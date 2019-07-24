EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Суспільство
  3200  57
Все про:НАБУ (2030) обшук (748)

 НАБУ проводить обшуки в офісі "Богдан Моторс"

Співробітники Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в офісі компанії "Богдан Моторс".

Про це повідомляє НАБУ в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють санкціоновані обшуки у приміщеннях ПАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс" в межах розслідування кримінального провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем службовим особами ПАТ "Укрексімбанк" (100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів)", - заявили в НАБУ,

Читайте також: "ArcelorMittal Кривий Ріг" у липні зазнає $1 млн збитків через дії СБУ, - в.о. гендиректора Іванов

Справу кваліфікували за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Зазначається, що розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з червня 2019 року.

Зуважмо, компанія "Богдан Моторс" належить партнеру експрезидента України Петра Порошенка Олегу Гладковському, який раніше потрапив у скандал із розкраданням в оборонці.

Нагадаємо, 19 липня НАБУ проводило обшук у "Богдан Моторс" в іншій справі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139419
 
 
 Топ коментарі
 
Так есть новости еще круче. Для особо упоротых. Уже пошли новые схемы.

Как стало известно ЭП, с первых дней июля появился "смотрящий" за угольной отраслью Украины - донецкий бизнесмен Виталий Беляков. Широкой публике это имя ничего не скажет, но на рынке оно очень хорошо известно. Свою историю успеха новый куратор отрасли начал писать с традиционной страницы - с кадровых зачисток глав государственных угольных компаний. Шахтами дело не ограничилось. Неделю назад под контроль Белякова попало многострадальное госпредприятие "Центрэнерго", приватизация которого несколько лет откладывалась. Команда нового "смотрящего" начала работать не на центральную власть, а на ее "сателлита" - миллиардера из Днепра Игоря Коломойского. Сам олигарх свою роль в процессе конечно отрицает. Коломойский не видит ничего особенного в том, что его предприятия (Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи) стали основными контрагентами, и объясняет эти отношения только экономикой.

Это когда расследовать будут?
 показати весь коментар
 
зелешваль можно кормить этим дерьмом бесконечно!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
наверное насмотрелись кинушки "Как украсть небоскреб", думают что порошенко отлил золотой богдан из тех 350 миллионов, что втихаря обналичил.
 показати весь коментар
 
 
зелешваль можно кормить этим дерьмом бесконечно!
 показати весь коментар
 
 
Я бы еще с большим с удовольствием в онлайне смотрел видео с тюремной камеры Пети.
 показати весь коментар
 
 
Не а забавным будет Петя на нарах. Это шоу можно будет показывать за деньги, про то как из-за жадности просрать все на свете.
 показати весь коментар
 
 
да больше похоже, что это ты просрал всю свою никчемную жизнь 😂
 показати весь коментар
 
Долго думал?
А не, из-за диабета мозги давно разложились.
 показати весь коментар
 
100% пудово!!! Я тоже не прочь такое риалити шоу посмотреть... Кстати, это можно прописать в законе, даже нужно, подать петицию Президенту с предложением дать выбор зеку, сидеть от звонка до звонка или под камерой но треть срока снимается! Это будет бомбезно и эффективно, а за просмотр можно деньги брать с иностранцев....опять же порохоботам удобно мастурбировать на Петю
 показати весь коментар
 
 
Очередной раз повторюсь:
Посадить Порошенко пожизненно - предел мечтаний зебилов.
 показати весь коментар
 
байками про марадера на крави НАБУ проводить обшуки в офісі "Богдан Моторс" - Цензор.НЕТ 8304 особенно было весело когда пытались на Пэтра повесить якобы украденный ноут, который лежал в соседней комнате)) идиёты шо сказать.
 показати весь коментар
 
 
Міноборони підтвердило, що ППО навколо Києва переобладнали за рахунок Рошен
8 травня 2018
ЗМІ: Порошенко сам купує зброю й передає її армії
Четвер, 31 серпня 2017
Президент Петро Порошенко витрачає власні кошти на придбання зброї, яку передає Збройним силам України.
З початку російської агресії проти України Петро Порошенко витратив понад 500 млн гривень власних коштів на допомогу ЗСУ, в тому числі декілька десятків мільйонів для 3-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій (до 2016 року оперативного командування "Південь" Сухопутних військ).
"Серед переданої допомоги автомобілі, бронежилети, спорядження, форма, теплі речі, а також 100 снайперських комплексів, у складі: 82-х 7-62-мм карабінів Z-10 (308 Winchester) та 18 гвинтівок Savage під набій 338 Lapua Magnum, оптика, далекоміри та десятки тисяч набоїв", - уточнює видання.Мародер???????????????
 показати весь коментар
 
