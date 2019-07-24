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Все про:протокол (24) НАЗК (595) Загребельська (41)

 "Те саме НАЗК, тільки в профіль", - Загребельська поскаржилася на новий протокол, складений зі старого приводу

Ексдержуповноважена Антимонопольного комітету України Агія Загребельська стверджує, що НАЗК склало на неї вже другий протокол через нібито порушення під час продажу її родичами вживаного автомобіля.

Про це Загребельська написала в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Те ж саме НАЗК тільки в профіль. Сьогодні знову тут і впевнилась, що від перестановки президентів цей орган не змінюється. При президенті П.Порошенку НАЗК звинуватило мене, що я пізно задекларувала кошти з продажу старенького автомобіля моїм родичем за 300 тисяч гривень в повідомленні про суттєві зміни", - написала Загребельського.

За словами ексдержуповноваженої, тепер, після більш ретельної перевірки всіх її декларацій за 5 років роботи в держструктурі, НАЗК склало на неї ще один протокол - вже при президенті Зеленському.

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"Тепер за те, що я пізно задекларувала гроші від продажу ... того самого автомобіля з цього ж договору з тієї ж транзакції, але вже в щорічній декларації", - стверджує Загребельська.

Те саме НАЗК, тільки в профіль, - Загребельська поскаржилася на новий протокол, складений зі старого приводу 01

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Агія Загребельська відома розслідуваннями у сфері грального бізнесу, посередницьких "прокладок" на доступі до бази оцінок Фонду держмайна, картельної змови "харчових" підрядників Міністерства оборони і різних схем у сфері юстиції.

5 липня Зеленський підписав указ про її звільнення. Загребельська заявила, що підстав для звільнення немає, і пообіцяла оскаржити його в суді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139438
 
 
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Фамилия Занребальская какая то стремная, чтобы на такой должности работать. С такой фамилий нужно где то в поле урожай картофеля выкапывать и быть все время в передовиках.
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Я одного не розумію: а що, Президент за посадою має контролювати, як НАЗК складає протоколи на чиновників такого рангу, як Загребельна? Правильно складають, чи неправильно? А адмінсуди - для чого?
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А это к чему? - ничего не украл ни у государства, ни у народа, развил свой собственный бизнес....не попадает под характеристику украинского политика
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Те саме НАЗК, тільки в профіль", - Загребельська поскаржилася на новий протокол, складений зі старого приводу
 
 
 
 
 
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