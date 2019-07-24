EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  4096  97
Все про:Ткаченко Олександр (14) Слуга народу (156)

 Для "Слуги народу" існує вікно можливостей у дистанції 6 місяців, - Ткаченко

У партії "Слуга народу", яка за попередніми підрахунками отримала 253 голоси в новому парламенті, є півроку, протягом яких необхідно ухвалити потрібні країні закони.

Про це повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ 9-й номер у списку партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко.

"Я вважаю, що для" Слуги народу "існує вікно можливостей у дистанції 6 місяців, коли важливо довести свої наміри, ухвалити необхідні закони і запровадити нову політичну культуру в країні", - зазначив він.

Водночас він не відкидає, що загрози саботажу всередині партії можуть бути.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потрібно нарешті затвердити генплан розвитку Києва і взятися за інфраструктуру, дороги, парковки, - кандидат на главу КМДА Ткаченко

"Але також важливо, як будуть розцінюватися такі дії, чи будуть виключатися такі люди з партії, чи існуватиме законодавча можливість прибирати їх зі списку і як ці дії будуть оцінюватися правоохоронними органами. З того, що я бачу на сьогодні, є якийсь ціннісний ценз у людей, коли молоді люди з освітою йдуть у політику і поняття взяти гроші за рішення у них немає. Так, спокуси завжди є, але мій життєвий досвід показує, що якщо у людини така цінність існує, то вона упродовж життя її не порушує. А якщо вона у неї від початку відсутня, то может бути, все що хочеш", - підкреслив Ткаченко.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Ткаченком читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139444
 
   
 Топ коментарі
 
зебилам 6 месяцев хватит ,чтобы спустить свой рейтинг в унитаз это 100% Для "Слуги народа" существует окно возможностей в дистанции 6 месяцев, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4898
 показати весь коментар
 
Это для возращения Бати 6 месяцев, да зебилка?
 показати весь коментар
 
😀 молодые люди с образованием это где？
Там в слуге сплошной зброд...фотографы...безработные...кухарки...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
окно возможностей, дистанция в 6 месяцев... это точно зрада. да боты.
 показати весь коментар
 
 
Это для возращения Бати 6 месяцев, да зебилка?
 показати весь коментар
 
 
зебилам 6 месяцев хватит ,чтобы спустить свой рейтинг в унитаз это 100% Для "Слуги народа" существует окно возможностей в дистанции 6 месяцев, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4898
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так, может, петикам заглохнуть на полгода? И без них все решится...
 показати весь коментар
 
 
За полгода думаете Украину Раиссе спихнуть. Х...й вам на все лицо ватное.
 показати весь коментар
 
 
Беня уже косит вовсю. Ему надо все успеть прихватить за эти 6 месяцев. Уже пошли новые схемы.

Как стало известно ЭП, с первых дней июля появился "смотрящий" за угольной отраслью Украины - донецкий бизнесмен Виталий Беляков. Широкой публике это имя ничего не скажет, но на рынке оно очень хорошо известно. Свою историю успеха новый куратор отрасли начал писать с традиционной страницы - с кадровых зачисток глав государственных угольных компаний. Шахтами дело не ограничилось. Неделю назад под контроль Белякова попало многострадальное госпредприятие "Центрэнерго", приватизация которого несколько лет откладывалась. Команда нового "смотрящего" начала работать не на центральную власть, а на ее "сателлита" - миллиардера из Днепра Игоря Коломойского. Сам олигарх свою роль в процессе конечно отрицает. Коломойский не видит ничего особенного в том, что его предприятия (Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи) стали основными контрагентами, и объясняет эти отношения только экономикой.
 показати весь коментар
 
 
А что будет через шесть месяцев...если это типа окно окажется обычным пуком в лужу？ что ты сделаешь？
 показати весь коментар
 
 
6 місяців не так багато, вони самі собі встановили рамки.
 показати весь коментар
 
 
Никто и ничего не устанавливал...потом скадут что это была шутка юмора...
 показати весь коментар
 
 
Хм, розумієш, електорат Зелі чує те що хоче чути, і питати буде саме за те.
 показати весь коментар
 
 
Ну спросят...и что дальше？они свое дело уде сделали...далее могут гулять лесом..
 показати весь коментар
 
 
Тут лажа, сільскі люди не зрозуміють, максимум рік і якщо не буде покращення візьмуться за вила.
 показати весь коментар
 
сільським людям по телевізору розкажуть, шо корупція знизилася в 16 разів.

