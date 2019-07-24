 Нардепів від "Слуги народу" навчатимуть за Гарвардським курсом викладання для дорослих, - Київська школа економіки

Як передає Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.
Милованов зазначив: "Київська школа економіки навчатиме партію "Слуга Народу". З наступного тижня ми вчитимемо більше 200 майбутніх народних депутатів тому, що їм знадобиться у їх щоденній роботі у парламенті.
Теми, на яких зосередимо увагу:
1. Політична стратегія
2. Публічна політика
3. Макроекономіка та бюджетний процес
4. Секторальність (мікро, регуляція, децентралізація, безпека та оборона, освіта, цифровізація і тд)
5. Законодавча рамка (нормопроектування, регламент, уряд)
6. Soft-skills та стратегічні комунікації
Це буде однотижневий інтенсив. В основі його методики – Гарвардський курс викладання для дорослих. Ми не намагаємося нав’язати конкретні знання. Спочатку ми визначаємо потреби клієнта і беремо їх за основу постановки конкретних освітніх цілей, яких досягатимемо.
Навчальний курс будується на портфельному методі. Це означає, що після навчання кожен учасник матиме власний план розвитку, себе та держави. Вони матимуть портфоліо, що включатиме орієнтири – від особистої стратегії розвитку до пропозицій політик та законодавчих норм.
Школа із представниками партії "Слуга Народу" розробляють для курсу контентну складову. Контент закріплюватиметься відповіднмими вправами, що є системою симуляцій. При цьому кожен день навчання матиме свій тематичний framework.
Ми за філософію активного навчання, повагу до свого клієнта та командність.
Ми раді, що Слуга народу виважено підходять до своєї майбутньої роботи. Ми пишаємося, що вони вбачають освіту як шлях до успіху.
Ми не намагаємося когось навчити "правильно думати" чи переробити. Ми намагаємося дати людям, що матимуть відповідальність за нашу державу, найякісніші інструменти та окреслити міжнародні практики, що допоможуть дати відповіді на питання, які вони перед собою зараз ставлять".
Alex Petrov
@Punisher_Cat19 ч
Дивні твої діла Господи... Без вищої освіти хрен влаштуєшся на більш-менш пристойну роботу. До речі, офіцерське звання теж не отримати. І до одного місця твій бойовий досвід, та усіляке інше. А ось отримати верховний мандат, то виявляється як два пальця об асфальт!
Вже з тиждень то так, то сяк приміряю парадоксальне твердження Андрія Бондаря, що в нас, власне, вперше культура перемогла політику. (Бійтеся своїх мрій, да)
А раз перемогла саме псевдокультура, то може й політика була несправжньою?
что за туфта, как можно за неделю научиться политике, макроэкономике и прочему. если сделать честный экзамен через неделю, они не смогут назвать деже название 6 пунктов которые они якобы изучили!Источник: https://censor.net.ua/n3139465
Гадаю, що наявність атестату вечірньої школи буде приріотетом для отримання міністерського крісла
И жизнь моментально наладилась. Сама собой.
И зацвели цветы. И запели птички. И подешевел лук.
И бабушкины полвареника стали жирной кулебякой со стрелядью.
Вот что Владимир Александрович животворящий делает.
***
Осталось дождаться, когда заміроточит зелин бюстик, а далее - и в святость можно определить... Ой, его нельзя, у него член не той системы.(С)
Сделал папа Карло Буратино, и давай его учить наукам. Буратино слушал-слушал, а потом и говорит. Папа Карло, ты дурак или идиот? У деревьев мозгов нет!
наркомом она пробыла с 11 ноября 1917-го по 23 февраля 1918 года, успев в это очень непростое время сделать и нечто конструктивное: при наркомате были созданы отдел по охране материнства и младенчества и коллегия по охране и обеспечению материнства и младенчества.
Образ Коллонтай неотделим от её личной жизни. С лёгкой руки нобелевского лауреата Ивана Бунина к ней прилип ярлык «прирождённой преступницы и проститутки», Питирим Сорокин величал её «нимфоманкой», кое-что знавшие из античной истории считали главу ведомства общественного призрения «советской Мессалиной», сравнивая с распутной супругой римского императора Клавдия.
Другое дело, что Коллонтай очень много теоретизировала по поводу якобы принесённого советской властью «крылатого Эроса» на смену неправильной феодальной и буржуазной сексуальности. Прочные семейные отношения она считала пережитком прошлого.."
А зачем его было хирургом ставить?!
Меня одного рвёт от смеха от таких слов?! Т.е. государство будет тестовым проектом этих Митрофанушек? Они таки реально будут на вас, зебилах, тренироваться!
То есть один фотограф скажет: «А не ввести ли нам гос.регулироватие цен на еду, чтобы всем хорошо было?».
А другой тамада скажет: «Да чё мелочиться?! Экспроприировать средства производства и расстрелять буржуев!»
А третий скажет: «А чё такого плохого в дефолте и неограниченной печати денег? Зато заживём!»
А вам, дорогие подопытные кролики, всё это выполнять.