 Для "Слуги народу" існує вікно можливостей у дистанції 6 місяців, - Ткаченко

Про це повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ 9-й номер у списку партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко.

"Я вважаю, що для" Слуги народу "існує вікно можливостей у дистанції 6 місяців, коли важливо довести свої наміри, ухвалити необхідні закони і запровадити нову політичну культуру в країні", - зазначив він.

Водночас він не відкидає, що загрози саботажу всередині партії можуть бути.

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"Але також важливо, як будуть розцінюватися такі дії, чи будуть виключатися такі люди з партії, чи існуватиме законодавча можливість прибирати їх зі списку і як ці дії будуть оцінюватися правоохоронними органами. З того, що я бачу на сьогодні, є якийсь ціннісний ценз у людей, коли молоді люди з освітою йдуть у політику і поняття взяти гроші за рішення у них немає. Так, спокуси завжди є, але мій життєвий досвід показує, що якщо у людини така цінність існує, то вона упродовж життя її не порушує. А якщо вона у неї від початку відсутня, то может бути, все що хочеш", - підкреслив Ткаченко.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Ткаченком читайте тут.