 Нова влада підтримує створення кримськотатарської автономії, - радник президента Потураєв

Про це в ефірі телеканалу ATR заявив політичний радник президента України Микита Потураєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що кримськотатарський народ це заслужив", - сказав Потураєв.

За його словами, зараз у партії "Слуга народу" вже працює попередній Комітет з питань окупованих територій, який, як припускає Потураєв, в подальшому стане одним із комітетів Верховної Ради України щодо Криму і Донбасу.

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"На рівні цього комітету перспектива створення кримськотатарської національної автономії підтримана, і мною особисто вона підтримується теж", - зазначив експерт.

Як вважає Потураєв, кримськотатарський автономія посилить дипломатичні позиції України, розширить можливості в питаннях тиску на окупантів і дозволить захистити права кримських татар, які стали "основним об'єктом репресій у Криму".

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, коментуючи в Facebook заяву політичного радника Зеленського, сказав, що в Меджлісі "фіксують всі принципові позиції, які декларуються новою владою".

"Звичайно, ми фіксуємо всі принципові позиції, які декларуються новою владою ... Навіть якщо вони озвучуються радниками новообраного Президента України. Головне, щоб слідом за прийнятою риторикою відбувалися очікувані справи", - зазначив Чубаров.