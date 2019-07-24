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 Політика України
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Все про:КМДА (663) Київ (6320) Ткаченко Олександр (14)

 Потрібно нарешті затвердити генплан розвитку Києва і взятися за інфраструктуру, дороги, парковки, - кандидат на главу КМДА Ткаченко

Представник партії "Слуга народу" і найбільш ймовірний кандидат на посаду глави КМДА Олександр Ткаченко повідомив про свої перші кроки в разі призначення.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Напевно, я буду садити квіточки для початку. І я б розбирався з тим господарством, що є зараз, і зробив прозору систему ухвалення рішень і відновив керованість міста через делегування повноважень у райони", - зазначив Ткаченко.

Водночас він підкреслив, що його не влаштовує стан столичної інфраструктури.

"В цілому проблема інфраструктури, доріг, парковок, води - це все необхідно вирішувати негайно. Але для початку потрібно затвердити генплан розвитку міста, якого давно не існує", - сказав Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан вимагає зняти Кличка з посади голови КМДА. На Київ чекають дострокові вибори. ДОКУМЕНТ

Сьогодні стало відомо, що глава офісу президента Андрій Богдан направив до Кабміну лист з проханням підготувати подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо будуть розділені повноваження мера столиці і голови Київської міської державної адміністрації, він ініціюватиме дострокові вибори мера.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Ткаченком читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139417
 
   
 Топ коментарі
 
мля, а без зелебоба я не вижу как дорогу рядом со мной перекладывают и мосты меняют... зелики, главное ниче не трогайте, а то сломаете ещё
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Сашенька, а ты на кого учился？ На журналиста？Или вообще на учителя русскага языка？А то руководить он хозяйством Киева намылился...
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Ах , какой жирный шмат зелёному хочется, аж слюнями исходит.
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Да и с киевлянами тоже - заслужили голосованием за ЗЕБЕней 🤔
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Журнашлюшка - ничтожество ткаченко заглядывает в глазки овощу в Межигорье https://img.tsn.ua/cached/1518092914/tsn-4c1b893df1bb74bb46a39549f1c3605e/thumbs/1200x630/8c/7f/9902590438261245b99787f36b8b7f8c.jpg
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мля, а без зелебоба я не вижу как дорогу рядом со мной перекладывают и мосты меняют... зелики, главное ниче не трогайте, а то сломаете ещё
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Ну якщо людина живе, приміром, на Курбаса, то там за останні 2 роки поміняли всі 3 мости в окрузі... Точніше, 2 вже реконструювали, а третій - в процесі.
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круто..я взагалі то мав на увазі мости через Дніпро..
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а Виталику лучше в бокс вернуться, это у него лучше получается)
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педальный конь потеряет исполнительную власть, но вот эта хитрая, рачья морда ткаченко, никакого доверия не вызывает, их с конем обоих можно на живодерню отправлять, и город не заметит потери этих чудо руководителей
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абсолютно незалежна від олігархів людина, прахвесіонал))) як показав час барига так намародерив що виявилось ще надлишкове майно в зсу. а кличко так надбав- то ще земель, і фінансів не освоєних...але риги теж це робили. проте відомо як закінчили. тож Зе біли нямайте
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Ах , какой жирный шмат зелёному хочется, аж слюнями исходит.
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найбільше надходження (в абсолютних цифрах) податків в місцевий бюджет по всій Україні...
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Сашенька, а ты на кого учился？ На журналиста？Или вообще на учителя русскага языка？А то руководить он хозяйством Киева намылился...
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А, на когт учился боксер? Не, просто интересно😀😀😀
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Хозяина Киева
Ещё вопросы есть?

