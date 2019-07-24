 ГПУ зупинила розслідування проти Мангера і Левіна в справі про вбивство Гандзюк, - Слідство.Info

Про припинення розслідування проти Мангера і Левіна дізналися журналісти програми Слідство.Info. У них в руках опинився доступ до постанови суду, повідомляє Цензор.НЕТ. Документ датований 16 липня.

Згідно з постановою, Генпрокуратура виділила підозрюваних в одне провадження і зупинила його, бо один із них, Олексій Левін, перебуває в розшуку, і щодо до нього поки немає можливості проводити слідчі дії в Україні.

За версією офіційного слідства, Мангер разом з Левіним замовили завдання тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, що спричинило її смерть. Зараз вони є головними підозрюваними у злочині проти херсонської активістки.

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Постанова ГПУ є дивною і неоднозначною, вважають захисники підозрюваного Владислава Мангера.

"Якщо людина дійсно переховується від слідства, то строки для проведення слідства зупиняються саме для того, щоб знайти людину... Водночас у даному провадженні переховується лише Левін, але зупиняється провадження щодо Мангера", - сказав його адвокат Дмитро Ільченко.

Він додав, що адвокати будуть оскаржувати цю постанову і вимагати, щоб провадження зупинили тільки щодо Левіна, а справу Мангера передали в суд або закрили.

Сторона потерпілих категорично не згодна з зупинкою досудового розслідування, заявила представниця сім'ї Гандзюк Євгенія Закревська. Водночас вона зазначила, що у зв'язку з цим виникла і серйозна загроза для самої справи.

"Найбільше нас турбує те, що провадження зупинили, не продовживши терміни досудового розслідування", - сказала вона. За її словами, існує ризик того, що підозрювані тепер уникнуть покарання.

"Таким чином, термін розслідування щодо Левіна та Мангера необхідно продовжити, для чого прокуратура має відновити провадження і клопотати про продовження до суду", - додала Закревська.

За її словами, у прокуратури є кілька днів на виправлення помилки. Інакше Мангер і Левін назавжди уникнуть відповідальності.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.