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 Київські новини
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Все про:Київ (6320) Ткаченко Олександр (14) Столар (4)

 Києвом керує Столар, про це знає будь-який чиновник чи бізнесмен, - Ткаченко

Представник партії "Слуга народу" і найбільш ймовірний кандидат на посаду глави КМДА Олександр Ткаченко заявив, що справжнім "господарем" української столиці є забудовник Вадим Столар, а не мер Віталій Кличко.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Так, відповідаючи на запитання чи не планує підім'яти під себе забудову в Києві друг глави Офісу президента Андрія Богдана бізнесмен Андрій Вавриш, Ткаченко сказав, що ці міркування з розряду гіпотетичних.

"Вавриш - це гіпотетична проблема. А є існуюча. Масив Варшавка на Виноградарі забудовується в величезній кількості будинками. І це робиться не коли-небудь завтра, а саме сьогодні. Туди ж ведеться гілка метро під цю забудову Микитася. Який також ремонтує Шулявський міст. І під заставу грошей, які Микитась отримав за цей міст, він купує будинок у центрі Києва. Ось це реальність! Як і тіньове управління містом імені Столара. Про яке знає будь-який чиновник або бізнесмен у місті", - сказав Ткаченко, додавши, що столична влада, щоб не говорити про ці проблеми, лякає своїми страхами.

Нагадаємо, скандальний столичний забудовник Вадим Столар проходить у парламент за списком партії "Опозиційна платформа - За життя" під номером 11. Раніше, в 2010 році, він вже обирався народним депутатом України по багатомандатному загальнодержавному округу від Партії регіонів. Тоді, за більш ніж два роки роботи в Раді, Столар не запропонував жодного законопроєкту або поправки до закону. У 2014 році на виборах до Київради Столар працював у виборчому штабі партії "УДАР".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потрібно нарешті затвердити генплан розвитку Києва і взятися за інфраструктуру, дороги, парковки, - кандидат на главу КМДА Ткаченко

Столар відомий своїми зв'язками з київським мером Віталієм Кличком.

Наприклад, в 2017 році програма "Схеми" зафіксувала, що Віталій Кличко 17 серпня 2017 року прилетів з Неаполя до Києва на приватному літаку разом з відомими столичними забудовниками. Журналісти зафіксували, як після посадки літака Cessna Citation XLS з віп-терміналу аеропорту "Бориспіль" вийшли мер Києва Віталій Кличко і народний депутат і керівник державної корпорації "Укрбуд" Максим Микитась з дружиною. Також журналістам вдалося отримати інформацію з бази даних про перетин кордону України щодо всіх пасажирів цього чартеру з Неаполя. У списку пасажирів літака був Вадим Столар.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Ткаченком читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139425
 