і повірять, бо перевірити неможливо
 показати весь коментар
 
 
Эта журнашлюха шестерка бабломойского -Ткаченко в глазки овощу заглядывала на встрече в Межигорье
https://img.tsn.ua/cached/1518092914/tsn-4c1b893df1bb74bb46a39549f1c3605e/thumbs/1200x630/8c/7f/9902590438261245b99787f36b8b7f8c.jpg
 показати весь коментар
 
 
Я то думал, что зебилы умнее, хотя бы ихние топ-менеджеры.
А здесь тыкаченко сам спалился

6 месяцев на разграбление, а потом - джеты, джеты, джеты "гоп-ца-ца" Для "Слуги народу" існує вікно можливостей у дистанції 6 місяців, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3605
 показати весь коментар
 
 
"Я то думал, что зебилы умнее, хотя бы ихние топ-менеджеры".

ЧЕМ ОПАСЕН ЗЕЛЕНСКИЙ? (ИЛИ 5 ЗАКОНОВ ГЛУПОСТИ) ПОЛИТ-МУЛЬТ Итальянский историк экономики Карло Чиполла за долгие годы исследований сформулировал пять универсальных законов глупости, работающих в любом обществе. Согласно этим законам #СлугаНарода - самый опасный тип личности. Он эталонный глупец! https://www.youtube.com/watch?v=***********&list=WL&index=162&t=0s
 показати весь коментар
 
 
Уже "керуют". Кто девушке платит - тот ее и танцует.

В партии "Слуга Народа" самое большое количество финансово-промышленных групп. Исследование YourCotrol:

«Нередко эти компании входят в финансово-промышленные группы. Всего аналитики насчитали 35 групп, причастных к будущим нардепам. Больше всего - аж 11 - их оказалось у кандидатов от «Слуги народа» ( «Приват»,, группа семьи Стефанчук, семьи Рэдуц, Шуляков и т.д.)», - говорится в исследовании.
 показати весь коментар
 
 
Форточка в годик. Зебилы годик схавают.
 показати весь коментар
 
 
а потом - тікати городами стрибаючи через тини Для "Слуги народу" існує вікно можливостей у дистанції 6 місяців, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4449



але ж ССО вже не ті, що були в 14-му році Для "Слуги народу" існує вікно можливостей у дистанції 6 місяців, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5173

впіймають
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Фсьо...писец рехформам 🐷 и "життю па
новому "... Казись та плач порохобот!!
🤣🤣
 показати весь коментар
 
 
😀 молодые люди с образованием это где？
Там в слуге сплошной зброд...фотографы...безработные...кухарки...
 показати весь коментар
 
 
Сплошной сброд в Вашей, по-моему, черепушке.
 показати весь коментар
 
 
Зелепуп, а ты уже купил себе статую своего бога разором 23 см?🤔
 показати весь коментар
 
 
Ему нужно больше. 23 см его не проберет
 показати весь коментар
 
 
Привет, это ты напрасно. Не кухарки, а цельный ресторатор, разбавленный стоматологом и парочкой: тамада и свадебный ведущий
 показати весь коментар
 
хватай чємодани - вокзал от'єзжаєт..!



