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Все про:ГПУ (3093) Гандзюк (342) Мангер (103) Левін Олексій (5)

 ГПУ зупинила розслідування проти Мангера і Левіна в справі про вбивство Гандзюк, - Слідство.Info

Генпрокуратура об'єднала підозрюваних в одне провадження і призупинила його, бо один із них, Левін, перебуває в розшуку. Захист Мангера збирається оскаржити це рішення і вимагати закрити справу. Адвокат сім'ї Гандзюк боїться, що винні зуміють уникнути відповідальності.

Про припинення розслідування проти Мангера і Левіна дізналися журналісти програми Слідство.Info. У них в руках опинився доступ до постанови суду, повідомляє Цензор.НЕТ. Документ датований 16 липня.

Згідно з постановою, Генпрокуратура виділила підозрюваних в одне провадження і зупинила його, бо один із них, Олексій Левін, перебуває в розшуку, і щодо до нього поки немає можливості проводити слідчі дії в Україні.

За версією офіційного слідства, Мангер разом з Левіним замовили завдання тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, що спричинило її смерть. Зараз вони є головними підозрюваними у злочині проти херсонської активістки.

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Постанова ГПУ є дивною і неоднозначною, вважають захисники підозрюваного Владислава Мангера.

"Якщо людина дійсно переховується від слідства, то строки для проведення слідства зупиняються саме для того, щоб знайти людину... Водночас у даному провадженні переховується лише Левін, але зупиняється провадження щодо Мангера", - сказав його адвокат Дмитро Ільченко.

Він додав, що адвокати будуть оскаржувати цю постанову і вимагати, щоб провадження зупинили тільки щодо Левіна, а справу Мангера передали в суд або закрили.

Сторона потерпілих категорично не згодна з зупинкою досудового розслідування, заявила представниця сім'ї Гандзюк Євгенія Закревська. Водночас вона зазначила, що у зв'язку з цим виникла і серйозна загроза для самої справи.

"Найбільше нас турбує те, що провадження зупинили, не продовживши терміни досудового розслідування", - сказала вона. За її словами, існує ризик того, що підозрювані тепер уникнуть покарання.

"Таким чином, термін розслідування щодо Левіна та Мангера необхідно продовжити, для чого прокуратура має відновити провадження і клопотати про продовження до суду", - додала Закревська.

За її словами, у прокуратури є кілька днів на виправлення помилки. Інакше Мангер і Левін назавжди уникнуть відповідальності.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139411
 
 
 Топ коментарі
 
И тут барига зелебобам в штаны насрал ! Дал же б-г папередников ! ))
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Эра рыгокацапов вернулась...
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все эти .info доживают последние дни, когда зебики окончательно поменяют всех на свою мафию, гавкать уже будет не на кого, а гавкать на зеликов будет непозволено
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И тут барига зелебобам в штаны насрал ! Дал же б-г папередников ! ))
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Зелебоб, ответь лучше на вопрос: чего гениальный прокурор на всю страну с телевизора растрепался, что заказчик убийства - Мангер, а доказательств того, чтобы в суде предьявить, у него нет?
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Власть меняется...Левин и Мангер это жертвы преступного режима мародеров Пети.
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Значить, Мангер все ж таки причетний до цього вбивства - судячи з того, як він та адвокати намагаються закрити справу, аж через суд... Допоки Левін в бігах (вірогідно, вони так вважають) - довести те, що замовляв Мангер, неможливо.
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Странная у вас логика. Следуя этой логике получается, что если Мангер не виновен, то адвокаты не должны добиваться закрытия дела... Так, что ли?
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адвокати в будь-якому випадку будуть добиватися закриття справи на умовах, вигідних для клієнта. І не тільки самої справи, а й розслідування. Але, якщо ви не зрозуміли, то для вас повторю ще так: з наведеного тексту та дій адвокатів видно і я вважаю, що Мангер причетний, як замовник; але поки що не може бути засуджений судом (справа розслідується), допоки Левін в бігах. Поки що, як відомо, Мангер обмежений в пересуванні.
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Ну, убийство Кати Ганздюк - это дело чести для Зели. Он точно все порешает! Так беспокоился о том, кто убил Катю Гандзюк во время предвыборной кампании, думаю, сейчас, когда у него все бразды правления это дело решится и виновные понесут наказание. Нужно еще немножко подождать)))))
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юГик напоследок пытается нагадить и поиметь бабок везде, где только может.
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А теперь выход нацкорпуса с требованием найти убийц
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они ещё от вчерашней протестной акции по ефремову не оклемались, утомились, а тут ещё мангера выпускают...
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все эти .info доживают последние дни, когда зебики окончательно поменяют всех на свою мафию, гавкать уже будет не на кого, а гавкать на зеликов будет непозволено
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І найгірший сценарій - це коли вже й зеліка не буде, а гавкати на Х-ло в Малоросійському АО буде ґавтоматично заборонено законодавством РФ.
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Югик в запое а дело его работает ему наливать должны в алюминивую кружку, дырявую!
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не пройдет и пол года и у нас в стране будет конкретная жопа,хотя это уже жопа....
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоГПУ зупинила розслідування проти Мангера і Левіна в справі про вбивство Гандзюк, - Слідство.Info
 
 
 
 
 
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