 
 Топ коментарі
 
Так я не понял, плевательница Коломойского против строительства домов, или против строительства метро?
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Все кругом воры, а мы еврейские мушкетеры...
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Это фигня. Вот настоящими президентами Украины являются, как минимум трое - бабломойский, богдан и разумков - это да!
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Ні, будівельна МАФІЯ. Там такі гроші, що вам навіть не снилися у найфантастичному сні. Навіть підалік і його братело стали на коліна перед цією мафією. Навіть з них мафія забудовників зробила запроданців. А Київ перетворився в суцільний забудовний Армагедон. Якщо це не зупинити, то мафія почне жерти сама себе. І тоді, нам місця для життя не залишится зовсім. Отже, Кличка потрібно усувати, саджати в тюрму, чи давати тікати з України. А жити з ним - вже НЕМОЖЛИВО.
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срали на коліна..
якщо людина не хоче йти під махфію то вона може як мінімум піти в відставку
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Звик бути слугою пороха і його корумпованої системи? Звик лизати дупу мафії, яку узаконив в Києві Кличко і його підбратели? Звик служити краденому баблу? І де?
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Країну захопила єврейська мафія, а ти все лякаєш тим що Укрбуд щось будує.
Прокинься вже.
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Так я не понял, плевательница Коломойского против строительства домов, или против строительства метро?
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Вместо теплиц строим ЖК, а потом лук дороже бананов)
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Ну да и канешна луковые теплицы посреди Киева лехко спасают положение... Киевом управляет Столар, об этом знает любой чиновник или бизнесмен, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7772
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Пока не начали строить варшавку и второй комфорт таун на Туполева, спасало)
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так шо проще - привезти в Киев из условной дымерки лук, или 500 тысяч человек на работу каждый день? или все-таки пусть люди ездят на работу на метро из новых жилмассивов, а лук выращивают и возят из дымерки?
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Так растили бы лук в дымерке, зачем тратится на коробку в Киеве?
Теплицы то снесли, а вместо них где новые построили? Теплицы денег стоят не малых и имеют стратегическое значение для города
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ну так и будут растить лук в Дымерке или в другом пригороде Киева, зачем дефицитные площади в городе занимать сельскохозяйственными объектами?? или строить коробки для людей в Дымерке и вести туда метро, а в Киеве пусть лук растет? давайте тогда уже и Соломенку перенесем под Полтаву, а на Соломенке помидоры станем выращивать и персики
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Вы меня не поняли)
Теплицы поломали, а кто компенсировал постройку новых, где построили?
Или нафига, в Турции купим или в Польше)
Скажу вам на месте, Лавины и эпицентра на окружной были теплицы, растили комнатные растения и цветы. Их снесли новых не кто не делал, цветов уже не растят покупают в Голландии...
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Если так переживаешь за отечественного производителя так построй теплиц и продавай овощи и зелень а не воздух тут сотрясай
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Строить должен тот кто сносил!
Им же земля понадобилась
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Лучше Турцию и Польшу поднимать)
Так по вашему?
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Сейчас в моде рапс, с ним вообще ни каких проблем, и реальные деньги.
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Сейчас в моде настроить коробок и впарить жлобам как элитное жилье!
А то что оно без парковок, школ, детсадов, и без автомобильных развязок, это лохам пофиг)
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а де строят без парковок, детсадов и т.д.? давайте хотя бы на примере комфорт тауна расскажите, как самого большого новопостроенного района, или липинки какой-нибудь
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Улица Чавдар, Ващенко, Гмыри- домов до пол сотни)
В каждом парадном 100+ квартир, дома на 2-3 парадных)
Из новых школ одна, киевская русь, парковка возле дома машин на 20-30)
Дальше Урловская и в округе школы только старые плюс аж одна, инженерная гимназия, парковок нет)
В классах по 40+ детей...
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Ну ті будинки, які вважаються дійсно елітними (Київміськбуд чи ЖК Зарічний трохи далі звідти) - всі з підземними паркінгами йдуть.
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Только весь ЖК заричный на развязке под южным мостом припаркован)
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От особисто був там на паркінгу підземному. Він там є і великий, інше питання, що народ не хоче паркомісця арендувати, не те що купляти.
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Я знаю что там есть паркинг(живу не далеко), но бесплатных гостевых парковок нет, только паркинг по цене квартиры)
В результате все под мостом)
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А вы заедьте в комфорт таун вечером и попробуйте запарковаться) квест еще тот
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Цибуля вирощується, сіється насінням на россаду у парнику, але її кількість посіяна в одному великому парнику може розміститися для подальшого вирощування вже як зеленець на території одного району Києва. Ви уяви не маєте про що говорите.
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Лук это как пример)лук там и не платили

А те теплицы я видел и помню, так что я знаю что говорю)
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розумію, що іноді приклади невдалими бувають))
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Теплицы реально жалко
Но за них молчат вроде их и не было
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От северо-сырецкой до проспекта правды, там где сейчас стоят варшавский квартал.
Вторые на Туполева от салютной (экспоплазы) до эстонской (там вроде зелень растили) сейчас там строят второй комфорт таун
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Про Антонов тоже походу из за земли начинают гнать что не рентабельный
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Все кругом воры, а мы еврейские мушкетеры...
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дурак или притворяешься? Это метро строят к новостроям. Вместо того что-бы строить метро к людям, нуждающимися в метро долгие годы (на Троещину, в 1 очередь). Ну давай еще в 50 км от Киева новостройки делать и туда метро из Киева тянуть...
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так на троещину тоже строят метро, там вопрос в завершении моста, особенно на левом берегу, где многие года ушли на достижение компромиссов с собственниками дач
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І де ви побачили за часів порохоботів нове будівництво метро, вибачаюсь запитати, БЛД! Про будівництво "домов" це де, в якому районі? У вас повилазило в очах, що "дома" не "влазять" в план розбудови і архітектури міста? Може вам ще побудувати високоповерхові юрти, щоб ви зрозуміли, що Київ це не будівельний смітник для відмивання найбрудішого у світі бабла? Чи може, це і є ваша спільна мета ущербних уродів, які перетворили свою землю в ганебний ЛуганДон?
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армія.мова,віра і столар як вишенка на торті рошен
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правильно,прекратить строительство,прекратить метро...нафига оно Киеву?
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Тобто Ткаченко думає, що метро на Виноградар будують чисто через Варшавський район???
По секрету, його планували ще при совку... Вєніку потрібне метро, дуже потрібне, бо вибиратися з району доводиться або через Нивки (а до Нивок пробки), або через Куренівку і Фрунзе-Кирилівську (а там теж не айс)...

