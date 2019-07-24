 Працюємо над тим, щоб із вересня ціну на електроенергію для промисловості було знижено, - Герус

Про це він сказав журналістам після засідання уряду 24 липня, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Для українських підприємств, на жаль, зросла на 23% ціна на електроенергію. І для багатьох це є проблемою. Перш за все, це проблема для водоканалів. Вони вже приходять і просять підвищити тарифи на холодну воду для населення, це також проблема для теплокомуненерго, тому що вони також збиткові, і це проблема для експортних українських підприємств, де технологія передбачає використання електроенергії ... Тому, я думаю, що вже сьогодні буду спілкуватися з НКРЕКП і так само з урядом для того, щоб не було такого підвищення, як дало це введення нової моделі ринку, тому що таке зростання ціни на електроенергію може бути дуже великим шоком для української економіки", - сказав Герус.

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Він зазначив, що зростання ціни пов'язане з тим, що виробники почали дорожче продавати електроенергію і більше стало зелених виробників.

За словами Геруса, існують три рішення, за допомогою яких можна знизити ціну.

"Може бути рішення від НКРЕКП про те, як формується ціна на ринку на добу наперед, може бути рішення уряду винести спеціальні обов'язки, адже була нарада Міністерства енергетики з цього приводу, може бути рішення щодо тарифу Укренерго. І разом у сукупності це може дати зниження тарифу на електроенергію для підприємств", - зазначив Герус.

За його словами, якщо будуть ухвалені ці три рішення, ціна на електроенергію для промисловості може бути знижена з першого вересня.

"Зараз над тим працюємо, щоб вони (рішення. - Ред.) були прийняті. Я думаю, що з цим урядом це можна прийняти, якщо ні, то тоді у вересні", - додав Герус.

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