 НАБУ проводить обшуки в офісі "Богдан Моторс"

Про це повідомляє НАБУ в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють санкціоновані обшуки у приміщеннях ПАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс" в межах розслідування кримінального провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем службовим особами ПАТ "Укрексімбанк" (100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів)", - заявили в НАБУ,
Справу кваліфікували за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Зазначається, що розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з червня 2019 року.
Зуважмо, компанія "Богдан Моторс" належить партнеру експрезидента України Петра Порошенка Олегу Гладковському, який раніше потрапив у скандал із розкраданням в оборонці.
Нагадаємо, 19 липня НАБУ проводило обшук у "Богдан Моторс" в іншій справі.
А не, из-за диабета мозги давно разложились.
Посадить Порошенко пожизненно - предел мечтаний зебилов.
8 травня 2018
ЗМІ: Порошенко сам купує зброю й передає її армії
Четвер, 31 серпня 2017
Президент Петро Порошенко витрачає власні кошти на придбання зброї, яку передає Збройним силам України.
З початку російської агресії проти України Петро Порошенко витратив понад 500 млн гривень власних коштів на допомогу ЗСУ, в тому числі декілька десятків мільйонів для 3-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій (до 2016 року оперативного командування "Південь" Сухопутних військ).
"Серед переданої допомоги автомобілі, бронежилети, спорядження, форма, теплі речі, а також 100 снайперських комплексів, у складі: 82-х 7-62-мм карабінів Z-10 (308 Winchester) та 18 гвинтівок Savage під набій 338 Lapua Magnum, оптика, далекоміри та десятки тисяч набоїв", - уточнює видання.Мародер???????????????
Я пытаюсь вставить картинку Порошенко в рваных носках...
Не даёт... выбрасывает из режима вставки ссылки на изображение!!!!!
https://censor.net.ua/forum/2008573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru
звонок от мамы, которая сообщила Владимиру, что в Кривом Роге пришла повестка из военкомата на его имя.
Усомнившись в правдоподобности этой истории, журналисты позвонили родителям комика. Вот, что им ответил Александр Зеленский
Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? МЫ РАССКАЗАЛИ СЫНУ, ВСЕ ВМЕСТЕ ПОСМЕЯЛИСЬ (!), но он уверил нас, что со всем сам разберется.
Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он. Я БЫ НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МОЙ СЫН ШЕЛ В АРМИЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО БОЛЬШОЙ РИСК .
Міноборони підтвердило, що ППО навколо Києва переобладнали за рахунок Рошен
8 травня 2018
ЗМІ: Порошенко сам купує зброю й передає її армії
Четвер, 31 серпня 2017
Президент Петро Порошенко витрачає власні кошти на придбання зброї, яку передає Збройним силам України.
З початку російської агресії проти України Петро Порошенко витратив понад 500 млн гривень власних коштів на допомогу ЗСУ, в тому числі декілька десятків мільйонів для 3-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій (до 2016 року оперативного командування "Південь" Сухопутних військ).
"Серед переданої допомоги автомобілі, бронежилети, спорядження, форма, теплі речі, а також 100 снайперських комплексів, у складі: 82-х 7-62-мм карабінів Z-10 (308 Winchester) та 18 гвинтівок Savage під набій 338 Lapua Magnum, оптика, далекоміри та десятки тисяч набоїв", - уточнює видання.Мародер???????????????
24.07.2019 16:27
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Как стало известно ЭП, с первых дней июля появился "смотрящий" за угольной отраслью Украины - донецкий бизнесмен Виталий Беляков. Широкой публике это имя ничего не скажет, но на рынке оно очень хорошо известно. Свою историю успеха новый куратор отрасли начал писать с традиционной страницы - с кадровых зачисток глав государственных угольных компаний. Шахтами дело не ограничилось. Неделю назад под контроль Белякова попало многострадальное госпредприятие "Центрэнерго", приватизация которого несколько лет откладывалась. Команда нового "смотрящего" начала работать не на центральную власть, а на ее "сателлита" - миллиардера из Днепра Игоря Коломойского. Сам олигарх свою роль в процессе конечно отрицает. Коломойский не видит ничего особенного в том, что его предприятия (Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи) стали основными контрагентами, и объясняет эти отношения только экономикой.
Это когда расследовать будут?
Медиакомпания "Грин Филмс", принадлежащая окружению президента Украины Владимира Зеленского, вернула в бюджет России средства на съемку фильма "Вниз" Об этом указано в данных Единого портала бюджетной системы РФ, информируют"Схемы" Радио Свобода......
04.04.2019 года Минкультуры РФ и "Грин Филмс" заключили дополнительное соглашение. Предыдущее соглашение от 25.11.2017 года о финансировании фильма "Вниз" из бюджета России решили разорвать. "Грин Филмс" вернула уже полученные средства от Минкультуры России платежом от 19.02.2019 года. Речь шла о 35 миллионах рублей - по курсу на момент получения эта сумма составляла более 16 миллионов гривен. Кроме того, "Грин Филмс" обязано выплатить проценты Минкультуры России в размере 3 миллиона 160 тысяч рублей "за пользование денежными средствами федерального бюджета".......
Обещать процентики агрессору перечислить не погнушались "патриоты" хреновы.
Так есть новости еще круче. Для особо упоротых. Уже пошли новые схемы.
Как стало известно ЭП, с первых дней июля появился "смотрящий" за угольной отраслью Украины - донецкий бизнесмен Виталий Беляков. Широкой публике это имя ничего не скажет, но на рынке оно очень хорошо известно. Свою историю успеха новый куратор отрасли начал писать с традиционной страницы - с кадровых зачисток глав государственных угольных компаний. Шахтами дело не ограничилось. Неделю назад под контроль Белякова попало многострадальное госпредприятие "Центрэнерго", приватизация которого несколько лет откладывалась. Команда нового "смотрящего" начала работать не на центральную власть, а на ее "сателлита" - миллиардера из Днепра Игоря Коломойского. Сам олигарх свою роль в процессе конечно отрицает. Коломойский не видит ничего особенного в том, что его предприятия (Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи) стали основными контрагентами, и объясняет эти отношения только экономикой.
Это когда расследовать будут?
24.07.2019 16:23
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Или эта. Как не отнекивались, а все-равно вылезло. Особенно занятны даты договоров.
Медиакомпания "Грин Филмс", принадлежащая окружению президента Украины Владимира Зеленского, вернула в бюджет России средства на съемку фильма "Вниз" Об этом указано в данных Единого портала бюджетной системы РФ, информируют"Схемы" Радио Свобода......
04.04.2019 года Минкультуры РФ и "Грин Филмс" заключили дополнительное соглашение. Предыдущее соглашение от 25.11.2017 года о финансировании фильма "Вниз" из бюджета России решили разорвать. "Грин Филмс" вернула уже полученные средства от Минкультуры России платежом от 19.02.2019 года. Речь шла о 35 миллионах рублей - по курсу на момент получения эта сумма составляла более 16 миллионов гривен. Кроме того, "Грин Филмс" обязано выплатить проценты Минкультуры России в размере 3 миллиона 160 тысяч рублей "за пользование денежными средствами федерального бюджета".......
Обещать процентики агрессору перечислить не погнушались "патриоты" хреновы.
24.07.2019 16:26
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🤗
Згиньте, наволочі!