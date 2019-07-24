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 Політика України, Економіка
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Все про:Герус (25) НКРЕКП (133) Електрика (277)

 Працюємо над тим, щоб із вересня ціну на електроенергію для промисловості було знижено, - Герус

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що підвищення ціни електроенергії для промисловості на 23% може стати шоком для української економіки, тому зараз працюють над тим, щоб знизити ціну.

Про це він сказав журналістам після засідання уряду 24 липня, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Для українських підприємств, на жаль, зросла на 23% ціна на електроенергію. І для багатьох це є проблемою. Перш за все, це проблема для водоканалів. Вони вже приходять і просять підвищити тарифи на холодну воду для населення, це також проблема для теплокомуненерго, тому що вони також збиткові, і це проблема для експортних українських підприємств, де технологія передбачає використання електроенергії ... Тому, я думаю, що вже сьогодні буду спілкуватися з НКРЕКП і так само з урядом для того, щоб не було такого підвищення, як дало це введення нової моделі ринку, тому що таке зростання ціни на електроенергію може бути дуже великим шоком для української економіки", - сказав Герус.

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Він зазначив, що зростання ціни пов'язане з тим, що виробники почали дорожче продавати електроенергію і більше стало зелених виробників.

За словами Геруса, існують три рішення, за допомогою яких можна знизити ціну.

"Може бути рішення від НКРЕКП про те, як формується ціна на ринку на добу наперед, може бути рішення уряду винести спеціальні обов'язки, адже була нарада Міністерства енергетики з цього приводу, може бути рішення щодо тарифу Укренерго. І разом у сукупності це може дати зниження тарифу на електроенергію для підприємств", - зазначив Герус.

За його словами, якщо будуть ухвалені ці три рішення, ціна на електроенергію для промисловості може бути знижена з першого вересня.

"Зараз над тим працюємо, щоб вони (рішення. - Ред.) були прийняті. Я думаю, що з цим урядом це можна прийняти, якщо ні, то тоді у вересні", - додав Герус.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139413
 
 
 Топ коментарі
 
для преприятий коломойского снижена - надо уточнять
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Честно сказать, все эти герусы и разумковы уже подзадолбали своими умозаключениями геополитического масштаба.....
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для преприятий коломойского снижена - надо уточнять
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Голосуй Зе Лупана!

Я буду красти! Кажу це чесно і прозоро. Але щомісяця я буду звітувати, скільки я вкрав, і куди ці гроші пішли. я відрощу собі таку харю, що кожний свідомий українець, який захоче в неї плюнути (а такі з'являться), - не промаже!
Щодо державних кордонів України, то я зроблю собі на пузі тату України, і з кожним днем мого президентства, територія України буде зростати.
Армія буде добровільна. Нема мозгів - іди служить! Є гроші - купи справку!Не знаєш, де купить - спитай у воєнкома! Одмазався - гуляй!
Я не буду брехати, що гривня - це стабільна валюта. Особисто я буду красти у доларах, і вам рекомендую.
Я не буду розклеювати передвиборчі плакати. За мене це зробила міліція. На тих бумажках написано хто я, чим дишу, і де живу.
Я не буду робити дороги. Особисто в мене буде вертольот, я де захочу, там і сяду.А якщо вас щось не влаштовує - виходьте на вулиці, беріть лопати, і ремонтуйте.
Я не буду брехати, що Україна виходить з кризи. *опа - значить *опа! Але чесна і прозора.
Красти можна, але кажи де вкрав, скільки, поділися зі мною і роби що хочеш.
Ми будемо підтасовувати голоси, але ви будете знати, де ми це зробили і як.
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Честно сказать, все эти герусы и разумковы уже подзадолбали своими умозаключениями геополитического масштаба.....
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Це наче презедент в червоних трусєлях контролює температуру води Чорного моря.
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какая нежная забота о олигархах, а народ пусть трансформаторами работает, получает 220 субсидии 120 отдает, а на остальные гудит
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ручное управление тарифами, опять будут накапливаться противоречия долги и неплатежи, а на ремонт и развитие не будет денег, пока все не грохнется
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Давайте вдвічі зниження усіх тарифів для населення.
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Дороги та Карпати вже ростуть і покращуються with no human touch - а тепер ще й ціни ґепнуться, наче за велінням парфумів
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Да насрать теперь на население, вани уже зрабили все разом, теперь можно не стесняться ))
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Навряд чи уряд Гройсмана піде на директивне регулювання цін на е/е, та й на всі енергоносії... Але, схоже, зі слів цього зебіла - зебільний уряд на це піде, зі словами "МВФ, кому я винен - всім прощаю".
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Аххах, таріфи таки знизять)))) питання тільки для кого 😆
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"повысить тарифы на холодную воду для населения, это также проблема для теплокоммунэнерго" )))))))) косоглазый пиз@абол! кукарекало, что высокая цена на газ, и он в тарифе 70%. про обрезанного гамноМойского печется гнида.
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Зебилы, а вы думали вам снизят, вы свое дело сделали, стойте обтекайте
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В первую очередь это проблема Бени...с его энергоемкими ферросплавами...
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а для населения, я так понимаю, повысить....
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Свет будет? Или уже бежать на свечной заводик?
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Молодці! Вони работають. На ахметова і таких як він. Для промисловості знизять, а для населення підвищать. Ви думаєте що якщо електроенергія для промисловості стане дешевша, то і товари, які вони випускають теж стануть для споживача дешевшими? А ні! Вони і далі будуть дорожчати. А от олігархи будуть ще більше загрібати собі в карман. От і всі досягнення нових рехформаторів.
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Та піздожди, ти думаєш, це тільки ти розуиієш??
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПрацюємо над тим, щоб із вересня ціну на електроенергію для промисловості було знижено, - Герус
 
 
 
 
 
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