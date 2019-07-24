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Все про:допит (484) Порошенко (9504) Труба (105) ДБР (385)

 Порошенко у зв'язку з довгостроковою відпусткою звернувся з проханням провести його допит сьогодні, а не 25 липня. Сподіваюся, він прийде завтра, - Труба

Директор ДБР Роман Труба повідомив, що експрезидент Петро Порошенко несподівано прийшов, щоб попросити провести допит у середу, а не четвер у зв'язку з довгостроковою відпусткою.

Про це Труба написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"До мене несподівано завітав Петро Порошенко - цей факт вже відомий ЗМІ. Експрезидент звернувся з проханням у зв’язку з довгостроковою відпусткою провести його допит сьогодні, а не 25 липня, як це було визначено слідчим. Тому хочу зробити декілька заяв. Перше. Якщо ми говоримо про правовий аспект вирішення цього питання, то адвокати мали можливість зв’язатися зі слідчим та з ним напряму узгодити перенесення дати допиту. Для цього не потрібно приходити до Директора ДБР. Друге. Я поважаю своїх слідчих - їхній час та професіоналізм. На кожного слідчого у нас більше 35 проваджень. Я не буду втручатися в хід досудового розслідування та вказувати, коли кого допитувати. Третє. Я поважаю час свідків: ми з порозумінням поставилися до завантаженості експрезидента під час виборчої кампанії. Я сподіваюся, що так само з повагою він поставиться до роботи наших слідчих та прийде завтра на допит", - заявив Труба.

Також читайте: Порошенко прийшов у Держбюро розслідувань

Порошенко у звязку з довгостроковою відпусткою звернувся з проханням провести його допит сьогодні, а не 25 липня. Сподіваюся, він прийде завтра, - Труба 01

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викликало Петра Порошенка на 17 липня. За словами директора ДБР, він був викликаний як свідок у кримінальному провадженні за фактом вчинення угоди і можливого ухилення від сплати податків і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом від продажу заводу "Кузня на Рибальському". Однак, за інформацією пресслужби політика, Порошенко не отримував жодної повістки, а тому перебував на міжнародних зустрічах в Європарламенті.

Заяви на Порошенка в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР у тому, що ті зливають інформацію Портнову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139410
 
 
 Топ коментарі
 
долгосрочный отпуск - звучит, как стать на лыжи до лучших времен
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Петруха запланировал долгосрочный отпуск в Панаму к своему слепому трасту, лет так на 5 минимум схоронится.
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"Порошенко в связи с долгосрочным отпуском"
А куда он устроился на работу ? Просто на всех официальных работах, отпуск дают только когда проработал пол года. Или он президентом на пол ставки был ?
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Это не он устраивается на работу, устраиваются к нему на работу. Порошенко у зв'язку з довгостроковою відпусткою звернувся з проханням провести його допит сьогодні, а не 25 липня. Сподіваюся, він прийде завтра, - Труба - Цензор.НЕТ 3831
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Да какая разница ? Трудовой кодекс он для всех одинаковый, что для директора что для уборщицы.
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Я теж помітив що Порошенко другий місяць не ходить на роботу в АП, звільніть його за прогули.
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Для директора с уборщицей -- да. Но он не директор -- он владелец.
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Даже если предположить что фирма которой "он продал" Рошен берет его сразу на работу, то в трудовой будет отметка об увольнении с должности президента-датой инагурации президента. Т.е. получить отпуск на любой должности в любой организации которая работает официально, он может не раньше чем через 180 дней.
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Лучше скажите где есть организация, куда я могу прийти устроится и через неделю пойти в длительный отпуск. Напомню, что отпуска в Украине оплачиваются и оплачиваются авансом наперед.
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он еще работал .. Петя - инкогнито .. забыли разве ...
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ну а че, смс рассылкой будут из Офиса Президента или Коломойского давать команду как голосовать, и все.... ))) Думать не надо.
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А шо ему тут робыты, хай отдыхает. Ненужным стал человеком. Пора про него забывать.
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Что-то Парубий тянет с долгосрочным отпуском...
Луценко оказался самым смекалистым или жена выгнала своего мужа-бомжа. Да еще и пьющего.
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Осиротели дякулы.
Теперь солнце не встанет, Днепр пересохнет, жизнь на Земле закончится...
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Если коротко то Петю послали лесом и сказали приходить в указанное в повестке время.
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Дивлячись на коментарі... здається що порохоботи пішли у відпустку вже сьогодні.
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эка ботов торкнуло-- вроде Порох уже не Президент а им все неймется.... Была у них одна радость-- самоутвердится за счет обсирания Президента Порошенко на цензоре, да и той радости их лишили...
Чем же теперь эти ничтожества будут заниматься ?
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чувствуете, что не свое место заняли, подгорает... на всех выборах победили но Пороха до сих пор в покое не оставите, у вас в стране дел - непаханое поле, идите работать, книжки умные почитайте, всё, теперь вы хозяева страны, чего проигравших добивать.
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они строить не умеют, -- только разрушать....
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андрюха , сходил бы и ты в отпуск ... долгосрочный ....
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частью работы ., причем очень важной частью является вернуть государству наворованные деньги .., восстановить справедливость и НАКАЗАТЬ виновных .. и нельзя преступника оставлять в покое только потому , что он перестал красть (кстати и красть перестал только потому , что стало негде)
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еще один смешной бот -прокурор и судья в одном лице, который уже и обвинение выдвинул и приговор.....
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Порошенко у зв'язку з довгостроковою відпусткою звернувся з проханням провести його допит сьогодні, а не 25 липня. Сподіваюся, він прийде завтра, - Труба - Цензор.НЕТ 2268"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
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подписку о невыезде взять и пускай отдыхает долгосрочно ... А еще в СИЗО можно отдыхать .., там еще и харчеваться будет...Интересно кум его тоже к долгосрочному готовится ?
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Сам просится на допросы-созрел для сотрудничества со следствием.
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А взять подписку о не выезде слабО??
И пусть Петя отдыхает (бухает) в Конча Заспе или в других местах под Киевом, созданных государством для отдыха элиты. Иначе, зачем тогда государство потратило миллиарды гривен для создания мест для отдыха нардепов, министров, судей и президента?
Чтобы содержать прислугу и охрану?
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Да хрен вы его уже увидите, лапшу навешал и смоется, как пить дать.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко у зв'язку з довгостроковою відпусткою звернувся з проханням провести його допит сьогодні, а не 25 липня. Сподіваюся, він прийде завтра, - Труба
 
 
 
 
 
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