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 Економіка, Суспільство
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Все про:дороги (760) Укравтодор (164) Мінінфраструктури (309)

 Укравтодор відремонтував половину запланованих на цей рік доріг, - Мінінфраструктури

Державна компанія "Укравтодор" провела вже майже 50% всіх запланованих на 2019 ремонтів доріг державного значення.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ

Зокрема, на 2019 ремонт був запланований на 319 об'єктах, зокрема на GO Highway; Н-31 Дніпро-Решетилівка; Н-14 Миколаїв-Кропивницький; Н-11 Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв, М-15 Одеса-Рені; Р-51 Мерефа-Лозова-Павлоград; Н-08 Запоріжжя-Маріуполь, М-01 Київ-Чернігів та інші.

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"Завдяки стабільному фінансуванню, яке забезпечує Дорожній фонд, збільшенню конкуренції на ринку підрядних компаній, проведенню 100% тендерів на майданчику ProZorro, - кількість відремонтованих та побудованих доріг в Україні зростатиме", - йдеться в повідомленні Мінінфраструктури.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139449
 
 
 Топ коментарі
 
Де воно взялось, сказочники, от кого-кого, а укравтодор ГБР потрібно добряче насадити.
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Расскажите мне где эти дороги, что отремонтировали, а то что-то всё время езжу по ямах и колдо_ёбинах. Может езжу не по той половине "отремонтированых дорог" Укравтодор отремонтировал половину запланированных на этот год дорог, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 880
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Ничего там публичного нет,нет карт,нет привязки к местности,все изложено так,что бы невозможно было проверить и оспорить.
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Мне не нравится поток денег из НАШЕГО Дорожного фонда в бесполезный и погрязший в дерьме Укравтодор
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А где можно ознакомиться с этими планами и что это за дорожный фонд,откуда,сколько и по чьей указке в него поступают средства.
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Хороший вопрос. Планы и баланс дорожного фонда публичны. А вот деньги в него идут не с продажи топлива, а с общего гос.бюджета по желанию КабМина
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Ничего там публичного нет,нет карт,нет привязки к местности,все изложено так,что бы невозможно было проверить и оспорить.
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Де воно взялось, сказочники, от кого-кого, а укравтодор ГБР потрібно добряче насадити.
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Расскажите мне где эти дороги, что отремонтировали, а то что-то всё время езжу по ямах и колдо_ёбинах. Может езжу не по той половине "отремонтированых дорог" Укравтодор отремонтировал половину запланированных на этот год дорог, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 880
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а за запланированное на прошлый год когда возьмутся?
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какие цифры?
Все украли.
На юге у нас за эти годы мыролюбный гиперлуп не валялся. А деньги из бензина сети аэс реформистам отчисляли.
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оп на. начали возникать вопросы о гиперлупе в период с 14 до 19 годов. И что теперь? как нужно поступать с мыролюбными свинореформистами за такой потужный ремонт дорог?
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