А на Виноградарі (на секундочку!) живе 75 тисяч народу (це з Вітряними Горами) і там не одна Варшавка будується, а ще кілька не менших ЖК, Після їх заселення на Вєніку буде вже 100 тис. населення. То що, їм метро не треба???
Для довідки, на Дарниці (з Лівобережкою, але без Лісного) живе 70 тис. народу і там на ці 70 тис. 2 станції метро! На Шулявці - 2 станції метро (КПІ і Шулявка) на 62 тис. населення.
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Я тоже усматриваю в логике этого партийного товарища тупую люмпенско-пролетарскую философию.
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75 тыс? А Ничего, что на Троещине около 300 тыс и там решили метро не строить, в угоду веникам?
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(сразу скажу, что и туда, и туда не езжу, но это же глупость не строить метро на Троещину!)
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Тю, чомусь комент абсолютно безобідний видалили.

Я всього лиш хотів написати, що моста на Трою нарешті от почали потроху будувати і навіть в районі старого Гаванського мостика (той що до пам'ятника Железнякову йде) перерили і ведеться будівництво з'їзду з моста...
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А где будет съезд на правом берегу?
Я как не прикину все равно жесть получается)
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Ну один із з'їздів буде продовженням Валів - там ж і бетонні опори залиті паралельно ГАванському. Решту не знаю, розказую тільки те, що бачив...
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Да, Валы и так стоят) на подоле будет весело
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І на Трою треба, але метро на Вєнік можна побудувати вже за рік-два, а для метро на Трою "дрібнички" не вистачає - МОСТА!

До речі, будівництво моста нарешті відновили, але навіть нормальному фінансуванні раніше, ніж за 2-3 роки його не збудують.

І так, для довідки, міст на Трою почали активно будувати в 2003 саме при Омелі, якого ви так не любите. І збудували до приходу Космоса аж на 65%. Тобто якби придурки не обрали Льоню, в нас давно був би і міст, і метро на Трою... Міст Кирпи при Омелі теж був майже готовий, а потім при Космосі його ніяк завершити не могли...
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Скажу тебе по секрету при совке планировали коммунизм...
Про метро на Виноградарь изредка ходили слухи, а тут ні сіло не впало, вдруг начали строить, без генплана, общественных слушаний, заседаний горсовета и т.п. тягомотиной, неизбежно возникающей в таких случаях. Да, строится еще пара-тройка ЖК, но их масштабы несоизмеримы с Варшавкой. Сравнение с Шулявкой некорректно, ибо Виноградарь, Ветряные, Мостицкий, Варшавка это спальные районы. Метро на Виноградарь строится исключительно под Варшавку. Сразу после начала стройки подземки, стоимость квартир на Варшавке выросла. Совпадение? Не думаю.
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У мене в старій книжці (енциклопедичний довідник Києва до 1500-річчя) є план-карта столичного метро, яке планували збудувати до 2000 року... Так там є і метро на Троєщину, і ціла лінія (надземна) на лівому березі (замість неї трамваї в кінці кінців пустили), і метро Теремки з Іподромом є, і Академмістечко. Короч, майже всі станції, які після 1991 здали, там є. Ну може Вирлиці немає чи чогось такого. І метро на Виноградарі там теж є!

А про метро на Виноградар мені роззповідали менджери з продажів іншого ЖК Войцеховського (там один будинок біля ринку) ще при Янику, коли ніякого Кличка і в помині в мерії не було.
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Я в курсе всех этих планов постройки метро на Виноградарь. Слухи ходили ещё задолго до Омельченко. Но это были планы, подобные плану построения коммунизма в СССР
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Ну так по Вєніку проголосували за слугу урода, що вони ще хочуть? Метро? Ну-ну.
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На Троещине уже больше 300 000 людей и как то не сильно торопятся с метро.
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Бенина шавка Ткаченко негадує) Гребанный папараццы с Г+Г мечтает пакращить хоть чего либо денежного в столице, гнида дешевая.
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А я думал, что метро на Виноградарь ведется не под стройку, а для уже живущих там людей.
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Я, честно говоря, не понял суть проблемы. Ну и что, если кто-то что-то строит, то это значит он управляет городом? Почему нельзя купить здание в центре Киева под залог действующих проектов? Что плохого, что ведётся метро к новому району?
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Пусть к старым районам метро проведут, а уж потом к новым.. Не, все равно что то не так?
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Так Виноградар - не те, щоб сильно новий район, там купа панельок 9-поверхових 70-х років, тай хрущовки 60-х теж є... Троя молодша загалом, це забудова 80-х і початку 90-х. Борщага? Ну там трамвай швидкісний замість метро.