Andriy Lavrys

@AndriyLavrys22 июл.
"Ітогі подвєдьом" ©. Зекоманда накакала в борщ Ахметову, Жеваго, Ярославському, і багатьом регіональним князькам. Здається мені, у майбутніх протестуючих проти Зе і ЗеРади не буде проблем з фінансуванням.
 показати весь коментар
 
 
У протестувальників проти Порошенко теж не було проблем з фінансуванням.
 показати весь коментар
 
 
Ну і загалом свій вклад вони зробили... Але сумарно у Ахметова, Жеваго, і якихось Косюків, Герег з Балогами (їхні ставленики теж не пройшли ж) бабла побільше, ніж в Бєні (ну і може Пінчука). Ні в якому разі не хвалю олігархів, але вони можуть помститися ще й як...
 показати весь коментар
 
 
людей Ахметова уже назначают, значит договориваются... Петя с Жеваго сам конфликтовал, Косюк понятно, Герега прошёл выборы... Балога старший вроде тоже проходит ну или по крайней мере пока под вопросом... напомню, что соя потеряла процент между президентскими и парламентскими, надеяться сое, что спустя 6 месяцев они поправят себе рейтинг, можно конечно, но глупо... остаётся мечтать как все местные князьки будут мстить Зе за Петю Для "Слуги народа" существует окно возможностей в дистанции 6 месяцев, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6917
 показати весь коментар
 
Причому тут соя? Олігархам Петя не треба, вони хотітимуть повернути втрачені позиції...
 показати весь коментар
 
 
та не говори , Зеля щас уже с Ахметовым договаривается, а ты мечтаешь как рыжий дудеть против Зе будет Для "Слуги народа" существует окно возможностей в дистанции 6 месяцев, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5843 Жеваго тот вообще за Петра всех порвёт Для "Слуги народа" существует окно возможностей в дистанции 6 месяцев, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5843
 показати весь коментар
 
 
Привыкайте ЗЕбобы!))))
Порох следит за вами....))))
 показати весь коментар
 
 
то то неловко последнее время.... когда сожусь на унитаз чувствую снизу чей то взгляд ..
 показати весь коментар
 
 
это точно ... , ты же видишь ферму продолжают содержать и кажется финансирование только увеличивается ...
 показати весь коментар
 
Сашка не візьмуть. В нього одна дорога - вкрасти коня, як предки крали, й світ заочі
 показати весь коментар
 
 
Зебилы, что это за фраза? -"будет ли существовать законодательная возможность убирать их из списка и как эти действия будут оцениваться правоохранительными органами"
 показати весь коментар
 
 
Это то что Тимошенко в своё время предлагала(были дискуссии в ЗН),но не приняли её предложений - мол будет диктат партии и не будет свободы в волеизлиянии не согласным с партийным мнением.А в ответ для чего тогда в партию вступали и так далее...
 показати весь коментар
 
Уже чувствует, что их "деятельность" закончится Майданом-3.0?
 показати весь коментар
 
 
Вы не пробовали использовать губозакатывательную машинку?
 показати весь коментар
 
 
Им исчо и степлер для губов нада!
😁
 показати весь коментар
 
 
Не окно...а прости господи очко)))
В которое они нас опустят...
 показати весь коментар
 
 
какой то юмор у вас ....своеобразный ... зациклен на говне и жопе
 показати весь коментар
 
"спісокнаш", "суднаш", "органинаш" - а вам закон!..
 показати весь коментар
 
 
порох без парламента полгода работал и умудрялся результаты выдавать,но...зебилы с памятью не дружат вовсе
 показати весь коментар
 
 
да уж .., выдавал ....наверное я тоже зебил ... анаизы выдавал - помню ... результаты это Иловайск?
 показати весь коментар
 
 
А почему 6 месяцев а не 9? И почему месяцев а не лет? Они пришли править до конца своих бренных дней, и никак не меньше🤔
 показати весь коментар
 
 
усе будет только хуже

Они пришли править до конца своих бренных дней, и никак не меньше
У них свої терміни визначені - 100 років, не менше...
Для "Слуги народа" существует окно возможностей в дистанции 6 месяцев, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 750
 показати весь коментар
 
 
Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER!!

😇
 показати весь коментар
 
...когда молодые люди с образованием идут в политику и понятия взять деньги за решение у них нет. Да, искушения всегда есть, но мой жизненный опыт показывает, что если у человека такая ценность существует, то он на протяжении жизни ее не нарушает. А если она у него изначально отсутствует, то може бути, все що хочеш", - подчеркнул Ткаченко. Источник: https://censor.net.ua/n3139444
Так і бачу як пересічні зедепутати протистоять спокусам...

