 Регулятор у США оштрафував Facebook на $5 млрд

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Зазначається, що цей штраф є найбільшим, який американський федеральний регулятор будь-коли накладав на приватну технологічну компанію.
За інформацією видання, від засновника компанії Марка Цукерберга особисто вимагають забезпечити недопущення нових порушень.
"Марк Цукерберг має особисто підтвердити, що його компанія виконує вимоги щодо конфіденційності даних. У разі неправдивого звіту у цій справі до Цукерберга може бути застосована адміністративна або навіть кримінальна відповідальність", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що в Facebook поки не коментують ситуацію.
За попередньою інформацією, компанія раніше повідомляла, що очікує великий штраф і відклала на його сплату три мільярди доларів.
О тех, которые пользователь сам написал на своей страничке?
Это что, секрет и никто не должен прочитать, или как?
Другое - легче и быстрее базу данных купить, чем собирать по крупицам...
https://mc.today/facebook-otkryl-dannye-o-politicheskoj-reklame-poroshenko-potratil-2-mln-grn-na-roliki-pro-narkomana-zelenskogo/
Приводом для стягнення грошей став скандал з приватною британською компанією Cambridge Analytica, яка несанкціоновано збирала дані 87 мільйонів користувачів Facebook і потім передавала їх третім особам. Підозрюється, що ці дані також передали передвиборчому штабу тодішнього кандидата в президенти США Дональда Трампа. Штаб міг використати дані для політичної реклами.
Что?!!!!
Ці гроші, нещасні 5 мільярдів, відіб'ються трильйонами нафтодоларів....
https://www.facebook.com/100015455803981/videos/551882452003610