 Призначений заступник секретаря РНБО Данілов ще 15 років тому пропонував стріляти на ураження по машинах російських контрабандистів, - журналіст Капустін

Про це пише у Facebook журналіст Андрій Капустін. В середині двотисячних він працював радником з питань ЗМІ Данілова, який тоді обіймав пост голови Луганської ОДА, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Повірте, що, якби недопрезидент Ющенко не збив Данілова з посади губернатора, тому що Данілов пройшов за квотою Тимошенко, то є великий відсоток ймовірності, що ОПГ "ЛНР" взагалі могло сьогодні і не бути ...", - написав Капустін.
"Достатньо згадати, як Данілов неодноразово і вкрай категорично наполягав на нарадах, щоб прикордонники почали стріляти на ураження по машинах, які ганяють з Росії контрабанду ... Але, оскільки тодішній командир прикордонного загону їздив на вихідні в Ростов - паритися в лазні зі своїм російським колегою, то, як ви розумієте, ні про яку стрільбу по годувальникові й мови бути не могло ... Тому що контрабандний товар могли хіба що заарештувати ... з тим, щоб трохи пізніше повернути обуреним пацанам мало не з вибаченнями ...", - додав журналіст.
За словами Капустіна, "без особливого ентузіазму" до ідеї вогню на ураження по контрабандистах поставився і тодішній секретар РНБО Петро Порошенко.
"Мені довелося бути з ним в одному вертольоті, коли ця істота здійснювала обліт кордону ... І з повітря було більш ніж добре видно, що умовна межа між двома країнами була, як павутиною, покрита коліями контрабандного транспорту - від легких "Газелей" до важких армійських бензовозів ... За перегін через кордон контрабандного бензовоза тоді водилам платили аж 25 гривень ... Що непогано характеризувало ситуацію з робочими місцями в області ...", - згадує Капустін.
"Треба було бачити обличчя Порошенка, коли йому доповідали, що тільки через Краснодон кожен день проходить контрабанди на мільйон доларів ... Судячи з відчуженої мрійливості цієї особи, в черепній коробці тодішнього секретаря РНБО грав зведений контрабасний оркестр ... До речі, саме після цього візиту потоки контрабанди через Луганський ділянку кордону зросли в рази ... ", - додав журналіст.
За словами Капустіна, Данілов не влаштовував Ющенка тим, що "пройшов за квотою Тимошенко".
"Але, якщо б недопрезидент не збив Данілова, думаю, що він би все одно зумів переломити ситуацію і перекрити кордон ... А заодно довів би до логічного фіналу справи проти Тихонова і Єфремова ... Того самого, що ініціював створення "ЛНР", якого відпустили з в'язниці, і на чиїх руках кров тисяч жертв ... Причому, Єфремова було за що надовго закривати вже тоді ... Але недопрезидент Ющенко, збиваючи Тимошенко, на той момент вже щосили цілувався в ясна зі своїм тезком-шапкокрадом ... ", - міркує Капустін.
"Здається, що Олексій, який як ніхто в Києві, знає зсередини ситуацію в ОРДЛО, все це пам'ятає ... І його призначення дасть нехай і не найпублічніше, але більш ніж ефективне вирішення багатьох проблем ... Льошо, жгі!!!!", - підсумував журналіст.
«Мали "конкретні плани": Під Харковом поліція затримала велику банду тітушок і росіян зі зброєю.
У ніч на 24 липня 2019 року, в селі Велика Губщина Харківської області більше півсотні озброєних чоловіків, у тому числі бойовики "ЛДНР" та громадяни Росії, намагалися скоїти рейдерське захоплення сільгосппідприємства "Маяк". Про це повідомляє Нацполіція регіону в Facebook, передають Патріоти України.»
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Об этом заявил бывший мэр Луганска Алексей Данилов журналу Форбс.
Алексей Данилов считает, что если и нужно было проводить антитеррористическую операцию, то сразу после захвата сепаратистами здания Службы безопасности Украины в Луганской области.
- В моем понимании, первая стадия антитеррористической операции подразумевает следующие вещи: прекращение работы банковской системы; вывоз всей наличности с территории города Луганска; блокировку подразделений органов внутренних дел, выезда и въезда на территорию; отключение средств массовой информации и отключение связи.
Через три дня жители сами этого Болотова вынесли бы вперед ногами. Потому что, оставшись без пенсий, зарплат, они бы спросили: ребята, зачем нам такой геморрой? Но ничего этого не было сделано. Я хочу спросить: что это за антитеррористическая операция, если у террористов есть связь? - отметил Данилов.
Бывший мэр областного центра и бывший губернатор Луганщины считает, с населением в Луганской области никто даже не разговаривает.
