей і заривати перестануть! Всі бензопроводи під землею знаходяться дуже просто, в місці де вони закінчуються стоять цистерни з безнином і всі місцеві знають де це є! Облава, арешти, конфіскація і більше ніхто не буде навіть думати про контрабанду! Потрібна сильна рука і тоді буде порядок! А Данілов не міг навести порядок, не зможе і зараз!
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Да, все можно выкопать и бетоном залить. Но на это потребуется много бюджетных денег. Которые гораздо выгоднее украсть, чем пустить на обустройство границы.
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Это он в целях маскировки предлагал, а на самом деле будет сливать страну кацапам. Настоящие патриоты и ворогы кремля строят в кацапии свои кондитерские фабрики.
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Затівав русофобію за 10 років до того, як це стало мейнстрімом...
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Если Вам его не надо, то можно его к нам, на границу с Мехико на пару лет? А мы Вам Арнольда поносить дадим, мэром Киева.
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Обязательно упомянул, смешал Порошенка с Ющенком. Это покруче, чем х**лоботы.
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А надо сильно стараться, чтобы смешать? Порошенко уже перестал быть кумом и любым друзем Ющенка?
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Не бреши Андрійка. Та не бери в рот, цю каку. Народ сам розбереться ху-есть ху
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Не хвали день зранку, а дружину змолоду.. Час покаже . Головне, як на мене - кіт повинен ловити мишей, якого б кольору не була шерсть у кота..
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Данилов стрелять в ИВАНОВЫХ? какая то фигня.это же гражданская война между русскими на территории Украины.)))
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нам радоваться? что хоть с одним назначением может статься что угадали?
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Не прорахували, визначили, знайшли..., а вгадали🐸
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и то...в теории))) а на практике как бы рано еще делать выводы...
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Те, що він хотів стріляти по кацапським контрабандистам у той час його характеризує з найкращого боку. Але на той час це було необхідне на хвилі того патріотизму, а зараз в слугах народу є думки про дружбу і мир з агресором. Мабуть Данилов розумна людина, яка прорахувала стиль роботи зекоманди, яка робить западло своїм і має інші політичні цілі від попередньої влади. Тому ми можемо почути від Данилова зовсім інші слова.
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Нормальное назначение - а отрицательные комменты это неспособность анализа то бишь интеллекта !
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ха, проснулись, тут уже не машины, тут уже контрабандные железнодорожные составы через границу бегают, предлагаю лупить их сразу Точкой-У, чтобы потом пашке корчагину было где строить железные дороги
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А як розуміти ось це:
«Мали "конкретні плани": Під Харковом поліція затримала велику банду тітушок і росіян зі зброєю.
У ніч на 24 липня 2019 року, в селі Велика Губщина Харківської області більше півсотні озброєних чоловіків, у тому числі бойовики "ЛДНР" та громадяни Росії, намагалися скоїти рейдерське захоплення сільгосппідприємства "Маяк". Про це повідомляє Нацполіція регіону в Facebook, передають Патріоти України.»

