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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Події
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Все про:Нацполіція (7908) чорний піар (30) Герус (25) Роттердам+ (14)

 Поліція розслідує діяльність групи "чорних піарників", які працювали проти супротивників схеми Роттердам+, - Герус

Національна поліція розслідує діяльність групи осіб, яка збирала персональні дані і займалася чорним піаром щодо представника президента в Кабміні Андрія Геруса.

Про це Герус повідомив на своїй сторінці фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

" Вчора на запрошення слідчого відвідав головне слідче управління Нац поліції щодо незаконної діяльності групи осіб у сфері "чорного піару".

Як виявилося, у вересні-грудні 2018 року, ще задовго до виборів, організована група осіб проводила незаконний збір інформації із закритих баз, збір персональних даних про мене та членів моєї сім`ї, проводили візуальне стеження за пересуванням по місту Києву. Потім зібрані правдиві факти перемішувалися із неправдивими фактами та використовувалися для замовних статтей, сюжетів, "чорного піару"", - написав представник Зеленського в Кабміні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Роттердам+ закінчився", - Герус

Група "піарників", в якій було 8 осіб, здійснювала також незаконний збір інформації про деяких депутатів, які викривали факти корупції в українській енергетиці.

"Сподіваюся, слідчі вийдуть і на замовників такої творчості. Хоча великого секрету тут немає, очевидно, що це хтось із двох бенефіціарів схеми "Роттердам+", - зазначив Герус.

Поліція розслідує діяльність групи чорних піарників, які працювали проти супротивників схеми Роттердам+, - Герус 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139416
 
   
 Топ коментарі
 
Ботоферму Порошенко из минстець на нары.
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На сколько снизился тариф на электроэнергию в платёжках после отмены Роттердама ?
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подякуй що не збільшились як петя хотів.
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На сколько снизился тариф на электроэнергию в платёжках после отмены Роттердама ?
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только его личные данные пару раз разгласил
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я переживаю за тарифы, которые не уменьшились с отменой Роттердам+

не иначе, Герус теперь на них наживается грабительски.
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а до этого кто грабительски наживался не помнишь?
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Теперь Герус, который защищал в судах интересы Коломойского по Роттердам+.
Так ты зеб определись - наживался кто-то или нет?
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так ты, оказывается, один из той группы лиц
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А что Гестепо евреско жжжжж создало и начались политические репрессии..
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"черные пиарщики" - Оруэл до такого не додумался.
Здравствуй, Великий террор!
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роттердам грабил народ

роттердам отменили

тариф остался тот же

кто сейчас и по какой схеме грабит народ ?
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Народу на сдачу в глаза ссут и в бошки срут. Все справедливо.
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так они же грабили за счёт схемы Роттердам+ ?

Схема отменена.

Почему тариф не уменьшился на сумму грабежа ?
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А что, у нас уже новое правительство? Или пока ещё соевое?
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Роттердам+, который был причиной высоких тарифов, ОТМЕНИЛИ.

Тарифы должны умениьшиться за счёт отмены Роттердама?
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Ну чому ж не збільшився. Полтаваобленерго, що належить Коломойському, збільшило тарифи з першого числа, для юросіб, малому, і середньому бізнесу.
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зачем понижать? повышать будут на 23% для предприятий и с зелебобиков шкурку снимут, беня потратился на клоуна сильно, пришло время нагибать лохов да под хороший бенин процент Полиция расследует деятельность группы "черных пиарщиков", которые работали против противников схемы Роттредам+, - Герус - Цензор.НЕТ 6997
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ПОЧАЛАСЬ "охота на ведьм".
А за репосты картинок игры на рояле когда садить начнут?
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И где та "ботоферма" находиться? АДРЕС?!
А уродов, что кричали "Порошенко убил собственного брата" по вашему - НАГРАДИТЬ?
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А если так оно и есть? Дыма без огня не бывает,верно?
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кастрировать )) особенно того дурня шо придумал вальцмана и работающую липецкую фабрику в 2019 году.
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За рояль тоже, чтобы не намекал и органы в костёлах отменят, чтобы тоже не намекали...
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Говорят, Петя в долгосрочный отпуск намылился. Карманы надо бы проверить.
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свинка, ты с 3 ников хрюкаешь. недавно писала что Петя сбежал в Брюссель и не вернется. теперь отпуск. потом придумаешь полет на Луну? заглядывай в свои карманы, зубожилое чмо! там как было ниху@, так и будет всегда. судьба такая=лох!
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Пока вся эта публика живет на налоги и сборы, которые я исправно плачу в бюджет, я оставлю за собой право интересоваться, кто и как расходует эти средства.
Кстати, Кондитер обосрался не в последнюю очередь из-за таких малообразованных грубиянов как ты.
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ага, из-за грубиянов.

