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 Політика України
  2003  12
Все про:Кабмін (2961) Герус (25) Маркарова (40)

 Маркарова може залишитися міністром фінансів у новому Кабміні, - Герус

Оксана Маркарова може залишитися міністром фінансів у новому складі уряду.

Про це в коментарі журналістам сказав представник Президента в уряді Андрій Герус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Очевидно, що бюджет буде ухвалюватися новим парламентом. Міністерство фінансів є, там працюють професійні та фахові люди. Буде передача влади. Можливо, міністр, можливо, заступники будуть працювати", - сказав Герус, коментуючи запитання про ухвалення бюджетної резолюції.

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Відповідаючи на запитання про можливість подальшої роботи міністром фінансів Оксани Маркарової, представник Президента в уряді сказав: "Можливо. Вона — фаховий міністр. Треба подумати, яке рішення ухвалити".

Разом із тим, він заявив, що не має впевненості, що хтось іще із нинішнього уряду продовжить роботу у складі Кабінету міністрів. За словами Геруса, пропозиції будуть з'являтися після призначення нового Прем'єр-міністра, який також пропонує кандидатів на керівників міністерств.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139428
 
   
 Топ коментарі
 
Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни.
(с) Илья Ильф, Евгений Петров, "Золотой теленок"
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ну,штаты уже определили,какие ветви трогать нельзя.финансы,нбу,премьер.
не зря же рашка охладела к зеле
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Дороги асфальтирует, наличие лекарств в аптеках лично проверяет, железку вон в Борисполь построил. Хозяйственник.
А нужен им - великий либертарианский финансист. Маркарова может остаться министром финансов в новом Кабмине, - Герус - Цензор.НЕТ 2828
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Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни.
(с) Илья Ильф, Евгений Петров, "Золотой теленок"
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ну,штаты уже определили,какие ветви трогать нельзя.финансы,нбу,премьер.
не зря же рашка охладела к зеле
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У геруса ещё молоко на губах не обсохло, а он уже оценки раздает всем, кто и в какой области профессионал, второй порохохряк выискался, тот тоже как и герус считал, что он самый мудрый и способен оценить каждого, дооценялся, что с треском вылетел с президентского кресла
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Маркарова в финансах слабо волочет. Зато чего изволите, готова. Проведение незавизимой финансовой политике требует несколько других знаний. Вы еще Южанину оставьте, очень ценный кадр.
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"Кто бы ни победил на выборах, в итоге всегда побеждает министерство финансов" (С)
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А чем их Гройсман не устраивает ка премьер?
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Дороги асфальтирует, наличие лекарств в аптеках лично проверяет, железку вон в Борисполь построил. Хозяйственник.
А нужен им - великий либертарианский финансист. Маркарова может остаться министром финансов в новом Кабмине, - Герус - Цензор.НЕТ 2828
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Так оставляйте теперь и Хрюкмана, тем паче он так похудел, стал стройнее Маркаровой!
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Если не даст показания на потроховских воровских чиновников,то пусть проваливает.Если не видела,не знала - значит сама участвовала.
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А шо, недельные курсы не помогут найти министра финансов среди молодых дарований?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМаркарова може залишитися міністром фінансів у новому Кабміні, - Герус
 
 
 
 
 
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