!!!!!!!??????
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Та вы шо, с дуба рухнули, стрелять в торговых партньоров?
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Та добре вже. Це не достоїнство - запропонувати стріляти по людях. Це скоріше недолік. Якісь ще достоїнства є у чувака?
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там не кацапи возили, а переважно українці, наївний. От якщо б він сказав стріляти по рептилоїдам - то ніяких би претензій не було.
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Де ти там бачило українців? Нема там ніяких українців після Голодомору - залишились лише холуї Кацапії прокляті хахли та кацапи-колоністи.
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Ну ок! Исходя из вашей логики, на западной границе тоже надо было стрелять по иностранным контрабандистам или им можно?
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Во как . на западной по сигаретникам стрелять можно . а на восточной по бензинщикам недолік . а вообще то по нарушителям границы хоть с канистрой в зубах хоть с кокаинам стрелять нужно если не сдаются сразу
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не можна стріляти по будь-кому лише тому, що хочеться.
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От по таким, як ти, "гуманістам" обісраним можна. І навіть обов*язково. З-за таких вся срань в Україні відбувається.
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Антитеррористическая операция - это последнее, что можно и надо было делать на Луганщине. Это последний аргумент, когда испробованы уже все возможные методы по стабилизации ситуации. Но украинские власти никакой альтернативный АТО метод даже не попытались использовать.
Об этом заявил бывший мэр Луганска Алексей Данилов журналу Форбс.
Алексей Данилов считает, что если и нужно было проводить антитеррористическую операцию, то сразу после захвата сепаратистами здания Службы безопасности Украины в Луганской области.
- В моем понимании, первая стадия антитеррористической операции подразумевает следующие вещи: прекращение работы банковской системы; вывоз всей наличности с территории города Луганска; блокировку подразделений органов внутренних дел, выезда и въезда на территорию; отключение средств массовой информации и отключение связи.
Через три дня жители сами этого Болотова вынесли бы вперед ногами. Потому что, оставшись без пенсий, зарплат, они бы спросили: ребята, зачем нам такой геморрой? Но ничего этого не было сделано. Я хочу спросить: что это за антитеррористическая операция, если у террористов есть связь? - отметил Данилов.
Бывший мэр областного центра и бывший губернатор Луганщины считает, с населением в Луганской области никто даже не разговаривает.
- Людям рассказывают, что фашисты, бандеровцы придут, съедят ваших детей, вас закатают в асфальт, а установки «Град» уже подвезли. Технология работает. Когда меня спрашивают о пророссийских настроениях в Луганской области, я привожу в пример соцопрос, который проводился в регионе. Жителям задавали вопрос: «Кто вы по национальности?» Опрос был активным - то есть людей опрашивали лично, и было видно, что многих местных жителей он повергал в ступор, они просто не знали, что ответить. Чтобы понять причину такой реакции, надо знать историю Донбасса. Это многонациональная территория, здесь смешалось много кровей - русских, украинцев, греков, татар, кого только нет… Выбирать здесь «русский или украинец» - это от лукавого, - заявил Данилов.
Алексей Мячеславович считает, что первое, что нужно сделать - это дать людям информацию.
- У меня в Луганске теща - и она мне, бандеровцу, говорит, что они устали кормить Западную Украину. Люди верят в это. Так покажите им балансы Пенсионного фонда, покажите, сколько налогов собрано, и сколько регион получил из центра, сделайте эту информацию максимально прозрачной. И люди поймут, что автономный Донбасс - не такое уж хорошее место. Но государство должно заниматься таким информированием! Параллельно государство должно обрисовать людям перспективы. Потому что сейчас они слышат только одну сторону, которая рассказывает, что фашисты, бандеровцы придут, съедят ваших детей, вас закатают в асфальт, а установки «Град» уже подвезли. Технология работает. От нас в ответ - тишина, - говорит Данилов.
Данилов считает, что у Украины есть очень действенный аргумент, которым украинские власти не пользуются.
- Это вентиль. Вентиль надо было перекрыть в тот же день, когда был оккупирован Крым, и обратиться к Европе, прежде всего к Германии: хотите получать газ - договаривайтесь об отводе войск. Все, что надо иметь для этого, - сила духа и патриотизм. Вместо этого мы ведем с Россией при участии Евросоюза переговоры по газу. Ну, какие могут быть переговоры, если мы находимся в состоянии войны? - считает политик.
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Мабуть при таких настроях Данилов у зекоманді довго не протримається.
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Я якось не думаю, що призначаючи його на посаду, Зе не знав чи не знає про його настрої. І уважно прочитайте, що говорив Зеленський про ситуацію на Донбасі. Ви будете здивовані, майже те, що й Данилов. Так що думайТЕ
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Привет, Ленчик. Он предсказал войну с эрэфией за семь лет до ее начала.
Из его интервью /март 2007 г./

"Я могу сказать, что сегодня мы стоим очень недалеко от югославского варианта. Вот недавно в Мюнхене было выступление Владимира Путина.
Скажите пожалуйста, где в политике, в Верховной Раде, в секретариате президента, проходило обсуждение этого выступления? А он там между строк прямо сказал, что "мы не собираемся выходить из Крыма в 2017 году, Украина является нашим протекторатом, и уступать кому-то мы не собираемся".
Я общаюсь со многими своими коллегами: "Скажи, вы представляете себе, каким образом в 2017 году из Севастополя будет уходить российский флот? Вы вообще представляете эту картину? Я - слабо!"
Куда они будут уходить? Значит, что будет делать Россия? Она будет всячески, всеми возможными и невозможными методами пытаться там остаться. И об этом надо прямо говорить.У России сегодня задача - необходимо забрать Луганскую, Донецкую область и Крым. Остальное им не надо, потому что они уже научены горьким опытом. В свое время, по-моему, Сталин сказал: "Кто присоединит Галичину, тот развалит империю".
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Привіт, Мар'яна!
Я вважаю, що це найсильніше призначення яке зробив Зе.
До речі, сьогодні спілкувалася з жіночкою з Харьковської обл. Топити взимку нічим- після нальоту Президента не рубають ліс на дрова, АЛЕ вона не плачеться, говорить переживемо,аби у нього все вийшло. Послухавши її, впевнилась- у нас мудрий народ і в країні сталася та сама кольорова революція, на цей раз зелена)
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Информация о том, что Алексей Данилов, назначенный заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, является человеком экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова, не соответствует действительности. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал активист, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

