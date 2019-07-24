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 Політика України
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Все про:ВР (5241) поправки (23) Рябошапка Руслан (55)

 Одними з перших нова Рада внесе зміни в частині "поправок Лозового", - Рябошапка

Заступник глави Офісу президента України Руслан Рябошапка, якого президент Зеленський назвав кандидатом на пост генпрокурора, анонсував внесення змін до Кримінального процесуального кодексу в частині т.зв. "поправок Лозового" про призначення експертиз у провадженнях, як одне з перших рішень Верховної Ради нового скликання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua

"Обов'язково, це будуть пріоритетні зміни ... Першого ж дня, коли парламент почне працювати, це буде один із тих законопроектів, який буде ухвалено в перший же день", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів в середу в Києві про те, чи будуть вноситися зміни в КПК в частині так званих "поправок Лозового".

Нагадаємо, Верховна Рада 3 жовтня 2017 року ухвалила законопроект про внесення змін в низку кодексів, запустивши таким чином судову реформу. Ініціативу в цілому затвердили з урахуванням поправки №109 народного депутата Андрія Лозового, якою пропонувалося змінити низку статей КПК.

Ці зміни передбачають обов'язкове отримання санкції суду на проведення експертиз у кримінальних провадженнях. Також у разі відмови судді в задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння слідчий або прокурор не мають права повторно просити суддю санкції на обшук, якщо не зазначені нові обставини, які раніше не розглядав слідчий суддя.

22 березня 2018 року народні депутати частково усунули негативні наслідки поправки А. Лозового, яка була врахована при внесенні змін до КПК.

Керівники правоохоронних органів заявляли про те, що "правка Лозового" призвела до виникнення великих черг у судах, що істотно ускладнило роботу правоохоронних органів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139422
 
 
 Топ коментарі
 
Давите соевую шваль по всем фронтам!
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Та там после гоп-компании Шеколадного и Со, не то что править, там все нужно делать по новому, Какие правки? Если все делалось так, под нажимом наших друзей из США и ЕС принимается нормальный закон, а через некоторое время главКондитер и компания раз и приняли нужные им правки, при этом Петро закатывает глаза и говорит "А кто это сделал"?
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уже про неприкосновенность и импичмент передумали вносить)
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Так вибори пройшли, через 5 років згадають.
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уже все принято...но не подписывается гарантом.
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Это закон питара Ляшко, а не соевого. Надо все же быть объ
ективным.
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Принимала закон Рада, в коей, Галина, большинство составляли сами знаете кто.
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Ты Жека, просто идиот. Ты даже не понимаешь, про ЧТО речь.
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Ладно, сам прочитай:
"Это изменения предусматривают обязательное получение санкции суда на проведение экспертиз в уголовных производствах. Также в случае отказа судьи в удовлетворении ходатайства о разрешении на обыск жилья или иного владения следователь или прокурор не имеют права повторно обращаться просить судью о санкции на обыск, если не указаны новые обстоятельства, которые ранее не рассматривал следственный судья"
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Меня, как лицо не очень)) далекое от юриспруденции, не устраивает вот что: на кой хрен, простите, нужна санкция суда на проведение экспертиз в уголовных производствах?!! Зачем сие, потрудитесь объяснить?
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Главное - эти поправки подгоняли Украинскую систему к общезападной. А их отмена подгонит систему под московитско-беларускую. Счастливого пути в светлое будущее.
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Без санкции судьи(ордера) любой Гражданин США имеет право не допустить правоохранителей на свою частную собственность. Это гарантировано Конституцией. После отмены поправок Лозового кто будет давать санкцию? Прокурор? Так это даже не московитское, а дремуче-совковое "законодательство".
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Максим, прочитайте, что я выше написал. Я ведь ЗА санкции суда на обыск и прочее, я против того, чтобы суд давал разрешение на проведение экспертиз по уголовному делу, ибо последнее лишь создает лишнюю бессмысленную волокиту и возможность затянуть уголовный процесс!!!
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Добре. Т.е., следователь не будет должен никуда предоставлять обоснование назначения экспертизы? Любая экспертиза - такое же следственное действие, как и обыск, как по серьезности, так и по предпллагаемым последствиям. Кто дает на это санкцию? Трещина на потолке кабинета следователя?
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Рыги особенноне людят за то, что приходилось 5 лет прятаться... Вон рыг портнов хочет отомстить...
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очередной передел финансовых потоков украинского кривосудия.
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Щоб 🐷 "задоволення" від цього отримав по повній!
🤗
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Та там после гоп-компании Шеколадного и Со, не то что править, там все нужно делать по новому, Какие правки? Если все делалось так, под нажимом наших друзей из США и ЕС принимается нормальный закон, а через некоторое время главКондитер и компания раз и приняли нужные им правки, при этом Петро закатывает глаза и говорит "А кто это сделал"?
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Это правильно, некоторые поправки Лозового просто дебильны и затрудняют работу как следствия так и судов.
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Соевая команда прекрасно знала как разводить лохов псевдореформами. Все вроде правильно, но есть мелочь, которая только ухудшает то, что уже было. Закон о незаконном обогащении яркий пример. Слава Богу оторвали их от кормушки.
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Меня прикалывают рассуждения порохоботов типа - "как же они будут управлять страной, если ничего не умеют? Это же так сложно принять нужный для всех закон, столько инстанций надо пройти." Достаточно увидеть, как работают комиссии которые по несколько лет не могут собраться из-за отсутствия кворума, потому что какой то негодяй просто не желает туда ходить, начинаешь удивляться, как вообще они могут принимать законы. Сколько нужных проектов законов умерло в комиссиях не дождавшись голосования. Конечно нужно иметь огромный опыт, что бы так валять дурака за государственные деньги. Дошли до того, что Спикер отказывается выполнять поручение Президента потому что не так был составлен запрос. Не в том порядке стоят абзацы. Слава Богу Зеля разрубил этот Гардеев узел кадровых дегенератов. Лучше никакого опыта не иметь,чем такой.
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Панамские поцреоты столько хрени напринимали шо писец.... Лозовой кстати сколько лет завтрак обед и ужин на зоне пропускает?
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Перше треба самого Лозового піймати,і відбити охоту політичним **********,тим паче радикальним,лізти у політику...
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Боже! Комментарии - детсадовский идиот на школьном дигинирате.
Гавно - фонтаном. Про ЧТО?
Читайте, уроды:
"Это изменения предусматривают обязательное получение санкции суда на проведение экспертиз в уголовных производствах. Также в случае отказа судьи в удовлетворении ходатайства о разрешении на обыск жилья или иного владения следователь или прокурор не имеют права повторно обращаться просить судью о санкции на обыск, если не указаны новые обстоятельства, которые ранее не рассматривал следственный судья."
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Особенно "дИгИнирате" понравилось, да и "гАвно" не хуже. ))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОдними з перших нова Рада внесе зміни в частині "поправок Лозового", - Рябошапка
 
 
 
 
 
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