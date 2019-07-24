 Регулятор у США оштрафував Facebook на $5 млрд

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Зазначається, що цей штраф є найбільшим, який американський федеральний регулятор будь-коли накладав на приватну технологічну компанію.

За інформацією видання, від засновника компанії Марка Цукерберга особисто вимагають забезпечити недопущення нових порушень.

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"Марк Цукерберг має особисто підтвердити, що його компанія виконує вимоги щодо конфіденційності даних. У разі неправдивого звіту у цій справі до Цукерберга може бути застосована адміністративна або навіть кримінальна відповідальність", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в Facebook поки не коментують ситуацію.

За попередньою інформацією, компанія раніше повідомляла, що очікує великий штраф і відклала на його сплату три мільярди доларів.