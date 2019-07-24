 У Росії поки не ухвалювали жодних рішень про повернення українських моряків, - Москалькова

Слова Москалькової цитує російське державне інформагентство "РИА Новости", повідомляє Цензор.НЕТ.

Воно ж наводить слова керівника групи адвокатів військовополонених моряків Миколи Полозова. "Він зазначив, що не бере участі в переговорах і не може сказати, на якій стадії вони перебувають. Але, додав Полозов, якби з моряками проводилися якісь процесуальні дії, наприклад оформлення документів, захист про це дізналася б, так як моряки нічого не підписуватимуть без адвокатів", - повідомляє "РИА Новости".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військовополонені моряки почали ознайомлення з матеріалами справи. Це може тривати 2-3 місяці, - Полозов

Раніше Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що домовленостей вже досягнуто.

"Уже досягнуто домовленостей, щоб повернути моряків. Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Зараз оформляються останні документи, думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на Батьківщині", - сказала Денісова.