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 У Росії поки не ухвалювали жодних рішень про повернення українських моряків, - Москалькова

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що слідчі поки не ухвалювали жодних рішень про повернення українських моряків.

Слова Москалькової цитує російське державне інформагентство "РИА Новости", повідомляє Цензор.НЕТ.

Воно ж наводить слова керівника групи адвокатів військовополонених моряків Миколи Полозова. "Він зазначив, що не бере участі в переговорах і не може сказати, на якій стадії вони перебувають. Але, додав Полозов, якби з моряками проводилися якісь процесуальні дії, наприклад оформлення документів, захист про це дізналася б, так як моряки нічого не підписуватимуть без адвокатів", - повідомляє "РИА Новости".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військовополонені моряки почали ознайомлення з матеріалами справи. Це може тривати 2-3 місяці, - Полозов

Раніше Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що домовленостей вже досягнуто.

"Уже досягнуто домовленостей, щоб повернути моряків. Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Зараз оформляються останні документи, думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на Батьківщині", - сказала Денісова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139426
 
 
 Топ коментарі
 
может, они о разных моряках каких-то говорят?..
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кацапня будет тянуть кота за хвост...это ж такой прекрасный повод вносить раздрай в украинское общество.
и такой прекрасный фактор давления на зелебеню.
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Договоренности о возвращении украинских моряков уже достигнуты, - Денисова
...
В России пока не принимали никаких решений о возвращении украинских моряков, - Москалькова
...
І чому я не здивований? В России пока не принимали никаких решений о возвращении украинских моряков, - Москалькова - Цензор.НЕТ 7829
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может, они о разных моряках каких-то говорят?..
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кацапня будет тянуть кота за хвост...это ж такой прекрасный повод вносить раздрай в украинское общество.
и такой прекрасный фактор давления на зелебеню.
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Для одних це чергове "Ай-яй-яй!". Для інших - прикре нагадування про передвиборну обіцянку. І лише для самих моряків та їхніх родин - сувора реальність. Не думаю, що зайвий піар, особливо у виконанні Зекоманди пішов морякам на користь.
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Договоренности о возвращении украинских моряков уже достигнуты, - Денисова
...
В России пока не принимали никаких решений о возвращении украинских моряков, - Москалькова
...
І чому я не здивований? В России пока не принимали никаких решений о возвращении украинских моряков, - Москалькова - Цензор.НЕТ 7829
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Раша тв должна подготовить лохторат, к тому что эти моряки им совсем не нужны и все прочее. После нескольких выпусков почему раша великая, вернут
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:Уже решили и без шестерки москальковой и туповатых следаков .
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Че то наша уполномоченная разпиз-сь!
Повторяет ошибки предыдущих!
И в этой передаче https://www.youtube.com/watch?v=XsRiBd4Ao1M
Денисова помогла получить жирные места "старым" судьям
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До суда, моряков не выпустят, и менять их не на кого.
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Раша последний фонд доживает.не им теперь решать. За них все решат
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Уполномоченный по правам человека в России, генерал Татьяна Москалькова заявила, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении украинских моряков.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУ Росії поки не ухвалювали жодних рішень про повернення українських моряків, - Москалькова
 
 
 
 
 
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