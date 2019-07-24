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Все про:Facebook (103) США (5204) витік (13) захист персональних даних (4) штраф (293)

 Регулятор у США оштрафував Facebook на $5 млрд

Федеральна торгова комісія Сполучених Штатів Америки оштрафувала Facebook на п'ять мільярдів доларів через скандал із витоком особистих даних користувачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Зазначається, що цей штраф є найбільшим, який американський федеральний регулятор будь-коли накладав на приватну технологічну компанію.

За інформацією видання, від засновника компанії Марка Цукерберга особисто вимагають забезпечити недопущення нових порушень.

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"Марк Цукерберг має особисто підтвердити, що його компанія виконує вимоги щодо конфіденційності даних. У разі неправдивого звіту у цій справі до Цукерберга може бути застосована адміністративна або навіть кримінальна відповідальність", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в Facebook поки не коментують ситуацію.

За попередньою інформацією, компанія раніше повідомляла, що очікує великий штраф і відклала на його сплату три мільярди доларів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139458
 
   
 Топ коментарі
 
Нех. с кацапами заигровать
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Фейспомойка, не обеднеет, можно было и больше штраф впаять.
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Нормальный такой штраф. Сравним с военным бюджетом некоторых стран
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Фейспомойка, не обеднеет, можно было и больше штраф впаять.
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Тільки за підбір кадрів в Варшавську управу ФБ, яка контролює український сегмент ФБ, я б того Цукермана з його кодлом кацапськими пельменями до смерті загодував. Регулятор у США оштрафував Facebook на $5 млрд - Цензор.НЕТ 7480
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Да и Ютуб тоже, какого хера мокшани контролируют наш сигмент. Пора уже офис в Украине сделать ютубу.
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а вони навряд чи йому стільки забашляли, тому я думаю влетів Сцукенберг
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американцы могут зарабатывать. а тем по заслугам.
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Нормальный такой штраф. Сравним с военным бюджетом некоторых стран
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Буває й більше, VW 18 ярдів дядьку Сему мав відслюнявити
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Продали данные пользователей агентам из "шпили-вили". Пусть теперь подведут баланс. Не думаю, что сумма продажи данных была больше 5 млрд долларов.
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Давно ,это с каких пор и за что ,мордвин-чебу рашка?
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Не знаю, Гарик Чмо-пердос. Но я целиком и полностью доверяю правительству Соединенных Штатов Америки. В отличии от тебя, являющегося тайным агентом мирового правительства и членом ОПЗЖ.
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ААлень,чугунные рога,покрашенные серебрянкой,пздрвл тебя с этим прозрением!
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Зацепил таки тебя, Гарик! Но ты не дуйся. Как ты, так и тебе.
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Честно говоря, совсем не понимаю - о каких личных данных говорится?
О тех, которые пользователь сам написал на своей страничке?
Это что, секрет и никто не должен прочитать, или как?
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А на фейсбуке все разрешают просматривать свои личные данные?
Другое - легче и быстрее базу данных купить, чем собирать по крупицам...
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Пороха бабло пойдет на благо американского народа)))
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І тут Порох винний? Пздць! Ви взагалі там остаточно йбнлсь на всю голову зедроти)))
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он невинный!, он два ляма положил в карман мировому сионизму!)))..а вы все фапаете кумиру)))
https://mc.today/facebook-otkryl-dannye-o-politicheskoj-reklame-poroshenko-potratil-2-mln-grn-na-roliki-pro-narkomana-zelenskogo/
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Ссилка на медіакоманду "Ворони" просто шедевр дидукції - Холмс віддихає! Зебіл вимкни Г+Г із мізків - можливо станеш людиною нарешті!
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Скандал з Cambridge Analytica
Приводом для стягнення грошей став скандал з приватною британською компанією Cambridge Analytica, яка несанкціоновано збирала дані 87 мільйонів користувачів Facebook і потім передавала їх третім особам. Підозрюється, що ці дані також передали передвиборчому штабу тодішнього кандидата в президенти США Дональда Трампа. Штаб міг використати дані для політичної реклами.

Что?!!!!
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Та ***** компенсує.
Ці гроші, нещасні 5 мільярдів, відіб'ються трильйонами нафтодоларів....
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Ибо нех прогинаться под кацапопитеков.
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Далі кожному "проданому" користувачу відстігнуть "на морозиво"?
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Ничего,мордокнига не обеднеет, и так корывое дерьмо, вечно показывающее вчерашние новости.
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Став лайк якщо тобі не шкода гаманця Цука Регулятор в США оштрафовал Facebook на $5 млрд - Цензор.НЕТ 6574
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Така сама підконтрольна помийна яма,як і вконтактік.
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А у нас тут порохоботы скулят, что Миттал Стил мешают загрязнять Кривой рог, который первый по онко.заболеваниям. Дескать миттал хороший инвестор и даже который совсем не забил на свои инвест. обязательства. Интересно, сколько Миттал Стил он в штатах за такие дела выплатил штрафа и в какие сроки бы разобрался с очистительными и профилактическими системами.
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Це правда, що саме з-за діяльності Арселор Міттала в Кривому Розі народжуються такі антиукраїнські виродки, як шобло естрадних гопників "95-й квартал"? Регулятор у США оштрафував Facebook на $5 млрд - Цензор.НЕТ 406 От на, полюбуйся, як вони ******* Україну. Разом, до речі, з теперішнім пердзидентом Зюзею.

https://www.facebook.com/100015455803981/videos/551882452003610
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ес штрафует, штаты штрафуют, а у нас кажется только рекламу там покупают...
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А це по європейські? То може і ми почнемо мобільних операторів штрафувати?
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Так этим украиноненавистникам и надо!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРегулятор у США оштрафував Facebook на $5 млрд
 
 
 
 
 
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