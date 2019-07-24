 Митника аеропорту Бориспіль затримано на хабарі 800 дол., - військова прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

Митник вимагав 800 доларів "винагороду" за безперешкодне проходження митного контролю та непроверку багажу при перетині державного кордону.

Встановлено, що першу частину хабара в розмірі 400 доларів зловмисник отримав 21 березня 2019 р. 24 липня під час передачі ще 400 доларів інспектор Київської митниці ДФС затриманий "на гарячому" в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Читайте також: У Харкові затримано двох місцевих чиновників, які організували схему продажу асфальту, "списаного" під час ремонту доріг, - СБУ. ФОТО

Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.