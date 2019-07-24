 У Росії поки не ухвалювали жодних рішень про повернення українських моряків, - Москалькова

Слова Москалькової цитує російське державне інформагентство "РИА Новости", повідомляє Цензор.НЕТ.
Воно ж наводить слова керівника групи адвокатів військовополонених моряків Миколи Полозова. "Він зазначив, що не бере участі в переговорах і не може сказати, на якій стадії вони перебувають. Але, додав Полозов, якби з моряками проводилися якісь процесуальні дії, наприклад оформлення документів, захист про це дізналася б, так як моряки нічого не підписуватимуть без адвокатів", - повідомляє "РИА Новости".
Раніше Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що домовленостей вже досягнуто.
"Уже досягнуто домовленостей, щоб повернути моряків. Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Зараз оформляються останні документи, думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на Батьківщині", - сказала Денісова.
и такой прекрасный фактор давления на зелебеню.
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В России пока не принимали никаких решений о возвращении украинских моряков, - Москалькова
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І чому я не здивований?
Повторяет ошибки предыдущих!
И в этой передаче https://www.youtube.com/watch?v=XsRiBd4Ao1M
Денисова помогла получить жирные места "старым" судьям