"Он был самым молодым мэром Луганска. Сказать, что у него исключительно негативный бэкграунд, нельзя - есть и положительные моменты. К примеру, при нем в Луганске построили эстакаду, которая до этого была долгостроем. То есть определенные положительные сдвиги были. В то же время его обвиняли в связи с криминальным авторитетом [Валерием] Доброславским. И до сих пор обвиняют, что он как представитель бизнеса был связан с криминалитетом. Хотя в 90-х весь бизнес был с ним связан. В итоге доработать каденцию ему не дали. Местные депутаты при поддержке Ефремова устроили мятеж. Поэтому информация о том, что Данилов - человек Ефремова, - откровенная ерунда. Последний его как раз и подвинул с должности мэра. Потом Ефремов начал набирать политический вес, и пошла фактическая зачистка Луганской области. Против Данилова открыли уголовное дело. Кстати, сделала это СБУ. Ему инкриминировали финансовые злоупотребления", - отметил Снегирев.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/snegirev-o-naznachenii-danilova-zamsekretarya-snbo-informaciya-chto-on-chelovek-efremova-otkrovennaya-erunda-1141050.html
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Хто цього Капустіна знає?
А Семену Кабакаєву, журналіст і блогеру, який назвав призначення Данілова "ударом під дих", я довіряю. Виявилося, що обоє з Луганщини, тому журналіст знає про діяльність Данілова. Ось як він написав:
"У мене аж рот відкрився. Я просто не очікував такого віртуозного кроку. Це удар під дих від Зеленського мені, як луганчанину. Мені здавалось, що Данілов вже давно помер або десь спокійно відпочиває на островах.Відкриваю новини і читаю, що: "Президент України Володимир Зеленський призначив заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова". Це як страшний сон, який не може зупинитись, ти намагаєшся прокинутись і нічого не виходить".
Написав він і про самого новопризначеного: "Данілова мало хто пам'ятає в Україні, але в Луганську його всі дуже добре знають. Це не просто місцевий царьок, корупціонер або звичайний держиморда, це бандит, який пережив Доброслава і успішно заправляв справами ще тривалий час. А в 90-ті це треба було вміти вижити. Мало хто залишився. Я навіть не кажу, що він був в "Партії регіонів", як будь-який поважаючий себе кримінальний авторитет. Весь бізнес, підприємства, ринки, ларькі, магазини, жуліки, вори, правоохоронна структура, депутати були підзвітні тільки йому. Звичайно, він був в дуже добрих відносинах з Олександром Єфремовим, якого на днях відпустили додому. Звичайно, весь бізнес та бюджет вони разом з іншими "колегами" успішно завжди ділили".
Кабакаєв наостанок підсумував: "Я не знаю, що нас очікує, але що це буде смесь нових олігархів зі старими мафіозі, це я вже зрозумів. А Путін про свої плани не забув, і тепер в нього тут багато старих друзів на нових посадах".
А журналіст Сергій Грішин про Данілова написав, що "тут такого чорта солодкого дістали з шухляди".

https://www.5.ua/polityka/teper-u-putina-v-ukraini-bahato-druziv-na-novykh-posadakh-zelenskyi-zrobyv-nove-pryznachennia-v-rnbo-196263.html
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Був у партії регіонів? Тоді він свій у слугах народу.
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та ні, був у партії БЮТ. А звідти - тушкою.
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5, 112 ,Ньюс Ван- фирмы друзей , компаньонов..
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таких долбоjопів, як ти називають просто зебілами з Г+Г.
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Посадові призначення на Луганщині - загроза національній безпеці держави, поштовх до нових шахтарських страйків і походів на Київ06.05.2005 | 00:00:00До уваги Президента України 6 May 2005 07:33:43 GMTПосадові призначення на Луганщині - загроза національній безпеці держави, поштовх до нових шахтарських страйків і походів на Київ.16 березня цього року народний депутат України Юрій Кармазін на засіданні Верховної Ради України оголосив депутатський запит про порушення, пов'язані з призначенням на керівні посади в державних органах на Луганщині.Призначення, які відбулися на Луганщині, новим головою облдержадміністрації Олексієм Даниловим, викликають неоднозначну реакцію в суспільстві. Зокрема, стосовно його першого заступника Андрія Нєдовєсова, ім'я якого пов'язують з розслідуванням гучних кримінальних справ за злочинами, якими завдано значних збитків державним підприємствам. 30.03.05 N 06/3-9702-05 Верховна Рада України Народному депутату України Кармазіну Ю. А.:

Шановний Юрію Анатолійовичу! Ваш депутатський запит, оголошений на засіданні Верховної Ради України 16 березня 2005 року, з приводу надання належної оцінки фактам вчинення злочинів особами, призначеними на керівні посади адміністративних органів державної влади в Луганській області та кандидатами на такі посади, а також з інших питань прийнято Генеральною прокуратурою України до свого провадження. У зв'язку з великим обсягом роботи та неможливістю проведення перевірки у термін, встановлений ст. 16 Закону України "Про статус народного депутата України", строк розгляду запиту продовжено.Про результати розгляду та прийняте Генеральною прокуратурою України рішення Вам буде повідомлено додатково.З повагою заступник Генерального прокурора України В. ШокІн.
З А П И Т.

