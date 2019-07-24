 За використання символіки українських націоналістів у Білорусі введено кримінальну відповідальність

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Лукашенко підписав закон, яким закріпив покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Зміни внесли до статті 130 КК Республіки Білорусь про розпалювання расової, національної або релігійної ворожнечі.
У Білорусі заборонені: бандерівська символіка, включаючи чорно-червоний прапор УПА; знак полку "Азов"; портрети Бандери і Шухевича; різновиди свастик і рун, які використовували нацисти та їхні союзники.
За публічну демонстрацію, зберігання і поширення цієї символіки встановлено покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.
Що українські націоналісти зробили білорусам ?
І як довго нам чекати, коли зеленський парламент запровадить те саме в нас.
Как бы ЗЕбуин не начал у нас подобное волать....от этой жидо-кацапской наркотвари можно ожидать чего угодно.
...а коли це зеленський зробить чекати треба вічність бо цього ніколи не буде.Торчка повісять за яйця ще до того як він чи ще хтось тільки но подумає про заборону в Україні прапора ОУН-УПА чи символіки Азову.
а бульбашам совковим віри немає.Особливо лукашенкам .Шкода патріотів-білорусів .Їм ще довго чекати поки совдепівський прошарок повиздихає.
Если нет, то почему ?
поки що.
Та у нас вже Петя Симоненко подав в суд на відновлення КПУ. Вчора, здається, тут була інформація...
Час комуністів пройшов.
Проблема в тому, що вони так не думають і цього не розуміють.
До того ж рашастан їм дає приклад - що ще не все пропало...
остались свинорусы???
🤔
Право на "Беларусь" они потеряли, став частью России.
Также Законом в рамках противодействия отдельным видам угроз общественной безопасности, актуальным на современном этапе, предусмотрено установление уголовной ответственности за умышленные действия по реабилитации нацизма наравне с разжиганием расовой либо иной социальной вражды.
Нє, ну якщо бажаєш згнити в нижньотагільській тюрмі - їдь, куди хочеш!
После того как он продал свою газовую трубу - это просто билорусский федеральный округ.
Так что прежде чем садиться на поезд "четырёх столиц" и проходить на их территории паспортный и таможенный контроль - хорошо подумайте - а не попадёте ли вы в "списки на обмен" для мертвечука.
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Тепер Україні можна сміло апелювати до Заходу, що Бандеру не *******, не тільки поляки (нібито " демократичны країни".... але й два відморожених, совкових диктатори..... Путін і Лукашенко.....