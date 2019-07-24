 Кандидат від "Слуги народу" на Закарпатті Токар домігся перерахунку голосів після програшу Балозі

Про це Токар повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Новина дня: перерахунок бюлетенів на окрузі 69 - буде! На усіх 133-ох дільницях округу. Таке рішення сьогодні прийняла ОВК після того, як ми повторно, до опівночі, подали заяву щодо перерахунку голосів", - повідомив Токар.
Слід зазначити, що раніше Балога також написав звернення до ОВК з вимогою перерахунку голосів на всіх дільницях в окрузі. За його словами, це було зроблено, щоб виборці і громадськість переконалися в тому, що вибори відбулися чесно, відкрито і відповідно до закону.
Як повідомлялося, 23 липня ОВК №69 в Мукачеві відмовила в перерахунку голосів на дільницях. Як пояснили в ОВК, в ув'язненні члени комісії вирішили, що порушення не були суттєвими і не вплинули на результати волевиявлення.
За даними ЦВК, на 69-му окрузі переможцем голосування визнано Віктора Балогу: за нього проголосували 35,81% виборців, а за Токаря - 34,47%.
Обидва кандидати вимагали перерахунку. Зебіл лише на дільницях де переміг Балога, а останній по усьому округу. ОВК відмовила обом. Сьогодні, обидва знову подали клопотання про перерахунок і ОВК, розглягувши повторно, погодилась перерахувати, але на усіх - як і пропонував Балога. А нам показують улибаючогося Зебіла.. які ж це брехливі покидьки.
Та ще й переголосуємо!
Де таких долбоЗЁ берть?
Балога - ДОСВИДОС!
І чим тобі миліший мадяр-сепаратист?
Если вы такой инициативный, то соберите соевых и вместо болтовни на Ц.Н. выходите под АП и выразите своё мнение!