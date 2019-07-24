 Києвом керує Столар, про це знає будь-який чиновник чи бізнесмен, - Ткаченко

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Так, відповідаючи на запитання чи не планує підім'яти під себе забудову в Києві друг глави Офісу президента Андрія Богдана бізнесмен Андрій Вавриш, Ткаченко сказав, що ці міркування з розряду гіпотетичних.

"Вавриш - це гіпотетична проблема. А є існуюча. Масив Варшавка на Виноградарі забудовується в величезній кількості будинками. І це робиться не коли-небудь завтра, а саме сьогодні. Туди ж ведеться гілка метро під цю забудову Микитася. Який також ремонтує Шулявський міст. І під заставу грошей, які Микитась отримав за цей міст, він купує будинок у центрі Києва. Ось це реальність! Як і тіньове управління містом імені Столара. Про яке знає будь-який чиновник або бізнесмен у місті", - сказав Ткаченко, додавши, що столична влада, щоб не говорити про ці проблеми, лякає своїми страхами.

Нагадаємо, скандальний столичний забудовник Вадим Столар проходить у парламент за списком партії "Опозиційна платформа - За життя" під номером 11. Раніше, в 2010 році, він вже обирався народним депутатом України по багатомандатному загальнодержавному округу від Партії регіонів. Тоді, за більш ніж два роки роботи в Раді, Столар не запропонував жодного законопроєкту або поправки до закону. У 2014 році на виборах до Київради Столар працював у виборчому штабі партії "УДАР".

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Столар відомий своїми зв'язками з київським мером Віталієм Кличком.

Наприклад, в 2017 році програма "Схеми" зафіксувала, що Віталій Кличко 17 серпня 2017 року прилетів з Неаполя до Києва на приватному літаку разом з відомими столичними забудовниками. Журналісти зафіксували, як після посадки літака Cessna Citation XLS з віп-терміналу аеропорту "Бориспіль" вийшли мер Києва Віталій Кличко і народний депутат і керівник державної корпорації "Укрбуд" Максим Микитась з дружиною. Також журналістам вдалося отримати інформацію з бази даних про перетин кордону України щодо всіх пасажирів цього чартеру з Неаполя. У списку пасажирів літака був Вадим Столар.

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