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 Суспільство
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 Терористи не допустили фахівців до мосту в Станиці Луганській

Представники незаконних збройних формувань, що діють в окремих районах Луганської області, не допустили фахівців для обстеження зруйнованого моста в смт Станиця Луганська Луганської області.

Як передає ЦензорНЕТ, про це повідомляє Станично-Луганська районна державна адміністрація.

"Прибули проектувальники, фахівці, які мали оцінити всю ситуацію зі зруйнованим мостом для того, щоб підготувати відповідний проект. Як тільки проектувальники спустилися до провалу, їх попередили, що це буде сприйнято як акт агресії і людина, яка перебуває на протилежній стороні у військовій формі, заборонила далі просуватися", - сказав голова райадміністрації Юрій Золкін

За його словами, російська сторона і бойовики "вкотре показали, що вони не мають бажання створювати відповідні умови для ремонту моста".

Також Золкін розповів, що після цього діалогу з-за оборонного укріплення бойовиків вийшла група телевізійників, які почали знімати на відео групу фахівців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Робіть міст, щоб транспорт ходив і цих фашистів-галичан тут не було", - мешканка окупованого Луганська на КПВВ "Станиця Луганська". ВIДЕО

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у рамках робочої поїздки до Луганської області 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування і який планується відновити за умови дотримання перемир'я. "Ми хочемо відновити цей міст. Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші - і дуже швидко будуємо його. Для цього необхідно відсунути укріплення іншої сторони. Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко це зробимо", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139437
 
 
 Топ коментарі
 
Ну і добре, ремонт моста відміняється.
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ну вот и хорошо,передайте той кацапской ляди на лавочке,шо строить будет ее любимая кацапня.
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Ну да. Вот оно: реальность и "террористов уничтожить!!!". Да еще в верхнем регистре. Почувствуй разницу.
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Ну і добре, ремонт моста відміняється.
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Не зовсім. Рівний перед рівним не прогинається.
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ну вот и хорошо,передайте той кацапской ляди на лавочке,шо строить будет ее любимая кацапня.
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тоже сразу про нее подумал - " фашисты-галичане" обиделись ))) строй сама...
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Объявите месяц прохождения с оккупированных территорий беженцев в строну Украины. А потом взорвать этот переход полностью и закрыть вопрос . Что бы не шастали туда сюда.
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А не пора им дать мезды или слабо,а Граждане Украины? это же у вас в тылу такое безобразие ватники делают, если сцыте то идите на встречу своим родственникам ,которые остались за линией фронта, а Московия в своих стрелять не будет и если что Украинская армия поддержит вас таких неопределённых
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"Баканов? Там черти ремонтников к мосту не подпускают. Ты там, это, займись. А в семь в аккурат ко мне на доклад. Вместе чертей будем гонять".
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Вывод один - боятся, что ВСУ может прямо и в Луганск.
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Ну да, тільки місток рятує линирійців.
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Ай-яй-яй! Терористи теж хочуть свою долю від європейських грошей? А міст їм нафіг не потрібен. Те, що їм було потрібно, Україна вже зробила - залишила обладнані вигідні позиції. А сепаратисти, судячи з усього, не відійшли, бо на їхньому березі блок-пост oсхоже залишився. То що, розбираємо укріплення далі під аплодисменти кацапів?
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Ще буде вода в Крим і відведення військ по типу Придністров я у Молдавії.
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Спроби будуть. Чим закінчаться, спрогнозувати наразі важко. От тоді і буде видно, чого варті нацдружини і Білецький. Щодо Яроша і його УДА у мене сумнівів немає. На планктон 73 відсотковий сподіватися не приходиться.
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вот и все зеленкины понты
классная отмазка. иначе как "наживатися на кровi"
все деньги на переезд и на ферросплавы
)))))
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Девиз этой каденции: "Понты не закончатся никогда".
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#аргументы

Три бывших тренера сборной России по футболу и певцы Лев Лещенко, Любовь Успенская и Александр Серов попросили перевести Олега Медведева (Шишканова) под домашний арест. Они отметили, что он поддерживал ополченцев Донбасса

Бывшие главные тренеры сборной России по футболу Валерий Газзаев (депутат Госдумы от «Справедливой России»), Юрий Семин (главный тренер столичного «Локомотива») и Борис Игнатьев, а также народные артисты России Лев Лещенко и Александр Серов, певица Любовь Успенская обратились к Мосгорсуду с письмом с просьбой заменить вору в законе Олегу Медведеву (до смены фамилии - Шишканову) меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Письмо в поддержку обвиняемого зачитала на заседании адвокат Медведева Дарья Евменина, передает корреспондент РБК. Суд в среду, 24 июля, рассматривал апелляцию на арест Шишканова и, не прислушавшись к его защитникам, сохранил меру пресечения.