- Людям рассказывают, что фашисты, бандеровцы придут, съедят ваших детей, вас закатают в асфальт, а установки «Град» уже подвезли. Технология работает. Когда меня спрашивают о пророссийских настроениях в Луганской области, я привожу в пример соцопрос, который проводился в регионе. Жителям задавали вопрос: «Кто вы по национальности?» Опрос был активным - то есть людей опрашивали лично, и было видно, что многих местных жителей он повергал в ступор, они просто не знали, что ответить. Чтобы понять причину такой реакции, надо знать историю Донбасса. Это многонациональная территория, здесь смешалось много кровей - русских, украинцев, греков, татар, кого только нет… Выбирать здесь «русский или украинец» - это от лукавого, - заявил Данилов.
Алексей Мячеславович считает, что первое, что нужно сделать - это дать людям информацию.
- У меня в Луганске теща - и она мне, бандеровцу, говорит, что они устали кормить Западную Украину. Люди верят в это. Так покажите им балансы Пенсионного фонда, покажите, сколько налогов собрано, и сколько регион получил из центра, сделайте эту информацию максимально прозрачной. И люди поймут, что автономный Донбасс - не такое уж хорошее место. Но государство должно заниматься таким информированием! Параллельно государство должно обрисовать людям перспективы. Потому что сейчас они слышат только одну сторону, которая рассказывает, что фашисты, бандеровцы придут, съедят ваших детей, вас закатают в асфальт, а установки «Град» уже подвезли. Технология работает. От нас в ответ - тишина, - говорит Данилов.
Данилов считает, что у Украины есть очень действенный аргумент, которым украинские власти не пользуются.
- Это вентиль. Вентиль надо было перекрыть в тот же день, когда был оккупирован Крым, и обратиться к Европе, прежде всего к Германии: хотите получать газ - договаривайтесь об отводе войск. Все, что надо иметь для этого, - сила духа и патриотизм. Вместо этого мы ведем с Россией при участии Евросоюза переговоры по газу. Ну, какие могут быть переговоры, если мы находимся в состоянии войны? - считает политик.
Из его интервью /март 2007 г./
"Я могу сказать, что сегодня мы стоим очень недалеко от югославского варианта. Вот недавно в Мюнхене было выступление Владимира Путина.
Скажите пожалуйста, где в политике, в Верховной Раде, в секретариате президента, проходило обсуждение этого выступления? А он там между строк прямо сказал, что "мы не собираемся выходить из Крыма в 2017 году, Украина является нашим протекторатом, и уступать кому-то мы не собираемся".
Я общаюсь со многими своими коллегами: "Скажи, вы представляете себе, каким образом в 2017 году из Севастополя будет уходить российский флот? Вы вообще представляете эту картину? Я - слабо!"
Куда они будут уходить? Значит, что будет делать Россия? Она будет всячески, всеми возможными и невозможными методами пытаться там остаться. И об этом надо прямо говорить.У России сегодня задача - необходимо забрать Луганскую, Донецкую область и Крым. Остальное им не надо, потому что они уже научены горьким опытом. В свое время, по-моему, Сталин сказал: "Кто присоединит Галичину, тот развалит империю".
Я вважаю, що це найсильніше призначення яке зробив Зе.
До речі, сьогодні спілкувалася з жіночкою з Харьковської обл. Топити взимку нічим- після нальоту Президента не рубають ліс на дрова, АЛЕ вона не плачеться, говорить переживемо,аби у нього все вийшло. Послухавши її, впевнилась- у нас мудрий народ і в країні сталася та сама кольорова революція, на цей раз зелена)
"Он был самым молодым мэром Луганска. Сказать, что у него исключительно негативный бэкграунд, нельзя - есть и положительные моменты. К примеру, при нем в Луганске построили эстакаду, которая до этого была долгостроем. То есть определенные положительные сдвиги были. В то же время его обвиняли в связи с криминальным авторитетом [Валерием] Доброславским. И до сих пор обвиняют, что он как представитель бизнеса был связан с криминалитетом. Хотя в 90-х весь бизнес был с ним связан. В итоге доработать каденцию ему не дали. Местные депутаты при поддержке Ефремова устроили мятеж. Поэтому информация о том, что Данилов - человек Ефремова, - откровенная ерунда. Последний его как раз и подвинул с должности мэра. Потом Ефремов начал набирать политический вес, и пошла фактическая зачистка Луганской области. Против Данилова открыли уголовное дело. Кстати, сделала это СБУ. Ему инкриминировали финансовые злоупотребления", - отметил Снегирев.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/snegirev-o-naznachenii-danilova-zamsekretarya-snbo-informaciya-chto-on-chelovek-efremova-otkrovennaya-erunda-1141050.html
А Семену Кабакаєву, журналіст і блогеру, який назвав призначення Данілова "ударом під дих", я довіряю. Виявилося, що обоє з Луганщини, тому журналіст знає про діяльність Данілова. Ось як він написав:
"У мене аж рот відкрився. Я просто не очікував такого віртуозного кроку. Це удар під дих від Зеленського мені, як луганчанину. Мені здавалось, що Данілов вже давно помер або десь спокійно відпочиває на островах.Відкриваю новини і читаю, що: "Президент України Володимир Зеленський призначив заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова". Це як страшний сон, який не може зупинитись, ти намагаєшся прокинутись і нічого не виходить".
