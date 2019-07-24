 Потрібно нарешті затвердити генплан розвитку Києва і взятися за інфраструктуру, дороги, парковки, - кандидат на главу КМДА Ткаченко

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Напевно, я буду садити квіточки для початку. І я б розбирався з тим господарством, що є зараз, і зробив прозору систему ухвалення рішень і відновив керованість міста через делегування повноважень у райони", - зазначив Ткаченко.

Водночас він підкреслив, що його не влаштовує стан столичної інфраструктури.

"В цілому проблема інфраструктури, доріг, парковок, води - це все необхідно вирішувати негайно. Але для початку потрібно затвердити генплан розвитку міста, якого давно не існує", - сказав Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан вимагає зняти Кличка з посади голови КМДА. На Київ чекають дострокові вибори. ДОКУМЕНТ

Сьогодні стало відомо, що глава офісу президента Андрій Богдан направив до Кабміну лист з проханням підготувати подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо будуть розділені повноваження мера столиці і голови Київської міської державної адміністрації, він ініціюватиме дострокові вибори мера.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Ткаченком читайте тут.