Який старіший за Вєнік жилмасив таких же розмірів потребує так само терміново метро? Теремки вже отримали, Сирець теж, на Харьку метро достатньо (хоча це взагалі молодий масив). Ну от куди ще? Лишилися тільки Вєнік і Троя...
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На Виноградаре хрущевок нет. Ветряные застроены хрущевками, но это не Виноградарь. Прошу не путать.
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Є там хрущовки - на пр. Свободи через дорогу від ринку (там де кінець ринку вже)
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Это Ветряные Горы. Эти хрущевки стояли когда проспекта Свободы и в плане не было.
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А, ну я просто точно не знав, де закінчується Вєнік і починаються вже Вітряні гори...
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а почему обязательно сначала к старым, потом к новым? в новых какие-то не такие люди? да и всегда проще в новом районе строить, где проще спланировать и вести строительство. к тому же если новый район на правом берегу, а старый на левом, а строительство веток метро через реку увеличивает затраты на такое метро в разы. И какое решение правильное - построить метро в новый район или даже в два новых района или за деньги, на которые можно построить метро в 2 новых района - построить в один старый? ну и при всем при этом, на самом деле и на троещину строится метро, но своим темпом, поскольку требует сочень значительных затрат, которые единоразово Киев не может себе позволить
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Просто у зедибилов мосты строятся за день приехал их главнюк строителей нах.. Й послал и раз мост построелся как с больницей в Борисполе о которой уже все забыли
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Тут все просто Киев очень обальшая и вкусная часть пирога будет под 60 лярдов земля золотая и т. Д и не запнуть под шумок ято себя не уважать так что ждём разоблачительных репортажей жкрношлух с канала Г+Г как Кличко убил свого брата
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Так що, другим після Порошенка на мочилово в черзі Г+Г став Кличко?
А хто буде третім?
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В Батуми новы здания - архитектура, а в Киеве - говно-коробки и нет генерального плана.
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Если честно, я вообще не понимаю зачем вообще дают разрешения на строительство этих говнокоробок газоблок + вата, застройщики и те кто разрешает строить в погоне за лавэ изначально закладывают проблему т.к. срок эксплуатации газоблока в 3 раза привышает срок эксплуатации фасада из ваты, т.е при жизни дома, фасад придется менять как минимум 2 раза! зачем вообще такое разрешать строить?
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Да, всё из-за генерального плана. Хорошо, что в Нью-Йорке или Лондоне был, есть и будет генеральный план, а также Главные Архитекторы и Главные Художники.

Для всех генеральнх архитекторов-планировщиков поясняю следующее: главный генеральный план - это КАПИТАЛ и экономическая целесообразность (что в данном случае также включает в себя цену на землю, а она в Украине, как известно, в руках у идиотов, то есть государства).
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Ви порівняли Київ, Лондон і Нью Йорк? Києвом керує Столар, про це знає будь-який чиновник чи бізнесмен, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6322 В Лондоні коли були чи в Нью Йорку?
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Вместо спортсмена Кличко хозйством заправляет Столяр? ОК!
А вместо шоумена Зеленского хозяйством заправляет КТО?
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прям спрут тайной черной мафии и чернющего черного нала коза ностры
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Страна уже давно захвачена а мы тут каждый раз кого-то выбираем на выборах...
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Похоже на то. Платим шаровикам украинофобам (уже даже с рашисткими паспортами) пенсии, поставляем им газ,свет,воду на шару .Ахметов всю страну доит похлеще оккупанта. Мусорня , гнобящая патриотов и никогда не бывшая на первой линии, в полном составе минимум 300 тыс. человек "участники б.д.", всем им соответствующие льготы. А остальные , платящие налоги и коммуналку - рабы на них работающие за копейки и не имеющие шансов своим детям даже молодежный кредит оформить или 50:50. Все очереди на 100% заморожены и т,д
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Мій знайомий купив дороге илітне житло. Через пару років стіна почала трохи зсуватись - там і ремонту навіть не було, лише пофарбували. Иліта.
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Цензор.НЕТНовиниКиївські новиниКиєвом керує Столар, про це знає будь-який чиновник чи бізнесмен, - Ткаченко
 
 
 
 
 
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