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Все про:Балога (219) вибори (4385) Закарпаття (787) ЦВК (743) Слуга народу (156)

 Кандидат від "Слуги народу" на Закарпатті Токар домігся перерахунку голосів після програшу Балозі

Кандидат у депутати від "Слуги народу" по 69-му округу на Закарпатті Едгар Токар заявив про перерахунок голосів на всіх дільницях округу. Раніше за даними ЦВК переможцем на цьому окрузі з відривом у 789 голосів став Віктор Балога.

Про це Токар повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Новина дня: перерахунок бюлетенів на окрузі 69 - буде! На усіх 133-ох дільницях округу. Таке рішення сьогодні прийняла ОВК після того, як ми повторно, до опівночі, подали заяву щодо перерахунку голосів", - повідомив Токар.

Слід зазначити, що раніше Балога також написав звернення до ОВК з вимогою перерахунку голосів на всіх дільницях в окрузі. За його словами, це було зроблено, щоб виборці і громадськість переконалися в тому, що вибори відбулися чесно, відкрито і відповідно до закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віктор Балога переміг на мажоритарному окрузі кандидата від "Слуги народу" Токаря. ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося, 23 липня ОВК №69 в Мукачеві відмовила в перерахунку голосів на дільницях. Як пояснили в ОВК, в ув'язненні члени комісії вирішили, що порушення не були суттєвими і не вплинули на результати волевиявлення.

За даними ЦВК, на 69-му окрузі переможцем голосування визнано Віктора Балогу: за нього проголосували 35,81% виборців, а за Токаря - 34,47%.

Кандидат від Слуги народу на Закарпатті Токар домігся перерахунку голосів після програшу Балозі 01

Кандидат від Слуги народу на Закарпатті Токар домігся перерахунку голосів після програшу Балозі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139453
 
   
 Топ коментарі
 
Вип-порохобот Цыбулько теперь на Россия1. Рядовой порохобот,а чего добился ты?Кандидат от "Слуги народа" на Закарпатье Токар добился пересчета голосов после проигрыша Балоге - Цензор.НЕТ 2482
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От этих выборов хоть одна польза есть. Не прошло множество рыгообразных
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От этих выборов хоть одна польза есть. Не прошло множество рыгообразных
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+ надеемся, что зеленые будут щемить рыгов и всяких балог
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и вальцманоффЪ.
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Ні вони будуть грабувати і щимити дебілів. Їх у нас доста, аж 73%
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Брехливі Зебіли і ЦН їм допомогає...
Обидва кандидати вимагали перерахунку. Зебіл лише на дільницях де переміг Балога, а останній по усьому округу. ОВК відмовила обом. Сьогодні, обидва знову подали клопотання про перерахунок і ОВК, розглягувши повторно, погодилась перерахувати, але на усіх - як і пропонував Балога. А нам показують улибаючогося Зебіла.. які ж це брехливі покидьки.
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давай ты высерешься после пересчета? шоколадный пососунчик
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А ти Зебіла шмат?
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Зебільне, а ну спростуй мої слова, що обидва кандидати просили перегляд, і назва статті брехлива?
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Не реагируй на соево - барбарисных троллей. В спам мелких уродцев.
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А давайте, щоб "избиратели и общественность убедились в том, что выборы прошли честно, открыто и в соответствии с законом" перерахуємо в усіх дільницях на усіх округах!
Та ще й переголосуємо!
Де таких долбоЗЁ берть?
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А можна на 223 перерахувати? А то якось підозріло: екзит-пол показав дуже близькі показники у свободівця Левченка і зеленої Бурмістер, а за офіційними результатами вона набрала аж на 15% більше!
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дурашко, левченко, как и ильенко признали результаты. нужно ещё на 222 пересчитать, правда у пройдохи андриевского аж 15%, а у слуги 40 с хвостиком.
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Вип-порохобот Цыбулько теперь на Россия1. Рядовой порохобот,а чего добился ты?Кандидат от "Слуги народа" на Закарпатье Токар добился пересчета голосов после проигрыша Балоге - Цензор.НЕТ 2482
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пишуть шо цибулько на олєжку скотиняку працював. тож не варто серьожу іванова, супер чесного жкрналіста з бєніного каналу постити бездумно
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Кандидат от "Слуги народа" на Закарпатье Токар добился пересчета голосов после проигрыша Балоге - Цензор.НЕТ 8764 JustDoIt

Балога - ДОСВИДОС!