 показати весь коментар
 
 
В сброде "слуга урода" большая половина это проходимцы без образования, без опыта работы, своей позиции и вообще безработные. Это просто ходячие нажиматели кнопок в Раде, которым будут отдавать приказы настоящие мародёры Украины.
Плата за "телевизионные" мозги будет высокой.
 показати весь коментар
 
 
Хфантазери. В кращому випадку до початку опалювального сезону, а він розпочинається з 15 жовтня.
 показати весь коментар
 
 
Тимофей Милованов
5 ч. ·

Київська школа економіки навчатиме партію "Слуга Народу". З наступного тижня ми вчитимемо більше 200 майбутніх народних депутатів тому, що їм знадобиться у їх щоденній роботі у парламенті.

Теми, на яких зосередимо увагу:
1. Політична стратегія
2. Публічна політика
3. Макроекономіка та бюджетний процес
4. Секторальність (мікро, регуляція, децентралізація, безпека та оборона, освіта, цифровізація і тд)
5. Законодавча рамка (нормопроектування, регламент, уряд)
6. Soft-skills та стратегічні комунікації

Це буде однотижневий інтенсив. В основі його методики - Гарвардський курс викладання для дорослих. Ми не намагаємося нав'язати конкретні знання. Спочатку ми визначаємо потреби клієнта і беремо їх за основу постановки конкретних освітніх цілей, яких досягатимемо.
Навчальний курс будується на портфельному методі. Це означає, що після навчання кожен учасник матиме власний план розвитку, себе та держави. Вони матимуть портфоліо, що включатиме орієнтири - від особистої стратегії розвитку до пропозицій політик та законодавчих норм.

Школа із представниками партії "Слуга Народу" розробляють для курсу контентну складову. Контент закріплюватиметься відповіднмими вправами, що є системою симуляцій. При цьому кожен день навчання матиме свій тематичний framework.
Ми за філософію активного навчання, повагу до свого клієнта та командність.
Ми раді, що Слуга народу виважено підходять до своєї майбутньої роботи. Ми пишаємося, що вони вбачають освіту як шлях до успіху.

Ми не намагаємося когось навчити «правильно думати» чи переробити. Ми намагаємося дати людям, що матимуть відповідальність за нашу державу, найякісніші інструменти та окреслити міжнародні практики, що допоможуть дати відповіді на питання, які вони перед собою зараз ставлять
 показати весь коментар
 
 
А не рановато им в школу .? Может всё же начать с -
. .
 показати весь коментар
 
 
да, накеруют научившись всему по часу... деятельный идиот хуже даже просто идиота
 показати весь коментар
 
 
Ткаченко это тот который "Здравствуйте Игорь Валерьевич"
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порохопсины традиционно лапу заднюю задлрали что означает на их языке "мы без боя не сдадимся"
 показати весь коментар
 
-- не сдадимся Для "Слуги народа" существует окно возможностей в дистанции 6 месяцев, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2702 .. Ты шо , циклон , с дуба рухнул . ? В войнуху решил поиграть ? .
 показати весь коментар
 
Я уже свой вклад сделал, поставил галочку в нужном месте....обратный отсчет закончится на первом заседании парламента, так что держи свой говномёт в рабочем состоянии
 показати весь коментар
 
 
.обратный отсчет закончится на первом заседании парламента .))