а Крым потеряли из-за насильственной украинизации ?

а Дамбас отвалился из-за переизбытка памятников Бандере ?
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Из-за воров и пустозвонов вроде секретаря РНБО Петра Порошенко
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а шо конкретно украли ?

Может не из-за воров, а из-за того, что по телевизору в пустые головы насыпали дезинформации ?
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А аккаунт у меня один, кстати. Так что опять соврамши, товарищ порохобот.. Или как вас там теперь, ПЕСдуны?
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Извини его, он ошибся с тремя никами, просто извилина у вас, зебилов, одна на всех и ошибиться, в этом случае, очень просто. :D
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Проктолога теж треба припахати..
Бо може і туди заховати..
🤗
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ну, шыкаладный цех однако, усе по профилю
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У Петра вась вась з Ротшильдами, якщо Зеля рипнеться,то Коломойші треба просити житло в пінгвінів.
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на мальдимы летит отдохнуть)) зелебобикам назло и как всегда за свои кровные)) Полиция расследует деятельность группы "черных пиарщиков", которые работали против противников схемы Роттредам+, - Герус - Цензор.НЕТ 1405 так шо зелебобики опять в пролёте, ждите сенсации из офиса автобуса Богдана.
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А вот мы сейчас у ботов и спросим КТО. Этих Ботов на цензоре как г-- на. и они точно знают откуда методички .
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а начальник СБУ за два месяца работы не смог найти порохоботские методички ?
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Честно говоря, у меня все больше складывается ощущение, что боты, которые так активно поливали Зеленского и так активно использовали "Зедебил" - как раз таки не Пороха а Зеленского (Реверси́вная психоло́гия). По крайней мере это очень вероятно, учитывай результат.
И если это так, то "НАЙТИ" порохоботские методички - невозможно так как невозможно "Найти" то что сам пишешь .
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Ты знаешь, что такое Бритва Оккама ?

Не надо усложнять. Надо искать самый простой ответ.

А самый простой ответ заключается в том, что нет у порохоботов никаких методичек.
Порохоботы называют зебилов зебилами не по методичке, а потому, что зебилы и есть зебилы ввиду своего очень низкого уровня мышления.

Зебилы просто лишены способности логически мыслить.

А как назвать стадо, лишенное логического мышления ?
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Я не утверждаю я просто предположил. Я как раз и ищу (обычно) самый простой ответ "отбривая" всю теорию, отталкиваюсь от того, "кто от этого выиграл". Ищу именно кто в результате получил профит, от того или иного действия /события. Цель была - количество мест в ВР. Больше всего мест у СН и ОП за Ж.
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Когда зебилов начали называть зебилами, никаких раскладов в ВР и в помине не было.
Поэтому не надо причиной первого события насильно ставить произошедшее потом второе событие.

Если долботятлу триста раз рассказать и показать, что Роттердам+ не влияет на его тариф,
а этот долбодятел даже с 300-го раза не понимает, то как его назвать ?
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Охота не на ведьм а на людей Потрошенко и Ахметова.

Давно пора.
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Отбесновалась осень золотая для сои.Лютая зима на носу.Паравозы на на парах держат с награбленным.
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Смотри не замерзни. в прямом и переносном смысле. Адепты Зерро продвигают сразу несколько тем ЦЕНЗУРА, УЗАКОНИВАНИЕ РЕЙДЕРСТВА, тарифы Х....й кто вам спишет. Жуйте, радуйтесь, не подавитесь.
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Може і за соєвих ботів приймуться..
😁
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Чтоб замаскироваться - надо слиться с фоном. Вот он из черных пиарщиков перекрасился в ЗЕленые.
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мінстець повним складом можна пакувати..
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ага, разведчики и шпионы, кто против геруса - черные пиарщики, а кто за - белые
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Ну да. Как в песне поется: "Мы за все хорошее, А выза говно."
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Цікаво, Мінстець будуть перевіряти?
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Михаил Чаплыга: СКАЗАТЬ, что я в шоке - не сказать ничего... ( Хороший аппетит у подлецов АрМоВира! (
Так вот по какой статье размещалось д@рьмо пропаганды Порошенко!

СКАЗАТЬ, что я в шоке - не сказать ничего... (((
"Мінстець" з 2017 року за бюджетною програмою "Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору" витратило 401 мільйон гривень!!!

АХРИНЕТЬ! В 10 раз больше, чем на защиту прав человека! В десять!