І чим тобі миліший мадяр-сепаратист?
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Що Зелені, не могли обіс.ратись тихо, ну то зробите це голосно. Мукачеве не одного вже провчило...
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Это мадьяр-сепаратист ? А почему он от СН ? Там что , совсем не смотрят , кого в свою партию набирают ?
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Яке щире українське обличчя на фото. Майже як у Гройсмана.
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Зелень недофальсифицировала до конституционного большинства, а задача хренля - убрать евроатлантический курс из Конституции. Вот и затеяли этот движняк из пересчетом (читай дофальсификацией)
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Для цього вони крадуть голоси у Вакарчука і приписують Юлі.
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Зеленому кандидату цього разу не обламається. Балога округ прикормив десятком років. І багато людей своїм благополуччям і успішному бізнесу зобов'язані саме Балозі. Не думаю, що перерахунок змінить переможця. І наостанок. Я не прихильник Балони ще з часів Ющенка. Просто констатую факт.
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Когда-то Mario Puzo написал "Il Padrino", где так же прозвучало, что мафия в самом начале являлась положительным элементом - давала итальянцам в США рабочие места и поддерживала соотечественников. Но это - одна сторона медали. Так что вы оччень отстали в мировоззрении.
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Диіно це чути від людини для якої Балога це мафія а Богдан із Коломойським ні...
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Впервые слышу, что Беня состоит в партии СН.
Если вы такой инициативный, то соберите соевых и вместо болтовни на Ц.Н. выходите под АП и выразите своё мнение!
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Большие дела не ждут удобного момента, но акты делаются на фактах! А так - одни блаблабла. Как раз по Богдану можно бы и пройтись, и ваша часть *пэдриотов*, если б была действительно активной, внесла бы в общее дело полезное. С другой стороны, у каждого чела можно найти что-то положительное, если его тщательно обыскать. У Богдана используют его положительные качества (ум и опыт), но он не может сдвинуться влево - народ бдит. Выйдите, и это действительно будет эффективным. Только тарахтеть на сайте - не продуктивно.
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Розумієте, шановний, через свою природну хитрість і жадність до халяви українці вже 38 років вибирають людей, м'яко кажучи, недостойних. Чому? Бо ті розповідають гарні казки, або гарно розповідають казки. Популістів, простіше кажучи. І представники мафії, або ж "крутелики" завжди були кумирами людей. Всі хотіли бути хоч наближеними до них. А слухати речі, що всі блага з неба не падають, а їх потрібно заробити, нарід не хтів. Це було довго і якось не по феншую. Так і вибрали першим президентом ідеолога КПУ Л.Кравчука, який був чудовим казкарем(посада зобов'язувала) у піку прагматику В.Чорноволу., який торочив щось про люстрацію, про декомунізацію, про відмову від ідей комунізму "від кожного за здібностям. - кожному по потребі". Не розуміли, чи не хотіли розуміти, що всього на всіх не вистачить, коли всі працювати не будуть. Бо важко працювати нехай років 10 погоджувалися одиниці і вони не могли своєю працею годувати всіх. От і вийшло, що всього було мало а всіх - багато. І так і продовжуємо до сих пір, обираючи щоразу все більших популістів. Тому і на цих виборах вибором було між поганим і дуже поганим. Причому погане було відомим і виявиться згодом, до не таким і поганим. А дуже погане нам ще доведеться пізнати, бо яника було мало.
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Не нужно быть пессимистом. Войдёте в ЕС (а таки войдёте!), и законы волей - неволей будут европейскими. А так от каждого правительства - по йоте положительного, и Украина, с Богом , пойдёт вперёд. Думаете, в ЕС нет проблем с правителями? Ещё и война пожирает миллионы с бюджета. Я надеюсь. И молюсь за Родину. И вы не падайте духом.
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чё, соевые что-то *решают в Украине*? рыгага.
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во как, уже в самом лежбище балоги на горло наступили, никому ещё это не удавалось, даже шапкокрад с порохохряком и те перед балогой заискивали
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У лайно ви Зебіли наступили. Балога навіть компанію не починав. Два бігборди за три дні до виборів повісили, а Зебеленятко, увесь варош рекламою заклеяло і пролетіло.
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отвали тупица, я в твоих соевых сказках не нуждаюсь
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пэпка вообразил себя падрином (боссом мафии) и требовал отходные. Поэтому и говорят о ***поножовщине. А так суть - та же самая.
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А что толку ? Если были вбросы пачек бюллетеней , то что поможет перерасчёт ? А если поможет , то что , тех , кто первый раз сфальсифицировал результаты выборов посадят ? А вбросы были по всей стране .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКандидат від "Слуги народу" на Закарпатті Токар домігся перерахунку голосів після програшу Балозі
 
 
 
 
 
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