Прем'єр-міністру України Тимошенко Ю. В.Генеральному прокурору України Піскуну С. М.Голові Служби безпеки України Турчинову О. В.Секретарю Ради національної безпеки і оборони України Порошенку П. О. Депутатський запит Щодо вжиття невідкладних заходів з приводу загрози національній безпеці України і підриву авторитету держави внаслідок соціальної дестабілізації у Луганській області, врахування інтересів виборців та організацій політичних партій Луганської області виборчого блоку "Сила народу" під час кадрових призначень в органах державної влади, надання належної оцінки фактам вчинення злочинів кандидатами на керівні посади та призначеними особами, їх тісних зв'язків з представниками суб'єктів підприємницької діяльності. Шановні Юліє Володимирівно, Святославе Михайловичу, Олександре Валентиновичу та Петре Олексійовичу!До мене як до народного депутата України, голови Партії захисників Вітчизни, звернулися керівники обласних організацій політичних партій, що входили до виборчого блоку "Сила народу", з проханням терміново вжити заходів з виправлення вкрай небезпечної ситуації, що склалася останнього часу на Луганщині, у зв'язку з кадровою політикою голови Луганської обласної державної адміністрації Данилова О. М.Зі звернення та доданих матеріалів вбачається, що Данилов О. М. призначає на керівні посади за критеріями особистої наближеності до себе та його оточення, а також осіб, які мають певні комерційні інтереси, дуже сумнівну та відверто кримінальну біографію.Призначення Данилова О. М. на посаду голови Луганс
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Кармазін, бютівець, запитує про Данілова?
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Поживемо - побачимо. Як говорив один мій знайомий :" Я нікому не вірю, навіть самому собі, хотів перднути, а в результаті всрався."
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а цей всравсь, і то криво
бандит гопникові рейдер...
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Восхищён мужеством журналиста капустина разоблачившего двуличного порошенко.
Ещё бы чуть позже и все могли бы подумать шо это подлиз)
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Декларації то одне, а вчинки зовсім інше. Ще ленін казав, що лише безнадійний дурень в політиці вірить словам.
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дедушка ленин не мог соврать потому, що вин хлопчыня с розумными очима, та чолом высокым та ясным...
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заминировать всю границу и разместить в интернете фальшивую карту минных полей, первые три дня будут греметь взрывы, а на четвертый контрабанда прекратится
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Читав інтерв'ю Данилова від 2014 року, пропонував сепарів розвішати по лінії кордону.
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Може й пропонував. А що робив, чим займався протягом п'яти років війни?
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Ну если честно других косяков кроме работы в Луганске при Ющенко за ним не нашли, да и то косяк спорный.
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нууу..на заре своего назначения на посла, Чалый тоже предлогал расстреливать русские конвои в данпасс..потом как-то подупокоился....
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Чтож, "гумконвои" расисянских коммуно-фашистов давно ждут огня даже не на поражение, а на уничтожение...
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Ну, я на его месте также предлагал бы расстреливать транспорт, только тот, с которого мне не капает))))
Такие потоки и мимо....
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Юлькін викормиш..
І я вже сумніваюсь в його компетенції та орієнтації.
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Почитал его интервью, за 2007 и 2014 года, еще в 7 году говорил, что Россия отберет Крым и замутит ОРДЛО , все по делу, чем то напоминает Горбулина,просчитывает ситуацию на 10 лет вперед, правда какой-то журналист написал что он был в Луганске бандюком в 90-е. Как говорится поживем, увидим но фейс у него и правда, встреть я его в темном переулке сам кошелек бы отдал)))))))))
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кстати, еще до всяких кровавых историй кацапы с автомата расстреляли приграничного жителя, харьковчанина, видимо официальный приказ нагнетать обстановку был еще тогда. да и рыбаков утопили.
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У Порошенко интеллекта - ноль, он руководствуется инстинктом грести себе в карман, и в этом видит смысл своей жизни. Ему говорили, что надо перекрыть огромный поток контрабанды, а у него одна мысль: как сделать так, чтобы контрабанда шла ему в карман. В результате все осталось, как было.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПризначений заступник секретаря РНБО Данілов ще 15 років тому пропонував стріляти на ураження по машинах російських контрабандистів, - журналіст Капустін
 
 
 
 
 
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