У 2017 році на захист інформаційного простору, коли вперше для Мінінформполітики введена в бюджеті відповідна стаття, було витрачено 33,6 млн гривень. Минулого року аналогічні витрати зросли більше ніж в 10 разів до 358,3 млн гривень.

Т.е. вся армия ПОРОХОБОТОВ... вся ненависть, все расколы общества... все это было за БЮДЖЕТНЫЕ деньги!!!! В десять раз большие, чем государство потратило на права людей!

Загалом до кінця 2019 року на інформаційний захист національного простору в міністерстві планують витратити 100 мільйонів.
Хороший аппетит у подлецов АрМоВира! ((((

Найбільші суми на захист інформаційного простору були витрачені на:

виробництво та розповсюдження соціальної реклами різних форматів - 164,5 млн грн;
Шикарная смывка бюджета... воры на армии обзавидовались!

розміщення інформації на захист національного інтересу у вітчизняних та іноземних ЗМІ - 124,3 млн грн;
Так вот по какой статье расходов размещалось дерьмо пропаганды Порошенко!

З метою популяризації України у світі розроблено брендбук UkraineNOW, який був презентований у США, Великій Британії, Данії, Португалії та Китаї....
Они еще и покатались на шару с хорошими командировочными! Вот негодяи... Точно, что циничные +++сы... ((((

А наша доблестная правоохренительная система уже при Зеленском даст оценку? Это же плевок в общество не слабее мародерства на армии... (((

Миха Чаплыга
😁
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Така задачка для бобиків (проста, просто на логіку, без формул):
Якщо формула ціни на е/е розраховувалась з розрахунку ціни на вугілля (яке споживають теплоелектростанції) НЕ ВИЩЕ певної межі (що означає "Ротердам+", але ТЕС могло закуповувати і за нижчою ціною), то чи зі сксуванням обмеження "Ротердам+" ціна на е/е, виробленої на ТЕС збільшиться, чи зменшиться? А на оптовому ринку електроенергії, куди надходить вероблене, окрім ТЕС, ще й на АЕС, ГЕС, ДРЕС, та з альтернативних джерел (вітрові, сонячні, тощо)? як зміняться ціни?
Для тих, хто вгадає правильну відповідь, нагадаю, як весною шахтарі львівського басейну бастували через те, що добуте ними вугілля ніхто не хотів купувати за 3000грн/тону; а вони хотіли продавати по чотири тисячі... Ну, щоб мати зарплату, звісно, а не копійки...
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А чому не розсліується чорний передвиборчий піар, 52% якого було спрямовано проти Пороха та ЕС?
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"головне в кожному слідстві - не вийти на самого себе" (с)
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порох - сам себя, через своих представителей и принятые его фракцией Законы таааак пропиарил за 5 лет, что специально что то создавать - не надо, достаточно просто память напрячь .
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Це які ж закони? Про декомунізацію, чи про мову, чи про освіту?
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Вы что думаете ВР за 5 лет всего 3-4 Закона приняла?
Те Законы, о которых вы пишите , это всего 0,02% от общего числа Законов принятых за 5 лет, и эти 99,8 %, если вы их почитаете и поймете что и как - ох как вам не понравятся.
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Дивним чином на гілку ломанулася вся соєва шобла))) Не бійтеся, ви ж лише на ЦН за Роттердам дупу рвали) До вас черга під осінь дійде)))
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Для тих, хто в танкі - ротердам+, який би він не був, на ціну електроенергії ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ніяк не впливав. Ціну для населення встанавлювала НКРЄ, іця ціна була майже вдвічі нижчою від ціни для промислових підприємтсв. Те, що Ротердам + впливав на ціни для населення - це один з елементів передвиборчого чорного піару.
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ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК
- Вот - народ Украины, который ограблен по схеме "Ротердам+".
- А это олигархи, которые ограбили народ Украины по схеме "Ротердам+".
- А это представитель президента в Кабмине Андрей Герус, который разоблачает олигархов, которые ограбили народ Украины по схеме "Ротердам+".
- А это группа чёрных пиарщиков, которая работали против Андрея Геруса, который разоблачает олигархов, которые ограбили народ Украины по схеме "Ротердам+".
- А это полиция, которая расследует деятельность группы "черных пиарщиков", которая работала против Андрея Геруса, который разоблачает олигархов, которые ограбили народ Украины по схеме "Ротердам+"...
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А "зёрных зеарщиков" будут награждать за то, что они говорили, что нет реформ и привели к власти реформатора, который в Канаде сказал, что в Украине 30 месяцев успешно реализуются реформы?
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