Написав він і про самого новопризначеного: "Данілова мало хто пам'ятає в Україні, але в Луганську його всі дуже добре знають. Це не просто місцевий царьок, корупціонер або звичайний держиморда, це бандит, який пережив Доброслава і успішно заправляв справами ще тривалий час. А в 90-ті це треба було вміти вижити. Мало хто залишився. Я навіть не кажу, що він був в "Партії регіонів", як будь-який поважаючий себе кримінальний авторитет. Весь бізнес, підприємства, ринки, ларькі, магазини, жуліки, вори, правоохоронна структура, депутати були підзвітні тільки йому. Звичайно, він був в дуже добрих відносинах з Олександром Єфремовим, якого на днях відпустили додому. Звичайно, весь бізнес та бюджет вони разом з іншими "колегами" успішно завжди ділили".
Кабакаєв наостанок підсумував: "Я не знаю, що нас очікує, але що це буде смесь нових олігархів зі старими мафіозі, це я вже зрозумів. А Путін про свої плани не забув, і тепер в нього тут багато старих друзів на нових посадах".
А журналіст Сергій Грішин про Данілова написав, що "тут такого чорта солодкого дістали з шухляди".
https://www.5.ua/polityka/teper-u-putina-v-ukraini-bahato-druziv-na-novykh-posadakh-zelenskyi-zrobyv-nove-pryznachennia-v-rnbo-196263.html
Шановний Юрію Анатолійовичу! Ваш депутатський запит, оголошений на засіданні Верховної Ради України 16 березня 2005 року, з приводу надання належної оцінки фактам вчинення злочинів особами, призначеними на керівні посади адміністративних органів державної влади в Луганській області та кандидатами на такі посади, а також з інших питань прийнято Генеральною прокуратурою України до свого провадження. У зв'язку з великим обсягом роботи та неможливістю проведення перевірки у термін, встановлений ст. 16 Закону України "Про статус народного депутата України", строк розгляду запиту продовжено.Про результати розгляду та прийняте Генеральною прокуратурою України рішення Вам буде повідомлено додатково.З повагою заступник Генерального прокурора України В. ШокІн.
З А П И Т.
Прем'єр-міністру України Тимошенко Ю. В.Генеральному прокурору України Піскуну С. М.Голові Служби безпеки України Турчинову О. В.Секретарю Ради національної безпеки і оборони України Порошенку П. О. Депутатський запит Щодо вжиття невідкладних заходів з приводу загрози національній безпеці України і підриву авторитету держави внаслідок соціальної дестабілізації у Луганській області, врахування інтересів виборців та організацій політичних партій Луганської області виборчого блоку "Сила народу" під час кадрових призначень в органах державної влади, надання належної оцінки фактам вчинення злочинів кандидатами на керівні посади та призначеними особами, їх тісних зв'язків з представниками суб'єктів підприємницької діяльності. Шановні Юліє Володимирівно, Святославе Михайловичу, Олександре Валентиновичу та Петре Олексійовичу!До мене як до народного депутата України, голови Партії захисників Вітчизни, звернулися керівники обласних організацій політичних партій, що входили до виборчого блоку "Сила народу", з проханням терміново вжити заходів з виправлення вкрай небезпечної ситуації, що склалася останнього часу на Луганщині, у зв'язку з кадровою політикою голови Луганської обласної державної адміністрації Данилова О. М.Зі звернення та доданих матеріалів вбачається, що Данилов О. М. призначає на керівні посади за критеріями особистої наближеності до себе та його оточення, а також осіб, які мають певні комерційні інтереси, дуже сумнівну та відверто кримінальну біографію.Призначення Данилова О. М. на посаду голови Луганс
бандит гопникові рейдер...
Ещё бы чуть позже и все могли бы подумать шо это подлиз)
Такие потоки и мимо....
І я вже сумніваюсь в його компетенції та орієнтації.