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Все про:освіта (599) школа (674) Милованов Тимофій (5) Слуга народу (156)

 Нардепів від "Слуги народу" навчатимуть за Гарвардським курсом викладання для дорослих, - Київська школа економіки

Президент Київської бізнес-школи Тимофій Милованов озвучив програму і методику навчання 250 новообраних депутатів від "Слуги народу".

Як передає Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

Милованов зазначив: "Київська школа економіки навчатиме партію "Слуга Народу". З наступного тижня ми вчитимемо більше 200 майбутніх народних депутатів тому, що їм знадобиться у їх щоденній роботі у парламенті.

Теми, на яких зосередимо увагу:
1. Політична стратегія
2. Публічна політика
3. Макроекономіка та бюджетний процес
4. Секторальність (мікро, регуляція, децентралізація, безпека та оборона, освіта, цифровізація і тд)
5. Законодавча рамка (нормопроектування, регламент, уряд)
6. Soft-skills та стратегічні комунікації

Це буде однотижневий інтенсив. В основі його методики – Гарвардський курс викладання для дорослих. Ми не намагаємося нав’язати конкретні знання. Спочатку ми визначаємо потреби клієнта і беремо їх за основу постановки конкретних освітніх цілей, яких досягатимемо.

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Навчальний курс будується на портфельному методі. Це означає, що після навчання кожен учасник матиме власний план розвитку, себе та держави. Вони матимуть портфоліо, що включатиме орієнтири – від особистої стратегії розвитку до пропозицій політик та законодавчих норм.

Школа із представниками партії "Слуга Народу" розробляють для курсу контентну складову. Контент закріплюватиметься відповіднмими вправами, що є системою симуляцій. При цьому кожен день навчання матиме свій тематичний framework.

Ми за філософію активного навчання, повагу до свого клієнта та командність.

Ми раді, що Слуга народу виважено підходять до своєї майбутньої роботи. Ми пишаємося, що вони вбачають освіту як шлях до успіху.

Читайте: "Школа Зе!депутата": "Слуга народу" проведе курси для своїх депутатів

Ми не намагаємося когось навчити "правильно думати" чи переробити. Ми намагаємося дати людям, що матимуть відповідальність за нашу державу, найякісніші інструменти та окреслити міжнародні практики, що допоможуть дати відповіді на питання, які вони перед собою зараз ставлять".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139465
 
   
 Топ коментарі
 
А преза туда записали ?

Патамуша он тожи ни в зуб ногой
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А може краще почати із вечірньої школи?
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Президент Киевской бизнес-школы Тимофей Милованов озвучил программу и методику обучения 250 новоизбранных депутатов от "Слуги народа".

Вот это чувак выстругал себе кормушку.
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Ідея то непогана,але наскількі клієнти навчаєми?
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Ну раз такое дело, то неплохо было бы провести сдачу экзаменов в онлайне. Но такого конечно же не будет.
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На ЗНО всех отправить. Пускай на собственной шкуре познают сие дело.)
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Вірно. А ще відвідати військовий комісаріат.
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Alex Petrov

@Punisher_Cat19 ч
Дивні твої діла Господи... Без вищої освіти хрен влаштуєшся на більш-менш пристойну роботу. До речі, офіцерське звання теж не отримати. І до одного місця твій бойовий досвід, та усіляке інше. А ось отримати верховний мандат, то виявляється як два пальця об асфальт!
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Ой, соя, заспокойтеся. Бо, ваші депутати з подарунковими дипломами виявилися і того не варті. Кращий друг Порошенко Кіля Бімба для вас був чудовим маркшейдером.
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Знову соя вчепилася в тему.Добре бути підгавкувачем, нічого не потрібно рабити, тупити на дивані. А ідея вірна, видно що люди прийшли працювати, а не волинити в противагу колишнім...
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Мы у вас зрадофилов учились этому ,, целых 5 лет . !! .
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ага, 144+ рехворми від Поросьонко Поці нікому не перевершити.
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Доки що нічого не видно. Треба почекати хоча б один рік.
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Півроку в самий раз ,буде зрозуміло хоч основні напрямки в зовнішній політикі , економікі , справжньому реформуванні самої нереформованої гілки владі- судебної, активної інтеграції країни в НАТО . Я - порохобот,я згоден підтримати нову владу,але покажіть дійсно державну проукраїнську політику та реальні шаги в цьому напрямку
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а не спецоперация США наши молодые ЗЕ и славик? Увидим это по Супрун
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А дурню, хоч кіл на голові теши... Італійський історик економіки Карло Чіполла за довгі роки досліджень сформулював п'ять універсальних законів дурості, які працюють в будь-якому суспільстві. Відповідно до цих законів # СлугаНарода - найнебезпечніший тип особистості. Він еталонний дурень! Чому так? Про це йдеться тут https://www.youtube.com/watch?v=***********&list=WL&index=162&t=0s
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ну, порівняно з баригами у вас всі дурні і зрадники. Ви хотіли аби не Юлька? То, отримуйте.
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 6 ч.6 часов назад

