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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:військовополонені (312) Денісова (322) моряки (671)

 "Ведуться переговори", - Денісова уточнила інформацію про повернення моряків

Уповноважена з прав людини у Верховній Раді Людмила Денісова заявила про бажання "уточнити" інформацію про звільнення моряків.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хочу уточнити інформацію стосовно 24 військовополонених моряків. 18 липня я підписала клопотання до керівника Слідчого управління ФСБ РФ Михайла Шишова щодо прийняття рішення про обрання мого особистого зобов’язання як запобіжного заходу для військовополонених моряків, які перебувають у Лефортовському СІЗО. Посольство України в РФ передало через МЗС РФ ці документи до ФСБ РФ і наразі вони перебувають на розгляді керівника Слідчого Управління", - написала Денісова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домовленостей про повернення українських моряків уже досягнуто, - Денісова

"Мені відомо, що ведуться переговори про повернення моряків в рамках виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права", - додала вона.

"Сподіваюся на те, що всі необхідні документи будуть направлені і враховані. Чекаємо моряків вдома!" - підсумувала омбудсмен.

Раніше сьогодні Людмила Денісова заявила "Громадському", що домовленостей про повернення полонених українських моряків на Батьківщину вже досягнуті. "Уже досягнуто домовленостей, щоб повернути моряків. Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Зараз оформляються останні документи, думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на Батьківщині", - сказала Денісова.

Керівник групи адвокатів військовополонених моряків Микола Полозов заявив, що йому нічого невідомо про подібні домовленості.

Пізніше колега Денісової, російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що в Росії поки не ухвалили жодних рішень про повернення полонених моряків.

Ведуться переговори, - Денісова уточнила інформацію про повернення моряків 01

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139434
 
 
 Топ коментарі
 
Ну зачем болтать то? Зачем?
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просто овца, ляпнула чтобы обратили на нее внимание
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Менше б своїм дурним язиком теліпала б ця екзальтована підстаркувата панянка з Криму - може б краще було для моряків і їхніх родин..
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Ну хоть не Супрун, разрушившая словечко на букву Б. Эта старается как может, а не имитации оргазма по фб выдаёт.
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Снова это кацапское чмо, ***** твоё, что ли нормальное, машка алкашка,и ли старый конь? Назови хоть одного, не признаёте международное право, сейчас пухлик, твоих рыболовов собакам на корм пустит
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С кем переговоры, с ****** ? Но это не имеет смысла ...
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обещать не значит жениться)))
а тем более срашка...
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просто овца, ляпнула чтобы обратили на нее внимание
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Менше б своїм дурним язиком теліпала б ця екзальтована підстаркувата панянка з Криму - може б краще було для моряків і їхніх родин..
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Які можуть бути "перемовини", коли є рішення суду?
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Чого там у вас "немає"? Рішення міжнародного трибуналу ООН? Чи клепки?
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Не у меня. Про вас не знаю. Нет еще решения суда РФ. Решения Международного трибунала по морскому праву не признают США, Китай, РФ и еще кое-какие страны. Они ставят решения своих судов выше любых других, если вам это неизвестно. Поэтому и переговоры. Так то, Саид.
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Ты давай не транди,что кроме твоей засрашки люди нормальные не придерживаются общих правил игры
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Читав. У такому випадку має бути ТИСК, а не перемовини і не "особисте зобов'язання" (про що доречі?). Бо будь-яке це є визнання провини.
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то есть взяв на себя личное обязательство в виде меры пресечения практически признала вину моряков?
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Вона зобов'язалась що вони будуть сидіти в Україні, "класно врятувала".
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Когда вы, друзья Климкина, поймете, что пофиг. В таком деле кацапам можно пообещать что угодно, лишь бы своих освободить. А потом всегда можно извиниться, выразить озабоченность, сослаться на форс-мажор и т.д. Вот это и есть дипломатия.
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ты путаешь,друг *****...дипломатия-это заставить рашку выполнять решения международных судов.
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ну-ну, соевый друг Медведчука, вы уже 5 лет заставляете. А выхлоп где? СП-2 и кацапы в ПАСЕ - вот результат шоколадных потуг. Потому как соевая банда - надежный бизнес-партнер ху.ла и его кума.
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опять ты все путаешь...украинцы не употребляют сою...сало,цыбулю,часнык,шоколад фабрика рошен-да...то вы кроме сои ничего из сладостей не видели.ну разве еще пальмовое масло.
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А нагадайте-но, коли *********** у ПАРЄ повернули? Хто в Україні на той час за зовнішню політику і армію відповідав та ще й гарантом Конституції був?
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Тут же главное "моего личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков". Т.е. это она молодец, и ее надо оставить при должности.
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"о принятии решения об избрании моего личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков" - так зебоба их у нас посадить хочет?
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Ещё один долбодятель, вы свинособаки там у себя кроме слов ылита,собака-караван,еще что-нибудь знаете? Всё как под копирку, а ну да,школ нет,тяжёлое детство
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где она только не была эта дура денисова, в каких только креслах не сидела и под какими партиями только не лежала, да что же это за наказание такое? одни придурки у власти который год подряд. мелет какую то чепуху, никакой конкретики, только ртом шевелит.
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"принятии решения об избрании моего личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков" обязательство чего? Мера пресечения какая?
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Тут уже ржали над этими "личными обязательствами"!
Это шо, если мы моряков отпустим - то она в рашке сядет? Или чем то др "отвечать" будет?
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Денисова! А ты уточни, с тобой, дурой кто ни будь разговаривает?
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"Людмила Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения украинским морякам в виде лишения свободы на меру пресечения в виде поручительства и предложила себя поручителем. Ни о каких решениях по этому вопросу мне не известно.", - сказал Москалькова журналистам.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ведуться переговори", - Денісова уточнила інформацію про повернення моряків
 
 
 
 
 
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