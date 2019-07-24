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 Політика України
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Все про:автономія (34) Чубаров (362) кримські татари (1389) Потураєв (7)

 Нова влада підтримує створення кримськотатарської автономії, - радник президента Потураєв

У складі партії "Слуга народу" працює попередній Комітет з питань окупованих територій. Надалі він стане одним з комітетів ВР щодо Криму і Донбасу.

Про це в ефірі телеканалу ATR заявив політичний радник президента України Микита Потураєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що кримськотатарський народ це заслужив", - сказав Потураєв.

За його словами, зараз у партії "Слуга народу" вже працює попередній Комітет з питань окупованих територій, який, як припускає Потураєв, в подальшому стане одним із комітетів Верховної Ради України щодо Криму і Донбасу.

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"На рівні цього комітету перспектива створення кримськотатарської національної автономії підтримана, і мною особисто вона підтримується теж", - зазначив експерт.

Як вважає Потураєв, кримськотатарський автономія посилить дипломатичні позиції України, розширить можливості в питаннях тиску на окупантів і дозволить захистити права кримських татар, які стали "основним об'єктом репресій у Криму".

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, коментуючи в Facebook заяву політичного радника Зеленського, сказав, що в Меджлісі "фіксують всі принципові позиції, які декларуються новою владою".

"Звичайно, ми фіксуємо всі принципові позиції, які декларуються новою владою ... Навіть якщо вони озвучуються радниками новообраного Президента України. Головне, щоб слідом за прийнятою риторикою відбувалися очікувані справи", - зазначив Чубаров.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139448
 
 
 Топ коментарі
 
Х вам а не автономия. Украина- унитарное государство и никаких автономий. Мандуйте в Турцию и там автономизируйтесь вместе с курдами
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Крымскотатарская автономия - первый кирпич в федерализацию!
Потом Венгерская автономия, донецкая ...
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"Я считаю, что крымскотатарский народ это заслужил", - сказал Потураев.

Что-то этого потураева слишком много стало. Эксперт, сука.. При кучме вокруг него выплясывал, теперь к своим перебежал.
Это что за формулировка - "крымскотатарский народ это заслужил"? Та в украине десятки народностей живут. Это подразумевается, что остальные не дотягивают?
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З Разумковим і, головне, з Богданом погодив цю відповідь?
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Автономия? Пусть так, но исключительно в составе Украины.
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Нет не так. Эта автономия не нужна. Наигрались уже в автономии. Хватит.
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А ведь я, Хариб, обо всем Крыме и не говорил, да?
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никакой автономии, Крымская область Украины..
потом татары вместе с турками будут требовать независимости от Украины, нельзя допустить повторения бреда с автономиями..
татары - не единственная национальность, которая проживает в Крыму, да и на южном берегу Крыма татар никогда не было..
греки проживали в Крыму задолго до татар, может и им кусок Крыма отдать?
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Ладно, ладно, Никита, я высказал свое мнение, возможно, я и ошибся.
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Порошенко 5 лет дурил татар. Неужели этот тоже.
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Хотя не татар, а только Джемилева с Чубаровым.
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Х вам а не автономия. Украина- унитарное государство и никаких автономий. Мандуйте в Турцию и там автономизируйтесь вместе с курдами
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Самый верный пост в этой теме. плюсонул.
От себя. С каких дел и за какие заслуги тартарам давать автономию? может и русне на дамбасе тогда дать подобную?

Совет чупокаброву как самоназванному вожаку тартар. все вопросы автономии пусть адресует свиновальцу. за которого он топил.
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Вони всім автономії нададуть.
В першу чергу дамбасу.
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так мінські договорняки передбачають..
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Твое мнение, это только твое мнение. Страдай！
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"Я считаю, что крымскотатарский народ это заслужил", - сказал Потураев.

Може і так. Але непотрібно забувати, що більшість в Криму то завезена кацапня.
Їм автономію давати ????
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крымским татарам осталось только отвоевать свою землю
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Идиоты. Пока четко по стезе из граблей Поросяки.
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Крымскотатарская автономия - первый кирпич в федерализацию!
Потом Венгерская автономия, донецкая ...
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"Я считаю, что крымскотатарский народ это заслужил", - сказал Потураев.

Что-то этого потураева слишком много стало. Эксперт, ****.. При кучме вокруг него выплясывал, теперь к своим перебежал.
Это что за формулировка - "крымскотатарский народ это заслужил"? Та в украине десятки народностей живут. Это подразумевается, что остальные не дотягивают?
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Навіщо автономія - віновлення меджелісу і депортація кацапів на родіну предків - в мокшанські ліси.
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депортувати-непередепортувати: там станом на 2013 рік було понад 60 % "навозного контінгєнта" в 2-3 поколіннях... і зараз ще відсотків 15 додалося
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Нехай сам зеля скаже щось з цього приводу!
Хоча би тому, що в програмі партії слуг уродів про Крим і кримських татар так все обтічно змазано...
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Скоро будет 24 автономии...все как в кино...
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Да. Эта автономия Путину нужна. Пойдёт быстрее процес федерализации и распада Украины. На очереди венгерская закарпатская автономия, румынская прикарпатская автономия, молдавская подднестровская автономия, еврейско -уманьская и т.д.
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Саме так. Спочатку - Кримська, а потім: "Криму можна, а чому іншим ні?"
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А потом шо, Донецкая автоноия, закарпацкая, и так далее? Не каких автономий не должно быть. Везде один закон для всех.
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Щось вони швидко перейшли від першого конверта ("вали все на попередників") до другого ("обіцяй")...

Невже так само швидко й третій у роботу піде?
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Оскільки татарів лише 10 відсотків населення Криму (разом з метисами), то створення національної автономії є прецендентом з відповідними наслідками для України. Будь-які нацмени чия чисельність складає 10 відсотків він населення на певній території також може вимагати собі автономію у будь-якій з областей.
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Хуже, намного хуже.
Потому что согласно уставу ООН, каждая нация имеет право на самоопределение!
Кто гарантирует, что лет через 10 Крым не захочет самостоятельности, ну или например присоединения к братской Турции, а не Украины?
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Якщо говорити конкретно, то Зелені шукають шляхи, щоби позбутися Криму, не втративши обличчя. Цей варіант намацувала і колишня влада, але згодом зрозуміли що це нереально до абсурду.
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На огороде у Потураева пусть будет автономия.
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ну почему. можно и в бахчисарае тартарам выделить участок в пределах чебуречной. пусть там и устраивают тартарскую автономию. А так крым это просто захолустный район Херсонской области и не больше.
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Вы уже выбирайте, или автономии, или унитарная Украина.
Нельзя играть с огнём, понимая последствия.
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Если татары соберут батальон и освободят Крым от ***** - то почему нет. В противном случае могут рассчитывать максимум на Таврическую область.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНова влада підтримує створення кримськотатарської автономії, - радник президента Потураєв
 
 
 
 
 
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