 
Так шо, может скинемся ему форумом на пару новых носков, а то зубожЫння страшная штука?
 показати весь коментар
 
 
Не могу понять...
Я пытаюсь вставить картинку Порошенко в рваных носках...
Не даёт... выбрасывает из режима вставки ссылки на изображение!!!!!
 показати весь коментар
 
Форум глючит.
https://censor.net.ua/forum/2008573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru
 показати весь коментар
 
"Міноборони" спочатку підтвердило, що Зеленський - уклоніст, а потім підтвердило, що йому повісток не посилали. Так що пук в воду.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зеленскому в 2014году
звонок от мамы, которая сообщила Владимиру, что в Кривом Роге пришла повестка из военкомата на его имя.
Усомнившись в правдоподобности этой истории, журналисты позвонили родителям комика. Вот, что им ответил Александр Зеленский
Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? МЫ РАССКАЗАЛИ СЫНУ, ВСЕ ВМЕСТЕ ПОСМЕЯЛИСЬ (!), но он уверил нас, что со всем сам разберется.
Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он. Я БЫ НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МОЙ СЫН ШЕЛ В АРМИЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО БОЛЬШОЙ РИСК .
 показати весь коментар
 
 
Документы в студию, пжлст. А то такой соевый пердеж стоит, что веры больше нет.
 показати весь коментар
 
 
Патронный завод наверное построил на пятом году войны.... Вот это молодец
 показати весь коментар
 
 
НАБУ проводить обшуки в офісі "Богдан Моторс" - Цензор.НЕТ 7385 Дід Трохим

Міноборони підтвердило, що ППО навколо Києва переобладнали за рахунок Рошен
8 травня 2018
ЗМІ: Порошенко сам купує зброю й передає її армії
Четвер, 31 серпня 2017
Президент Петро Порошенко витрачає власні кошти на придбання зброї, яку передає Збройним силам України.
З початку російської агресії проти України Петро Порошенко витратив понад 500 млн гривень власних коштів на допомогу ЗСУ, в тому числі декілька десятків мільйонів для 3-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій (до 2016 року оперативного командування "Південь" Сухопутних військ).
"Серед переданої допомоги автомобілі, бронежилети, спорядження, форма, теплі речі, а також 100 снайперських комплексів, у складі: 82-х 7-62-мм карабінів Z-10 (308 Winchester) та 18 гвинтівок Savage під набій 338 Lapua Magnum, оптика, далекоміри та десятки тисяч набоїв", - уточнює видання.Мародер???????????????
24.07.2019 16:27
Ответить
Больше не нравится 4
 показати весь коментар
 
 
зелебобики в это не верят, но точно уверены шо лисапед клоун покупал за свои кровные.
 показати весь коментар
 
 
Один олигарх дрючит другого - вот и все. Чему ты радуешься?
 показати весь коментар
 
Отметим, компания "Богдан Моторс" принадлежит ПАРТНЕРУ экс-президента Украины Петра Порошенко Олегу Гладковскому. Журналисты начали гонение на Пороха, употребляя слова, партнеры, соседи, во время правления, сидел рядом за столом, и т.д.
 показати весь коментар
 
Так есть новости еще круче. Для особо упоротых. Уже пошли новые схемы.

Как стало известно ЭП, с первых дней июля появился "смотрящий" за угольной отраслью Украины - донецкий бизнесмен Виталий Беляков. Широкой публике это имя ничего не скажет, но на рынке оно очень хорошо известно. Свою историю успеха новый куратор отрасли начал писать с традиционной страницы - с кадровых зачисток глав государственных угольных компаний. Шахтами дело не ограничилось. Неделю назад под контроль Белякова попало многострадальное госпредприятие "Центрэнерго", приватизация которого несколько лет откладывалась. Команда нового "смотрящего" начала работать не на центральную власть, а на ее "сателлита" - миллиардера из Днепра Игоря Коломойского. Сам олигарх свою роль в процессе конечно отрицает. Коломойский не видит ничего особенного в том, что его предприятия (Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи) стали основными контрагентами, и объясняет эти отношения только экономикой.