Киевляне свободные люди и сами выбирают свою власть
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Спроси у гугла в чем разница должностей мэра и главы администрации😀😀
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Последнее время он учился маты Бени выслушивать.
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Тобто Ткаченко буду у ролі Понтія Пілата, бо кияни його не знають і не обирали. У цьому і є суть реваншу.
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А кто это? Не начальник ли это украинофобского канала «1+1»?🤔
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кличко лошарой оказался, хрячок хоть страной весь срок отрулил, а педального коня кинут сейчас как залетного фраера, нужно было кличко с фирташом на президента договариватся, а хряка на Киев бросить, но отбитые мозги в то время не смогли нормально ситуацию оценить, а ведь за педалю больше бы людей проголосовало, если бы он на президента в 2014 году шел
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Судя по твоей фразеологии тебя на Савушкина, 55 русскому языку обучал лично пригожин.
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судя по тому, что ты вспомнил про пригожина и его методах обучения, а так же где он преподает, то пригожин это твой учитель.
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Хорош шлангом прикидываться, мы здесь, в Украине, уже мышебратьев за версту чуем.
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вы-бы Киев не трогали.... а-то не успеете даже в ВР в пасочки поиграть.
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Київ - доволі аморфне та сите місто..
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да? а я думала это Донецк и Луганск, которые молча за шторами наблюдали как их город захватывают.
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Судя по высказываниям Ткаченко грядет очередной дерибан киевского бюджета и земли. Не предвижу ничего хорошего. Только при Кличко немного всё успокоилось, хоть и не до конца, как появляются новые застройщики, дерибанщики и авантюристы - специалисты по распилу бюджета Киева
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Поясніть цьому зебілу що Генеральний план розвитку міста вже є, може він не про той план?
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Тот план разработан еще в 80-ых. Он имеет небольшие поправки не более. Я его как посмотрел так за голову взялся. Это абсолютно бесполезный план который не имеет ничего общего с сегодняшним днем. Я повторяю, что нужно начинать что-то делать. У них есть последний шанс. Если и эти не смогут то народ их будет душить прямо на улицах.
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Нужно что-то делать. Терпеть это безобразие нет никаких сил. Разблокируйте Борщаговку. Педалик своими фейковыми ремонтами для отмывания денег пол Киева перекрыл.
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та истерика зешоблы понятна,запад запретил до 20го мэров переизберать - а тут такой кусок жирный )так этот противный запад теперь еще открыто потребовал,чтоб зебоба путь Пороха продолжал ))))
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Это гендиректор Г+Г, который называл всех кто против жены Медведчука (в качестве ведущей Шоу) - порохоботами, заливает вам... А портнёр Медведчука - Петя! Не перепутайте.
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1991-1994 - кореспондент українського представництва британського міжнародного агентства новин «Рейтерс» (Reuters) у Києві.

https://www.youtube.com/watch?v=kE9hpW8kLjE
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Якого путіна він найбільш вірогідний? Дивимося - як вирішив Конституційний Суд: "в и р і ш и в:
254к/96-ВР ), статті 23, пункту 3 частини першої статті 30
Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ), статей 12, 79
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ), статей 10, 13, 16, пункту 2 розділу VII "Прикінцеві
положення" Закону України "Про столицю України - місто-герой
Київ" ( 401-14 ), статей 8, 10 Закону України "Про місцеві
державні адміністрації" ( 586-14 ), статті 18 Закону України
"Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) в їх
взаємозв'язку в аспекті порушених у конституційних поданнях питань
щодо статусу Київської міської державної адміністрації та
Київського міського голови треба розуміти так:
1.1. Київська міська державна адміністрація є єдиним в
організаційному відношенні органом, який виконує функції
виконавчого органу Київської міської ради та паралельно функції
місцевого органу виконавчої влади. З питань, віднесених до відання
місцевого самоврядування, цей орган підзвітний і підконтрольний
Київській міській раді, а з питань здійснення повноважень у сфері
виконавчої влади - Кабінету Міністрів України.
1.2. Київську міську державну адміністрацію має очолювати
лише особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом
України призначається головою Київської міської державної
адміністрації. Як голова Київської міської державної адміністрації
Київський міський голова з питань здійснення виконавчої влади є
відповідальним перед Президентом України і Кабінетом Міністрів
України, підзвітним і підконтрольним Кабінету Міністрів України.
На посадову особу, яка є Київським міським головою і
одночасно головою Київської міської державної адміністрації, не
поширюються вимоги про граничний вік перебування на державній
службі.
2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до
виконання на території України, остаточним і не може бути
оскаржене.
Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у
"Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних
виданнях України."
Комусь щось не ясно? Це його особисті проблеми, швідше за все медичні. Единий не вірогідний, а МОЖЛИВИЙ голова КМДА - це законнообраний Київський міський голова Віталій Володимирович Кличко. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v021p710-03
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Лучше всего,заниматься инфраструктурой,парковкой,дорогами,вокруг новенькой новостройки в зелёной зоне.Так Ткаченко?
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Ще одна шістка коломойського!!! Ну ну!!!
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Буде війна між міським головою і державним адміністратором.
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Ткаченко, тебя не любят киевляне
Мне кажется, хочу ошибиться, ты плохо кончишь
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Кандидатуру Ткаченко озвучил в начале мая Коломойский.

А Премьером Беня видит генерала .....................
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПотрібно нарешті затвердити генплан розвитку Києва і взятися за інфраструктуру, дороги, парковки, - кандидат на главу КМДА Ткаченко
 
 
 
 
 
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