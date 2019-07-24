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Все про:аеропорт (387) Бориспіль (257) хабар (2687) митниця (536)

 Митника аеропорту Бориспіль затримано на хабарі 800 дол., - військова прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі головного державного інспектора митного поста "Аеропорт Бориспіль".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

Митника аеропорту Бориспіль затримано на хабарі 800 дол., - військова прокуратура 01

Митник вимагав 800 доларів "винагороду" за безперешкодне проходження митного контролю та непроверку багажу при перетині державного кордону.

Встановлено, що першу частину хабара в розмірі 400 доларів зловмисник отримав 21 березня 2019 р. 24 липня під час передачі ще 400 доларів інспектор Київської митниці ДФС затриманий "на гарячому" в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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Митника аеропорту Бориспіль затримано на хабарі 800 дол., - військова прокуратура 02

Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139450
 
   
 Топ коментарі
 
повязали петеного ученика. ведь работал как мародёр учил.
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Ефремовна выпустили, зато эту мелкую сошку баламутят. Почему медведчук не сидит?
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Медведчук не сидит, потому, что кум путина, а зе не хочет терять дружбу с путином, вот и весь сказ.
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повязали петеного ученика. ведь работал как мародёр учил.
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А ты хорошая ученица Ху*ла, правильно темник используешь.
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Боже, за несчастные 800 долл. Хотя почему же несчастные? Отпустят же.
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Ты лучше посчитай, сколько тебе нужно постов написать на цензоре, чтобы заработать несчастные 800 долл. А реформированные Порро суды могут и отпустить. Так и живём...
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Ефремовна выпустили, зато эту мелкую сошку баламутят. Почему медведчук не сидит?
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Медведчук не сидит, потому, что кум путина, а зе не хочет терять дружбу с путином, вот и весь сказ.
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ещё одного профессионала сластали, да что ж это такое! Астанавитесь, мы потеряем стрОну!
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почему у них надписи "военная прокуратура"?
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Наверное Луценко и его подчинённые не дорабатывают...
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Аби ще взяли на передачі цих грошей вищестоячим?!?
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Карл Волох говорил, что шакаладная власть вынуждена заниматься коррупцией, чтобы ***** не напало часом. Так что он больше похож на 8%, патриотичное дело делает однако.
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В подьезде 36 квартир,но лишь в одной из них живет наркоман.В остальных 35 живут нормальные люди. На лестничной клетке нашли использованный шприц - у кого шансов больше, чей он?
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