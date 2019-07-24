 Нова влада підтримує створення кримськотатарської автономії, - радник президента Потураєв

Про це в ефірі телеканалу ATR заявив політичний радник президента України Микита Потураєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що кримськотатарський народ це заслужив", - сказав Потураєв.
За його словами, зараз у партії "Слуга народу" вже працює попередній Комітет з питань окупованих територій, який, як припускає Потураєв, в подальшому стане одним із комітетів Верховної Ради України щодо Криму і Донбасу.
"На рівні цього комітету перспектива створення кримськотатарської національної автономії підтримана, і мною особисто вона підтримується теж", - зазначив експерт.
Як вважає Потураєв, кримськотатарський автономія посилить дипломатичні позиції України, розширить можливості в питаннях тиску на окупантів і дозволить захистити права кримських татар, які стали "основним об'єктом репресій у Криму".
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, коментуючи в Facebook заяву політичного радника Зеленського, сказав, що в Меджлісі "фіксують всі принципові позиції, які декларуються новою владою".
"Звичайно, ми фіксуємо всі принципові позиції, які декларуються новою владою ... Навіть якщо вони озвучуються радниками новообраного Президента України. Головне, щоб слідом за прийнятою риторикою відбувалися очікувані справи", - зазначив Чубаров.
потом татары вместе с турками будут требовать независимости от Украины, нельзя допустить повторения бреда с автономиями..
татары - не единственная национальность, которая проживает в Крыму, да и на южном берегу Крыма татар никогда не было..
греки проживали в Крыму задолго до татар, может и им кусок Крыма отдать?
От себя. С каких дел и за какие заслуги тартарам давать автономию? может и русне на дамбасе тогда дать подобную?
Совет чупокаброву как самоназванному вожаку тартар. все вопросы автономии пусть адресует свиновальцу. за которого он топил.
В першу чергу дамбасу.
а все цілковито.
Може і так. Але непотрібно забувати, що більшість в Криму то завезена кацапня.
Їм автономію давати ????
Потом Венгерская автономия, донецкая ...
Что-то этого потураева слишком много стало. Эксперт, ****.. При кучме вокруг него выплясывал, теперь к своим перебежал.
Это что за формулировка - "крымскотатарский народ это заслужил"? Та в украине десятки народностей живут. Это подразумевается, что остальные не дотягивают?
Хоча би тому, що в програмі партії слуг уродів про Крим і кримських татар так все обтічно змазано...
Невже так само швидко й третій у роботу піде?
Потому что согласно уставу ООН, каждая нация имеет право на самоопределение!
Кто гарантирует, что лет через 10 Крым не захочет самостоятельности, ну или например присоединения к братской Турции, а не Украины?
Нельзя играть с огнём, понимая последствия.