Это когда расследовать будут?
 показати весь коментар
 
 
Или эта. Как не отнекивались, а все-равно вылезло. Особенно занятны даты договоров.

Медиакомпания "Грин Филмс", принадлежащая окружению президента Украины Владимира Зеленского, вернула в бюджет России средства на съемку фильма "Вниз" Об этом указано в данных Единого портала бюджетной системы РФ, информируют"Схемы" Радио Свобода......

04.04.2019 года Минкультуры РФ и "Грин Филмс" заключили дополнительное соглашение. Предыдущее соглашение от 25.11.2017 года о финансировании фильма "Вниз" из бюджета России решили разорвать. "Грин Филмс" вернула уже полученные средства от Минкультуры России платежом от 19.02.2019 года. Речь шла о 35 миллионах рублей - по курсу на момент получения эта сумма составляла более 16 миллионов гривен. Кроме того, "Грин Филмс" обязано выплатить проценты Минкультуры России в размере 3 миллиона 160 тысяч рублей "за пользование денежными средствами федерального бюджета".......

Обещать процентики агрессору перечислить не погнушались "патриоты" хреновы.
 показати весь коментар
 
 
Через 5 років, все по чесному, вони по черзі запроляють, ми платимо.
 показати весь коментар
 
 
НАБУ проводить обшуки в офісі "Богдан Моторс" - Цензор.НЕТ 103 18c49ed2

Так есть новости еще круче. Для особо упоротых. Уже пошли новые схемы.

Как стало известно ЭП, с первых дней июля появился "смотрящий" за угольной отраслью Украины - донецкий бизнесмен Виталий Беляков. Широкой публике это имя ничего не скажет, но на рынке оно очень хорошо известно. Свою историю успеха новый куратор отрасли начал писать с традиционной страницы - с кадровых зачисток глав государственных угольных компаний. Шахтами дело не ограничилось. Неделю назад под контроль Белякова попало многострадальное госпредприятие "Центрэнерго", приватизация которого несколько лет откладывалась. Команда нового "смотрящего" начала работать не на центральную власть, а на ее "сателлита" - миллиардера из Днепра Игоря Коломойского. Сам олигарх свою роль в процессе конечно отрицает. Коломойский не видит ничего особенного в том, что его предприятия (Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи) стали основными контрагентами, и объясняет эти отношения только экономикой.

Это когда расследовать будут?
24.07.2019 16:23
Ответить
Больше не нравится 9
 показати весь коментар
 
 
НАБУ проводить обшуки в офісі "Богдан Моторс" - Цензор.НЕТ 298 18c49ed2

Или эта. Как не отнекивались, а все-равно вылезло. Особенно занятны даты договоров.

Медиакомпания "Грин Филмс", принадлежащая окружению президента Украины Владимира Зеленского, вернула в бюджет России средства на съемку фильма "Вниз" Об этом указано в данных Единого портала бюджетной системы РФ, информируют"Схемы" Радио Свобода......

04.04.2019 года Минкультуры РФ и "Грин Филмс" заключили дополнительное соглашение. Предыдущее соглашение от 25.11.2017 года о финансировании фильма "Вниз" из бюджета России решили разорвать. "Грин Филмс" вернула уже полученные средства от Минкультуры России платежом от 19.02.2019 года. Речь шла о 35 миллионах рублей - по курсу на момент получения эта сумма составляла более 16 миллионов гривен. Кроме того, "Грин Филмс" обязано выплатить проценты Минкультуры России в размере 3 миллиона 160 тысяч рублей "за пользование денежными средствами федерального бюджета".......

Обещать процентики агрессору перечислить не погнушались "патриоты" хреновы.
24.07.2019 16:26
Ответить
Больше не нравится 5
 показати весь коментар
 
