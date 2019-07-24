 Києвом керує Столар, про це знає будь-який чиновник чи бізнесмен, - Ткаченко

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Так, відповідаючи на запитання чи не планує підім'яти під себе забудову в Києві друг глави Офісу президента Андрія Богдана бізнесмен Андрій Вавриш, Ткаченко сказав, що ці міркування з розряду гіпотетичних.
"Вавриш - це гіпотетична проблема. А є існуюча. Масив Варшавка на Виноградарі забудовується в величезній кількості будинками. І це робиться не коли-небудь завтра, а саме сьогодні. Туди ж ведеться гілка метро під цю забудову Микитася. Який також ремонтує Шулявський міст. І під заставу грошей, які Микитась отримав за цей міст, він купує будинок у центрі Києва. Ось це реальність! Як і тіньове управління містом імені Столара. Про яке знає будь-який чиновник або бізнесмен у місті", - сказав Ткаченко, додавши, що столична влада, щоб не говорити про ці проблеми, лякає своїми страхами.
Нагадаємо, скандальний столичний забудовник Вадим Столар проходить у парламент за списком партії "Опозиційна платформа - За життя" під номером 11. Раніше, в 2010 році, він вже обирався народним депутатом України по багатомандатному загальнодержавному округу від Партії регіонів. Тоді, за більш ніж два роки роботи в Раді, Столар не запропонував жодного законопроєкту або поправки до закону. У 2014 році на виборах до Київради Столар працював у виборчому штабі партії "УДАР".
Столар відомий своїми зв'язками з київським мером Віталієм Кличком.
Наприклад, в 2017 році програма "Схеми" зафіксувала, що Віталій Кличко 17 серпня 2017 року прилетів з Неаполя до Києва на приватному літаку разом з відомими столичними забудовниками. Журналісти зафіксували, як після посадки літака Cessna Citation XLS з віп-терміналу аеропорту "Бориспіль" вийшли мер Києва Віталій Кличко і народний депутат і керівник державної корпорації "Укрбуд" Максим Микитась з дружиною. Також журналістам вдалося отримати інформацію з бази даних про перетин кордону України щодо всіх пасажирів цього чартеру з Неаполя. У списку пасажирів літака був Вадим Столар.
Повний текст інтерв'ю з Олександром Ткаченком читайте тут.
якщо людина не хоче йти під махфію то вона може як мінімум піти в відставку
Прокинься вже.
Теплицы то снесли, а вместо них где новые построили? Теплицы денег стоят не малых и имеют стратегическое значение для города
Теплицы поломали, а кто компенсировал постройку новых, где построили?
Или нафига, в Турции купим или в Польше)
Скажу вам на месте, Лавины и эпицентра на окружной были теплицы, растили комнатные растения и цветы. Их снесли новых не кто не делал, цветов уже не растят покупают в Голландии...
Им же земля понадобилась
Так по вашему?
А то что оно без парковок, школ, детсадов, и без автомобильных развязок, это лохам пофиг)
В каждом парадном 100+ квартир, дома на 2-3 парадных)
Из новых школ одна, киевская русь, парковка возле дома машин на 20-30)
Дальше Урловская и в округе школы только старые плюс аж одна, инженерная гимназия, парковок нет)
В классах по 40+ детей...
В результате все под мостом)
А те теплицы я видел и помню, так что я знаю что говорю)
Но за них молчат вроде их и не было
Вторые на Туполева от салютной (экспоплазы) до эстонской (там вроде зелень растили) сейчас там строят второй комфорт таун
По секрету, його планували ще при совку... Вєніку потрібне метро, дуже потрібне, бо вибиратися з району доводиться або через Нивки (а до Нивок пробки), або через Куренівку і Фрунзе-Кирилівську (а там теж не айс)...
А на Виноградарі (на секундочку!) живе 75 тисяч народу (це з Вітряними Горами) і там не одна Варшавка будується, а ще кілька не менших ЖК, Після їх заселення на Вєніку буде вже 100 тис. населення. То що, їм метро не треба???
Для довідки, на Дарниці (з Лівобережкою, але без Лісного) живе 70 тис. народу і там на ці 70 тис. 2 станції метро! На Шулявці - 2 станції метро (КПІ і Шулявка) на 62 тис. населення.
Я всього лиш хотів написати, що моста на Трою нарешті от почали потроху будувати і навіть в районі старого Гаванського мостика (той що до пам'ятника Железнякову йде) перерили і ведеться будівництво з'їзду з моста...
Я как не прикину все равно жесть получается)
До речі, будівництво моста нарешті відновили, але навіть нормальному фінансуванні раніше, ніж за 2-3 роки його не збудують.
І так, для довідки, міст на Трою почали активно будувати в 2003 саме при Омелі, якого ви так не любите. І збудували до приходу Космоса аж на 65%. Тобто якби придурки не обрали Льоню, в нас давно був би і міст, і метро на Трою... Міст Кирпи при Омелі теж був майже готовий, а потім при Космосі його ніяк завершити не могли...
Про метро на Виноградарь изредка ходили слухи, а тут ні сіло не впало, вдруг начали строить, без генплана, общественных слушаний, заседаний горсовета и т.п. тягомотиной, неизбежно возникающей в таких случаях. Да, строится еще пара-тройка ЖК, но их масштабы несоизмеримы с Варшавкой. Сравнение с Шулявкой некорректно, ибо Виноградарь, Ветряные, Мостицкий, Варшавка это спальные районы. Метро на Виноградарь строится исключительно под Варшавку. Сразу после начала стройки подземки, стоимость квартир на Варшавке выросла. Совпадение? Не думаю.
А про метро на Виноградар мені роззповідали менджери з продажів іншого ЖК Войцеховського (там один будинок біля ринку) ще при Янику, коли ніякого Кличка і в помині в мерії не було.
Який старіший за Вєнік жилмасив таких же розмірів потребує так само терміново метро? Теремки вже отримали, Сирець теж, на Харьку метро достатньо (хоча це взагалі молодий масив). Ну от куди ще? Лишилися тільки Вєнік і Троя...
А хто буде третім?
Для всех генеральнх архитекторов-планировщиков поясняю следующее: главный генеральный план - это КАПИТАЛ и экономическая целесообразность (что в данном случае также включает в себя цену на землю, а она в Украине, как известно, в руках у идиотов, то есть государства).
А вместо шоумена Зеленского хозяйством заправляет КТО?