Вже з тиждень то так, то сяк приміряю парадоксальне твердження Андрія Бондаря, що в нас, власне, вперше культура перемогла політику. (Бійтеся своїх мрій, да)
А раз перемогла саме псевдокультура, то може й політика була несправжньою?
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>что после обучения каждый участник будет иметь собственный план развития, себя и государства
что за туфта, как можно за неделю научиться политике, макроэкономике и прочему. если сделать честный экзамен через неделю, они не смогут назвать деже название 6 пунктов которые они якобы изучили!Источник: https://censor.net.ua/n3139465
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через неделю, они не смогут назвать наизусть даже название 6 пунктов которые они якобы изучили
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в синагоге всему обучат,как себя вести в кнессете для гоев,хуцпа + гешефт,вот и весь бизнэсь
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https://www.youtube.com/watch?v=gfT5G-Rb47w первый медалист школы зе
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А Річард Тертон їм прочитає лекцію на тему "Я ідіот: стратегія успішного ідіотизму в розробці технологій" (конференція RWDevCon) ? https://www.youtube.com/watch?v=***********&list=WL&index=162&t=0s
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25%+ Володимир Співак‏ @Spivak1971 6 мин.6 минут назад
Гадаю, що наявність атестату вечірньої школи буде приріотетом для отримання міністерського крісла
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А вы заметили, как исчез газовый геноцид? Был-был, убивали убивали украинцев тарифным голодомором, а после выборов - куяк! И как корова языком слизала. И сразу никакого геноцида. И тарифное уничтожение растворилось в тумане. И ни слова по телевизору. И ни строчки в газетах. И Роттердам… Блин, какой Роттердам? Что это? Где это вообще?
И жизнь моментально наладилась. Сама собой.
И зацвели цветы. И запели птички. И подешевел лук.
И бабушкины полвареника стали жирной кулебякой со стрелядью.
Вот что Владимир Александрович животворящий делает.

***
Осталось дождаться, когда заміроточит зелин бюстик, а далее - и в святость можно определить... Ой, его нельзя, у него член не той системы.(С)
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Найважливіше людина каже в кінці. За звичай це квінтесенція її думки. Судячи з з вашого коментаря, найбільше вас цікавить уд Зеленського.
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Надеюсь на время "обучения" им не будут платить депутатскую зарплату а на время испытательного срока будет 50 % оклада или чтото типа того?
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Порохоботный зрадный вой становится все более и более жалким, таким же жалким как Петин результат на последних выборах.
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Они необучаемые.

Сделал папа Карло Буратино, и давай его учить наукам. Буратино слушал-слушал, а потом и говорит. Папа Карло, ты дурак или идиот? У деревьев мозгов нет!
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Очередной надуватель щек умничает словоблудием перед кухарками из слуги урода. ...Я тоже так умею...Компилятивность социума градулентнх креативов апроксимирует субъекта в вариативную абструкцию... Короче, жопа.
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далі за історією йде сексуальна революція)) за Колонтай:" Но начало было положено в 1917-м ленинским Совнаркомом, в первом составе которого пост наркома общественного призрения получила 45-летняя большевичка Александра Коллонтай.
наркомом она пробыла с 11 ноября 1917-го по 23 февраля 1918 года, успев в это очень непростое время сделать и нечто конструктивное: при наркомате были созданы отдел по охране материнства и младенчества и коллегия по охране и обеспечению материнства и младенчества.
Образ Коллонтай неотделим от её личной жизни. С лёгкой руки нобелевского лауреата Ивана Бунина к ней прилип ярлык «прирождённой преступницы и проститутки», Питирим Сорокин величал её «нимфоманкой», кое-что знавшие из античной истории считали главу ведомства общественного призрения «советской Мессалиной», сравнивая с распутной супругой римского императора Клавдия.
Другое дело, что Коллонтай очень много теоретизировала по поводу якобы принесённого советской властью «крылатого Эроса» на смену неправильной феодальной и буржуазной сексуальности. Прочные семейные отношения она считала пережитком прошлого.."
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Беня прочитает лекцию по борьбе с рейдерством.
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Было бы прикольно, если бы им форму выдали.
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Сейчас многие из них локти кусают: «Зачем я в школу так долго ходил? Мог бы стать депутатом и выучить арифметику за счёт бюджета, получая нехилую зарплату.»
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Если они дебилы, точнее Зедебилы, то никакая школа не поможет.
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Интересно, как это тамаду, фотографа или ПТУшника можно за 5 дней научить всему этому? Меньше дня на 1 пункт программы получается... Зачем тогда люди в университетах годами учатся? неделя - и специалист широкого профиля!
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А где раньше эти "слуги" были? Почему не учились? А если знали, что они нифига не смыслят, то зачем партия выдвигала долбо..бов?Или там все такие, других просто нет?
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Это как если б сначала дворника устроить в больницу хирургом, а потом начинать орать - "надо его учить, ему оперировать, а он в медицине ни фига не смыслит..."

А зачем его было хирургом ставить?!
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Там половине понадобится больше недели что б только табличку умножения освоить...
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у них мозгов не хватит, они могут ток "по бумажке" думать и говорить - обезьяны обрыганые!
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Кстати, а за чей счёт банкет, в смысле обучение? Не с бюджета надеюсь?
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«...каждый участник будет иметь собственный план развития, себя и государства»
Меня одного рвёт от смеха от таких слов?! Т.е. государство будет тестовым проектом этих Митрофанушек? Они таки реально будут на вас, зебилах, тренироваться!
То есть один фотограф скажет: «А не ввести ли нам гос.регулироватие цен на еду, чтобы всем хорошо было?».
А другой тамада скажет: «Да чё мелочиться?! Экспроприировать средства производства и расстрелять буржуев!»
А третий скажет: «А чё такого плохого в дефолте и неограниченной печати денег? Зато заживём!»
А вам, дорогие подопытные кролики, всё это выполнять.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНардепів від "Слуги народу" навчатимуть за Гарвардським курсом викладання для дорослих, - Київська школа економіки
 
 
 
 
 
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