 
"сусик, - но не богдан. богдан, - но не мотор-с!"
 показати весь коментар
 
Розумієте, нарід, що цікаво - пресують не топ-чиновників, чи людей, наближених до корита, пресують бізнес. Бізнес, який дає прибутки не лише його власникам, а й тисячам працівників, годує десятки тисяч членів сімей працівників. Здавалося б, бери корупціонера за одне місце, проводь обшуки у нього. Але ні, судячи з усього йде перша хвиля переділу власності. Причому номінальні власники не надто постраждають, бо убезпечились від катаклізмів дачами і хатинками у далекому і не дуже зарубіжжі, заодно в кошти туди вивели. Страждати будуть, як завжди прості рядові працівники - неоплачуваними відпустками, неповними робочими тижнями. Заодно в яскравий сигнал для майбутніх інвесторів - збереження їхніх інвестицій залежить від правильно зайнятої політичної позиції і коливається з політичною кон'юктурою. Застава дурня молитися - він розіб'є голову.
 показати весь коментар
 
 
Бізнес? Ти статтю хоч прочитав??? Держслужбовці з держбанку разом з заступником секретаря РНБО (власником Богдану) розкрадали державні гроші. ЦЕ не корупція???
 показати весь коментар
 
 
Шановний, ви в Україну прилетіли з Марсу? Ви не знаєте українських реалій? Після ваучеррої приватизації методи відбирання бізнесу людьми при владі навіть не мімікрували. А тут ще й "старшой" відмашку зробив. Тому не одягайте мені на очі рожеві окуляри
 показати весь коментар
 
 
Петики, типа, такие наивные, не понимают: это кратчайший путь к Пете!
 показати весь коментар
 
Чоловіче, у тебе з логікою погано. Вона покручена у комунчцькому дусі - краще посадити десять невинних, ніж упустити одного винного. Поясню тобі простіше - щоб добратися до тебе, потрібно обов'язково спалити твою хату? А заодно і піввулиці? І наостанок дам тобі пораду. Купи собі чотки і перебирай тричі на день, на кожне зернятко тверди з вірою: "Петра посадять, Петра посадять". І так тричі на день.
 показати весь коментар
 
сначала надо нащупать объемы награбленного
 показати весь коментар
 
сморщилась элитка ... усушка , утряска ... пересортица ... Только порохоботов почему то меньше не стало .И вот парадокс - льют желчь на всех, кроме петрухи и медвейчука ... Почему?
 показати весь коментар
 
У сои печалька, на Свинарчука наезжать начали а ведь он ближайший соратник апостола Пети.))
 показати весь коментар
 
 
Посадил бы ( СИЗО для старта) Петя Свынарчуков- глядь, может и шанс остаться правителем, а терь сам на допросы шагай, и очень близко к небу в клеточку и друзьям в полосочку..
 показати весь коментар
 
 
це вам, зебіли-ватники, правителі (царі, диктатори, генсеки, тощо) потрібні. А нам - посадові особи, що призначаються чи обираються відповідно до Конституції та законів України та діють в межах визначених повноважень. І не більше того! Якщо би Порошенко "садив", чи особисто карав в позасудовому, позазаконому порядку, тощо - ми би перші проти нього виступали б. Але, оскільки ви, зебіли, досі не зрозуміли сутті демократії і надалі закликаєте до диктатури (а, рівно які до анархії) і намагаєтесь встановити в Україні якщо не хаос, то російський диктаторський режим - то ви є зрадниками України і ворогами української державності.
Згиньте, наволочі!
 показати весь коментар
 
 
Это та портоховская контора,которая ввозила в Украину машинокомплекты от говноваза тем самым развивала и поддерживала засрашкинскую автоиндустрию?разорить и уничтожить.
 показати весь коментар
 
Поц. Ця контора ввозила машинокомплекти Hyundai і успішно клепала кросовери Tucson серії JM12, які на складах не залежувалися і де-факто стали народними автомобілями.
 показати весь коментар
 
 
Поц твой папа,давай так - если они собирали вазовское говно из комплектов,то пусть вся твоя семья сдохнет в мучениях от неизвестного вируса.
 показати весь коментар
 
Ти сам показав рівень твоїх інтересів, ніщеброде. Мабуть і про асортимент Гудвайну ти маєш уявлення нишпорячи по смітниках
 показати весь коментар
 
Так ты согласен или нет,не выкручивайся как глиста.
 показати весь коментар
 
Поц "жигулівський", ти шо пристав як п'яний до міліціонера - "заграй у свисток та заграй"? Пошукай собі друзів-зебілів на найближчому смітнику. Мені зебоби нецікаві. Кажуть, вам дозволять переходити вулиці на червне світло і запливати за буйки.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНАБУ проводить обшуки в офісі "Богдан Моторс"
 
 
 
 
 
 вгору