Ну , я бы , на твоем месте , небыл бы таким уж - пессимистичным . Думаю что зе-влада продержится немного дольше . Ну на пару недель дольше , уж точно . Для "Слуги народу" існує вікно можливостей у дистанції 6 місяців, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7141 .
 показати весь коментар
 
а прикольно зебобу англосаксы отшили)как вспомню зебобино послание Джонсу,про надежду на скорую встречу...до сльоз )))))))))))))))
 показати весь коментар
 
 
"Здравствуйте Игорь Валерьевич" ютюб Шарий
 показати весь коментар
 
Оті "6 місяців" взяли не зі стелі. Ще у травні писали: через місяць зізнання що проголосував за зе буде дорівнювати зізнанню що трахав козу. Через півроку - що казла. А через рік - що казьол тебе.
 показати весь коментар
 
 
Я вспоминаю это чмо заискивающе заглядывающим в рот пенькобежцу. После этого журналист ткаченко для меня умер.
 показати весь коментар
 
 
Оно не журналист ,, оно лакей каломойши - " чего изволите " . .
 показати весь коментар
 
Десь із середини грудня виборець буде вимагати конкретних результатів від дій Президента , Ради та Уряду.. Вважаю, що пів року - забагато, чотири місяці з дати формування уряду та обрання Генерального прокурора - прийнятний термін.. Полум'яними промовами , та киванням в бік "шатунів" або попередників - виборець вже ситий .. Виборець буде жорстко вимагати не красивих слів, а красивих справ..Підказую - можете розпочати з аудиту використання псевдоблагодійного фонду в лярд гривень, котрий був поцуплений петьою з бюджету воюючої країни ніби-то для грантів молодим вченим.. На теперішнє верещання прихильників петі- можете не звертати уваги... Але не забувайте Тараса Бульбу - "Я тебе породив - я тебе і уб'ю".. Українці дуже довго і терпляче чекали на ці вибори - не просеріть фантастичний кредит довіри до вас, як це умудрився зробити ваш попередник..
 показати весь коментар
 
Чхать теперь они на тебя хотели . Ты им больше не нужен . Ты уже использован ,, дальше они сами . Для "Слуги народу" існує вікно можливостей у дистанції 6 місяців, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8967 .
 показати весь коментар
 
тобі б, максимко - власною долею перейматись.. Аудит мінстеця - також буде, доведеться тобі повернути в десятикратному розмірі всі кошти, котрі були витрачені з бюджету воюючої України на твою свідому дезинформацію українського суспільства..
 показати весь коментар
 
 
Я вольный найм , сколько раз уже повторять . Аудитируй-те сколько влезет . Для "Слуги народу" існує вікно можливостей у дистанції 6 місяців, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9482 .
 показати весь коментар
 
Є вікно можливостей 6 місяців, а то Янукович сказав, що повернеться, бо його ще ніхто не змінив.
 показати весь коментар
 
И один из первых законов должен быть закон об оружии!
 показати весь коментар
 
какие молодые образованные, там половина безработные со средним максимум, а половина жулики из рыго-банды
 показати весь коментар
 
 
А вы заметили, как исчез газовый геноцид? Был-был, убивали убивали украинцев тарифным голодомором, а после выборов - куяк! И как корова языком слизала. И сразу никакого геноцида. И тарифное уничтожение растворилось в тумане. И ни слова по телевизору. И ни строчки в газетах. И Роттердам… Блин, какой Роттердам? Что это? Где это вообще?
И жизнь моментально наладилась. Сама собой.
И зацвели цветы. И запели птички. И подешевел лук.
И бабушкины полвареника стали жирной кулебякой со стрелядью.
Вот что Владимир Александрович животворящий делает.

***
Осталось дождаться, когда заміроточит зелин бюстик, а далее - и в святость можно определить... Ой, его нельзя, у него член не той системы.(С)
 показати весь коментар
 
 
Да ,, зубожиння куда то подевалось . Это факт . Для "Слуги народу" існує вікно можливостей у дистанції 6 місяців, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 567 . Как в воздухе растворилось . Та и коррупции уже не видать .
 показати весь коментар
 
"идут в политику и понятия взять деньги за решение у них нет. Источник: https://censor.net.ua/n3139444"
Но дать деньги за место в списке - есть.
 показати весь коментар
 
А дальше полезут через єто окно в ростов или израиль )))
 показати весь коментар
 
Эту Раду снесут вместе со зданием, без всяких окон.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДля "Слуги народу" існує вікно можливостей у дистанції 6 місяців, - Ткаченко
 
 
 
 
 
 вгору