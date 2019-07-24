 Джекпот улюбленої лотереї Клуні досяг рекордних 195 мільйонів євро, українці беруть участь у розіграші

Її джекпот досяг 195 мільйонів євро. Напередодні ввечері комбінацію з шести чисел знову ніхто не вгадав.

Вже протягом дев'яти місяців італійці і численні іноземці, які спеціально приїжджають в країну, безуспішно намагаються стати мільйонерами. Однак, судячи з кількості проданих щодня квитків, азарт бажаючих зірвати куш неухильно зростає.

Виграшна комбінація за результатами тиражу напередодні складалася з чисел 18, 32, 34, 55, 74, 79 і зоряного номера 78.

Білет на удачу в італійську лотерею купували Джордж Клуні, Елізабет Херлі і Періс Хілтон. Так, Клуні придбав 1000 білетів національної італійської лотереї оптом.

Нагадаємо, італійська лотерея SuperEnalotto на цьому тижні розігрує величезний джекпот, і вам зовсім необов'язково мчати до Італії, щоб взяти участь у грі. Відомо, що багато знаменитостей пробували грати в Супереналотто, але найбільше пощастило Мадонні. Повідомлялося, що співачка придбала 100 білетів SuperEnalotto під час свого світового турне 2012 року, і виграла приз другої категорії на суму € 120 000 (Мадонна пожертвувала свій виграш на будівництво школи в Малаві).

Як грати жителям України

У лотереї SuperEnaLotto можуть брати участь люди з будь-якої точки світу, за умови, що білет був куплений на території Італії.

Грати в SuperEnalotto онлайн досить просто - зареєструйтеся на сайті і заповніть лотерейний білет. Вся процедура займе не більше п'яти хвилин, і незабаром після оплати білета ви побачите скановану копію вашого білета в вашому особистому кабінеті.

Відповідно до правил національної лотереї, білети купуються співробітниками локального офісу на території Італії і зберігаються в спеціалізованих сейфах до запитання.

Щоб зіграти в цю дивовижну лотерею і отримати шанс виграти джекпот знаменитої національної лотереї Італії, придбайте білети SuperEnalotto вже сьогодні.

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