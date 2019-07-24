 Для "Слуги народу" існує вікно можливостей у дистанції 6 місяців, - Ткаченко

Про це повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ 9-й номер у списку партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко.
"Я вважаю, що для" Слуги народу "існує вікно можливостей у дистанції 6 місяців, коли важливо довести свої наміри, ухвалити необхідні закони і запровадити нову політичну культуру в країні", - зазначив він.
Водночас він не відкидає, що загрози саботажу всередині партії можуть бути.
"Але також важливо, як будуть розцінюватися такі дії, чи будуть виключатися такі люди з партії, чи існуватиме законодавча можливість прибирати їх зі списку і як ці дії будуть оцінюватися правоохоронними органами. З того, що я бачу на сьогодні, є якийсь ціннісний ценз у людей, коли молоді люди з освітою йдуть у політику і поняття взяти гроші за рішення у них немає. Так, спокуси завжди є, але мій життєвий досвід показує, що якщо у людини така цінність існує, то вона упродовж життя її не порушує. А якщо вона у неї від початку відсутня, то может бути, все що хочеш", - підкреслив Ткаченко.
Повний текст інтерв'ю з Олександром Ткаченком читайте тут.
Как стало известно ЭП, с первых дней июля появился "смотрящий" за угольной отраслью Украины - донецкий бизнесмен Виталий Беляков. Широкой публике это имя ничего не скажет, но на рынке оно очень хорошо известно. Свою историю успеха новый куратор отрасли начал писать с традиционной страницы - с кадровых зачисток глав государственных угольных компаний. Шахтами дело не ограничилось. Неделю назад под контроль Белякова попало многострадальное госпредприятие "Центрэнерго", приватизация которого несколько лет откладывалась. Команда нового "смотрящего" начала работать не на центральную власть, а на ее "сателлита" - миллиардера из Днепра Игоря Коломойского. Сам олигарх свою роль в процессе конечно отрицает. Коломойский не видит ничего особенного в том, что его предприятия (Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи) стали основными контрагентами, и объясняет эти отношения только экономикой.
і повірять, бо перевірити неможливо
https://img.tsn.ua/cached/1518092914/tsn-4c1b893df1bb74bb46a39549f1c3605e/thumbs/1200x630/8c/7f/9902590438261245b99787f36b8b7f8c.jpg
А здесь тыкаченко сам спалился
6 месяцев на разграбление, а потом - джеты, джеты, джеты "гоп-ца-ца"
ЧЕМ ОПАСЕН ЗЕЛЕНСКИЙ? (ИЛИ 5 ЗАКОНОВ ГЛУПОСТИ) ПОЛИТ-МУЛЬТ Итальянский историк экономики Карло Чиполла за долгие годы исследований сформулировал пять универсальных законов глупости, работающих в любом обществе. Согласно этим законам #СлугаНарода - самый опасный тип личности. Он эталонный глупец! https://www.youtube.com/watch?v=***********&list=WL&index=162&t=0s
В партии "Слуга Народа" самое большое количество финансово-промышленных групп. Исследование YourCotrol:
«Нередко эти компании входят в финансово-промышленные группы. Всего аналитики насчитали 35 групп, причастных к будущим нардепам. Больше всего - аж 11 - их оказалось у кандидатов от «Слуги народа» ( «Приват»,, группа семьи Стефанчук, семьи Рэдуц, Шуляков и т.д.)», - говорится в исследовании.
але ж ССО вже не ті, що були в 14-му році
впіймають
новому "... Казись та плач порохобот!!
🤣🤣
Там в слуге сплошной зброд...фотографы...безработные...кухарки...
Andriy Lavrys
@AndriyLavrys22 июл.
"Ітогі подвєдьом" ©. Зекоманда накакала в борщ Ахметову, Жеваго, Ярославському, і багатьом регіональним князькам. Здається мені, у майбутніх протестуючих проти Зе і ЗеРади не буде проблем з фінансуванням.
Порох следит за вами....))))
🤗
😁
В которое они нас опустят...
Они пришли править до конца своих бренных дней, и никак не меньше
У них свої терміни визначені - 100 років, не менше...
😇
Так і бачу як пересічні зедепутати протистоять спокусам...
Плата за "телевизионные" мозги будет высокой.
5 ч. ·
Київська школа економіки навчатиме партію "Слуга Народу". З наступного тижня ми вчитимемо більше 200 майбутніх народних депутатів тому, що їм знадобиться у їх щоденній роботі у парламенті.
Теми, на яких зосередимо увагу:
1. Політична стратегія
2. Публічна політика
3. Макроекономіка та бюджетний процес
4. Секторальність (мікро, регуляція, децентралізація, безпека та оборона, освіта, цифровізація і тд)
5. Законодавча рамка (нормопроектування, регламент, уряд)
6. Soft-skills та стратегічні комунікації
Це буде однотижневий інтенсив. В основі його методики - Гарвардський курс викладання для дорослих. Ми не намагаємося нав'язати конкретні знання. Спочатку ми визначаємо потреби клієнта і беремо їх за основу постановки конкретних освітніх цілей, яких досягатимемо.
Навчальний курс будується на портфельному методі. Це означає, що після навчання кожен учасник матиме власний план розвитку, себе та держави. Вони матимуть портфоліо, що включатиме орієнтири - від особистої стратегії розвитку до пропозицій політик та законодавчих норм.
Школа із представниками партії "Слуга Народу" розробляють для курсу контентну складову. Контент закріплюватиметься відповіднмими вправами, що є системою симуляцій. При цьому кожен день навчання матиме свій тематичний framework.
Ми за філософію активного навчання, повагу до свого клієнта та командність.
Ми раді, що Слуга народу виважено підходять до своєї майбутньої роботи. Ми пишаємося, що вони вбачають освіту як шлях до успіху.
Ми не намагаємося когось навчити «правильно думати» чи переробити. Ми намагаємося дати людям, що матимуть відповідальність за нашу державу, найякісніші інструменти та окреслити міжнародні практики, що допоможуть дати відповіді на питання, які вони перед собою зараз ставлять
. .
Ну , я бы , на твоем месте , небыл бы таким уж - пессимистичным . Думаю что зе-влада продержится немного дольше . Ну на пару недель дольше , уж точно . .
И жизнь моментально наладилась. Сама собой.
И зацвели цветы. И запели птички. И подешевел лук.
И бабушкины полвареника стали жирной кулебякой со стрелядью.
Вот что Владимир Александрович животворящий делает.
***
Осталось дождаться, когда заміроточит зелин бюстик, а далее - и в святость можно определить... Ой, его нельзя, у него член не той системы.(С)
Но дать деньги за место в списке - есть.