За обвиняемого вступилось всего порядка 40 «общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, обеспокоенных судьбой Олега Медведева», - пояснила Евменина. Они в числе прочего отметили, что Медведев - меценат, поддерживал спортивные инициативы, основал футбольный клуб «Сатурн Раменское» и оказывал поддержку в том числе ополченцам Донбасса, «хоть сам этого и не афишировал». «Мы знаем его на протяжении многих лет как доброго и отзывчивого человека, патриота своей родины, организатора спортивных мероприятий», - говорится в письме. Его авторы отметили, что у Медведева на иждивении двое малолетних детей и взрослая дочь-инвалид детства: «Арест Медведева наложит тяжелое бремя не только на него, но и на всю его семью».

«На протяжении многих лет Олег Евгеньевич всеми силами поддерживает ветеранское и юниорское футбольное движение. Юные спортсмены регулярно получают от него мячи, обувь и прочую экипировку», - говорится в другом письме в поддержку Шишканова, которое подписали, в частности, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, глава Объединения российских тренеров по футболу Михаил Гершкович, тренер ЦСКА Виктор Онопко, ветераны «Спартака» и ЦСКА Юрий Гаврилов, Александр Мирзаян, Сергей Шавло и Дмитрий Кузнецов.

Певец Александр Серов подтвердил, что призывал перевести Шишканова под домашний арест, «потому что в последние десять лет его благотворительная деятельность зашкаливает». «Он помогал Донецку, учителям, медикам. Артисты выступали на благотворительных концертах для пожилых людей по 75-80 лет. Он поддерживал футбольную команду, чтобы молодые пацаны не болтались непонятно где попало, и теперь они имеют отличный стадион, теннисные корты и так далее», - заявил народный артист. «С его стороны я видел только хорошее. И никаких блатных посылов за ним я не замечал», - отметил Серов.

Бывший главный тренер футбольного клуба «Сатурн» из Раменского Борис Игнатьев заявил РБК, что знает Шишканова по совместной работе. «Он курировал клуб и финансировал его в большом объеме вместе с Московской областью. Я всегда получал от него заряд человеческой энергии. Это был руководитель, который заинтересован в развитии футбола», - сказал заслуженный тренер России. Он также назвал Шишканова «серьезным человеком, обремененным не только своими задачами, но и всем тем, что происходит в Раменском районе», - отметил он.

Шишканову, которого СК называет вором в законе, вменяется преступление по новой статье УК 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии). Следствие считает, что с момента «коронации» в 1992 году Шишканов координировал деятельность подмосковных ОПГ и распоряжался преступными доходами в том числе от мошенничеств, организации азартных игр, наркоторговли и проституции. Дело Шишканова возбуждено на основании материалов, выделенных из нескольких дел об убийствах, рассказывал ранее в Басманном суде представитель СКР.

https://shapito.d3.ru/gazzaev-leshchenko-i-uspenskaia-vstupilis-za-vora-v-zakone-shishkanova-1821614/
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После сюжета ТСН,этот мост не ремонтировать надо,а окончательно разрушить,что такие "восстановительницы" донбасса за укрнскими пенсиями через Сев.Донец вплавь перебирались.Самое печальное,что таких как, эта кацапина, там сотни тысяч.Просьба к сайту миротворец и а.геращенко - по линии МВД, вычислите эту даму и в базу миротворца.
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Ну и хорошо, мои бюджетные деньги с моих налогов целее будут
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подожжите, зеля через 8 дней приступил, за неделю отремонтировал - мост уже готов! (или нет, зеля сбрехал)
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*****: "пусть клован идет с ними договаривается лично". Оце і є "перемир'я" по сценарію *****, як примус до "прямих переговорів" з його шавками.
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А все потому что войска отвели недалеко, нужно было за Днепр
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Следующим объектом после моста будет станица Луганская который захватят кровавые нелюди террористы - сепаратисты убийцы из оккупированной кремлём бандитской резервации " луганДонии" .... А уже далее будет отвод ВСУ за Краматорск , Мариуполь а потом и за Харьков, Херсон , Запорожье, Днепр.... На что только не пойдёт продажная новая власть ЗЕбилов ради - мира - капитуляции на милость нашего самого лютого кровавого врага в мире, оккупанта из проклятой паРаши.
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Ну таки зеля разрушит наши доты в Станице . что бы сепары разрешили ему им мост за наши деньги построить опять таки . что бы к биндеровцам за пенсиями шпарить легче было
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Кому нужно просадит деньги в этот никому не нужный мост ?
Что за манечка?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоТерористи не допустили фахівців до мосту в Станиці Луганській
 
 
 
 
 
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